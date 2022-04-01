Здравствуйте, хмурые дни: 22 аниме, на которые стоит обратить внимание этой весной

Невероятно, но наступил апрель. Месяц, когда на японском телевидении — пора премьер: шоу, запустившиеся в январе, традиционно торопятся завершить дела к концу марта (скоро мы о некоторых расскажем). Официальный старт весеннего сезона — 2022 несколько смазан тем, что Crunchyroll, главный сегодня аниме-стриминг, на территории России временно недоступен, однако за три месяца многое может поменяться — и не только в сюжете полюбившихся сериалов. Вдобавок на территории СНГ сервис продолжает работать, а часть аудитории Кино-Театр.Ру проживает за пределами РФ, в том числе довольно далеко. В общем, никто не должен уйти обиженным. Каждый найдет среди 21 сериала и одного фильма историю по вкусу и душевному состоянию. Среди новинок и продолжений много таких, о которых мы писали в течение последнего полугода в новостях и дайджестах. Давайте разбираться, каков аниме-урожай этой весны.
«Создание жизни» — с 24 марта
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит:
Далекое будущее. Время человечества близится к закату, а его популяция стремительно сокращается. Токио разделен на уникальные районы-Кластеры, где за экосистемой и сохранением культуры следит специально разработанный ИИ. Чтобы остаткам людей было не скучно, при помощи генной инженерии ученые вывели зверолюдей, магических существ и прочих фантастических тварей. Однако не все готовы жить на одном месте и мечтают покинуть насиженные Кластеры, и есть те, кто им может помочь.
Кто делает:
Студия Polygon Pictures
отметилась сериалами «Рыцари Сидонии
», «Блейм!
» и «Ронья, дочь разбойника
» Горо Миядзаки
, а также трилогией о Годзилле
. Режиссером проекта выступил Горо Танигути
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
»).
Смотреть онлайн
«Ронья, дочь разбойника» по Астрид Линдгрен
«Жизнь девушки-карателя» — с 1 апреля
Где смотреть: —
Что происходит
: Из параллельного мира под названием «Япония» приходят странники. Считается, что именно они принесли цивилизацию и язык, однако они же каждый раз вызывают бедствия. Любого странника полагается убивать на месте, за чем бдительно следят специально обученные каратели. Одна из них — Мэно, которая встречает юную странницу по имени Акари. Плевая работенка на деле оказывается с подвохом: на гостью из иного мира не влияют классические способы смертоубийства. Теперь Мэно и Акари путешествуют в поисках средства, что оборвет жизнь странницы, пока она не стала причиной нового катаклизма.
Кто делает
: J.C. Staff
в особом представлении не нуждаются. Студия делает аниме с конца 1980-х и регулярно снабжает поклонников японской анимации яркими тайтлами: от психоделического «Кошачьего супа
» до школьного ромкома «Торадора!
». Из недавних премьер последних лет, которые были на слуху, можно выделить «Девчонку не промах
», «Путь домохозяина
», «Спой немного гармонии
» и «Похороны Короля Роз
».
Смотреть
Трейлер «Спой немного гармонии» о рободевушке
«Игра с нулевым счетом» — со 2 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: Рё Мидзусима перешел в среднюю школу и по давней японской традиции должен выбрать себе кружок по сердцу. Мидзусима решил попробовать бадминтон и не прогадал: оказалось, что у паренька потаенный талант именно к этому виду спорта. Пылая энтузиазмом, школьник без советов старших товарищей и тренерского наставничества вырастает в очень серьезного спортсмена общенационального уровня. На одном из таких первенств его примечает талантливый коуч Эбихара и пытается стянуть к себе в команду. Вот только Мидзусима, несмотря на все свои навыки, внутри остался все тем же застенчивым учеником: социальные испытания вроде дружбы и сплоченной работы на результат даются ему так же нелегко, как и всем сверстникам.
