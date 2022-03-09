Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности

Обзор сериалов >>
9 марта 2022

Мир «Убивая Еву», четыре года назад придуманный сценаристской Фиби Уоллер-Бридж на основе романов Люка Дженнингса, — дерзкий, богато костюмированный, трагедийный и сатирический, — рухнул в финале второго сезона на фоне величественных античных декораций. Весь третий сезон Вилланель (Джоди Комер) и Ева (Сандра О) пытались собрать его по кусочкам — как на приеме психотерапевта, окунаясь в детские и семейные травмы, в попытках понять, как же все это случилось. Но понимание собственных страхов и амбиций привело к расставанию — взрослому, осознанному, но оттого не менее болезненному. Теперь — в четвертом сезоне, который станет для шоу финальным, — каждая сама за себя и наедине с собой. Впрочем, касается это не только Евы и Вилланель.

«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"

По серой российской глубинке с разбросанными вдоль дороги «панельками» и дымящими заводскими трубами едет на мотоцикле разъяренная женщина. Единственное цветовое пятно в пейзаже — предвыборные листовки с надписью «Выбор России — Константин» и его лозунгом, практически списанным с отечественного сериала «Домашний арест»: «Все говорят… он делает». «Ты что теперь киллер?» — удивляется распознавший в мотоциклистке Еву Поластри Константин (Ким Бодниа). «А ты что теперь мэр?» — парирует Поластри и простреливает ему руку. Через Константина она надеется выйти на бывшую начальницу Вилланель Элен (Камилль Коттен), которая в свою очередь должна вывести Еву на «Двенадцать». Прошлая — тихая семейная жизнь Поластри с непритязательным рабочим графиком в MI5 — разрушена, теперь ее единственная цель – это месть преступному синдикату, пустившему в ее жизнь роковую Вилланель и так или иначе виновному в смерти Кенни, сына бывшей начальницы Кэролин (Фиона Шоу).

Последняя после событий третьего сезона отправлена на почетную пенсию — атташе по культуре в Испании — но конкурсы лепки и лекции по искусству Британии навевают на Кэролин лишь скуку. Со вздохом «Человечество не в силах вынести слишком много реальности», она разрывает все культурные связи и отправляется на явочную квартиру в Москве, чтобы, как и Ева, тоже найти след «Двенадцати», только уже по другому поводу. Членов синдиката кто-то планомерно и с особой жестокостью уничтожает, и нужно найти этого вредителя.

«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"

От реальности, кажется, отстранилась только Вилланель, некогда непревзойденная киллерша в ярких стильных одеждах, а ныне благочестивая послушница христианской общины, покорно поющая в церкви и послушно убирающая за вредным котом. Она — под именем Нелл Петрова — готова принять веру. Но от прошлого и особенно от своих внутренних демонов — после крещения приходящих Вилланель в образе Иисуса (Джоди Комер с бородой, в нелепом белом платье и золотых сапогах) и, естественно, вновь толкающих на изощренное убийство — не убежать.

Надо ли говорить, что все герои предыдущих сезонов в какой-то момент встретятся, чтобы совершить свой акт — мести и жестокости или исправления и прощения. Более того к ним присоединятся еще и новые — например, напарник Евы Юсуф (Роберт Гилберт), будущая наемница Пэм (Аньяна Васан), пока оттачивающая свои навыки в похоронном бюро, или взбалмошная бывшая Элен, Фернанда (Моника Лопера), которая была замужем за отправленным на Кубу российским разведчиком, по совместительству членом «Двенадцати».

«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"

Четвертый сезон «Убивая Еву» — пожалуй, самая густонаселенная часть шоу. Создательницы сериала во главе с Фиби Уоллер-Бридж, которая здесь остается в качестве исполнительного продюсера, но уже не занимается непосредственно сценарием, в своем финальном рывке практически полностью уходят от заявленной с первых сезонов ненависти главных героинь — той самой, где до любви или даже одержимости друг другом всего один шаг. Это уже не всё о Еве. Или даже о Вилланель. На первый план здесь выходит целый квинтет. Элен, Кэролин и Пэм тоже предстоит исполнить свои сольные — не исключено, что ключевые — партии.

