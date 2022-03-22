Спецкоронация: главные отечественные сериалы о российских самодержцах и государстве

Вторую неделю на телеканале «Россия» откладывается премьера историко-приключенческой саги «Елизавета» — нового проекта из цикла «История России. История любви». В ожидании сериала, рассказывающего о любви и испытаниях юной дочери Петра I, мы решили вспомнить все многосерийные фильмы цикла, посвященного избранным страницам отечественной истории и судьбам разных российских самодержцев. За последнее десятилетие таких проектов было пять. Снятые в разном жанре и разными авторами, они впечатляют прежде всего глобальной работой художественного цеха и звездным кастом. И хотя они относятся к разряду развлекательного, нежели просветительского, кино, тем не менее являются заметными попытками переосмыслить историю государства, в котором мы живем.
«Распутин», 2011
Рассказ о последних годах знаменитого царского фаворита, приближенного к семье последнего российского императора, стал своеобразным прологом к исторической серии. В роли Распутина выступил французский актер Жерар Депардье
, а Владимир Машков
сыграл Николая II (несколькими годами позднее в проекте Первого канала «Григорий Р.
» он сыграл уже и самого Распутина). Депардье смог своей могучей фигурой раскачать устоявшийся образ и сыграть старое доброе «oh, those russians», только с жирнющим знаком «плюс». Не пьяного беса из сибирских болот, а простецкого мужика с бургундскими повадками, попавшего в дурную компанию, где все плетут интриги. Актерский талант Депардье здесь и правда творит чудеса, переигрывая народных и заслуженных. Жерар задвинул их на роли декораций и реквизита, а в фильме, на минуточку, кроме Машкова снимались Анна Михалкова
, Леонид Мозговой
, Константин Хабенский
. Авторитетный актерский состав помогает уверовать в то, что простого мужика Распутина убили геи и шпионы. В числе последних Филипп Янковский
, Данила Козловский
и британский шпион Юрий Колокольников
. Остается только догадываться, почему снятый в 2011 году фильм три года пролежал на полке и был показан лишь в июле 2014-ого.
Читать
Смерть замечательных людей: обзор сериала «Распутин»
«Екатерина», 2014
Энциклопедия жизни Екатерины II (Марина Александрова
) — самый продолжительный сериал цикла: все-таки целых 34 года правления. Первый сезон рассказывал о судьбе Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской до того, как она стала российской императрицей. Невольно вовлеченная в жестокие интриги Елизаветы Петровны (Юлия Ауг
), хрупкая Фике (в крещении — Екатерина) борется за сына, любовь и власть. Обаятельный сериал получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший телевизионный фильм/сериал» и запустил, по большому счету, моду на большие исторические проекты, да и сам обеспечил работой множество специалистов на пять лет вперед. Вышло два продолжения — «Екатерина. Взлет
» (2016) и «Екатерина. Самозванцы
» (2019), где на первое место вышли большая политика, подковерная возня, фавориты, русско-турецкая вoйнa, заговоры, отношения с наследником престола, Емельян Пугачев. Козырь продолжений — аллюзии на актуальную действительность — впоследствии стал главной фишкой всех сериалов цикла. Обе эти части снимал Дмитрий Иосифов
, ответственный за постановку и грядущей «Елизаветы», которая тоже, кажется, растянется на несколько сезонов.
Читать
Золушка и ее гвардия: обзор сериала «Екатерина»
«София», 2016
Историческая драма, рассказывающая о тайнах и интригах эпохи Великого Московского княжества, а также о главной свидетельнице времени — Софии Палеолог (Мария Андреева
), бабушке первого русского царя. Племянницу последнего византийского императора Константина XI выдали замуж за Ивана III (Евгений Цыганов
) при непосредственном участии римского папы, имевшего определенные виды на Московию. Зоя (она же София) пережила немало счастья и горя — так и деятельность княжны оценивается двояко. С одной стороны, князь был женою доволен, поскольку она подарила ему многочисленное потомство. С другой — в народе поговаривали, что ее появление на Руси посеяло семена вольномыслия и принесло много новшеств: вроде приглашенных из Западной Европы художников и зодчих, строивших храмы и дворцы по новым для отечества методикам. Достоверность фактов в сериале весьма сомнительна: все здесь построено на домыслах и фантазиях, включая самые неимоверные — вроде колдовской силы Елены Волошанки (София Никитчук
) или апокриф о появлении на российском гербе двуглавого орла. Даже костюмы здесь не были проработаны в деталях, отдавая дань театральной условности. Главная же претензия к сериалу заключается в том, что титульная героиня осталась на обочине сюжета. Зато богат актерский состав: Надежда Маркина
, Пётр Зайченко
, Сергей Пускепалис
и Егор Корешков
привнесли в сюжет толику недостающих ему целостности и смысла.
Читать
Времена не выбирают: обзор сериала «София»
«Годунов», 2018-2019
Телевизионный блокбастер о двух сезонах и с Сергеем Безруковым
в главной роли. Повествование начинается с последних дней пребывания на престоле Ивана Грозного и завершается воцарением первого из Романовых. Первый сезон заканчивается счастливым избранием Годунова на должность царя, а моментом для старта второго был выбран 1601 год, на котором спокойное царствование для Годунова закончилось. Именно тогда на Россию обрушилась невиданная катастрофа – неурожай и голод. Социальное напряжение, бунты, интриги врагов. В сериале, который позиционировался авторами как «историческая правда», полным-полно вольных трактовок и сиюминутной политики. К тому же сериал оказался намного ближе к жанру костюмированной мелодрамы. Множество любовных линий, отсутствие батальных сцен, торжество тесноты. Зато опять же звездный ансамбль — особенно в первом сезоне: Анна Михалкова
, Светлана Ходченкова
, Виктор Сухоруков
, Андрей Мерзликин
, Евгений Ткачук
и целый ряд других.
Читать
Жил-был царь: обзор второго сезона сериала Годунов
«Грозный», 2020
Являясь детищем той же сценарной группы, что и «Годунов», сериал рассказывает историю жизни самого известного российского царя, создателя крупнейшего евразийского государства и реформатора Ивана IV. Он был не только жестоким тираном, но образованным и литературно одаренным человеком: современники называли его «мужем чюдного разсуждения», а историки сравнивали с Нероном – «артистом на троне». В картине он появляется именно в этой роли – пишущим летопись своей жизни. 17-летний Иван IV в исполнении перешагнувшего за порог 40-летия Александра Яценко
выбирает себе в жены красавицу Анастасию Захарьину ( Татьяна Лялина
), которая единственная сможет – пусть и на короткое время – сделать из злобного «волчонка» образцового правителя. Драматическая история выглядит мрачно и окружена мистическим флером: часть серий заканчивается разговорами Грозного с бывшими приспешниками, находящимися уже в загробном мире. В роли постаревшего правителя — Сергей Маковецкий с грустными глазами и вычурным носом, с которым гримеры, кажется, немного перестарались. Тем не менее, работа художников – едва ли не самая выдающаяся часть представления: сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов.
Читать
Сергей Маковецкий и дары смерти: обзор сериала «Грозный»
обсуждение >>