Кто делает
: Аниме-сериал родился благодаря совместным усилиям студий OLM
(см.ниже) и Nippon Animation
. Последние собаку съели на разномастном сёнэне: от повседневности, вроде «Охотник х Охотник
», до спокона («Голодное сердце: Дикий бомбардир
»).
Читать
Фильмы и сериалы про баскетбол
«Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока. Финал» — с 3 апреля
Где смотреть: —
Что происходит
: 15-летняя девочка-волшебница Ироха Тамаки целеустремленно сражается с ведьмами, которые воплощают разочарование и злобу, но не может вспомнить, как она стала стражницей добра — и ради чего. Все это ради больной младшей сестры, которую Ироха надеется разыскать в таинственном городе Камихаму, где обитает самая главная ведьма. «Записи о магии» — спин-офф классики махо-сёдзё, совершившей революции в жанре «Девочки-волшебницы Мадоки», чьи события разворачиваются в параллельном мире. Третья часть (или третий сезон) станет финалом этой истории.
Кто делает
: Как и оригинал, «Записи о магии» — детище студии Shaft
. На их счету также трилогия
«Истории ран
», «Мартовский лев
» и «Прощая, унылый учитель
» — экранизация манги, которая вот-вот окажется в российских книжных
.
Читать
История «Сейлор Мун» — тоже классики махо-сёдзё
«Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов» — с 3 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: Леону Фо Бартфорту, несмотря на аристократическое имя, было очень тяжело при жизни. На работе им помыкало начальство, а дома ждала младшая сестра, с садистским наслаждением заставлявшая проходить отомэ-игру (симулятор свиданий или визуальная новелла, ориентированная на женскую аудиторию). В результате нелепой случайности Леон погибает, но после смерти становится только хуже: загробная жизнь оказалась заключением в той самой отомэ-игре! Здесь властной рукой правят женщины, а на место за столом могут рассчитывать лишь мужчины небесной красоты. Леон, сполна хлебнувший горя, задумал нарушить статус-кво и разыграть свой главный козырь: он не только сохранил память о земном бытии, но и досконально знает все особенности этой игры.
Кто делает
: Первоисточник «Мира отомэ-игр» — веб-манга Ёму Мисимы
, впоследствии купленная издательством Micro Magazine. Аниме-адаптацию выполнили умельцы из студии ENGI
— дочки огромного медиаконгломерата Kadokawa. В основном, студия занята экранизациями продуктов головной компании (вроде второго сезона «Флотской коллекции
), но за плечами у ENGI также имеется опыт работы с сэйнэн-повседневностью («Удзаки хочет тусоваться!
») и фэнтезийным исекаем («За дело! “Звериная тропа”
»).
Слушать
Подкаст об игре Firewatch — симуляторе леса, в котором хочется жить
«Стрелок с черной скалы» — с 3 апреля
Где смотреть: —
Что происходит
: 2062 год. Прошло 20 лет, как провалился проект по автоматизации рабочей силы, но искусственный интеллект Артемис не оставил попыток истребить всех людей. Вoйнa достигла результата, хотя трое хранительниц человечества выжило. Среди них — Императрица, которая ничего не помнит, но знает, что нужно помешать ИИ построить лифт до Луны, откуда на планету спустится полчище роботов. Оригинальный «Стрелок с черной скалы
» родился на базе одноименной песни и клипа
вокалоида Мику Хацунэ — и рассказывал о дружбе двух школьниц, которые со временем перестали общаться, а выяснять отношения оказались вынуждены при помощи оружия в параллельном мире.
Кто делает
: студия Bibury Animation
названа в честь одноименного аниме «Бибери», от которого и ведет отсчет. В режиссерском кресле — Мотоки Танака
, постановщик «Истории мечей
», «Плода Грисайи
» и «Золотой мозаики
».
