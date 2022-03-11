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«Атака титанов». 4 сезон. 25 серия. Где вы были 2000 лет назад?

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11 марта 2022
«Никогда не поздно начать [разговаривать]»: в финальном рывке «Атаки титанов» выдался эпизод — круглый стол. Без страстей и даже драки не обойдется, но на фоне последних событий — еще одна градация спокойствия. Полчища титанов Эрена Йегера и мир, который вот-вот сравняют с землей, так далеко, что студия Mappa даже обошлась без фирменной заставки. Мы продолжаем в формате рекапов следить за тем, чем же это все кончится.

На очереди обзор 25 серии с заголовком «Ночь конца» (девятая глава «Финал. Часть 2»). В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в четвертом сезоне до «антракта», можете ознакомиться с краткой выжимкой.

«Атака титанов». 4 сезон. 25 серия. Где вы были 2000 лет назад?

***
И снова в сериале применяют «эффект Атакующего титана», демонстрируя недостающие фрагменты тех сцен, что показали ранее. Прологом «Ночи конца» служит небольшое размышление Жана. В конце прошлого эпизода он заявил, что не мог сидеть в комнате, заткнув уши, пока миру грозит гибель под стопами колоссальных титанов. Однако речь не о страхе, как можно было подумать: в новой иерархии острова Парадиз юноша мог получить высокий чин, дом в хорошем районе и прочие привилегии. И Жан буквально сидел в комнате, затыкая уши, чтобы не слышать, как в окно стучит Ханджи. Но все-таки не смог.

Смотреть онлайн «Атака титанов» от начала и (почти) до конца

У предстоящей спецоперации с участием кровных врагов, выживших в сражении при Шиганшине эльдийцев и марлийцев, есть две задачи на повестке дня. Первая — остановить Эрена Йегера, задумавшего совершить самый масштабный геноцид в истории человечества, чтобы спасти друзей и родной остров. Вторая — если Эрена все-таки удастся остановить, как избежать симметричного ответа с полным уничтожением Парадиза? Есть ли такой сценарий?

«Атака титанов». 4 сезон. 25 серия. Где вы были 2000 лет назад?

Это тезисы из беседы Ханджи с Микасой и Жаном, которая заканчивается ее прочувствованным монологом: мол, остановить Эрена необходимо — еще и в память о боевых товарищах из Разведкорпуса. Они боролись за свободу — и вряд ли ограничились бы Парадизом (если бы знали, что живут на острове). За спиной Ханджи возникают призраки всех павших разведчиков — от Мика Закариаса, растерзанного по приказу Зика в образе Звероподобного, до Эрвина Смита, героически павшего в попытке вернуть Шиганшину (уже непосредственно от лап Зика). Жан вспоминает покойного друга Марко, скончавшегося при загадочных обстоятельствах.

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***
Весь остальной эпизод — разговор у костра, перечень взаимных болей, бед и обид, которые могут помешать успеху предприятия. Мизансцена — блестящая: Ханджи трудится у котелка с ужином, костер чуть отгоняет фиолетовый мрак ночи, эльдийцы и марлийцы расселись с разных флангов. Перебежчики Елена и Оньянкопон, решившие противостоять Марлии по своим причинам, сидят спиной к камере; ближе к жителям Парадиза, чем землякам. «Кадровые» решения — не хуже. Два ключевых приема: а) крупные планы, как в «Мистере Роботе»: лицо расположено не в центре кадра, а в правой или левой трети, иногда — даже в нижнем углу; б) композиция из нескольких фигур и лиц, что подчеркивает существование идеологических лагерей (и напоминает о пропагандистских плакатах или героических профилях правителей). Все это подчеркивает разобщенность не только между марлийцами и эльдийцами, но и внутри их групп, а также персонажей с самими собой.

«Атака титанов». 4 сезон. 25 серия. Где вы были 2000 лет назад?

