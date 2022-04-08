«Пассажиры. Последняя любовь на Земле»: Есть ли шанс после смерти

На видеосервисе START выходит продолжение камерно-философского сериала «Пассажиры», в котором таксист в исполнении Кирилла Кяро за душеспасительными беседами перевозил умерших людей в точку их перехода в иные миры. Во втором сезоне, получившем подзаголовок «Последняя любовь на Земле», современным Хароном выступил Сергей Гилев, на помощь которому пришла Аня Чиповская. Их героям предстоит не только провезти на тот свет других, но и – главное – самим найти упокоение.
История наркомана со стажем и дилера Кирилла (Гилев), ставшего пассажиром загадочного такси Андрея (Кирилл Кяро), была рассказана в третьей серии первого сезона. Кирилл долго и, как выяснится впоследствии, безуспешно пытался завязать с наркотиками, но до 12-го шага так и не дошел, застрял где-то между восьмым и девятым. Покаялся перед теми, кого обманывал и продавал дешевый некачественный товар, а вот с близкими людьми на искренний разговор так и не решился. По этой же причине Кирилл застрял не только в программе для зависимых, но и в мире между жизнью реальной и загробной, после того, как умер от передозировки. Такси до нужной точки его довезло, но Кирилл выбрал молчание – не решился на разговор с бывшей девушкой, испугался, что беседа причинит ей сильную боль. Вот и оказался между мирами, хотя Андрей, последние 30 лет проведший за «баранкой» желтого мерседеса, честно предупреждал, что ни к чему хорошему это не приведет. Герой Кяро «отработал» 278 пассажиров (по числу жертв аварии, виновником которой в начале 90-х и стал Андрей), и встретил смерть в образе роковой Инги с розовыми волосами. Теперь очередь Кирилла. Его «счетчик» меньше – нужно перевезти лишь 21 человека, именно такое количество людей дилер подсадил на наркотики. Так что на воспитание в себе эмпатии времени не так много – у Андрея ушло на это 30 лет.
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Первый сезон сериала «Пассажиры»
Первая же попутчица пока полностью дезориентированного водителя – разбитная красотка Мэри (Чиповская), чьим пунктом назначения становится родительский дом. Она ушла из него много лет назад и полностью перестала общаться с матерью (Наталия Вдовина
). У Мэри и Кирилла, кажется, слишком много общего. Они оба так и не смогли принять свои ошибки, решиться на честный разговор с близкими вместо бесконечного культивирования обиды, не прошли дорогу прощания и прощения. А без этого нельзя переместиться из пункта А в пункт Б, пусть последний и означает полное окончание земной жизни. И теперь им, как героям известных математических задачек, необходимо преодолеть этот путь, отрезок за отрезком, встречая и провожая новых пассажиров такси.
Над вторым сезоном «Пассажиров» работали, в основном, авторы оригинала, но снимал уже не Карен Оганесян
, а режиссер Артем Литвиненко
, сотрудничавший, кстати, с Кириллом Кяро над сериалом «Нюхач
». Новые серии сохраняют темпоритм первого сезона, однако сразу же задают горизонтальную линию отношений Мэри и Кирилла, благодаря чему сюжет становится более объемным. Хотя прежними остаются и хронометраж эпизодов — 20-25 минут, и общая связующая их фабула с поездками пассажиров в точку перехода в иную реальность.
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История героя Кяро была рассказана только в последней серии первого сезона, и в судьбе своих пассажиров он играл роль отстраненного врачевателя, психотерапевта либо священника, исповедующего – так вот сложились обстоятельства – прямо в автомобиле. Во втором же сезоне истории двух неоднозначных героев Гилева и Чиповской если не выходят на первый план, то становятся важным контекстом для каждой из поездок. Теперь уже не только водитель вместе с бездушным навигатором простраивает правильный или единственно верный маршрут, теперь они вместе с пассажирами ищут способы объезда. Движение зачастую затруднено, пробки достигают 10 баллов.
Смотрите второй сезон сериала «Пассажиры» на видеосервисе START c 8 апреля.
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