Читать
Обзор похожего сериала — «Приоритет чудо-яйца»
«Перестану быть героем» — с 5 апреля
Где смотреть: Кинопоиск
Что происходит
: Лео Демонхарт откликнулся на вакансию солдата Короля демонов. Закономерно с такой фамилией, но Лео — сильнейший герой, недавно спасший мир. Переметнуться к неприятелю ему пришлось из-за финансовых сложностей на фоне тотального неприятия со стороны тех, кого он защищал. На новой должности Демонхарт не только обретает новые знакомства и наблюдает реорганизацию мрачного воинства, но и узнает темную сторону человечества, а также — почему демонесса Ехидна вообще атаковала людей.
Кто делает
: студия EMT Squared
известна по исекаю «Ми-ми-ми-мишка
», «ломтику жизни» «Жрица и медведь
», а также фэнтези «Гордость убийцы
». В этом году у них еще выйдет «Удар! Гол в будущее
» — новая экранизация культовой спортивной манги
. Сценарист Сигэру Муракоси работал над «Дороро
», «Безумным азартом
» и историиайдолов — ходячих мертвецов из разных эпох «Зомбилэнд. Сага
».
Читать
«Зомбилэнд. Сага» и другие аниме 2021 года, которые мы полюбили
«Восхождение героя щита» (2 сезон) — с 6 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: Студент-гик Иватани Наофуми оказывается призван в фэнтези-мир Мелромарк. Вместе с тремя другими попаданцами он получает особый артефакт — и становится Героем щита. Однако причинять миру добро с такой экипировкой оказывается непросто, тем более Иватани, особенно — в таком мире. Вооруженные товарищи бросают юношу, следом его грабят, а местные жители относятся с опаской и презрением. Иватани оказывается перед выбором: ступить на тропу зла или все-таки не терять веру в человечество.
Кто делает
: студия Kinema Citrus
работает в богатой палитре — от катастрофы «Токийское восьмибальное
» до повседневной комедии о каллиграфе «Баракамон
», от мрачной фантастики «Созданный в Бездне
» до экшн-детектива «Черная пуля
».
Читать
Подробнее о «Созданном в Бездне» + трейлер второго сезона
«У Коми проблемы с общением» (2 сезон) — с 6 апреля
Где смотреть: Netflix
Что происходит:
Сёко Коми — новенькая в частной школе Итан. Высокая темноволосая девушка тут же становится очень популярна, но вот проблема — ей крайне тяжело общаться с людьми. Видя, что у девушки проблемы, неприметный одноклассник Хитохи Тадано решает ей помочь с настоящим вызовом: найти 100 друзей. Во втором сезоне «коммуникативное расстройство» Коми подвергнется новым испытаниям, в частности, в список приятелей ей нужно будет записать еще двоих — здоровяка и самовлюбленного красавчика.
Кто делает:
у студии OLM
нет проблем с тем, чтобы »собрать их всех», или построить маршрут, в их послужном списке — «Покемоны
» и «Необычное такси
», ставшее одним из главных открытий прошлого года. «Коми» тоже не затерялась среди новинок, поэтому на Netflix
оперативно выходит второй сезон.
Читать
«Необычное такси» и другие жемчужины прошлого года
«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — с 7 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: Протагонист уснул за любимой ММОРПГ, а проснулся уже внутри нее. И да — в образе скелета в сияющих доспехах по имени Арк, за которого играл. Классический исекайный расклад. Не успев разобраться, что же происходит вокруг и как дальше жить в мире победившего фэнтези, новоявленный рыцарь с рвением истинного паладина вступает в схватку с разбойниками, спасает девушку и намечает цель для героического похода.
Кто делает
: В едином порыве скрестили мечи две небольшие токийские студии – Kai
и Hornets
. Studio Kai уже сделали себе имя на сериалах «Девушки-пони: Славное дерби
» и «Супер Каб
», а Hornets пока отметились лишь помощью Satelight в создании «Сомали и Духа леса
».
