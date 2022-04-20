Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала

На видеосервисе Premier 21 апреля начинается показ второго сезона сериала «Эпидемия» – самого популярного за рубежом российского проекта, который предсказал мировую пандемию коронавируса и понравился самому Стивену Кингу. За 2,5 года, прошедших с премьеры «Эпидемии», мир сильно изменился – коронавирус, пусть и в отдельно взятой стране, уже побежден, а Стивен Кинг теперь вряд ли внесет российский сериал в список лучших. Удивительным образом создатели «Эпидемии» уже во второй раз предсказывают апокалиптический контекст, но, как и в первом сезоне, дают надежду выжившим в смутные времена. Рассказываем, что мы знаем о продолжении самого пророческого отечественного сериала.
фото: Съемки сериала "Эпидемия-2"/пресс-служба Premier
Новый – главный – герой
Еще на этапе съемок стало известно, что к актерскому составу второй «Эпидемии» присоединился популярный актер Юра Борисов. «Это человек, который плотно общается с миром вокруг себя и находит все время какие-то штучки», – так скромно характеризует своего персонажа артист. Но буквально с первых минут «Эпидемии-2» станет понятно, что именно ему в продолжении сериала отведена ключевая роль. Режиссер второго сезона Дмитрий Тюрин называет героя Борисова «метафизическим проводником – он был чистильщиком, а стал проводником в чистилище». За обтекаемым философским подтекстом таятся вполне конкретные действия бывшего спецназовца Жени – именно так зовут героя Борисова – парня простоватого, но принципиального, поначалу заложника системы, а затем чуть ли не спасителя выживших, практически мессии со своей даже им самим до конца не осознаваемой миссией.
фото: Съемки сериала "Эпидемия-2"/пресс-служба 1-2-3 Production
И новые героини
Вторая «Эпидемия» буквально с самого начала удивляет разнообразием персонажей. Опасный вирус затронул далеко не всех, как, возможно, предполагали некоторые зрители к концу первого сезона. Не измученные болезнью (но, конечно, не без червоточинки) герои, помимо уже хорошо известных персонажей оригинального сериала, будут появляться в каждой серии. Особая роль отведена и новой героине – шаманке Лакке, которую сыграла Дарья Екамасова. По словам актрисы, ее персонаж – «одинокая женщина, которая несколько лет назад пережила трагедию и ушла жить в лес. Она больше не доверяет людям, а доверяет только животным». Именно поэтому серии с участием Лакки станут чуть ли не самыми живописными во всем сезоне: там будут и живые олени (мертвые, кстати, в сериале тоже появятся, но не пугайтесь, ни одно животное во время съемок не пострадало), и аутентичная избушка с множеством оригинальных деталей – от всевозможных склянок с лечебными зельями до рогов и черепов, которыми «украшена» входная группа. Кроме того, Екамасовой на съемках пришлось совершить «танец с бубнами», ради которого ее консультантка – настоящая шаманка – даже предлагала ввести актрису в транс. Но Екамасова справилась с ролью исключительно благодаря профессионализму. Помимо Лакки появится и еще одна – совсем юная героиня Настя (Виктория Дроздова), которая станет подругой для Антона (Савелий Кудряшов), сына Сергея (Кирилл Кяро) и Ирины (Марьяна Спивак).
Как уже успели заметить многие поклонники сериала, в материалах ко второй «Эпидемии» не упоминается Виктория Исакова, сыгравшая в первом сезоне главную героиню Анну – жену героя Кяро и мать Миши в исполнении Эльдара Калимулина. Можем успокоить поклонников лишь немного: в первой серии новой «Эпидемии» Исакова появится, но судьба Анны станет известна позже. Остальной состав, впрочем, в первой серии тоже появляется лишь эпизодически, так что, если бы мы не побывали на съемках летом, то могли бы подумать разное. Впрочем, и там мы увидели главным образом то, что герои сильно похудели, а мужчины щедро обросли бородой. Тем не менее удалось узнать, что особые изменения произойдут в линии Марины (Наталья Земцова) и взаимоотношениях Полины (Виктория Агалакова) и Миши, у которого, напомним, синдром Аспергера. «Мой персонаж изменится не только внутренне, но и внешне. Перед вторым сезоном я очень много думал над его развитием, понимал, что болезнь не может уйти, но она с ним взаимодействует, и в этом его суперспособность, – рассказывает Калимулин. – И если на первой «Эпидемии» я отталкивался от того, что Миша хочет стать «нормальным» и движется в эту сторону от любви к матери до любви к девушке, то во втором сезоне мы придумали для него совершенно другие арки и линии, и для меня самого большая загадка, куда же в итоге зайдет мой герой».
фото: Съемки сериала "Эпидемия-2"/пресс-служба 1-2-3 Production
Разножанровые серии и отсутствие привязки к литературному источнику
Если в первом сезоне у героев была конкретная цель в виде Вонгозера, где, как они предполагали, смогут скрыться от надвигающегося смертельного вируса, то второй сезон с сожалением констатирует, что от беды не спрятаться, не скрыться. При этом литературной основы продолжение «Эпидемии» не имеет, хотя у «Вонгозера» Яны Вагнер, по мотивам которого снят оригинальный сериал, и была вторая часть «Живые люди», которая никак не использовалось при написании сценаристом Романом Кантором «Эпидемии-2» – разговора о людях не живых, а именно что выживших. Продолжение – будто бы хроника именно таких кейсов. От уже известных по оригиналу семей до новых героев и отдельно взятых индивидуумов или групп, об одной из которых и идет речь в первой серии, которая и впрямь способна удивить ожидающих классическое продолжение сериала фанатов – и жанрово, и композиционно. «В первом сезоне была взята высокая эмоциональная планка и понятно, что историю надо выруливать в другие русла. На мой взгляд, у нас получился такой эксклюзивный вариант, когда второй сезон практически не похож на первый, несмотря на тех же героев. Причем не похож даже по структуре. У нас получился вертикально-горизонтальный сериал, где каждая серия – это отдельное кино. Такого в мировой практике я не припомню», – отмечает режиссер «Эпидемии-2» Дмитрий Тюрин. Про отзывы Стивена Кинга, кстати, создатели нового сезона не забыли и оставили ему «пасхалочку».
фото: Кадр из сериала "Эпидемия-2"/пресс-служба Premier
Пророческие мотивы
В России первая «Эпидемия» вышла буквально за полтора месяца до того, как стало известно о первых случаях коронавируса в Ухане, затем перешедших в глобальную пандемию, в разгар которой российский сериал вышел на стриминг-сервисе Netflix, где поразил подписчиков со всего мира актуальным, скорее даже пророческим, контекстом. Казалось бы, второй сезон в этом смысле уже мало кого мог удивить. Однако начинается он с вoенного положения, объявленного по всей стране. Да, это другая вoйна, другие причины и методы, но сам ее контекст – и внешний, и внутренний – звучит в наши дни до боли узнаваемо. И можно ли скрыться от всего этого на берегу мифического Вонгозера, знают, видимо, только герои «Эпидемии».
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