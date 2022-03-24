«Атака титанов». 4 сезон. 27 серия. Марлийский военный корабль, иди ко дну

Последняя серия «Атаки титанов» — только 3 апреля: в следующие выходные у канала оказался «занят слот». Когда и как закончится это побоище — загадка. Мы продолжаем в формате рекапов следить за тем, как человечество попытается остановить круговорот насилия.
На очереди обзор «Ностальгии» от студии Mappa — 27 серии (десятая глава «Финал. Часть 2»). В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в четвертом сезоне до «антракта», можете ознакомиться с краткой выжимкой.
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Прошлый рекап оптимистично опередил события
: до погони за Эреном Йегером и его хороводом Колоссальных титанов «команде по спасению мира» еще плыть и плыть. Выясняется, что проверка гидросамолета и подготовка к эксплуатации займет сутки, если повезет — 12 часов. В перестрелке с превосходящими силами йегеристов такой опции у объединенных сил Эльдии, Марлии и Хизуру попросту нет. Принято стратегическое решение плыть до материка на корабле, буксируя лодку, которую осмотрят в марлийском городе Одиха так быстро, как это вообще возможно. Главное, чтобы «Гул Земли» не прошелся к тому времени еще и по нему.
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«Атака титанов»: от начала до (почти) конца
Времени нет, надежды нет, сил тоже нет. Райнер (Бронированный титан) и Энни (Женская особь) закрывают телами процессию инженеров и теряют боеспособность (первому «громовыми копьями» раздирает лицо, у второй буквально отваливается голова; оба живы, но бессильны). Забегая вперед, зафиксируем градус отчаяния: Энни узнает, что за полдня титаны должны были продвинуться на 600 километров вглубь материка, ее родной город Ребелио
, скорее всего, уже сравнян с землей; мотивация остальных тоже пошатнулась. Дальше — на чистом гуманизме (героизме). Не для себя, так для других. Человечеству крышка через четыре дня.
Повторяется разговор у костра между Энни и Микасой
: сможет ли та остановить Эрена любой ценой или хотя бы не вмешиваться, если этим займутся другие. Леонхарт спрашивает — и сама же отвечает: выбора нет, пойдем вместе и до конца.
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Последний диалог — уже на корабле, когда сражение в порту позади. Ему предшествует образец покаяния и самопожертвования. Тео Магат — на минуточку, командор марлийской армии — в компании винтовки остается прикрывать товарищей. Его план — подорвать марлийский военный корабль, на котором до Парадиза добирался Зик и сторонники его плана
.
Неожиданно компанию ему составляет Кис Шадис — бывший начальник Разведкорпуса, последние годы тренировавший кадетов
(и Эрена с друзьями в частности). Кис — друг покойного Гриши Йегера, человек, ощущающий вину за то, что загубил столько жизней, посылая молодых ребят на смерть. В этом они с Магатом сходятся — и оба принимают смерть, чтобы выиграть время для остальных.
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Ранее Шадис подорвал поезд, на котором к берегу прибыла подмога для йегеристов. Это стало первым, но не единственным счастливым спасением для тех, кто хочет спасти мир.
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В «антракте» — емкий слайд о расстановке сил. Сначала врагами были титаны — внешние загадочные силы. Затем государство Марлия — тоже люди извне, но уже менее удивительные. Следом масштаб сузился до противоборства йегеристов и антийегеристов на Парадизе — и вырос стараниями Эрена Йегера до «эльдийцы (титаны) против всех
».
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«Пока есть те, кто пропагандирует убеждения, отличные от наших убеждений, враги не исчезнут
», — резюмирует суть
«Атаки титанов
» стоп-кадр с яростным Флоком, и/о начальника начальника Парадиза
.
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Собственно, из актов самопожертвования эпизод «Ностальгия
» и состоит. Никакой культурной тоски, по Тарковскому
, или анекдотов про Штирлица
, которого неумолимо рвало на родину, стоило склониться над картой. Это ватага изувеченных внутри и снаружи детей покидает разрушенный дом или ожидает увидеть руины. Новому поколению 15-16 лет, поколению Эрена — 22-25, старожилам, вроде Леви и Ханджи, в районе 30-ти.
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С ровесниками они активно сражались в порту. Микаса включила режим берсерка и безжалостно выкосила пару крыш экс-соратников, пока Флок обвинял всех в предательстве родины. Унаследовавший силу Зубастого титана
Фалько игнорирует приказ Пик (Перевозчик) и перевоплощается, чтобы помочь соратникам в безвыходной ситуации. Первое перевоплощение — самое сложное: чаще всего, оно не отпечатывается в памяти и сопровождается буйством.
У Зубастого Фалько — эффектный клюв; Порко Галлиард больше напоминал сфинкса или актера театра кабуки, у Имир в титаническом облике вовсе не было костяной маски. Он действительно всех выручает — наряду с Микасой и Шадисом, — но не может остановиться. Шок чуть не превращает его в машину для убийств, не разделяющей своих и чужих. Тео Магат спасает мальчонку от помешательства, вырезав его из тела титана (есть и такой метод).
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Вот теперь — вперед, за Эреном. Правда, думается, это все же не финал. Полнометражная серия с финальным боем 3 апреля маловероятна. В классические 24 минуты все не уложишь. Полный метр? Узнаем через полторы недели.
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