Читать
Другие борцы с нечистью — рыцари, черти и дровосеки
Городская дьяволица (2 сезон) — с 7 апреля
Где смотреть: —
Что происходит
: Как-то раз 15-летняя Юко Ёсида превращается не в девочку-волшебницу, но в дьяволицу, которой нужна кровь девочки-волшебницы. Однако первая же юная чародейка, что попадается Юко, чрезвычайно мила, более того — спасает незнакомке жизнь и кормит сластями. Может, и ну их, честь клана Тьмы и проклятие Света. Сами как-нибудь разберутся?
Кто сделал
: Путешествиями дьяволицы в большом городе занята уже упомянутая студия J.C.Staff
, которая тоже потчует аниме на любой вкус. Тут и «Повар-боец Сома
», и «Школа-тюрьма
», и «Ох уж этот эктрасенс Сайки Кусуо
».
Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком — с 7 апреля
Где смотреть: —
Что происходит
: Фусихара честно трудится в качестве кяриауман (женский аналог сараримана), но на деле выходит, что она прикована к офисному креслу до полуночи, словно рабыня. Жестокую корпоративную несправедливость замечает крошка Юрэй — призрачная девочка, желающая помочь Фусихаре обрести нечто большее, чем ненормированный рабочий день. С казусной встречи в офисе начинается уникальная дружба: обычной девушки и маленького кавайного призрака.
Кто делает
: Аниме основано на веб-манге Имари Ариты
, которую автор выкладывал на всеобщее обозрение в твиттере. За производство отвечает студия Project No.9
. Среди их проектов — «Побрился. Затем привел домой старшеклассницу
» и «Низкоуровневый персонаж Томодзаки
».
Читать
Редакционный мемуар о «Бойцовском клубе» — еще одном фильме о борьбе с корпоративным рабством
Госпожа Кагуя: В любви как на вoйнe (3 сезон) — с 8 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: Миюки Сироганэ и Кагуя Синомией — настоящие звезды одной из элитных школ Японии. Он возглавляет студенческий совет, она его заместительница, оба купаются в уважении и симпатии учреждения. Когда же молодые люди понимают, что больше всего хотят внимания друг друга, то начинают выдумывать многоходовочки, чтобы не подать виду, но убедиться: любит — или не любит?
Кто делает
: Школьный романтический «триллер» который год делает студия A-1 Pictures
, знающая толк в любви, смерти и роботах. Среди их «выпускников» — «Восемьдесят шесть
» и «Семь смертных грехов
», «Милый во Франксе
» и «Хвост феи
».
Читать
Супружеский долг перед родиной: разбор сериала «Милый во Франксе»
«Танцуй, танцуй, танцор» — с 8 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: В детстве Дзюмпэя Мурао так впечатлило выступление сестры, что он навсегда влюбился в балет и даже сам записался в соответствующую секцию. Но после гибели отца юноша, как единственный мужчина в доме, решил найти занятие помаскулиннее и ступил на татами боевых искусств. Годами подавляемая любовь к танцам нашла выход уже в старшей школе: Дзюмпэй знакомится с Мияко, чья мама держит балетную студию. Получится ли у юноши реализовать давнюю мечту о сцене — или уже слишком поздно?
Кто делает
: MAPPA
— одна из главных кузниц современного аниме-мейнстрима; сложно поверить, что она существует всего десять с хвостиком лет. Финал
«Атаки титанов
», «Человек-бензопила
», «Магическая битва
», «Зомбилэнд. Сага
», «Дорохэдоро
», «Инуясики
», «Безумный азарт
» — там знают все о мечтах и грезах. И о том, насколько они хрупкие. Особенно в мире переработок и бесконечных дедлайнов.
