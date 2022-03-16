Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк

Обзор сериалов >>
16 марта 2022
На Okko 17 марта начнется показ нового, финального, сезона «Чикатило» — основанного на реальных событиях сериала Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в роли заглавного персонажа. В финале первой части, казалось, что самый жестокий советский маньяк, чье имя впоследствии стало нарицательным, пойман — действие новых серии и правда частично разворачивается в зале суда, однако параллельно продолжается осложненная новыми обстоятельствами и персонажами линия с расследованием и поисками пока еще неизвестного серийного убийцы. К актерскому составу в новых эпизодах присоединились Виталий Кищенко, Алексей Кирсанов и Елизавета Моряк.

«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк

Начинается все ровно там, где закончилось — у дома предполагаемого «Ростовского потрошителя». Саспенса ради камера перескакивает с кадров, в которых оперативница Овсянникова (Юлия Афанасьева) готовится сделать роковой звонок в дверь, на сцены изнутри квартиры Чикатило (Дмитрий Нагиев) — он слышит трель, но, открыв дверь, видит там вовсе не милиционершу. А она, в свою очередь, приводит на допрос совсем другого человека. Так становится понятно, что до закрытия дела еще надо дожить. Свет в конце этого мрачного провинциального туннеля все же виден: мало того, что в истории реального Чикатило справедливость-таки восторжествовала, так и в киношной версии мы, наконец, видим персонажа Нагиева за решеткой. Эти сцены, забегающие в будущее по отношению к основной сюжетной линии, демонстрируют громкий процесс — пойманный преступник паясничает в клетке, пытаясь прикинуться невменяемым, зал негодует (кое-кто даже замышляет диверсию), судья тщетно пытается вести допрос. Тем временем, параллельно показаны события 6-летней давности: ростовские опера, курируемые столичными, — вместо Кесаева в исполнении Константина Лавроненко присылают куда более свирепого Брагина (Виталий Кищенко) — продолжают искать загадочного «убийцу из лесополосы». Преступления в Ростове и ближайших окрестностях внезапно прекращаются. А вот в городе Батайске кто-то убивает девушек очень похожим на «ростовского потрошителя» образом. Однако кое-что не сходится, на это обращает внимание психолог-криминалист Витвицкий (Дмитрий Власкин), но его версия об еще одном маньяке поначалу особой популярностью у коллег не пользуется. Зато зритель уже знает в лицо не только самого Чикатило, но и его подражателя.

«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк

Новый сезон «Чикатило» радует многообещающим подзаголовком «финальный» — в конце концов невозможно же бесконечно смотреть на весьма однообразные мытарства служителей правопорядка и смакование кровавых деяний душегубов, которых теперь аж двое. Режиссер Сарик Андреасян верен себе из первого сезона: кабинетные сцены в отделении полиции, в которых опера орут друг на друга от бессилия, сменяются, очевидно, куда более интересными для постановщика эпизодами из жизни злодеев. Чикатило пытается тщетно сохранить хрупкий мир в семье, но все чаще срывается и выдает себя — благо его недалекая супруга Фаина (Виктория Богатырева) ни сном ни духом, покорно варит борщи, сплетничает и пытается примирить их с дочерью, которая как раз-таки единственная будто видит отца насквозь. От убийств он действительно до поры до времени воздерживается — причины этого сам объясняет в одной из сцен в суде. Вместо этого патрулирует электрички в составе дружины, с целью поймать самого себя, и все еще числится образцовым гражданином.

«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк

Из равновесия его выводят лишь новости о тех самых убийствах в Батайске, приписываемых ему, — как известно (и Андреасяну, явно пересмотревшему немало зарубежного «тру крайма», тоже), маньяки честолюбивы и не терпят самозванцев. Дмитрий Нагиев в этот раз особенно активно хлопочет загримированным лицом — его Чикатило по-прежнему персонаж внешне настолько фарсовый и выделяющийся из общей серой массы обычных советских людей, что совершенно не укладывается в голове, как это может не вызывать подозрений. Нацепи ему пластмассовые очки и накладные усы — эффект был бы тот же.

Читать Рецензия на первый сезон «Чикатило»

История второго убийцы из Батайска на этом фоне — самая реалистичная, впрочем, в основном за счет своей визуальной откровенности. Герой Алексея Кирсанова ведет двойную жизнь: обычный автомеханик с женой и детьми то и дело превращается в одинокого охотника — одевается помодней, закуривает, выезжает на трассу на новенькой машине, подаренной родителями, приманивая своим обликом доверчивых одиноких девушек. Остальное — дело художников-постановщиков, живописно разбрасывающих обнаженные тела по опушкам, и оператора, показывающего эти тела крупными планами. Дольше всех жертв держится героиня Елизаветы Моряк, вступающая с маньяком в некое подобие любовных отношений. Имена убиенных, как и следователей, изменены, якобы для того, чтобы не тревожить еще живущих родственников погибших. И образы их авторы кое-как, но пытаются оправдать — не «сама виновата», а действительно чудовищное стечение обстоятельств.

«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк

В том числе, к примеру, грянувшая перестройка с ее свободой нравов и общей неразберихой. В какой-то момент авторы «Чикатило» будто вспоминают, что неплохо бы подверстать к сюжету исторический контекст — и вот уже бравые ростовские копы костерят гласность, до конца не понимая, о чем речь (во всем виновата, как всегда, Москва), и держась изо всех сил за старое. Благо, старое это никуда не делось и маячит в кадре в архетипичной для русской культуры форме КГБшника под прикрытием — скрывается он, что примечательно, получше всех вместе взятых маньяков.

Смотрите «Чикатило. Финальный сезон» на Okko с 17 марта.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дмитрий Нагиев выступает в суде в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон»
Дмитрий Нагиев ведёт следствие по ложному следу в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон»
«Бывшие-3», «Чикатило» и «Конек-Горбунок»: Самые популярные российские фильмы и сериалы по версии Кино-Театр.Ру
Виталий Кищенко присоединился ко второму сезону «Чикатило»
«Чикатило»: Спасибо, что не живой
Смотреть онлайн: «Чикатило», «Северный ветер», «По колено» и другие цифровые премьеры марта
Поиск по меткам
Наталия ГригорьеваОККОРоссийские сериалы
персоны
Сарик АндреасянЮлия АфанасьеваДмитрий ВласкинАлексей КирсановВиталий КищенкоКонстантин ЛавроненкоЕлизавета МорякДмитрий Нагиев
фильмы
ЧикатилоЧикатило. Финальный сезон

фотографии >>
«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк фотографии
«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк фотографии
«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк фотографии
«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Сытый
16 марта ушёл из жизни актёр Евгений Сытый.
Игорь Класс
13 марта ушёл из жизни актёр Игорь Класс.
Вячеслав Кириличев
13 марта ушёл из жизни актёр Вячеслав Кириличев.

День рождения >>

Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Владимир Капустин
Людмила Кожевникова
Арменак Назикян
Вера Романова
Александр Тимошкин
Нина Шацкая
Сергей Юрский
Карлхайнц Бём
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Конрад Нэйджел
Белен Руэда
Надя Тиллер
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Париж, я люблю тебя
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, 2006
Доктор Свисток
комедия
Россия, 2022
Флирт с дьяволом
триллер
США, 2022
Solo
музыкальный фильм
Россия, 2022
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия
Италия, 2021
Икс
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Ласточки Христовы
Россия, 2021
Парни под прикрытием
боевик, триллер
Пуэрто-Рико, США, 2022
Парящий тигр
детский фильм, драма, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2021
Утраченные иллюзии
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен