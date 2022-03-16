«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк

анонс

Креативный подход к меню, консультанты из ФСИН и отсылки к русской литературе

Основано на гуманизме: как снимали сериал «Исправление и наказание»

«Модный синдикат»: Что посеешь, то и пошьешь

13 марта

«Предпоследняя инстанция»: Ирина Розанова и Павел Прилучный между раем и адом

Божественная трагикомедия о том, что все мы не без греха