Читать
В следующей серии: анонсированы новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов»
«Любовь после мирового господства» — с 8 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит:
Фудо Айкава и Дэсуми Магахара — Ромео и Джульетта в кубе. Он известен как супергерой Красный Джелато из коллектива «Джелато 5», который стоит на страже мира во всем мире (у них есть говорящий медведь с пушкой!). Она — Принцесса-жнец из суперзлодейской организации «Гекко», чьи миньоны носят шлемы в виде черепов. Однако друг друга Фудо и Дэсуми любят до одури: и хотя на публике они сражаются изо всех сил — вне геройских и злодейских миссий умудряются проводить время вместе.
Кто делает:
Скромная студия Project No.9
специализируется на ромкомах и мелодрамах с примесью других жанров и длинными названиями. В планах один из них — «Дочь моей мачехи — моя бывшая девушка
».
Читать
«Ванпанчмен» и еще 5 историй о необычных спасителях мира
«Тигр и кролик» (2 сезон) — с 8 апреля
Где смотреть: Netflix
Что происходит
: 1978 год, в мегаполисе Штернбилд, очень похожем на Нью-Йорк, существуют люди со сверхспособностями — так называемые NEXT. Те из них, кто становится супергероями, вскоре оказываются на контракте у разных корпораций и рекламируют их в реалити-шоу HeroTV, которое показывает быт и подвиги людей в масках и костюмах. Среди супергероев-билбордов — Котэцу Кабураги по прозвищу «Дикий Тигр»: некогда самый могущественный NEXT, теперь — крепкий середняк, уставший от притворства шоу-бизнеса. В качестве помощника ему выдают Барнаби «Кролика» Брукса-младшего, который должен расшевелить ветерана, но все происходит с точностью наоборот. Второй сезон фанаты шоу ждали с 2011 года (не считая фильма в 2013-м).
Кто делает
: основанная полвека назад студия Sunrise
(с 1 апреля — Bandai Namco Filmworks Inc.), на чьем счету «Мобильный воин Гандам
», «Городской охотник
», «Полиция будущего
», «Ковбой Бибоп
» и «Код Гиас
».
Читать
Рассказываем о феномене «Ковбоя Бибопа» — и почему версия Netflix не так провальна
«Семья шпиона» — с 9 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: Ллойд Форджер — Джеймс Бонд в шкуре обывателя. Он играючи справляется с самыми сложными заданиями и не зная усталости щелкает одну миссию за другой. Однако его новый вызов — совсем другого калибра: чтобы сохранить мир между двумя странами, Ллойду придется обзавестись фиктивной семьей и работать под прикрытием. Роль возлюбленной супруги примерит тихоня Йор — на самом деле легендарная наемная убийца под кодовым именем Тернистая Принцесса, а жизнерадостную дочку будет изображать Аня — девочка с телепатическими способностями, сбежавшая прямиком из секретной лаборатории. Остается лишь гадать, какие трудности ждут «семейство» Форджеров, сработаются ли они — и как отреагируют, когда узнают о профессиональных заслугах друг друга.
Кто делает
: Wit
— еще одна студия-мастодонт, ответственная за одни из самых популярных тайтлов современности. Их портфолио украшают первые три сезона «Атаки титанов
» и «Сага о Винланде
», «Кабанэри железной крепости
» и «Последний серафим
», «Виви: Песнь флюоритового глаза
» и «Рейтинг короля
». Помогает им CloverWorks
— опытное ответвление Sony, только что покорившее зрителей мелодрамой «Эта фарфоровая кукла влюбилась
». Вообще, главная стезя «клеверов» — романтика разной демографической направленности («Милый во Франксе
», «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
», «Хоримия
»), но есть и более сложные по конструкции работы, вроде «Приоритета чудо-яйца
».
Читать
Краткий обзор «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
«Моя девушка не только милая» — с 9 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: Ю Идзуми — обычный японский отличник, а такие редко пользуются популярностью у девушек. Но Идзуми нечеловечески повезло: у него завязались отношения с Миттён Сикимори. Она — не просто девушка, а идеал, сошедший с Олимпа пубертатных мальчишеских фантазий: красивая, умная, добрая, чуткая, популярная и сильная. Настолько, что в состоянии лично разобраться со стайкой хулиганов. Что может ей предложить такой парень, как Идзуми? Пока непонятно, но юноша намерен всенепременно это выяснить и стать идеальным бойфрендом для Сикимори.
