Маски долой: Пять интересных фактов о сериале «Год культуры»-2

21 марта в 21:00 на телеканале ТНТ выходит второй сезон сериала «Год культуры» – комедии о московском чиновнике, которого отправляют работать в провинциальный вуз, где его высокомерие и чувство собственной важности разбиваются о нравы и порядки педагогического состава университета. В продолжении Виктору Сычёву, роль которого исполняет Фёдор Бондарчук, придётся вернуться в Верхнеямск, где его ждут новые вызовы и проблемы, которые предстоит решать. Рассказываем об интересных производственных и сюжетных особенностях второго сезона.
фото: пресс-служба ТНТ
Новый «йогистый» персонаж Петра Федорова
Вернувшись в Верхнеямск, Сычёв обнаруживает, что Софья Белозёрова (Мария Ахметзянова) – тот самый преподаватель, из-за которого его отправили в провинциальную ссылку — мало того, что получает повышение, так ещё и обзаводится любовным интересом. Мужчину, который всегда находится рядом с Соней, зовут Глеб Орловский, его играет Пётр Фёдоров. Ярче всего этого героя описывает персонаж Ольги Медынич, преподаватель Марина Евгеньевна Сологуб: «ПП, йога, ЗОЖ – мерзота!» Орловский похож на столичного жителя, который не очень вписывается в жизнь провинциального вуза, но при этом и с персонажем Бондарчука имеет мало общего. Как объясняет сам Фёдоров, его герой – это космополит, который старается мыслить высокими духовными категориями. На контрасте его мироощущения и окружающей действительности во многом строится юмор второго сезона.
«Он в целом человек мира, пропагандист всего прекрасного, йогистого и зожного, но в чужой среде ему придётся непросто. На этом жанр сериала и строится: столкновение характеров. Поэтому главный аттракцион в том, что мой герой попадает в совершенно чужеродную среду, где он отдельный элемент. Единственное, что могу сказать: мой герой – не открытый, а скорее скрытный человек. А чтобы спрятаться в толпе, иногда нужно быть, как толпа, а иногда нужно надеть всё красное, нацепить колпак, костюм жирафа и максимально выделиться – вот так примерно действует мой герой, учитывая среду, в которую он попадает», – говорит актёр.
По словам Марии Ахметзяновой, взаимодействие в кадре с Фёдоровым у них сложилось быстро – будто играют вместе уже в тысячный раз. И актриса даже сама смогла угадать, кто именно будет исполнять роль нового персонажа, хотя создатели проекта держали имя в секрете.
фото: пресс-служба ТНТ
Меньше гротеска, больше драмы
Первый сезон «Года культуры» был построен на гротескном и карикатурном юморе. Создатели отталкивались от самой ситуации: преподаватель из регионального вуза дозванивается на Прямой линии до Путина, а тот выдаёт распоряжение министерству образования срочно наладить дела в сфере, из-за чего Виктор Сычёв и оказывается в Верхнеямске. С одной стороны — чиновники-коррупционеры, которые думают только о собственной выгоде, с другой – честный преподаватель, отчаянно сражающийся за правду. Во втором сезоне история приобретает более сложную форму. Во-первых, меняются сами герои: Соня получает определённую власть, что порождает внутренний конфликт в коллективе. Во-вторых, Сычёв начинает действовать исходя из опыта первого сезона: не так прямолинейно. В-третьих, новый персонаж Петра Фёдорова превращает романтическую линию сериала в полноценный любовный треугольник.
«Это все ещё комедия, но создатели убрали гротеск, яркую карикатуру, мы, наверное, существуем больше в драмеди, романтической комедии, что-то ближе к советскому кино. Нас всех приспустили немножко с небес», – говорит Мария Ахметзянова.
Несмотря на то, что сериал достаточно искусно показывает современную действительность, пандемия коронавируса, которая на неё тоже повлияла, в проекте никак не отражена. Всё дело в том, что первый сезон появился задолго до того, как школы и вузы начали уходить в вынужденный онлайн. Учитывая то, что второй сезон логично продолжает оригинальную историю, вплести в сюжет санитарные ограничения и масочный режим было достаточно проблематично. Создатели решили в данном случае не играть в гиперреализм, а просто обозначить, что действие проходит либо до, либо после текущих событий. Либо просто в условной параллельной реальности, ведь города Верхнеямска на самом деле не существует.
«Мне кажется, если в продукте обыгрывается тема пандемии, она должна тогда участвовать в сюжете. Нельзя просто надеть маски и сказать, что у нас это есть. Кто-то поставил прививку, кто-то заболел, кто-то маску не надел, и ему за это прилетело – как-то так это должно быть. То есть, вмонтировано в сюжет не на уровне шуток, а на уровне драматургии. Но в нашей истории всё немного по-другому: тот форум, вокруг которого всё крутится, в таком случае бы просто запретили. Так что мы ориентировались на то время, когда начали писать историю – тогда пандемии ещё не было», – объясняет креативный продюсер сериала Дмитрий Пермяков.
фото: пресс-служба ТНТ
Новые локации
Во втором сезоне «Год культуры» старается выходить из кабинетов на открытые площадки. В качестве основной локации по-прежнему остаётся горный университет, а точнее, один из его нерабочих корпусов. При этом появляется и множество новых натурных локаций: площадка форума, цыганский поселок, дача Терёхина. Как рассказала актриса Мария Ахметзянова, часть съёмок должна была проходить в лесах её родной Тверской области, но похожие места в итоге удалось отыскать и в Подмосковье.
«Мы объездили Подмосковье буквально по часовой стрелке, много красивых локаций нашли. Изначально мы думали о более далёких экспедициях, но в итоге всё, что нам нужно, нашлось здесь», – говорит Дмитрий Пермяков.
История, рассказанная в «Годе культуры» казалась завершённой, но создатели неожиданно вернулись со вторым сезоном. Да и он, судя по всему, последним для сериала не станет. Финал выглядит так, что продолжение напрашивается само собой. Об этом говорит исполнительница роли Сони Мария Ахметзянова, её слова подтверждают и продюсеры.
«Сейчас мы какое-то время хотим пожить с этой историей, посмотреть на неё со стороны и осмыслить её. Но да, мы оставили затравку на третий сезон, потому что хотим иметь возможность его написать, потому что нам всё ещё любопытны эти герои, нам интересен этот обаятельный мир. Надеемся, что и зрители разделяют наши чувства», – рассказывает креативный продюсер «Года Культуры» Дмитрий Пермяков.
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