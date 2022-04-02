«Медленные лошади»: Шпион вышел вон

На Apple TV+ стартовал новый сериал – «Медленные лошади» сняты по одной из книг британского писателя Мика Херрона. Он посвятил целую серию произведений одному особому отделу контрразведки МИ5, состоящему из агентов, так или иначе провинившихся на службе и сосланных перебирать бумажки в Слау-хаус, обшарпанный конспиративный офис на задворках Лондона. Роль начальника шпионов-неудачников играет Гэри Олдман, один из руководящих постов в основной здании МИ5 занимает героиня Кристин Скотт Томас, режиссером шести серий первого сезона стал Джеймс Хоуз, снимавший до этого эпизоды «Доктора Кто», «Страшных сказок», «Черного зеркала», «Сквозь снег» и «Воспитанных волками».
Ривер Картрайт (Джек Лауден
) отправлен в Слау-хаус за проваленное учебное задание – не успел остановить террориста в аэропорту, что в итоге привело к гибели сотен мирных жителей. Конечно, все они были актерами и остались живы, к тому же сам молодой агент уверен, что ошибка – то ли случайная, то специальная, чтобы подставить конкурента в борьбе за должность, – была не его, а коллеги (Фредди Фокс
). Но начальство оказалось непреклонным, не уволили окончательно разве что из-за дедушки Картрайта (Джонатан Прайс
), в прошлом именитого шпиона. Слау-хаус, где обитают «медленные лошади» — так прозвали агентов-изгоев – выглядит так, что лучше бы уволили. Скрипучая дверь (хотя должна открываться бесшумно!) ведет в мрачные каморки, где несколько человек изо дня в день разбирают архивные документы. В отдельном кабинете, водрузив ноги в рваных носках на стол, восседает Джексон Лэмб (Гэри Олдман) – ворчун с вечными виски и сигаретой в руках, требующий от сотрудников, чтобы они просто были на рабочем месте и продолжали делать ничего – пока не уволятся от скуки и разочарования в такой службе. Большинство вроде как смирились и привыкли к жизни в этом чистилище, однако Ривер не из таких.
Новое задание для «медленных лошадей» кажется ему подозрительным - Картрайту приказано копаться в мусоре некого Роберта Хобдена, когда-то праворадикального журналиста, которого, по его же собственному мнению, «слили» МИ5, после чего он утратил какое-либо доверие у партий, которые ему симпатизировали. А теперь МИ5, причем, очевидно, главный офис на Ридженс-Парк, заинтересовались этим «отработанным материалом» - Хобден, впрочем, и правда ведет себя подозрительно, явно хранит какие-то данные на ноутбуке, не оставляет цифрового следа, пользуется одноразовыми телефонами и так далее. Вопреки приказам Лэмба сидеть и помалкивать, Ривер самовольно начинает слежку за объектом. И, кажется, не зря – в это время неизвестные террористы правых взглядов, именующие себя «сынами Альбиона», похищают студента пакистанского происхождения Хассана Ахмеда (Антонио Аакил
), не выдвигают никаких требований, но заявляют, что казнят его на рассвете следующего дня. Дело для МИ5, но уж точно не для «лошадей» из Слау-хауса. Однако именно они вдруг оказываются в центре этой запутанной шпионской истории, где врагами оказываются вовсе не террористы.
Сложносочиненная завязка сериала, поделенная на множество пересекающихся самым причудливым образом линий, обладает одновременно и всеми приметами классического шпионского кино – оказывается, настоящий секретный агент всегда распознает ожог от попытки вскрыть самовоспламенившийся кейс для перевозки документов – и в то же время весьма нетривиальными вводными данным. Главными героями становятся отщепенцы, поначалу кажущиеся ни на что не годными и растерявшими все свои навыки. Клоуны и шуты под предводительством непрерывно исторгающего потоки едкого британского юмора Лэмба – засаленный Гэри Олдман смакует свой образ, который, понятное дело, служит в каком-то смысле прикрытием. Уже в первой серии, из обрывков тех или иных разговоров, становится понятно, что агент он отменный, побывавший во множестве опаснейших передряг. Почему-то оказавшийся в Слау-хаусе. Впрочем, у каждого тут своя печальная история, расспрашивать не принято, но кое-что выяснить удастся. В том числе и то, что вечные подтрунивания Лэмба над своими «лошадьми» – признак заботы и проявление любви.
Дерзкий мальчишка Картрайт вносит смуту в болото Слау-хауса, но весьма вовремя заставляет остальных встряхнуться и стряхнуть пыль со шпионских суперспособностей – меньше чем за сутки забытые всеми сотрудники МИ5 становятся мишенью для огромной государственной машины, беспощадно сметающей даже своих. Чем дальше – тем более запутанным выглядит дело с похищением, а борьба правительства с правыми радикалами уже не выглядит однозначно благим и кристально прозрачным делом. По городу рыщут беспощадные «псы» – агенты-наемники, вышибающие двери и стреляющие без предупреждения, все пускаются в бега, путая следы и судорожно меняя тактику поведения, плохих парней все больше, а кучка хороших редеет на глазах. Оставшиеся превращаются, несмотря на свой невзрачный вид, в настоящих «Джеймсов Бондов». Пропахший сигаретным дымом и дешевым алкоголем Слау-хаус оказывается местом, где все это время не прозябали, а зрели истинные герои – хотя, судя по стремительности развития событий в сериале, ни в каких предлагаемых на данную минуту обстоятельствах нельзя быть уверенными на 100%.
Гэри Олдман не в первый раз играет шпиона, однако в отличие от известного фильма по роману Джона Ле Карре
– впрочем, все его книги похожи этим – «Медленные лошади» не пытаются быть исключительно головоломкой. Помимо этого, здесь немало юмора, психологической драмы и даже романтики – местами неловкой и также забавной, но тем не менее придающей всему происходящему какой-то приземленности и человечности. Того, чего как правило лишены истории этого жанра, холодные, отстраненные, рисующие параллельную подпольную реальность, населенную крутыми парнями и столь же крутыми злодеями. В фокусе в «Медленных лошадях», напротив, оказываются какие-то очень обычные люди – с необычными возможностями, способностями и обстоятельствами жизни.
Сериал «Медленные лошади» на Apple TV+ c 1 апреля.
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