«Атака титанов». 4 сезон. 25 серия. Где вы были 2000 лет назад?

«Никогда не поздно начать [разговаривать]
»: в финальном рывке «Атаки титанов
» выдался эпизод — круглый стол. Без страстей и даже драки не обойдется, но на фоне последних событий — еще одна градация спокойствия. Полчища титанов Эрена Йегера и мир, который вот-вот сравняют с землей, так далеко, что студия Mappa
даже обошлась без фирменной заставки. Мы продолжаем в формате рекапов
следить за тем, чем же это все кончится.
На очереди обзор 25 серии с заголовком «Ночь конца» (девятая глава «Финал. Часть 2»). В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу
, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в четвертом сезоне до «антракта», можете ознакомиться с краткой выжимкой
.
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И снова в сериале применяют «эффект Атакующего титана
», демонстрируя недостающие фрагменты тех сцен, что показали ранее. Прологом «Ночи конца» служит небольшое размышление Жана. В конце прошлого эпизода
он заявил, что не мог сидеть в комнате, заткнув уши, пока миру грозит гибель под стопами колоссальных титанов. Однако речь не о страхе, как можно было подумать: в новой иерархии острова Парадиз юноша мог получить высокий чин, дом в хорошем районе и прочие привилегии. И Жан буквально сидел в комнате, затыкая уши, чтобы не слышать, как в окно стучит Ханджи. Но все-таки не смог.
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«Атака титанов» от начала и (почти) до конца
У предстоящей спецоперации с участием кровных врагов, выживших в сражении при Шиганшине
эльдийцев и марлийцев, есть две задачи на повестке дня. Первая — остановить Эрена Йегера, задумавшего совершить самый масштабный геноцид в истории человечества
, чтобы спасти друзей и родной остров. Вторая — если Эрена все-таки удастся остановить, как избежать симметричного ответа с полным уничтожением Парадиза? Есть ли такой сценарий?
Это тезисы из беседы Ханджи с Микасой и Жаном, которая заканчивается ее прочувствованным монологом: мол, остановить Эрена необходимо — еще и в память о боевых товарищах из Разведкорпуса. Они боролись за свободу — и вряд ли ограничились бы Парадизом (если бы знали, что живут на острове). За спиной Ханджи возникают призраки всех павших разведчиков — от Мика Закариаса, растерзанного по приказу Зика в образе Звероподобного, до Эрвина Смита, героически павшего в попытке вернуть Шиганшину
(уже непосредственно от лап Зика). Жан вспоминает покойного друга Марко, скончавшегося при загадочных обстоятельствах.
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Весь остальной эпизод — разговор у костра, перечень взаимных болей, бед и обид, которые могут помешать успеху предприятия. Мизансцена — блестящая: Ханджи трудится у котелка с ужином, костер чуть отгоняет фиолетовый мрак ночи, эльдийцы и марлийцы расселись с разных флангов. Перебежчики Елена и Оньянкопон, решившие противостоять Марлии по своим причинам, сидят спиной к камере; ближе к жителям Парадиза, чем землякам. «Кадровые» решения — не хуже. Два ключевых приема: а) крупные планы, как в «Мистере Роботе
»: лицо расположено не в центре кадра, а в правой или левой трети, иногда — даже в нижнем углу; б) композиция из нескольких фигур и лиц, что подчеркивает существование идеологических лагерей (и напоминает о пропагандистских плакатах или героических профилях правителей). Все это подчеркивает разобщенность не только между марлийцами и эльдийцами, но и внутри их групп, а также персонажей с самими собой.
Сначала рекап конфликта, исторический экскурс. Марлия долгие годы ссылала на Парадиз проштрафившихся эльдийцев из гетто, превращая их в титанов при помощи специальной сыворотки. Жители Стен, которым Первородный титан стер память, не знали, что где-то существует берег и тем более — другой мир. Для них повинна во всех несчастьях марлийская империя. И Эрен, чья мать погибла в пасти титана после нападения на Шиганшину много лет назад, видит в марлийцах и остальном мире таких же «демонов
», как другие народы — в эльдийцах. Генерал Тео Магат напоминает, что поведение Марлии вызвано тысячелетиями унижений
, которые они претерпели под эльдийским иго. Жан парирует, что ужасами прошлого нельзя оправдывать все свои деяния, и жители Парадиза не несут ответственности за то, что происходило столетия назад. Замкнутый круг.
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«Мистер Робот»
Второй раунд: Энни Леонхарт против Микасы Аккерман. Первая сомневается, что друзья Эрена смогут его так просто переубедить: истребление человечества не то решение, которое принимают впопыхах, чтобы потом запросто отменить. И главное — не будут ли Армин, Микаса и Жан защищать своего друга даже в этой ситуации, надеясь, что мир можно спасти бескровно. Энни и Микаса демонстрируют, что всегда готовы к бою, но тут Леонхарт идет на мировую. Осознав за годы «анабиоза»
, что в этом мире есть люди, которых не хочется терять, она становится чуть «дипломатичнее». Вердикт: «Будем решать проблемы по мере поступления
».
Антракт. Жаркое Ханджи готово. Мизасцена меняется: все садятся в кружок, подчеркивая болезненную связь всего происходящего.
Третий акт — разоблачение Елены. Верная последовательница Зика кое-что рассказала Эрену о материке, и эта информация могла стать фундаментом его плана. Однако она не торопится вписываться в новую операцию по спасению мира. Хотя — первый срыв покровов — сама родилась там, а не в «одной аннексированной стране», как рассказывала. Титан-перевозчик проводит брифинг: Елену очаровал Зик Йегер и его большие идеи, а потому статус «заурядной марлийки» она с радостью решила променять на спасительницу мира. От подобного плана у людей проходят былые разногласия, абстракция обещает место в истории.
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Елена не сдается — и припоминает собравшимся их военные преступления. Райнер и Бертольд проломили стену, что привело к многочисленным жертвам и новому витку противостояния. Энни убила множество членов Разведкорпуса и жителей Стохоса. Мудрый Армин участвовал в разработке плана нападения на марлийский город Ребелио, а Микаса и Жан участвовали в резне, унесшей жизни в том числе и обычных жителей. Еще Жан взял в заложники Фалько, а его товарка Габи застрелила Сашу, когда оказалась на эльдийском дирижабле. И главное: это Райнер и Энни прикончили Марко, бросив его на крыше без экипировки на съедение титанам. «Что он сказал напоследок?
» — спрашивает Жан. Райнер вспоминает: «Мы даже не попытались поговорить
».
Ханджи, модерирующая этот вечер памяти и попытку примирения, отмечает, что теперь они сидят рядом, едят вместе и пытаются говорить. Значит, не все потеряно. Однако когда Райнер начнет себя корить, Жан не выдержит и полезет в драку. Один из его ударов примет Габи и будет молить о прощении — и о помощи. Жан убежит в лес, а круглый стол прервет проснувшийся раненый Леви Аккерман
. «Заткнитесь
».
***
Утро вечера мудренее: на рассвете Жан будит Габи, все рассаживаются по повозкам и отправляются в порт, где их должен ждать воздушный корабль семейства Азумабито. Они правят в государстве Хизуру, которое раньше было союзником Эльдийском империи. Одна из ветвей этой семьи жила на Парадизе. Однако это совсем другая история.
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На подступах к порту Жан извиняется перед Габи, а вернувшаяся с разведки Пик сообщает, что йегеристы уже на месте в полном обмундировании. Без боя туда не прорваться. Киёми Азумабито — в плену у возглавляющего йегеристов Флока
.
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