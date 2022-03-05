«Части нее»: Кое-что о моей матери

На Netflix вышел новый 8-серийный проект «Части нее» — по сути, первая большая сольная работа режиссера Минки Спиро, чье имя до этого можно было найти в титрах «Молокососов», «Аббатства Даунтон», «Джессики Джонс», «Лучше звоните Солу», «Двойки» и «Шучу». Сотрудничала Спиро и с платформой Netflix, снимая, в числе прочих, сериал «Мертв для меня» — он, как и новые «Части нее», посвящен тайнам прошлого и неслучайным встречам в настоящем, однако свежая история лишена юмора и иронии. Это чистейший криминальный триллер — про женщину, вот уж действительно, трудной судьбы в блестящем исполнении номинантки на «Оскар» и обладательницы «Золотого глобуса» Тони Коллетт.
30-летняя Энди Оливер (Белла Хиткот
) живет с матерью Лорой (Тони Коллетт) в маленьком городке, где она выросла и куда не так давно вернулась, отказавшись от учебы и планов на будущее — мама заболела раком. К счастью, излечилась, устроилась в центр реабилитации ветеранов и людей с ментальными и физическими особенностями, успешно помогает людям. Однако Энди не спешит обратно, потерянная и не понимающая, чего хочет в жизни, она работает в местном диспетчерском центре службы спасения. Однажды после работы они с Лорой отправляются в кафе отметить очередной день рождения девушки — и становятся свидетелями нападения молодого парня с пистолетом на их знакомых. Изначально его целью является другая, но, увидев, что Энди одета в полицейскую форму, он целится в нее, требуя дать ему отпор. Однако у нее нет пистолета, она в ужасе лежит на полу, закрывая голову руками. Как все остальные, точнее — почти все.
Лора неожиданно проявляет чудеса храбрости и самообороны, убивая стрелка весьма нетривиальным способом. Видео (кто-то в кафе, как всегда, вместо звонка в полицию, снимал происходящее на телефон) становится вирусным, Энди обвиняют в трусости, Лору объявляют героиней. А сама она начинает вести себя странно, бормочет про то, что кто-то придет, убеждает дочь, что той нужно немедленно бежать, дает ключи от машины, где в прямом смысле деньги лежат. В дом к Оливерам ночью и правда вламывается неизвестный, так что Энди приходится последовать совету матери — женщины, которую, как оказалось, она совсем не знает, и у которой множество тайн и немало врагов.
Завязка «Частей» настолько насыщена событиями, что к началу второго эпизода зритель обнаруживает себя погруженным уже в будто бы совсем другой сериал. Размеренная жизнь в мирном пригороде для героев — прежде всего для Энди — сменяется неспокойным дорожным приключением, где за каждым поворотом обнаруживается ответ на даже не заданный еще вопрос. Авторы мастерски держат напряжение и сохраняют интригу, выдавая правду маленькими порциями: помимо основного действия в настоящем, то и дело появляются сцены-флэшбеки, по крупицам собирающие правдивую историю Лоры Оливер — и так будет до самого финала, как только кажется, что понял и знаешь все, оказывается, что в каких-то шкафах еще остались скелеты. Правильный прием для удержания внимания, ведь мы, по ту сторону экрана, ведем расследование вместе с Энди, действительно, как и заявлено в названии, собирая ее мать по частям, знакомясь с этим, по идее самым близким для девушки, а по факту – совершенно чужим человеком.
Отношения матери и дочери и семейные отношения в целом — столь же важная сюжетная линия, наряду с детективной и криминальной. Тема отчуждения, отторжения, возникающего без каких-либо видимых причин между родственниками, получает весьма нетривиальное развитие, при этом, будучи утрированной и вымышленной, история сохраняет актуальность и реалистичность. Недоговоренность, непроработанные травмы становятся ощутимой преградой для налаживания коммуникаций и в реальном, не сериальном, мире. Для того, чтобы узнать друг друга, зачастую необходимо принять себя, что для Лоры, к примеру, становится проблемой по весьма объективным причинам. Так что, помимо интриги, продиктованной самим сюжетом, возникает и психологическая — какой будет жизнь Оливеров, когда все тайное, непростительное станет явным, когда вся жизнь окажется, по сути, ложью, а те, кого ты знал, совершенно другими людьми.
Между строк читается и фем-посыл, женская тема, преподнесенная с разных углов. И с точки зрения одной женщины, вынужденно брошенной матерью на попечение отца-тирана, а в итоге попавшей под влияние еще одного властного абьюзера, разрушившего ее жизнь, — теперь она пытается исправить эти ошибки. И глазами другой — выросшей в комфортном мыльном пузыре лжи и умолчания, всю дорогу ищущей в своей памяти обрывки воспоминаний, которые могли бы объяснить холодность мамы и собственный страх жить. К концу сериала судьбы главных героинь рассыпаются острыми осколками наконец-то наступившего осознания и освобождения, но обретенная за это время сила, кажется, позволит им склеить все воедино и двигаться дальше, дыша полной грудью.
Смотрите «Части нее» на Netflix с 4 марта.
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