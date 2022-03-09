«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности

Мир «Убивая Еву», четыре года назад придуманный сценаристской Фиби Уоллер-Бридж на основе романов Люка Дженнингса, — дерзкий, богато костюмированный, трагедийный и сатирический, — рухнул в финале второго сезона на фоне величественных античных декораций. Весь третий сезон Вилланель (Джоди Комер) и Ева (Сандра О) пытались собрать его по кусочкам — как на приеме психотерапевта, окунаясь в детские и семейные травмы, в попытках понять, как же все это случилось. Но понимание собственных страхов и амбиций привело к расставанию — взрослому, осознанному, но оттого не менее болезненному. Теперь — в четвертом сезоне, который станет для шоу финальным, — каждая сама за себя и наедине с собой. Впрочем, касается это не только Евы и Вилланель.
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
По серой российской глубинке с разбросанными вдоль дороги «панельками» и дымящими заводскими трубами едет на мотоцикле разъяренная женщина. Единственное цветовое пятно в пейзаже — предвыборные листовки с надписью «Выбор России — Константин» и его лозунгом, практически списанным с отечественного сериала «Домашний арест»: «Все говорят… он делает». «Ты что теперь киллер?» — удивляется распознавший в мотоциклистке Еву Поластри Константин (Ким Бодниа). «А ты что теперь мэр?» — парирует Поластри и простреливает ему руку. Через Константина она надеется выйти на бывшую начальницу Вилланель Элен (Камилль Коттен), которая в свою очередь должна вывести Еву на «Двенадцать». Прошлая — тихая семейная жизнь Поластри с непритязательным рабочим графиком в MI5 — разрушена, теперь ее единственная цель – это месть преступному синдикату, пустившему в ее жизнь роковую Вилланель и так или иначе виновному в смерти Кенни, сына бывшей начальницы Кэролин (Фиона Шоу).
Последняя после событий третьего сезона отправлена на почетную пенсию — атташе по культуре в Испании — но конкурсы лепки и лекции по искусству Британии навевают на Кэролин лишь скуку. Со вздохом «Человечество не в силах вынести слишком много реальности», она разрывает все культурные связи и отправляется на явочную квартиру в Москве, чтобы, как и Ева, тоже найти след «Двенадцати», только уже по другому поводу. Членов синдиката кто-то планомерно и с особой жестокостью уничтожает, и нужно найти этого вредителя.
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
От реальности, кажется, отстранилась только Вилланель, некогда непревзойденная киллерша в ярких стильных одеждах, а ныне благочестивая послушница христианской общины, покорно поющая в церкви и послушно убирающая за вредным котом. Она — под именем Нелл Петрова — готова принять веру. Но от прошлого и особенно от своих внутренних демонов — после крещения приходящих Вилланель в образе Иисуса (Джоди Комер с бородой, в нелепом белом платье и золотых сапогах) и, естественно, вновь толкающих на изощренное убийство — не убежать.
Надо ли говорить, что все герои предыдущих сезонов в какой-то момент встретятся, чтобы совершить свой акт — мести и жестокости или исправления и прощения. Более того к ним присоединятся еще и новые — например, напарник Евы Юсуф (Роберт Гилберт), будущая наемница Пэм (Аньяна Васан), пока оттачивающая свои навыки в похоронном бюро, или взбалмошная бывшая Элен, Фернанда (Моника Лопера), которая была замужем за отправленным на Кубу российским разведчиком, по совместительству членом «Двенадцати».
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
Четвертый сезон «Убивая Еву» — пожалуй, самая густонаселенная часть шоу. Создательницы сериала во главе с Фиби Уоллер-Бридж, которая здесь остается в качестве исполнительного продюсера, но уже не занимается непосредственно сценарием, в своем финальном рывке практически полностью уходят от заявленной с первых сезонов ненависти главных героинь — той самой, где до любви или даже одержимости друг другом всего один шаг. Это уже не всё о Еве. Или даже о Вилланель. На первый план здесь выходит целый квинтет. Элен, Кэролин и Пэм тоже предстоит исполнить свои сольные — не исключено, что ключевые — партии.
Фем-посыл в финальном аккорде тоже терпит крах. Ева не справляется без помощи Юсуфа, Кэролин — без Константина, Вилланель — хотя только поначалу — без психотерапевта Мартина (Адил Ахтар), который работает в тюрьме с самыми жестокими маньяками, но искренне радуется тому, что героиня Джоди Комер вдруг «почувствовала в себе говно». Значит, встала на путь исправления. Впрочем, еще предыдущий сезон показал, что путь этот недолог, а любое говно превращается в навоз, который, по старым русским традициям (как по крайней мере следовало из третьей части «Убивая Еву»), метают по праздникам куда ни попадя. В том «веселом» конкурсе лучшей стала Вилланель, но сможет ли она одержать победу в этом — большой вопрос. Конкуренция — не только в самом сериале, но и в окружающей реальности — слишком серьезная.
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