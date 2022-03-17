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Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Первый отдел»

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17 марта 2022

На телеканале НТВ идет показ второго сезона остросюжетного детективного сериала «Первый отдел» от автора сценария и продюсера «Шефа», «Невского» и других полицейских многосерийных фильмов Андрея Тумаркина. «Первый отдел» рассказывает о буднях сотрудников Следственного комитета РФ, которые расследуют громкие дела в Москве и Санкт-Петербурге. Мы заметили, что у сериала высокие рейтинги и решили узнать у наших читателей, чем им нравится «Первый отдел». Оказалось, что в первую очередь авторы комментариев с восторгом отмечают актерский дуэт Ивана Колесникова и Сергея Жаркова, сыгравших двух друзей-следователей Брагина и Шибанова. И хотя продолжение сериала, судя по отзывам, проигрывает первому сезону по яркости образов, многие наши постоянные читатели уже рассчитывают на третью часть. Но и недовольные тоже попадаются.

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Первый отдел»
фото: пресс-служба НТВ

lera27 (Москва): Восхищаюсь удачным дуэтом Брагина и Шибанова, каждое их взаимодействие вызывает восторг. Очень хочется продолжения сериала, потому что фильм получился достойным, и не хочется расставаться с любимыми героями.

Денис Голубев: Первый сезон смотрел не без интереса. По реалистичности, конечно, не дотягивал до первых сезонов «Ментовских войн», но всё же. Вторым сезоном разочарован. Создатели уронили планку до уровня «сериалы для домохозяек». Сюжеты, диалоги вымученные какие-то, надуманные. Киллеры какие-то... Я уж молчу о деталях. Частные охранники вооружены «наганами». Нормально?! Лень самим изучать законы «Об оружии» и «О ЧД и ОД», так хоть со специалистом проконсультируйтесь. Небрежно как-то всё состряпано. Не знаю, стану ли досматривать.

Angelochek Beskriliy: Насколько был хорош первый сезон, настолько же плох второй. Сколько глупых, нелогичных моментов, начиная с первой серии. Схватка с киллершей — апофеоз глупости. А может быть и нет, может, апофеоз еще впереди. ))

монетка (из Москвы): Мне нравится 2 сезон не меньше первого. Спасибо за такую героическую поэму о двух замечательных друзьях. Не только действие затягивает, ещё и снято замечательно. Красиво, выразительно всё: лица, город, природа. Какие-то куски пересматриваю и снова получаю удовольствие.

flaskepo: Взаимодействие Юры и Миши совершенно прекрасное, замечательнейший и милейший броманс. Спасибо огромное всем, благодаря кому состоялся этот великолепный сериал о дружбе! Из вышедших фильмов понравился больше всего «Рандеву со смертью», а следом за ним – «Посредник».

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Первый отдел»
фото: пресс-служба НТВ

Мария Актриса: Первый раз пишу отзыв. Браво актёру Илье Шакунову! Ах какая работа! До слёз... Спасибо. Многогранная роль, трогательно, достойно. Уважение и восхищение Вам, Илья.

Зиновия: Очень боюсь за Шибанова, как бы сценорам не пришло на ум для остроты ситуации его подстрелить в конце... До чего же Жарков хорош, душка!

Selesta26: Реально налюбоваться не могу на Ивана Колесникова — вот уж редкой красоты актер, талантливый, очаровательный, душа поет, когда смотришь на него. Красивых женщин очень много, а мужская красота, да еще такая славная, настоящая, без тени слащавости — большая редкость.

Vladislav [XzedX] (Москва): Шибанов своей ролью почти и делает весь сериал. Так сказать, отвечает за силу. И отвечает за нее очень достойно. А Брагин — за ум, наблюдательность, в общем за то, с помощью чего можно закрыть дело, не прибегая к применению «силовых допросов» и к подтасовке улик против невиновного. Вот эта связка — сила и ум – очень дополняют друг друга в этом сериале! Подчиненные Шибанова так же очень хороши на своих местах. И чуть что, готовы и под пули, и не спать сутками, лишь бы добыть те или иные доказательства. Всем создателям и актерам "+". Сезон всем понравился! Жду продолжения, дабы начать следить за новыми расследованиями, приключениями и перипетиями Брагина, Шибанова и их компании, в новом Отделе!

Alexandra345: Колесников отличный здесь! Он замечательно играет на нюансах. На самом деле, эмоционального холерика сыграть проще, чем невозмутимого флегматика. Это отнюдь не камень в огород Жаркова, он тоже прекрасен! Здесь вообще дуэт гармоничен, как раз на контрасте.

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Первый отдел»
фото: пресс-служба НТВ

АЗОРА: Лучше Невского только Невский, ждем с нетерпением 6 сезон! «Первый отдел» — эконом-вариант сериала «Невский».

Маруся50: Иван Колесников и Сергей Жарков — это лучшее, что можно было придумать. Оба великолепные и такие разные. Смотрела на одном дыхании, очень ждем продолжения!

Волчонок Митька: Смею предположить, что речь Шибанова — заслуга самого Жаркова. У него такие прикольные словечки во многих фильмах проскакивают, — явно из его личного лексикона. Хотите кайфануть на эту тему? — посмотрите сериал «Братья». Там будет и «по-бырику», и «по пиcяpику», и еще много всего. Наконец-то продюсеры и режиссеры разглядели комедийный дар этого актера и начали делать ставку в первую очередь на этот дар Сергея, а не только на его суперменские возможности, в которых мы уже давно убедились и давно не сомневаемся. Очень радует, что Сергей все чаще снимается в Питере, что Питер его полюбил, что открыл этого актера нашему зрителю, а то его ранние проекты — почти все один слабее другого.

Liya (SPB) (Санкт-Петербург): Обожаемые мною актёры Жарков, Колесников — просто восторг! Первый сезон смотрела раз 5, и каждый раз, в последней серии при увольнении Мальцева, на моменте, когда ему аплодируют коллеги, наверчиваются слёзы…

ГАМ: В целом смотрю, потому что больше нечего, на Первом и России —круглосуточно вынос мозга.

Смотрите сериал «Первый отдел-2» на НТВ

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