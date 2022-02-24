«The Телки»: Секс беспощадный, но не бессмысленный

На more.tv и Wink начался показ мини-сериала «The Телки», вольной экранизации «повести о ненастоящей любви» Сергея Минаева. Режиссером 8-серийного проекта стала Мария Агранович, дебютировавшая в 2019 году на «Кинотавре» с полным метром «Люби их всех», основная мужская роль досталась окончательно избавившемуся от акцента Милошу Биковичу, а женщин – реальных главных героинь истории – сыграли Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Любовь Аксенова и Паулина Андреева.
Действие книги, вышедшей в 2008 году, перенесено в настоящее время – с соответствующими сюжетными поправками, не касающимися, впрочем, основного посыла и идеи оригинала. С самого начала голос главного героя за кадром заявляет, что «новая искренность – это старая ложь», а люди по-прежнему остаются вещами, и каждый просто пытается продать себя подороже. Произносящий это Андрей Миркин (Милош Бикович) хоть и остался, как и в книге, тусовщиком и бабником, из светского обозревателя переквалифицирован авторами сериала в руководителя - на пару с партнершей Викой (Любовь Аксенова) - крупной компании, занимающейся PR-сопровождением бизнеса. На носу – важнейшая сделка, ради которой Андрей завел немало полезных знакомств. С Женей (Виктория Толстоганова) он спит ради кредита на полторы сотни миллионов, с Ритой (Анна Слю) – чтобы подобраться к ее мужу, Юрию Петровичу Таежному (Алексей Агранович
), с которым, собственно, и должен подписать упомянутый контракт. С Ритой Миркина свела ее сестра (Изабель Эйдлен
) – также любовница героя. Есть и ничего не подозревающая жена Лена (Оксана Акиньшина), дочь влиятельного человека (Алексей Кравченко
) – принадлежность к такой непростой семье, очевидно, открыла Андрею немало дверей.
Выпивая, нюхая, совокупляясь направо и налево, он удивительным образом поддерживает хрупкий баланс своей сексуально-денежной экосистемы, не гнушаясь в работе подставлять неугодных. Однако всему приходит конец. Эпоха мессенджеров и соцсетей позволяет уничтожить человека одним постом, и вот Миркин, расправившись с конкурентом Таежного (по просьбе последнего) посредством видеослива, сам становится жертвой такого же беспощадного антипиара. Одна публикация – и жизнь рушится на глазах. Вместо подписи на документах – пистолет у виска, жена уходит, любовницы бросают, а одна и вовсе исчезает, оставляя после себя залитую кровью квартиру и объявивших на Миркина охоту следователей. Пустившись от отчаяния в запойные бега по клубам, молодой человек знакомится с адвокатом Олей (Паулина Андреева) – она, на счастье Андрея, ничего о нем не знает.
«The Телки» от своего «старшего брата», минаевского же «Духlessа
», отличаются, в первую очередь, более откровенным видеорядом – Москва, конечно, все такая же безликая, офисно-лофтовая, но вот история предполагает много обнаженки, а видеоплатформы пока еще могут себе позволить любые визуальные вольности. Более того, судя по недавним хитам, в этом, на радость зрителю, чуть ли не соревнуются. Так что новый проект под бодрый саундтрек идет по этой проторенной дорожке – от оголенного Биковича во всех ракурсах не отстают и актрисы-партнерши. Секс беспощадный, но не бессмысленный: сюжет сериала отличается от литературного не только добавленными приметами другого времени, но и плотностью – разнообразием героев, линий, даже жанров.
В первой же серии обозначается, что будет не только социальная сатира – к тому же изображение элитной, но грязной изнанки столичного высшего общества уже давно стало общим местом, – но и добротный, чуть ли не детективный триллер, вдохновленный, очевидно, творчеством не Сергея Минаева, а Дэвида Финчера
с его «Исчезнувшей
» – здесь, как и в фильме с Беном Аффлеком
и Розамунд Пайк
, нет тела, но есть дело. Вариантов развития событий пока что много, но все, явно, не в пользу Андрея Миркина – впрочем, он, даже оказавшись на дне и вымаливая пощаду, не вызывает никакого сочувствия. И здесь нельзя кстати умение артиста Биковича в мгновение ока, одной дьявольской ухмылкой, превращать своего героя в отъявленного негодяя, в раскаяние которого невозможно поверить.
Сериал «The Телки» на more.tv и Wink с 24 февраля.
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