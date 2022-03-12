«Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью

На телеканале ТНТ 14 марта начинается показ сериала «Исправление и наказание», снятого режиссером комедии «Давай разведемся» Анной Пармас. На главную роль она вновь пригласила Анну Михалкову, которая теперь переживает не расставание с мужем, а попытку «развода» своими же родственниками. Новоприобретенную семейку мажоров Михалкова перевоспитывает в экспериментальной колонии-поселении где-то на просторах российской глубинки.
фото: PR-служба ТНТ
Олигарх Виктор Петрович Верхоланцев (Артур Ваха) открывает храм, построенный на его деньги. На протокольном мероприятии скучает вся большая и не исключено что дружная семья Верхоланцевых: нынешняя жена Жанна (Наталья Бардо), бывшая жена Лида (Татьяна Лютаева) и их с Виктором Петровичем великовозрастные дети – блогер Марина (Александра Макарская), не расстающаяся с телефоном, и будущий бизнесмен Костя (Владислав Прохоров), пытающийся по примеру отца научиться решать различные вопросики. Старший Верхоланцев над этими вопросиками корпит 24/7 – даже во время священнодействия. Договорившись об очередном дельце, Виктор Петрович обращается напрямую к Богу – мол, смотри, и без тебя как-то справляюсь, храмами тебе помогаю. Только бога гневить, как известно, не нужно. Гордыня Верхоланцева играет с ним злую шутку, и вот на него уже летит огромный колокол и сбивает олигарха насмерть.
Семья, конечно, делает вид, что скорбит. Пока адвокат (Александр Добровинский) не сообщает им пренеприятнейшее известие: Виктор Петрович так был уверен в собственной жизни, что не оставил после себя завещания. Впрочем, счета некогда успешного Верхоланцева заблокированы, а имущество арестовано – по подозрению в коррупции. Есть, правда, один секретный актив – 50 млн франков на счету в швейцарском банке. Только вот пароль от счета может знать лишь один единственный человек – некая госпожа Неверова.
фото: PR-служба ТНТ
Алена Викторовна Неверова (Анна Михалкова) – конечно, никакая не госпожа. Она скромная сотрудница экспериментальной колонии-поселения, придумавшая уникальный метод перевоспитания преступников. Детскими сказками, стихами, литературной классикой, мультфильмами и «Тремя мушкетерами». Перевоспитать пока удалось не то чтобы многих. Хотя, например, уже ставший свободным человеком Иван Зыков (Тимофей Трибунцев) остался в этом же поселении и стал вести законопослушный образ жизни. А пробивший себе условно-досрочное мошенник Лопахин (Владимир Терещенко) так в содеянном и не раскаялся, но для таких у Алены Викторовны тоже есть свои – довольно радикальные – методы.
Менять свою жизнь Неверова не намерена – никакой счет в швейцарском банке ей не нужен. А вот новоиспеченным родственникам, прибывшим эконом-классом из столицы сразу в российскую глубинку, только он и нужен. В бескорыстность Алены они не верят и в попытке найти пароль от сейфа, где деньги лежат, решаются даже на поджог дома. А это вообще-то уголовное преступление, за которое семье Верхоланцевым теперь придется понести наказание. Правильно – в той самой экспериментальной колонии-поселении, под надзором добродушной Алены Викторовны Неверовой, которая, несмотря на говорящую фамилию, верит, что в каждом человеке есть что-то хорошее и добро обязательно победит.
фото: PR-служба ТНТ
Анна Пармас, не только режиссер «Давай разведемся», но и сценаристка фильмов Авдотьи Смирновой «Кококо» и «Два дня», вновь на комедийном материале сталкивает представителей разных классов и прослоек российского общества, и подобно своей героине продолжает искать для них пути к исправлению. Только теперь социальный подтекст помещает еще и в страшно идеализированную оболочку (над сценарием «Исправления и наказания», впрочем, работало больше десяти сценаристов, причем сама Парнас здесь выступила только режиссером). В этом смысле драматургический дух «Исправления и наказания» близок к абсурдистскому «Человеку из Подольска» с его вежливыми полицейскими, а в случае с сериалом – уже и надсмотрщиками. В колонии Неверовой нет дедовщины и пыток, есть лишь воспитательно-образовательный, даже в каком-то смысле идеологический подход – с «песню запевай», рассказами про Бармалея, который все-таки нашел в себе что-то хорошее, цитатами Гете и кота Леопольда. Действительно ли это эффективный метод исправления либо и впрямь страшное наказание – основной вопрос, на который призван ответить сериал.
Однако пионерского оптимизма – особенно у главной героини в исполнении Анны Михалковой, уже примирявшей на себя жанр тюремно-полевого романа в фильме Кирилла Соколова «Оторви и выбрось», сделанном, правда, в совсем иной стилистике – не занимать. «Исправление и наказание», кажется, лучше всего иллюстрируется панорамой заброшенных городов, где на одной из старых панелек все еще красуется лозунг «Пусть всегда будет солнце», олицетворяющий вечную и такую актуальную для России надежду. На исправление или наказание – каждому своё.
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