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Веселая царица: Юлия Хлынина в новом костюмированном сериале «Елизавета»

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18 июня 2022

На на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим» 18 июня начинается показ историко-приключенческой саги «Елизавета», продолжающий цикл фильмов по мотивам истории Российской Империи, который всю весну повторяли на канале «Россия 1», где изначально и должна была состояться премьера сериала, рассказывающего романтическую историю любви и испытаний юной дочери Петра Первого, будущей императрицы. Ее сыграла Юлия Хлынина.

Веселая царица: Юлия Хлынина в новом костюмированном сериале «Елизавета»

1725 год. Первый император Всероссийский и последний царь всея Руси Пётр I (Александр Балуев) серьезно болен и озабочен будущим не только страны, но и двух своих дочерей – жеманной Анны и озорной Лизетки. Шведский герцог Гольштейнский приехал просить руки одной из цесаревен, и его выбор пал на младшую, дерзко пришедшую на бал в мужском камзоле. Ее остроумие и непокорность нравятся герцогу, но Елизавета бунтует и не хочет замуж. Она влюблена в государева денщика Александра Батурина (Кирилл Кузнецов), хотя тот просто пользуется расположением дочери императора. В то время как Петр размышляет, на кого оставить Россию и думает переписать завещание на Елизавету, за спиной у него собственная супруга Екатерина I (Агриппина Стеклова) изменяет как телом, так и душой, планируя захват престола. И, разумеется, плетут интриги придворные – вице-канцлер Андрей Остерман (Алексей Агранович) и князь Александр Меншиков (Виктор Раков), неполиткорректно полагая, что «баба на троне – к беде».

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Новая глава из цикла «История любви. История России», поставленная Дмитрием Иосифовым, продолжает вольно экранизировать страницы отечественной истории. Постановщик в материале, несколько лет назад он делал второй и третий сезон сериала «Екатерина», и, очевидно, новая глава имперской эпопеи будет наследовать именно этому стилю, выгодно отличая «Елизавету» от ближайших предшественников – «Годунова» и «Грозного». Нарочитая легкость, даже легкомысленность подачи не портит картину, наоборот – отводит ее от формата глубокомысленных дум о великой России в сторону приключенческого кино. При просмотре вспоминаются, в частности, «Гардемарины, вперед», в которых историческая реальность служила фоном, факты первостепенного значения не имели, а реальные герои гонялись за выдуманными. И все это под песни, которые мы помним до сих пор. К слову, ужасно жаль, что из современного российского кино пропали специально написанные музыкальные композиции, они сильно упрощают переход экранного произведения в вечность. Какими бы дурацкими по нарративу ни были советские «Три мушкетера» и «Гардемарины», совместное пение в караоке великих хитов «Когда твой друг в крови» или «Верный друг, вот седло» — то, что делает нас мимолетно счастливыми.

Веселая царица: Юлия Хлынина в новом костюмированном сериале «Елизавета»

Возвращаясь к «Елизавете», отметим, что, хотя песен там нет, музыка звучит непротивная, а съемки хороши. Особенно натурные, потому что интерьерами дворцов, парадоксально делающими кинокадр насыщенным и тесным, в кино мы уже объелись до невозможности. Просто чудо, что съемочные дни сериала выпали на хорошую погоду: синее небо, облака, яркие краски обогащают изображение и приятны для глаз не меньше, чем ямочки на щеках Юлии Хлыниной. Роль будущей императрицы ей к лицу. Известно, что Елизавета была хороша собой, любила пошалить, предпочитала проводить время на охоте, верховой и лодочной езде и в заботах о своей красоте. Биограф Казимир Валишевский характеризовал ее как «беспорядочную, причудливую, ненавидящую всякое серьезное занятие, чрезвычайно фамильярную, гневливую за всякий пустяк». Возможно, мы увидим капризы императрицы в будущих сезонах – кажется, частей будет несколько, как и у «Екатерины». Но пока что Хлынина играет смелую и свободолюбивую девушку, не готовую пожертвовать личным счастьем ради уготованной ей власти и выгодного союза с европейским вельможей. К середине сериала ей придется столкнуться с неприятием собственной матери и обрести врагов в лице самых влиятельных придворных. Против своей воли Елизавета окажется втянутой в водоворот дворцовых интриг, а выручать ее будут верные пажи, один из которых – Семен Нарышкин (Денис Нурулин) – к тому же беззаветно в нее влюблен.

Приключения – жанр развлекательный, поэтому в нем необходимы не только диалоги, но действия. В первой же серии происходит дуэль, дальше заявлены и погони, и драки, и разнообразные конфликты, и юмор. Обещаны и неожиданные повороты сюжета, хотя, казалось бы, какие неожиданности могут случиться с историей, воспроизведенной в культуре сотни раз. Так что приготовьтесь к вольным трактовкам и самым фантастическим предположениям. В «Елизавете», например, выдумано, будто завещание Петра, в котором он объявил наследницей младшую дочь, было выкрадено. Именно эта деталь и запустит драматическую пружину повествования. К финалу же герои должны претерпеть серьезные изменения, повзрослеть. Повзрослеет ли российский зритель, год за годом наблюдая воспроизведение паттерна про хорошего царя или – ух ты, альтернатива – царицу, вопрос риторический.

«Елизавета» на медиаплатформе «Смотрим» с 18 июня.


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