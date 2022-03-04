«Атака титанов». 4 сезон. 24 серия. Думают, как все закончить

«Я бы с радостью заперся в комнате и заткнул уши, но…»: финал «Атаки титанов» все ближе, но мирное урегулирование без многочисленных жертв пока не намечается. Впрочем, надежда не угасает: второстепенные герои объединяются и начинают действовать. Мы продолжаем в формате рекапов следить за тем, как культовая сага решает проблему потенциального истребления человечества.
На очереди обзор 24 серии с актуальным заголовком «Достоинство» (восьмая глава «Финал. Часть 2»). В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в четвертом сезоне до «антракта», можете ознакомиться с краткой выжимкой.
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Последние колоссальные титаны
покидают остров Парадиз: вот-вот Эрен Йегер и его орда ступят на материк — и начнется ужасное.
Фокус сериала сместился с глобальных событий на второстепенные. Их много, что позволяет «Атаке титанов» взять оправданную передышку; судя по переносам, художники не справляются (следующий эпизод выйдет на 15 минут позже, последний — на неделю, 3 апреля).
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«Атака титанов»: от начала и (скоро) до конца
Прошлый эпизод
сфокусировался на пробуждении Энни Леонхарт, которая пребывала в «кристаллическом» сне целых четыре года, но о происходящем знает в общих чертах из рассказов Армина и Хитч. Они навещали ее все это время и делились душевными переживаниями.
Звезда этой серии — конечно, Лени Аккерман, хотя его выход, думается, еще впереди. Один из лучших бойцов Разведкорпуса пережил взрыв
при попытке Зика Йегера к побегу, а затем был спасен
специалисткой по титанам Ханджи Зоэ. Теперь он пока прикован к постели, но уже снова рвется на передовую — несмотря на бинты, швы и оторванные пальцы. «Достоинство» начинается с краткого экскурса, как Ханджи и Лени пережили события прошлых серий: лечились и прятались от йегеристов. Оба, конечно, услышали обращение Эрена — тут им и подвернулся марлийский дуэт из генерала Тео Магата и Пик, проявившей завидную живучесть
в облике Титана-перевозчика. Бывшие неприятели приходят к выводу, что нужно действовать сообща.
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Параллельным курсом движется история Конни Спрингера
, который везет юного Фалько в родную деревню Рагако. Там уже четвертый год в ловушке из обвалившегося дома лежит мать Конни, превратившаяся в титаниху. Сын ее регулярно навещал: чистил зубы исполинской щеткой, смотрел в стеклянные глаза. Фалько же, если кто забыл, родился в Марлии, где юные эльдийцы из гетто часто записываются в кадеты, чтобы улучшить социальный статус семьи. Каждый новобранец — кандидат в титаны: носители дара не живут больше 13 лет после его обретения. Замену разыскивали для Райнера Брауна (Бронированный титан), но в ходе очередного замеса в Шиганшине Фалько завладел даром Зубастого
. И, кажется, не помнит об этом, — а Конни собирается скормить юношу матери, чтобы она стала разумным титаном, то есть могла не только принимать боевую форму, но и обратно становиться человеком.
В пути Спрингера начинают одолевать сомнения. Провернуть свой план он намерен, предложив Фалько вместе почистив зубы титанихе (и столкнув его в пасть матери). Тут их нагоняют Армин и Габи: за перепалкой следует отчаянный жест Арлерта, который решает сам прыгнуть в исполинский рот, — но Конни его спасает. Первый таким образом пытается хоть как-то переломить ситуацию: он испытывает глубочайшую фрустрацию из-за того, что стал носителем Колоссального титана вместо умирающего Эрвина Смита, главнокомандующего Разведкорпусом и блестящего стратега. Второй понимает абсурд плана — и между личным (семьей) и общественным (товариществом или судьбой мира) выбирает второе.
«Достоинство» посвящено рефлексии и диалогу с духами незабытых предков: как Энни в прошлом эпизоде вспоминала отношения
с приемным отцом и пересматривала жизненные приоритеты, так и Армин с Конни вновь сталкиваются с родительскими фигурами. Точнее — с теми идеалами, которые они хранили в памяти о них: для Спрингера — это прощальная реплика матери, для Арлерта — представление об Эрвине Смите как человеке, который способен найти выход из любой ситуации.
Аналогичный момент веры проживает и Микаса Аккерман. В госпитале она видит йегеристку Луизу, которая хотела быть похожей на нее. «Эрен Йегер строит свободный мир, но у меня не получится его увидеть
», — говорит умирающая девушка. Микаса забирает красный шарф
, который носила не снимая с тех пор, как юный Йегер ее спас, и взглядом прощается не только с Луизой, но и с той частью себя, которая непоколебимо следовала за Эреном все эти годы.
***
Пасьянс почти сложился — не хватает только счастливого совпадения. Вот и оно: в ближайшем городе Армин, Конни, Фалько и Габи решают перекусить — местные празднуют возрождение Эльдийской империи и грядущую эпоху безопасности (которая наступит, когда колоссальные титаны вытопчут жизнь на всей остальной планете). За соседним столом они встречают — Энни, жадно уплетающую сладкое. Вероятно, это отсылка
к версии Саши Браус, любительницы поесть в любых обстоятельствах, что гастрономические вкусы угрюмой Леонхарт — полная противоположность ее характеру.
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«Атака титанов: Потерянные девушки», где проясняется история Энни
За нервными смешками следует стремительная кооперация — Хитч остается только прощальная записка, которую она будет читать в компании целого пирога. (В «Достоинстве» все вообще очень быстро договариваются, что чуть выдает оптимизм мангаки Хадзимэ Исаямы
.)
***
И вот центральный номер. Продолжающий хмелеть от власти Флок, считающий себя и/о Эрена
на Парадизе, решает покарать врагов империи. Верную Зику марлийку Елену и Оньянкопона, который помогал эльдийцам в надежде вернуться на родину
(его страну захватила Марлия). Прежде Флок любезно предлагает обоим вступить в ряды йегерийцев, а потом перепоручает грязную работу Жану, который отчего-то встал в тени нового лидера. Если говорить о проекциях, которыми изобилует эпизод, то Флок — это темный двойник Жана, не совладавший с амбициями и не уравновешенный товарищами.
Четыре выстрела в землю — и вспыхивает искра, из которой может разгореться пламя. В толпу собравшихся на казнь врывается Пик, Жан отталкивает Флока с линии атаки — и оказывается в пасти Титана-перевозчика. Микаса, наблюдающая из задних рядов за выходом народного гнева, пропадает.
Под прикрытием суматохи из города выезжает телега — с противоположной стороны казармы, чтобы йегеристы не заметили. Это начинает действовать отряд по спасению мира: Конни, Габи, Фалько, Армин, Энни, Микаса и раненный Райнер. Два поколения «мушкетеров» провожает взглядом загадочная фигура в окне.
Великолепной семерке предстоит объединиться с Лени, Ханджи, Тео Магатом, Жаном, Пик, Еленой и Оньянкопоном, которые приходят в себя на берегу окрашенной в цвета крови и пламени реки.
«Я бы с радостью заперся в комнате и заткнул уши
», — говорит Жан, схватившись за голову. — «Только пепел от костей ни за что не простил бы мне такого поступка
».
Надежда жива.
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