Основано на гуманизме: как снимали сериал «Исправление и наказание»

На ТНТ стартовал сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в роли сотрудницы колонии-поселения Алены Неверовой, которой предстоит перевоспитать своих дальних родственников-мажоров. Они, наследники олигарха Верхоланцева, приехали в маленький городок в поисках ключа от банковского счета с наследством, подозревая, что Алена – дочь Верхоланцева от первого брака – хочет оставить все деньги себе, однако Неверова предельно далека от материального мира и ничего не знает о богатстве. Поэтому, когда Верхоланцевы сжигают ее дом, чтобы спровоцировать героиню выдать ключ, она простодушно заявляет: «У них просто не было шанса стать хорошими». Режиссер проекта Анна Пармас и продюсеры Good Story Media проделали серьезную работу, чтобы фон, на котором разворачивается драма человека и бытовая комедия, был не условным, а хорошо узнаваемым. Рассказываем, как проходил съемочный процесс.
фото: PR-служба ТНТ
Съемки стартовали летом 2020 года и продлились четыре месяца, а основной локацией стала Балашиха. Кадры сериала густонаселенные – на фоне главных героев всегда находятся другие заключенные и сотрудники колонии, потому что иначе претендовать на аутентичность не получилось бы. Кстати, одного из арестантов сыграл креативный продюсер проекта Ямур Гильмутдинов: его персонаж поет песню «Родительский дом» на тюремном празднике.
Чуть ли не обязательный вопрос большинства развлекательных изданий к актерам – каким был «кинокорм» на площадке. Этот секрет раскрыла в своем инстаграме Анна Михалкова. Оказывается, на съемках «Исправления и наказания» даже подход к еде был креативным: в меню салаты «Зеленая гавань» и «Цыплячья нежность», гарниры «Смущенный картофель», «Кормушка для рыб» и «Безбашенная перловка», а на горячее – «Хек в панике», «Хряк из Мексики» и «Скучный минтай с лимоном». Блюда, как отметила Михалкова, не привозили, как это обычно бывает на съемках, а готовили прямо на площадке и подавали с пылу с жару.
фото: PR-служба ТНТ
Очевидно, что героиня Анны Михалковой, сотрудница колонии Алена Неверова – или Аленушка Викторовна, как ее называют сослуживцы и заключенные – совершенно не похожа на реальную Михалкову. Такие роли в актерской среде называют «ролями на сопротивление». Однако артистка не просто сыграла Неверову в сериале, но и стала соавтором ее образа.
«В какой-то момент стало понятно, что мы копаем довольно глубоко и исследуем сразу несколько русских ментальных традиций. Значит, нам нужна глубокая и одновременно народная актриса. Так возник образ Анны Никитичны. Она почитала сценарий первых двух серий и дала согласие сняться в пилоте только при условии, что наше углубленное исследование продолжится», – говорят продюсеры Good Story Media.
С подачи Михалковой в сериале появилась одна из главных фишек: отсылки к советским мультфильмам, детским сказкам и классике кино, которыми наполнены воспитательные методы Неверовой. Ее героиня добра, наивна, верит в каждого человека и одновременно выглядит со стороны таким добродушным монстром, потому что своими методами она «ломает людей», не слышит их и гнет свою линию, несмотря ни на что.
фото: PR-служба ТНТ
Чтобы добиться максимальной достоверности в изображении быта колонии-поселения, съемочная группа сериала регулярно общалась с представителями ФСИН России. «Нам руководство ФСИН пошло навстречу, помогло с консультантами. Мы посетили две колонии-поселения. Познакомились довольно близко с распорядком дня, с правилами. Это учреждения, где довольно свободный режим. При хорошем поведении можно даже арендовать квартиру за территорией колонии, если позволит комиссия», – рассказывает креативный продюсер Ямур Гильмутдинов.
Все эти аспекты соблюдены в изображении места работы Неверовой. При этом самой колонией, показанной в «Исправлении и наказании», стала закрытая военная часть Балашихи. Так как она законсервированная, то вопросов по организации съемок не возникало.
фото: PR-служба ТНТ
«Исправление и наказание» под завязку наполнено литературными отсылками – это чувствуется уже в названии. Однако параллель с романом Достоевского, как ни странно, изначально не задумывалась авторами: «Специальных отсылок не было. Эта параллель возникла случайно, мы скорее отталкивались от названия федеральной системы исполнения наказания. У нас в первой серии героиня говорит: "Мы же должны не только наказывать, но и исправлять". Вот оттуда возникло название. Когда мы его вслух произнесли, мы поняли, что оно ассоциируется с Достоевским», – отмечает Ямур Гильмутдинов.
Внимательный зритель также распознает в сериале отсылки к творчеству Максима Горького («наш алкогольный Данко!») и Льва Толстого.
«В самом корне всей русской православной культуры лежит вера в покаяние. Покаяние не в смысле извинений, не в смысле внешнего принятия правил поведения, а внутренним, действительным радикальным пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Кто-то считает это сказкой, но Алена искренне верит в возможность подобного превращения любого злодея в добряка. Поэтому в сериале практически нет ссылок на иностранные произведения искусства или только на те, которые были настолько адаптированы русскими авторами, что иностранцы совершенно их не узнают. Например, «Волшебник страны Оз» по смыслу совершенно не похож на нашу сказку «Волшебник изумрудного города», так же, как «Пиноккио» не похож на нашего «Буратино»», – говорит один из продюсеров сериала Артем Логинов.
Итогом долгого писательского, а затем съемочного процесса стала трагикомедия, в котором смешались смех, драма, абсурд и фарс.
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