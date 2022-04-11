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«Семья»: Дела житейские

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11 апреля 2022
ТНТ продолжает в разных форматах исследовать жизни родных людей, будь то история перевоспитания в «Исправлении и наказании», конфликта поколений в «Контакте», рассказ о неудачливом отце-видеоблогере в проекте «#Яжотец» или драма взросления в 90-е, показанная в «Мир! Дружба! Жвачка!». Тема семьи рефреном звучит во многих сериалах телеканала – даже герои «Универа» за несколько сезонов из соседей по общаге превращались в отдельные ячейки общества – а следить за судьбой отдельного семейства зритель привык еще со времен «Счастливы вместе». 11 апреля на ТНТ стартует новый комедийный сериал «Семья», где показаны довольно редкие и в жизни, и на экране здоровые отношения внутри дома.

«Семья»: Дела житейские
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Мама и папа (Елена Валюшкина и Сергей Удовик) вырастили троих детей и спокойно живут для себя, время от времени подтрунивая друг над другом, чтобы не заскучать. Например, кто угадает подарки детей на коралловую свадьбу – а это, между прочим, 35 лет совместной жизни – освобождается от мытья посуды после торжества. Не секрет, что в подобных случаях женские хитрость и предусмотрительность часто приводят к победе. К слову, у родителей семейства уже появились внуки: Тимофей и Юля (Евгений Антропов и Мария Белоненко) воспитывают двух дочек школьного возраста. Так, у молодой пары особо не остается времени «пожить для себя» и уединиться на дольше, чем по телевизору идет новая серия «Лунтика».

Читать рецензию «#Яжотец»: Мой папа — Карлсон

Другая ветвь семейства – Вадим и Оля (Степан Девонин и Екатерина Ильина) – только готовится стать родителями. Причем будущий отец переживает насчет протекания беременности куда больше, будучи детально осведомленным обо всем процессе. Пока малыш не появился на свет, прерывать сон Оли по ночам решает Вадим: он будит ее, проговаривая всевозможные сценарии родов. А еще решает формировать вкусы будущего ребенка прямо в утробе и тащит жену на трехчасовую оперу. Возможно, герой Девонина из «Мир! Дружба! Жвачка!», витающий в облаках интеллигент, был бы именно таким в наши дни.

Паша (Артемий Шаффер) – самый младшенький в семье и, как часто бывает, самый избалованный. Когда глава семейства решает поиграть в строгого отца и упрекнуть парня в том, что он не работает, как его однокурсники, Паша разыгрывает настоящее шоу: берет у знакомого форму доставщика еды и в красках живописует в присутствии матери все риски этой работы, после чего гордо уезжает отдавать фейковый заказ. И отец естественно мчится следом, чтобы его отговорить.

«Семья»: Дела житейские
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Каждая серия хронометражем до 30 минут представляет альманах из четырех историй о жизни разных поколений одного семейства. Развиваясь параллельно, они время от времени пересекаются в одном месте, во многом благодаря стараниям матери. Юмор здесь рождается не из штампов про злую свекровь, а из узнаваемых ситуаций про «здесь и сейчас»: особенно забавно выглядит эпизод, где Елена Валюшкина присылает родне открытки и видео в Viber, которые не смотрит даже она сама, и однажды милый ролик с котиком оказывается вовсе не тем, чем кажется.

Сериал создавала группа авторов, в чьих фильмографиях числятся известные комедийные проекты, в том числе о делах семейных: Алексей Иванов и Максим Шкаликов работали над долгоиграющим ситкомом «СашаТаня», а Дмитрий Пермяков писал историю кассового «Холопа». В «Семье» они сделали упор на важность семейных ценностей, показав на экране героев, которые друг другу не безразличны, ведь иногда для сохранения этих самых ценностей достаточно простого телефонного звонка.

Сериал «Семья» на ТНТ с 11 апреля.


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обсуждение >>
№ 3
kriv_co   13.04.2022 - 09:17
Все-таки интересно, почему ТНТ так переключился на семейные темы? Раньше был для молодежи, а сейчас ЦА что ли совсем поменялась? читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:31
ну что-то тнт конечно заигрался с такими темами - хотя в целом молодцы, пытаются быть в тренде. но все-таки контент для среднего зрителя читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 08:19
неплохо снимать к иностранцам на семейные темы, но иногда оно становится уж очень избитым - таких сериалов на ТНТ пруд пруди.. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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