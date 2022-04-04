«Никто не узнает»: Последняя роль в кино Евгении Брик

Первый канал продолжает раскрывать свои «запасники» – и после завершения показа «Янычара» – выпускает с 4 апреля в эфир мелодраму Алены Званцовой«Никто не узнает». Первые серии были представлены еще в 2019 году на фестивале «Пилот», где исполнительница главной роли Евгения Брик, скончавшаяся от тяжелой болезни в начале 2022-го, была признана лучшей актрисой. Награда, действительно, заслуженная: такие многогранные и по-настоящему драматические работы очень молодой и очень талантливой Брик доставались до обидного редко.
Она всегда будто бы оставалась на вторых ролях, играя красивых, взбалмошных, запоминающихся героинь. Идеальную внешность многие постановщики ценили в ней больше актерского потенциала, кажется, самым неочевидным образом раскрывшегося в комедийном сериале «Адаптация» и в трагической «Одессе» ее мужа Валерия Тодоровского. «Никто не узнает» тоже спродюсирован им, а написан и снят Аленой Званцовой, с которой они вместе делали «Оттепель» и «Частицу вселенной». «Никто не узнает», увы, существенно проигрывает этим двум сериалам в плане драматургии, но наконец выводит Евгению Брик на первый план. Актриса воплотила здесь образ сильной, но уязвимой женщины, которой приходится идти на компромиссы ради условного счастья отдельно взятой с семьи.
фото: Pr-служба Первого канала
Даша (Брик) – успешный фотограф и жена влиятельного московского чиновника Игоря (Кирилл Сафонов), который не может иметь детей. И когда-то давно они уже решили, что проведут не только молодость, но и старость вдвоем, купив квартирку на венецианском острове Лидо и растрачивая накопления, как благополучные итальянские старики. Но Игорь, у которого прямо на улице однажды случился сердечный приступ, решает, что жена все-таки должна зачать наследника. Даша про приступ и вообще здоровье Игоря, кроме его репродуктивной системы, особо ничего не знает. А потому на его нежданное предложение найти донора спермы для будущего ребенка реагирует поначалу довольно негативно. Но сила мужского убеждения и безграничной любви заставляют ее передумать. Хотя супруг предлагает при этом выбрать донора не из «банка спермы», а из знакомых им людей.
Круг пары, конечно, крайне узок – их друзья, а точнее токсичные партнеры, в основном люди семейные. Есть Митя (Юрий Быков) – неудавшийся то ли режиссер, то ли оператор, а нынче ресторатор, приютивший красивую начинающую актрису Нику (Виктория Исакова) из Хабаровска, причем сразу с двумя детьми. Еще одна чета «лимитчиков» — кинопродюсер по прозвищу Хрюндель (Александр Робак) с женой Юлей (Яна Сексте), которые не знают, что делать с дочерью-подростком (Арина Алтынова). Та курит на крышах и, спасибо, что еще не состоит в «синих китах» (хотя это не точно). Дочку, кстати, родители называют Мышь и то и дело шутят, что можно отдать ее в приют (или в зоопарк). И есть наконец герой-одиночка – музыкант Герман (Олег Ягодин), который собирается пойти в монастырь, но пока исполняет на дружественных афтепати хиты своей рок-группы (в сериале использованы композиции реальной екатеринбургской «Курары», которую возглавляет Ягодин). Удивительно, но даже в этом замкнутом круге Даша все-таки находит нужное решение. Однако все не так просто, и Игорь, конечно же, начинает подозревать в донорстве всех, а параллельно и мучиться вопросами своего «мужского достоинства» и здоровья. Даша при этом, смирившаяся с тем, что проведет жизнь без детей, по настоянию мужа идет на ЭКО.
фото: Pr-служба Первого канала
Алена Званцова – сценарист и режиссер удивительной формации. Она виртуозно пишет захватывающие и нестыдные мелодрамы – редкий талант в российской индустрии, кишащей костноязыкой «телехалтурой» выходного дня. Но с каждым новым проектом Званцова, кажется, все больше повторяет себя. В «Никто не узнает» она будто пытается продолжить свою же «Частицу вселенной», где кризис среднего возраста уходит на второй план, затмевается фиксацией на профессиональной деятельности. Только там герои трудились в технических областях, а здесь занимаются творческой деятельностью. Бродя по кругу, Званцова теряет и режиссерский потенциал, идет по пути упрощения, не гнушаясь пространных диалогов и стандартных крупных планов.
«Никто не узнает» – зрелище тягучее. Возможно, дело в контексте, в утомительном разговоре о том, что условная интеллигенция, средний класс (и до 24 февраля не особо пользующийся популярностью среди соотечественников) тоже испытывает большие и – главное – разные – проблемы. Или в темпоритме, потому что с учетом текущей новостной повестки большинство зрителей хотят минут за 20-30 определить, кто прав и виноват. А здесь это попросту невозможно, нет ни правых, ни виноватых. Зато есть хорошие актеры, существующие в заданных рамках – в первую очередь Евгения Брик.
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