Кто делает
: конек студии Doga Kobo
, основанной выходцами из Toei Animation
, — размеренные романтические истории, комедии и сёдзё-сериалы, как то: «Для тебя; для меня
», «Двуличная сестренка Умару
», «Трехцветный клевер
» и многие другие.
Читать
«Доктор Стоун» — постапокалиптическое аниме о науке, которое надо показывать в школе
«В сердце Цубаки Куноичи» — с 9 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: Издревле Аканэ готовят куноити — профессиональных девушек-ниндзя. У клана жесткая гендерная политика: воспитанницы должны воздерживаться от любого рода контактов с мужчинами. Цубаки — лучшая ученица Аканэ, которой прочат большое будущее на поприще ниндзюцу. Картину несколько портит лишь одно обстоятельство: девушка начинает не на шутку интересоваться противоположным полом.
Кто делает
: Сольное выступление уже помянутых CloverWorks
.
Читать
Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов», где встречаются три куноити
«Аой Асито» — с 9 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Что происходит
: Аой Асито — молодое дарование, которому светит блестящая футбольная карьера. Да, пока он живет и тренируется в японском захолустье, но это лишь вопрос времени. Жизнь парню портит лишь непростой характер: в ответственной игре он устраивает потасовку, стоившую команде места в турнире. Удар судьбы Асито воспринимает как личную трагедию и уже подумывает завязать с футболом, но тут очень кстати в его жизни появляется легендарный столичный тренер.
Кто делает
: Production I.G
— опытная токийская студия, начавшая производить аниме примерно в то же время, что и J.C.Staff. У них за плечами — множество популярных сериалов и полнометражных фильмов (взять хоть «Патриотизм Мориарти
», «Кровь+
», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки
» и «Психопаспорт
»), но поскольку здесь у нас спокон, то стоит учитывать богатый опыт Production I.G в этом жанровом направлении: «Волейбол!!
», «Баскетбол Куроко
», «Путь аса
» и «Новый принц тенниса
».
Читать
Гол! 15 фильмов о футболе
«Онипан!» — с 11 апреля
Где смотреть: —
Что происходит
: В альтернативной Японии, где люди вынужденно соседствуют с демонами, три юные о́ни переводятся в человеческую среднюю школу. Нежить тут не особенно жалуют, поэтому демонессам придется собственноручно перевернуть негативное отношение с помощью многочисленных активностей, заботливо предоставляемых японской системой образования. Но окончательно победить предрассудки и буллинг может только магия, в данном случае — волшебные и передаваемые из поколения в поколение демонические трусы онипан.
Кто делает
: И снова студия Wit
. Кажется, им нравится раздевать персонажей (см. пилот «Рейтинга короля
»).
Читать
Рейтинг королей: любимое аниме — 2021
«Пузырь» — 28 апреля
Где смотреть: Netflix
Что происходит
: Токио отрезает от всего мира исполинским пузырем — в городе также орудуют переливающиеся прозрачные сферы, а гравитация больше не работает. Группе сирот-паркурщиков такой расклад очень нравится, однако чудеса на этом не заканчиваются. Лихой Хибики попадает в переплет, и только загадочная девушка со сверхспособностями умудряется его спасти.
Кто делал
: Еще один проект студии Wit
, видимо, пошедшей в апреле ва-банк. Более того — это полнометражный фильм режиссера Тэцуро Араки
, который поставил не только три сезона «Атаки титанов
», но и «Тетрадь смерти
», «Кайдзи
», «Пиратов «Черной лагуны
» и «Гангрейва
». В общем, культовая личность.
Читать
«Сонни Бой» — тоже история про школьников, искривление пространства и суперсилы
обсуждение >>