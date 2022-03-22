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Спецкоронация: главные отечественные сериалы о российских самодержцах и государстве

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22 марта 2022
Вторую неделю на телеканале «Россия» откладывается премьера историко-приключенческой саги «Елизавета» — нового проекта из цикла «История России. История любви». В ожидании сериала, рассказывающего о любви и испытаниях юной дочери Петра I, мы решили вспомнить все многосерийные фильмы цикла, посвященного избранным страницам отечественной истории и судьбам разных российских самодержцев. За последнее десятилетие таких проектов было пять. Снятые в разном жанре и разными авторами, они впечатляют прежде всего глобальной работой художественного цеха и звездным кастом. И хотя они относятся к разряду развлекательного, нежели просветительского, кино, тем не менее являются заметными попытками переосмыслить историю государства, в котором мы живем.


«Распутин», 2011

Спецкоронация: главные отечественные сериалы о российских самодержцах и государстве

Рассказ о последних годах знаменитого царского фаворита, приближенного к семье последнего российского императора, стал своеобразным прологом к исторической серии. В роли Распутина выступил французский актер Жерар Депардье, а Владимир Машков сыграл Николая II (несколькими годами позднее в проекте Первого канала «Григорий Р.» он сыграл уже и самого Распутина). Депардье смог своей могучей фигурой раскачать устоявшийся образ и сыграть старое доброе «oh, those russians», только с жирнющим знаком «плюс». Не пьяного беса из сибирских болот, а простецкого мужика с бургундскими повадками, попавшего в дурную компанию, где все плетут интриги. Актерский талант Депардье здесь и правда творит чудеса, переигрывая народных и заслуженных. Жерар задвинул их на роли декораций и реквизита, а в фильме, на минуточку, кроме Машкова снимались Анна Михалкова, Леонид Мозговой, Константин Хабенский. Авторитетный актерский состав помогает уверовать в то, что простого мужика Распутина убили геи и шпионы. В числе последних Филипп Янковский, Данила Козловский и британский шпион Юрий Колокольников. Остается только догадываться, почему снятый в 2011 году фильм три года пролежал на полке и был показан лишь в июле 2014-ого.

Читать Смерть замечательных людей: обзор сериала «Распутин»

«Екатерина», 2014

Спецкоронация: главные отечественные сериалы о российских самодержцах и государстве

Энциклопедия жизни Екатерины II (Марина Александрова) — самый продолжительный сериал цикла: все-таки целых 34 года правления. Первый сезон рассказывал о судьбе Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской до того, как она стала российской императрицей. Невольно вовлеченная в жестокие интриги Елизаветы Петровны (Юлия Ауг), хрупкая Фике (в крещении — Екатерина) борется за сына, любовь и власть. Обаятельный сериал получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший телевизионный фильм/сериал» и запустил, по большому счету, моду на большие исторические проекты, да и сам обеспечил работой множество специалистов на пять лет вперед. Вышло два продолжения — «Екатерина. Взлет» (2016) и «Екатерина. Самозванцы» (2019), где на первое место вышли большая политика, подковерная возня, фавориты, русско-турецкая вoйнa, заговоры, отношения с наследником престола, Емельян Пугачев. Козырь продолжений — аллюзии на актуальную действительность — впоследствии стал главной фишкой всех сериалов цикла. Обе эти части снимал Дмитрий Иосифов, ответственный за постановку и грядущей «Елизаветы», которая тоже, кажется, растянется на несколько сезонов.

Читать Золушка и ее гвардия: обзор сериала «Екатерина»


«София», 2016

Спецкоронация: главные отечественные сериалы о российских самодержцах и государстве

Историческая драма, рассказывающая о тайнах и интригах эпохи Великого Московского княжества, а также о главной свидетельнице времени — Софии Палеолог (Мария Андреева), бабушке первого русского царя. Племянницу последнего византийского императора Константина XI выдали замуж за Ивана III (Евгений Цыганов) при непосредственном участии римского папы, имевшего определенные виды на Московию. Зоя (она же София) пережила немало счастья и горя — так и деятельность княжны оценивается двояко. С одной стороны, князь был женою доволен, поскольку она подарила ему многочисленное потомство. С другой — в народе поговаривали, что ее появление на Руси посеяло семена вольномыслия и принесло много новшеств: вроде приглашенных из Западной Европы художников и зодчих, строивших храмы и дворцы по новым для отечества методикам. Достоверность фактов в сериале весьма сомнительна: все здесь построено на домыслах и фантазиях, включая самые неимоверные — вроде колдовской силы Елены Волошанки (София Никитчук) или апокриф о появлении на российском гербе двуглавого орла. Даже костюмы здесь не были проработаны в деталях, отдавая дань театральной условности. Главная же претензия к сериалу заключается в том, что титульная героиня осталась на обочине сюжета. Зато богат актерский состав: Надежда Маркина, Пётр Зайченко, Сергей Пускепалис и Егор Корешков привнесли в сюжет толику недостающих ему целостности и смысла.

Читать Времена не выбирают: обзор сериала «София»


«Годунов», 2018-2019

Спецкоронация: главные отечественные сериалы о российских самодержцах и государстве

Телевизионный блокбастер о двух сезонах и с Сергеем Безруковым в главной роли. Повествование начинается с последних дней пребывания на престоле Ивана Грозного и завершается воцарением первого из Романовых. Первый сезон заканчивается счастливым избранием Годунова на должность царя, а моментом для старта второго был выбран 1601 год, на котором спокойное царствование для Годунова закончилось. Именно тогда на Россию обрушилась невиданная катастрофа – неурожай и голод. Социальное напряжение, бунты, интриги врагов. В сериале, который позиционировался авторами как «историческая правда», полным-полно вольных трактовок и сиюминутной политики. К тому же сериал оказался намного ближе к жанру костюмированной мелодрамы. Множество любовных линий, отсутствие батальных сцен, торжество тесноты. Зато опять же звездный ансамбль — особенно в первом сезоне: Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Евгений Ткачук и целый ряд других.

Читать Жил-был царь: обзор второго сезона сериала Годунов


«Грозный», 2020

Спецкоронация: главные отечественные сериалы о российских самодержцах и государстве

Являясь детищем той же сценарной группы, что и «Годунов», сериал рассказывает историю жизни самого известного российского царя, создателя крупнейшего евразийского государства и реформатора Ивана IV. Он был не только жестоким тираном, но образованным и литературно одаренным человеком: современники называли его «мужем чюдного разсуждения», а историки сравнивали с Нероном – «артистом на троне». В картине он появляется именно в этой роли – пишущим летопись своей жизни. 17-летний Иван IV в исполнении перешагнувшего за порог 40-летия Александра Яценко выбирает себе в жены красавицу Анастасию Захарьину ( Татьяна Лялина), которая единственная сможет – пусть и на короткое время – сделать из злобного «волчонка» образцового правителя. Драматическая история выглядит мрачно и окружена мистическим флером: часть серий заканчивается разговорами Грозного с бывшими приспешниками, находящимися уже в загробном мире. В роли постаревшего правителя — Сергей Маковецкий с грустными глазами и вычурным носом, с которым гримеры, кажется, немного перестарались. Тем не менее, работа художников – едва ли не самая выдающаяся часть представления: сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов.

Читать Сергей Маковецкий и дары смерти: обзор сериала «Грозный»

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Спецкоронация: главные отечественные сериалы о российских самодержцах и государстве фотографии
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