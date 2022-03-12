Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью

Обзор сериалов >>
12 марта 2022

На телеканале ТНТ 14 марта начинается показ сериала «Исправление и наказание», снятого режиссером комедии «Давай разведемся» Анной Пармас. На главную роль она вновь пригласила Анну Михалкову, которая теперь переживает не расставание с мужем, а попытку «развода» своими же родственниками. Новоприобретенную семейку мажоров Михалкова перевоспитывает в экспериментальной колонии-поселении где-то на просторах российской глубинки.

«Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью
фото: PR-служба ТНТ

Олигарх Виктор Петрович Верхоланцев (Артур Ваха) открывает храм, построенный на его деньги. На протокольном мероприятии скучает вся большая и не исключено что дружная семья Верхоланцевых: нынешняя жена Жанна (Наталья Бардо), бывшая жена Лида (Татьяна Лютаева) и их с Виктором Петровичем великовозрастные дети – блогер Марина (Александра Макарская), не расстающаяся с телефоном, и будущий бизнесмен Костя (Владислав Прохоров), пытающийся по примеру отца научиться решать различные вопросики. Старший Верхоланцев над этими вопросиками корпит 24/7 – даже во время священнодействия. Договорившись об очередном дельце, Виктор Петрович обращается напрямую к Богу – мол, смотри, и без тебя как-то справляюсь, храмами тебе помогаю. Только бога гневить, как известно, не нужно. Гордыня Верхоланцева играет с ним злую шутку, и вот на него уже летит огромный колокол и сбивает олигарха насмерть.

Читать Обычная женщина не плачет у окна: рецензия на фильм «Давай разведемся!»

Семья, конечно, делает вид, что скорбит. Пока адвокат (Александр Добровинский) не сообщает им пренеприятнейшее известие: Виктор Петрович так был уверен в собственной жизни, что не оставил после себя завещания. Впрочем, счета некогда успешного Верхоланцева заблокированы, а имущество арестовано – по подозрению в коррупции. Есть, правда, один секретный актив – 50 млн франков на счету в швейцарском банке. Только вот пароль от счета может знать лишь один единственный человек – некая госпожа Неверова.

«Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью
фото: PR-служба ТНТ

Алена Викторовна Неверова (Анна Михалкова) – конечно, никакая не госпожа. Она скромная сотрудница экспериментальной колонии-поселения, придумавшая уникальный метод перевоспитания преступников. Детскими сказками, стихами, литературной классикой, мультфильмами и «Тремя мушкетерами». Перевоспитать пока удалось не то чтобы многих. Хотя, например, уже ставший свободным человеком Иван Зыков (Тимофей Трибунцев) остался в этом же поселении и стал вести законопослушный образ жизни. А пробивший себе условно-досрочное мошенник Лопахин (Владимир Терещенко) так в содеянном и не раскаялся, но для таких у Алены Викторовны тоже есть свои – довольно радикальные – методы.

Менять свою жизнь Неверова не намерена – никакой счет в швейцарском банке ей не нужен. А вот новоиспеченным родственникам, прибывшим эконом-классом из столицы сразу в российскую глубинку, только он и нужен. В бескорыстность Алены они не верят и в попытке найти пароль от сейфа, где деньги лежат, решаются даже на поджог дома. А это вообще-то уголовное преступление, за которое семье Верхоланцевым теперь придется понести наказание. Правильно – в той самой экспериментальной колонии-поселении, под надзором добродушной Алены Викторовны Неверовой, которая, несмотря на говорящую фамилию, верит, что в каждом человеке есть что-то хорошее и добро обязательно победит.

«Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью
фото: PR-служба ТНТ

Анна Пармас, не только режиссер «Давай разведемся», но и сценаристка фильмов Авдотьи Смирновой «Кококо» и «Два дня», вновь на комедийном материале сталкивает представителей разных классов и прослоек российского общества, и подобно своей героине продолжает искать для них пути к исправлению. Только теперь социальный подтекст помещает еще и в страшно идеализированную оболочку (над сценарием «Исправления и наказания», впрочем, работало больше десяти сценаристов, причем сама Парнас здесь выступила только режиссером). В этом смысле драматургический дух «Исправления и наказания» близок к абсурдистскому «Человеку из Подольска» с его вежливыми полицейскими, а в случае с сериалом – уже и надсмотрщиками. В колонии Неверовой нет дедовщины и пыток, есть лишь воспитательно-образовательный, даже в каком-то смысле идеологический подход – с «песню запевай», рассказами про Бармалея, который все-таки нашел в себе что-то хорошее, цитатами Гете и кота Леопольда. Действительно ли это эффективный метод исправления либо и впрямь страшное наказание – основной вопрос, на который призван ответить сериал.

Читать Анна Михалкова и ее кровавая родня в фильме «Оторви и выбрось»

Однако пионерского оптимизма – особенно у главной героини в исполнении Анны Михалковой, уже примирявшей на себя жанр тюремно-полевого романа в фильме Кирилла Соколова «Оторви и выбрось», сделанном, правда, в совсем иной стилистике – не занимать. «Исправление и наказание», кажется, лучше всего иллюстрируется панорамой заброшенных городов, где на одной из старых панелек все еще красуется лозунг «Пусть всегда будет солнце», олицетворяющий вечную и такую актуальную для России надежду. На исправление или наказание – каждому своё.

Сериал «Исправление и наказание» смотрите на телеканале ТНТ с 14 марта.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анна Михалкова заставляет заключённых петь детскую песню в эксклюзивном отрывке сериала «Исправление и наказание»
Анна Михалкова запирает родственников в тюрьме в трейлере сериала «Исправление и наказание»
Пять ожидаемых сериалов из конкурсной программы фестиваля «Пилот»
Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота»
«Давай разведемся!»: Обычная женщина не плачет у окна
Анна Михалкова отправится на работу в колонию в сериале «Исправление и наказание»
«Чувствую себя немного Лабковским»: Анна Михалкова даёт советы о том, как жить
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалыТНТ
персоны
Наталья БардоАртур ВахаАлександр ДобровинскийТатьяна ЛютаеваАлександра МакарскаяАнна МихалковаАнна ПармасВладислав ПрохоровАвдотья СмирноваВладимир ТерещенкоТимофей Трибунцев
фильмы
Давай разведёмсяДва дняИсправление и наказаниеКококо

фотографии >>
«Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью фотографии
«Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью фотографии
«Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью фотографии
«Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Горячий снег»

Скорбим

Рустам Ибрагимбеков
11 марта ушёл из жизни режиссёр, сценарист Рустам Ибрагимбеков.

День рождения >>

Татьяна Аксюта
Наталия Антонова
Елена Аросьева
Кирилл Иванченко
Валентина Лукащук
Татьяна Лютаева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Альфред Абель
Хенрик Биста
Эльма Карлова
Сэмм Ливайн
Лайза Миннелли
Джо Хартли
Аарон Экхарт
все родившиеся 12 марта >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Три цвета: Красный
детектив, драма, мелодрама
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2020
Проклятие: Дом с прислугой
драма, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2020
Наёмник
боевик, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram