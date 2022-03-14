«Модный синдикат»: Что посеешь, то и пошьешь

Канал СТС 14 марта начинает показ своего нового сериала — комедии «Модный синдикат» режиссера Александра Карпиловского. Жемчужиной проекта обещает стать дуэт Яна Цапника и Марии Горбань, первый играет столичного кутюрье-неудачника, вторая — жену провинциального бандита, а сойдутся они в кулуарах московского дома (не)высокой моды, в вечной неравной схватке чистого искусства и грязных денег.
Заскучав на далеком Сахалине, жена местного криминального авторитета Галина (Мария Горбань) убеждает супруга (Кирилл Полухин
) отпустить ее в столицу. Доводы весьма убедительные — заполучив управление над домом мод некого Кирилла Ланского, она сможет отмыть «деньги», добытые браконьерством и прочей незаконной деятельностью мужа. Что касается самого Ланского (Ян Цапник), то инвестор, коим поначалу представляется Галина, ему нужен позарез. Дела у ателье, единожды прогремевшего с десяток лет назад на неделе моды, идут из рук вон плохо — чтобы свести концы с концами приходится окучивать (лживыми комплиментами и дешевым вином, перелитым из пакета в пустую бутылку из-под французского) невзрачных и похотливых жен бизнесменов. Одна из них обещает проспонсировать первый за долгое время показ коллекции Ланского, на который он возлагает большие надежды. Но пока нет денег ни на декорации, ни на то, чтобы усмирить шумную стройку через дорогу. Время поджимает, так что появление Галины на пороге как нельзя кстати.
Приставленный к ней помощник-громила Миша (Антон Жижин
) готов любыми средствами решать любые проблемы — а еще он с первого взгляда влюбляется в одну из моделей Ланского, дерзкую Таню (Ангелина Стречина
), что добавляет мотивации. И вот Ланской уже потирает руки в предвкушении инвестиций и триумфа с последующим путешествием в столицу моды, Париж (где, к слову, живет его дочь). Однако у Галины совсем другие планы, которые она непременно озвучит кутюрье — и это предложение, от которого он, к сожалению, не сможет отказаться.
«Модный синдикат» — классическая комедия положений, с узнаваемыми русскими народными типажами. Бандиты и бизнесмены на любой вкус — и их не менее «пестрые» жены, разномастный простой люд — от мудрой портнихи в летах Семеновны (Наталья Потапова
) до принципиальной конструкторши с говорящей фамилией Ткач (Вера Строкова
), от франтоватого администратора Ивана (Александр Пташенчук
) до хитрого технолога Кондрата (Сергей Фролов
) и портнихи-сплетницы Светы (Евгения Капралова
). Особняком стоят, пожалуй, сам кутюрье, которого Ян Цапник делает героем если не гениальным, то уж точно многогранным, модель Таня — попытка вписать в легкую комедию сильный женский образ на примере этой жаждущей казаться независимой от стереотипов москвички (получается пока не очень) и, конечно, Галина, сражающая и зрителей, и Ланского белокурым начесом и красным комбинезоном в цвет губ. Впрочем, за этим сельским шиком скрывается та еще деловая жилка — судя по связям и методам, жизнь с бандитом не прошла даром.
Стоит отметить, что все эти оригинальные персонажи и образы помещены еще и в весьма нетривиальные предлагаемые обстоятельства. После сериалов про внутренние кухни (причем, в прямом смысле) ресторана
и отеля
СТС взялись за дом моды, в мастерских которого страсти кипят ничуть не меньше. Герои уже с первых эпизодов выкручиваются из, казалось бы, безвыходных ситуаций, плетут интриги, а некоторые даже затевают бунт — все это пока что обречено на провал за провалом, но на то «Модный синдикат» и комедия. Полная, как и полагается, нелепых случайностей, гротеска и триумфа абсурда. Соперничество двух одиозных главных героев — Галины и Ланского — набирает обороты, так что совершенно не ясно, кто в итоге выйдет победителем и чья цель в большей степени оправдывает средства. Возможно, выиграет в итоге как раз-таки их «модный синдикат» — объединение сомнительного капитала и не менее сомнительного таланта.
Смотрите сериал «Модный синдикат» на СТС с 14 марта.
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