Сначала рекап конфликта, исторический экскурс. Марлия долгие годы ссылала на Парадиз проштрафившихся эльдийцев из гетто, превращая их в титанов при помощи специальной сыворотки. Жители Стен, которым Первородный титан стер память, не знали, что где-то существует берег и тем более — другой мир. Для них повинна во всех несчастьях марлийская империя. И Эрен, чья мать погибла в пасти титана после нападения на Шиганшину много лет назад, видит в марлийцах и остальном мире таких же «демонов», как другие народы — в эльдийцах. Генерал Тео Магат напоминает, что поведение Марлии вызвано тысячелетиями унижений, которые они претерпели под эльдийским иго. Жан парирует, что ужасами прошлого нельзя оправдывать все свои деяния, и жители Парадиза не несут ответственности за то, что происходило столетия назад. Замкнутый круг.

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Второй раунд: Энни Леонхарт против Микасы Аккерман. Первая сомневается, что друзья Эрена смогут его так просто переубедить: истребление человечества не то решение, которое принимают впопыхах, чтобы потом запросто отменить. И главное — не будут ли Армин, Микаса и Жан защищать своего друга даже в этой ситуации, надеясь, что мир можно спасти бескровно. Энни и Микаса демонстрируют, что всегда готовы к бою, но тут Леонхарт идет на мировую. Осознав за годы «анабиоза», что в этом мире есть люди, которых не хочется терять, она становится чуть «дипломатичнее». Вердикт: «Будем решать проблемы по мере поступления».

«Атака титанов». 4 сезон. 25 серия. Где вы были 2000 лет назад?

Антракт. Жаркое Ханджи готово. Мизасцена меняется: все садятся в кружок, подчеркивая болезненную связь всего происходящего.

Третий акт — разоблачение Елены. Верная последовательница Зика кое-что рассказала Эрену о материке, и эта информация могла стать фундаментом его плана. Однако она не торопится вписываться в новую операцию по спасению мира. Хотя — первый срыв покровов — сама родилась там, а не в «одной аннексированной стране», как рассказывала. Титан-перевозчик проводит брифинг: Елену очаровал Зик Йегер и его большие идеи, а потому статус «заурядной марлийки» она с радостью решила променять на спасительницу мира. От подобного плана у людей проходят былые разногласия, абстракция обещает место в истории.

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Елена не сдается — и припоминает собравшимся их военные преступления. Райнер и Бертольд проломили стену, что привело к многочисленным жертвам и новому витку противостояния. Энни убила множество членов Разведкорпуса и жителей Стохоса. Мудрый Армин участвовал в разработке плана нападения на марлийский город Ребелио, а Микаса и Жан участвовали в резне, унесшей жизни в том числе и обычных жителей. Еще Жан взял в заложники Фалько, а его товарка Габи застрелила Сашу, когда оказалась на эльдийском дирижабле. И главное: это Райнер и Энни прикончили Марко, бросив его на крыше без экипировки на съедение титанам. «Что он сказал напоследок?» — спрашивает Жан. Райнер вспоминает: «Мы даже не попытались поговорить».

«Атака титанов». 4 сезон. 25 серия. Где вы были 2000 лет назад?

Ханджи, модерирующая этот вечер памяти и попытку примирения, отмечает, что теперь они сидят рядом, едят вместе и пытаются говорить. Значит, не все потеряно. Однако когда Райнер начнет себя корить, Жан не выдержит и полезет в драку. Один из его ударов примет Габи и будет молить о прощении — и о помощи. Жан убежит в лес, а круглый стол прервет проснувшийся раненый Леви Аккерман. «Заткнитесь».

***
Утро вечера мудренее: на рассвете Жан будит Габи, все рассаживаются по повозкам и отправляются в порт, где их должен ждать воздушный корабль семейства Азумабито. Они правят в государстве Хизуру, которое раньше было союзником Эльдийском империи. Одна из ветвей этой семьи жила на Парадизе. Однако это совсем другая история.

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На подступах к порту Жан извиняется перед Габи, а вернувшаяся с разведки Пик сообщает, что йегеристы уже на месте в полном обмундировании. Без боя туда не прорваться. Киёми Азумабито — в плену у возглавляющего йегеристов Флока.


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«Атака титанов». 4 сезон. 25 серия. Где вы были 2000 лет назад? фотографии
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