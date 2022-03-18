«Атака титанов». 4 сезон. 26 серия. Миссия невыносима

«Атака титанов» уже в двух шагах от последнего эпизода: серия с заголовком «Предатели» разыгрывает локальную Гражданскую вoйнy, которая должна стать мостиком между событиями на острове Парадиз и схваткой за будущее мира. Мы продолжаем в формате рекапов следить за тем, чем же все кончится. Хотя вряд ли студия Mappa сумеет поставить точку в этой саге за оставшийся час эфирного времени. Здесь интрига не меньше сюжетной.
На очереди обзор 26 серии (десятая глава «Финал. Часть 2»). В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в четвертом сезоне до «антракта», можете ознакомиться с краткой выжимкой.
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На Парадизе разыгрывается Гражданская вoйнa в миниатюре. Бывшие товарищи по учебке скрестят клинки и направят друг на друга дула. Легких ситуаций и решений не предвиделось — и теперь будет только хуже. Йегеристы на поезде прибыли в порт
и взяли в плен Киёми Азумабито вместе с лучшими механиками страны Хизуру. Их летающая лодка — самый быстрый способ оказаться на континенте, если, конечно, жители Парадиза решат заселить земли, опустевшие после титанического марша Эрена Йегера. Флок и его команда
пока в раздумьях: взорвать лодку или удастся договориться с кланом Азии.
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«Атака титанов»: от начала до (почти) конца
Отряд по спасению мира, прошлой ночью так и не определившийся, могут ли марлийцы доверять эльдийцам (и наоборот)
, держит экстренный совет. Если захватывать порт титанами, лодку тут же взорвут, будут большие потери. Хотя именно для лобовой атаки — все условия: открытое пространство с одной стороны и шесть титанов с другой; повторим: Энни (Женская особь), Райнер (Бронированный), Пик (Перевозчик), Фалько (Зубастый), Армин (Колоссальный). Очевидно, что последний — вместе с Микасой и Жаном — не могут пойти на прямой конфликт с земляками, среди которых много их боевых товарищей. Есть исключение: Ханджи уже убила четверых йегеристов, готова продолжать (да и остальные сомневаются, что смотреть — лучше, чем участвовать). Вдобавок лобовое наступление может привести к тому, что Флок попросту перестреляет всех инженеров — а без них лодку в воздух не поднять. Задачка.
Попутно решается тысячелетний конфликт
: Тео Магат, голова марлийской армии, извиняется за прошлую ночь и поиски крайних. «Вы тоже не должны взваливать на свои плечи ненависть целого мира
», — говорит он, предварительно избив Елену, которая отказывается говорить, куда мог отправиться Эрен. Вспышка насилия от бессилия открывает ему глаза на круговорот вражды и ее разрушительных последствий. Некогда вспоминать историю — «У человечества не осталось времени
».
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Новости аниме
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Дальше разворачивается стремительная армейская операция, придуманная Армином. Он вместе с Конни скачет к зданию, где удерживают Азумабито и спецов из Хизуру. Кричит Флоку в окно, что Магат и Титан-перевозчик прыгнули в океан и поплыли в сторону Марлии — чтобы их нагнать, нужно разминировать летающую лодку. Йегеристы подозревают, что их предали, но до конца не уверены: они же спали в одной казарме, рисковали головой, делили невзгоды. Все это, правда, было в прошлой жизни: Армин делает ставку на гусарский наскок, мол, в неразберихе им удастся и освободить всех, и завладеть лодкой.
План срабатывает примерно на треть. Сторожащие транспорт йегеристы действительно обезвреживают динамитный пояс, который должен в случае чего поднять лодку на воздух (sic!). Микаса начинает операцию «Освобождение», — но Флок успевает крикнуть, что в порту предатели, и кровопролитие начинается. Бронированный титан и Женская особь, которые не работали в дуэте уже почти десять лет
, вновь наводят панику в рядах неприятеля. Годы летят, а руки помнят: как бы Райнер и Энни ни изменились со времен бойни в Шиганшине, они действуют все так же слаженно.
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«Потерянные девушки»
Противостояние Армина и Конни с двумя товарищами куда более драматично. Первые не хотят проливать кровь, вторые — верить в предательство. Однако кровь все же прольется — в том числе Армина, который схлопочет две пули (что для титана, впрочем, не смертельно; в «Потерянных девушках
» Энни пережила взрыв). Всю грязную работу на себя берет Конни. Этот опыт явно еще скажется на психике обоих.
Лодка свободна, инженеры тоже. Осталось догнать и остановить Эрена, если еще не поздно (и вообще реально). По расчетам Тео Магата исполинские ступни уже топчут территорию Марлии
.
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