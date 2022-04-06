«Атака титанов». 4 сезон. 28 серия. Что, если все могло быть иначе?

Последняя серия «Атаки титанов», как и ожидалось, оказалась не финальной. Все на премьеру «Части 3», которая стартует через год. Официальное подтверждение, что студии Mappa понадобится еще порция эпизодов, чтобы все достойно закончить, пришло сразу после выхода 87 серии. Оборвали, как водится, на самом интересном месте.
Наш парад еженедельных обзоров тоже уйдет в, видимо, годичный отпуск — после рекапа «Рассвета человечества». В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в четвертом сезоне до «антракта», можете ознакомиться с краткой выжимкой.
И корабль плывет: «отряд по спасению мира» преследует Эрена Йегера и его воинство. Стоя на палубе и глядя на безбрежное небо, Микаса размышляет, когда все пошло не так. Было ли событие, которое превратило ее девятилетнего спасителя в то чудовище, которое сейчас хочет уничтожить весь мир. Волны памяти уносят ее на год назад — когда они с Армином, Леви, Жаном, Конни, Сашей и Ханджи прибыли в Ребелио на разведку.
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«Атака титанов»: от начала до (почти) конца
Смена настроения — разительная. Во-первых, все живы и здоровы, а Марлии ничего не грозит, поэтому люди продолжают беззаботно кататься на автомобилях («Это лошадь? Больше похоже на корову!»), есть мороженое и всячески радоваться жизни. Особого упоминания заслуживает сценка, когда местный клоун принял Лени за ребенка, а группку эльдийцев — за детскую банду. Так отчасти и есть: они с детства выживали как могли.
Тут же на контрасте — чуть ли не суд Линча над мальчонкой в феске, который украл у Саши кошель. Наслушавшись расистских выпадов, Леви даже решает спасти карманника, лишь бы не отдавать того на растерзание толпе. Народ Имир эти милые в повседневности граждане боятся и ненавидят еще больше. Пропаганда работает по плану. Сколько бы мангака Хадзимэ Исаяма
ни выводил исторических аллюзий, народ Имир часто выступает в качестве Другого. Собирательного образа опасного чужака и тьмы в человеческой оболочке.
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Аниме-премьеры весны
Микаса как будто пытается убедить себя, что Эрен придерживал тьму — или вообще о ней не знал. Или берет вину на себя, считая, что все пошло бы иначе, признайся она Йегеру в любви. Ее мемуары прерываются прямыми включениями с высоты титанического полета, где Эрен вспоминает многочисленные диалоги с друзьями, которые пытались его переубедить. Армин, Микаса, Хистория. Все тщетно: на каждое доброе намерение жизнь подкидывала ему негативный пример. Вроде неслучившегося суда Линча на марлийской пристани или выступления Комитета помощи эльдийским беженцам, чей представитель объявил «островитян» виновными во всех бедах не только марлийцев и других стран, но и материковых людей Имир.
***
Финальная серия второй части вообще очень контрастная: по стремительно сменяющимся ситуациям и цветовой гамме. Вероятно, так скакало и настроение Эрена Йегера, который становится мрачным и остраненным. Легкая улыбка касается его губ на сабантуе с беженцами из среднеземноморского альянса. Он покидает зал заседания и сбегает от земляков, когда слышит, что его родной Парадиз — источник всех бед.
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Обзор «Истребителя демонов»
Сцена с Эреном в окопе, где он калечит себя, чтобы оказаться в госпитале и выйти на контакт с Зиком и эльдийцами, — пример ментального урона, который он переносил на регулярной основе. Стремительное взросление вкупе с титанической силой явно не укладывались в голове 18-летнего юноши, чья детская философия сводилась к истреблению источников беспокойства и зла.
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И вот — увертюра к концу света. Марлийский флот дает бой колоссальным титанам, но Гул Земли продолжается. Кровавым цунами исполины выходят на берег, уничтожая все на своем пути. Потерявший буквально человеческий облик Эрен высится над ними, словно костяной таз, которым вот-вот все накроется. Вот и все? Вопрос.
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