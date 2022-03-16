«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк

На Okko 17 марта начнется показ нового, финального, сезона «Чикатило» — основанного на реальных событиях сериала Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в роли заглавного персонажа. В финале первой части, казалось, что самый жестокий советский маньяк, чье имя впоследствии стало нарицательным, пойман — действие новых серии и правда частично разворачивается в зале суда, однако параллельно продолжается осложненная новыми обстоятельствами и персонажами линия с расследованием и поисками пока еще неизвестного серийного убийцы. К актерскому составу в новых эпизодах присоединились Виталий Кищенко, Алексей Кирсанов и Елизавета Моряк.
Начинается все ровно там, где закончилось — у дома предполагаемого «Ростовского потрошителя». Саспенса ради камера перескакивает с кадров, в которых оперативница Овсянникова (Юлия Афанасьева
) готовится сделать роковой звонок в дверь, на сцены изнутри квартиры Чикатило (Дмитрий Нагиев) — он слышит трель, но, открыв дверь, видит там вовсе не милиционершу. А она, в свою очередь, приводит на допрос совсем другого человека. Так становится понятно, что до закрытия дела еще надо дожить. Свет в конце этого мрачного провинциального туннеля все же виден: мало того, что в истории реального Чикатило справедливость-таки восторжествовала, так и в киношной версии мы, наконец, видим персонажа Нагиева за решеткой. Эти сцены, забегающие в будущее по отношению к основной сюжетной линии, демонстрируют громкий процесс — пойманный преступник паясничает в клетке, пытаясь прикинуться невменяемым, зал негодует (кое-кто даже замышляет диверсию), судья тщетно пытается вести допрос. Тем временем, параллельно показаны события 6-летней давности: ростовские опера, курируемые столичными, — вместо Кесаева в исполнении Константина Лавроненко
присылают куда более свирепого Брагина (Виталий Кищенко) — продолжают искать загадочного «убийцу из лесополосы». Преступления в Ростове и ближайших окрестностях внезапно прекращаются. А вот в городе Батайске кто-то убивает девушек очень похожим на «ростовского потрошителя» образом. Однако кое-что не сходится, на это обращает внимание психолог-криминалист Витвицкий (Дмитрий Власкин
), но его версия об еще одном маньяке поначалу особой популярностью у коллег не пользуется. Зато зритель уже знает в лицо не только самого Чикатило, но и его подражателя.
Новый сезон «Чикатило» радует многообещающим подзаголовком «финальный» — в конце концов невозможно же бесконечно смотреть на весьма однообразные мытарства служителей правопорядка и смакование кровавых деяний душегубов, которых теперь аж двое. Режиссер Сарик Андреасян верен себе из первого сезона: кабинетные сцены в отделении полиции, в которых опера орут друг на друга от бессилия, сменяются, очевидно, куда более интересными для постановщика эпизодами из жизни злодеев. Чикатило пытается тщетно сохранить хрупкий мир в семье, но все чаще срывается и выдает себя — благо его недалекая супруга Фаина (Виктория Богатырева) ни сном ни духом, покорно варит борщи, сплетничает и пытается примирить их с дочерью, которая как раз-таки единственная будто видит отца насквозь. От убийств он действительно до поры до времени воздерживается — причины этого сам объясняет в одной из сцен в суде. Вместо этого патрулирует электрички в составе дружины, с целью поймать самого себя, и все еще числится образцовым гражданином.
Из равновесия его выводят лишь новости о тех самых убийствах в Батайске, приписываемых ему, — как известно (и Андреасяну, явно пересмотревшему немало зарубежного «тру крайма», тоже), маньяки честолюбивы и не терпят самозванцев. Дмитрий Нагиев в этот раз особенно активно хлопочет загримированным лицом — его Чикатило по-прежнему персонаж внешне настолько фарсовый и выделяющийся из общей серой массы обычных советских людей, что совершенно не укладывается в голове, как это может не вызывать подозрений. Нацепи ему пластмассовые очки и накладные усы — эффект был бы тот же.
Читать
Рецензия на первый сезон «Чикатило»
История второго убийцы из Батайска на этом фоне — самая реалистичная, впрочем, в основном за счет своей визуальной откровенности. Герой Алексея Кирсанова ведет двойную жизнь: обычный автомеханик с женой и детьми то и дело превращается в одинокого охотника — одевается помодней, закуривает, выезжает на трассу на новенькой машине, подаренной родителями, приманивая своим обликом доверчивых одиноких девушек. Остальное — дело художников-постановщиков, живописно разбрасывающих обнаженные тела по опушкам, и оператора, показывающего эти тела крупными планами. Дольше всех жертв держится героиня Елизаветы Моряк, вступающая с маньяком в некое подобие любовных отношений. Имена убиенных, как и следователей, изменены, якобы для того, чтобы не тревожить еще живущих родственников погибших. И образы их авторы кое-как, но пытаются оправдать — не «сама виновата», а действительно чудовищное стечение обстоятельств.
В том числе, к примеру, грянувшая перестройка с ее свободой нравов и общей неразберихой. В какой-то момент авторы «Чикатило» будто вспоминают, что неплохо бы подверстать к сюжету исторический контекст — и вот уже бравые ростовские копы костерят гласность, до конца не понимая, о чем речь (во всем виновата, как всегда, Москва), и держась изо всех сил за старое. Благо, старое это никуда не делось и маячит в кадре в архетипичной для русской культуры форме КГБшника под прикрытием — скрывается он, что примечательно, получше всех вместе взятых маньяков.
Смотрите «Чикатило. Финальный сезон» на Okko с 17 марта.
обсуждение >>