Фем-посыл в финальном аккорде тоже терпит крах. Ева не справляется без помощи Юсуфа, Кэролин — без Константина, Вилланель — хотя только поначалу — без психотерапевта Мартина (Адил Ахтар), который работает в тюрьме с самыми жестокими маньяками, но искренне радуется тому, что героиня Джоди Комер вдруг «почувствовала в себе говно». Значит, встала на путь исправления. Впрочем, еще предыдущий сезон показал, что путь этот недолог, а любое говно превращается в навоз, который, по старым русским традициям (как по крайней мере следовало из третьей части «Убивая Еву»), метают по праздникам куда ни попадя. В том «веселом» конкурсе лучшей стала Вилланель, но сможет ли она одержать победу в этом — большой вопрос. Конкуренция — не только в самом сериале, но и в окружающей реальности — слишком серьезная.

Смотрите четвертый сезон «Убивая Еву» на «Амедиатеке».


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву»
Международный дистрибьютор Endeavor Content приобрел права на сериал «Надежда» с Викторией Исаковой
Джоди Комер перевоплотится в первую жену Наполеона
«Паркет»: Ужас пола
Сергей Гилёв возглавит второй сезон «Пассажиров»
Не только «Дублинские убийства»: 10 лучших экранизаций современных детективов
«Хранители» и «Удивительная миссис Мейзел» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми»
Страх и ненависть в Голливуде: Белые актёры, режиссёры и сценаристы пожаловались на «обратный расизм»
Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»
«Беги» из зоны комфорта: Шпалы былой любви
«Джокер», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на «Золотой глобус»
Возможно, криминал: Кто не позволяет детективу умереть
Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
«Игра престолов», «Дрянь» и «Чернобыль» получили «Эмми»
«Игра престолов» установила рекорд по количеству номинаций на премию Emmy
Бенедикт Камбербэтч и Джоди Комер стали лучшими актерами по версии BAFTA
Роман Кантор: «Я очень люблю смотреть так называемые "женские" сериалы»
Гленн Клоуз, Рами Малек и «Чёрная пантера» получили награды Гильдии киноактёров США
Фильм «Рома» Альфонсо Куарона стал триумфатором Critics’ Choice Awards
Кристиан Бейл и Гленн Клоуз стали лучшими актерами на «Золотом глобусе»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыМария Токмашева
персоны
Адил АхтарКим БоднияАнджана ВасанРоберт ГилбертДжоди КомерКамилла КоттенМоника ЛопераСандра ОФиби Уоллер-БриджФиона Шоу
фильмы
Домашний арестУбивая Еву

фотографии >>
«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности фотографии
«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности фотографии
«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности фотографии
«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Горячий снег»

Скорбим

Нина Веселовская
6 марта ушла из жизни актриса Нина Веселовская.
Элгуджа Бурдули
5 марта ушёл из жизни актёр Элгуджа Бурдули.

День рождения >>

Мария Баева
Михаил Волонтир
Лариса Голубкина
Леонид Кмит
Афанасий Кочетков
Иван Оганесян
Карина Разумовская
Никита Салопин
Владимир Смирнов
Валерий Трошин
Жюльет Бинош
Йон Карамитру
Валери Лемерсье
Орнелла Мути
Керр Смит
Линда Фиорентино
Рауль Хулиа
все родившиеся 9 марта >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Три цвета: Красный
детектив, драма, мелодрама
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2020
Проклятие: Дом с прислугой
драма, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2020
Наёмник
боевик, триллер
США, 2021
Хочу замуж
романтическая комедия
Россия, 2022
Эта безумная любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram