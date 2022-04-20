Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала

Обзор сериалов >>
20 апреля 2022
На видеосервисе Premier 21 апреля начинается показ второго сезона сериала «Эпидемия» – самого популярного за рубежом российского проекта, который предсказал мировую пандемию коронавируса и понравился самому Стивену Кингу. За 2,5 года, прошедших с премьеры «Эпидемии», мир сильно изменился – коронавирус, пусть и в отдельно взятой стране, уже побежден, а Стивен Кинг теперь вряд ли внесет российский сериал в список лучших. Удивительным образом создатели «Эпидемии» уже во второй раз предсказывают апокалиптический контекст, но, как и в первом сезоне, дают надежду выжившим в смутные времена. Рассказываем, что мы знаем о продолжении самого пророческого отечественного сериала.

Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала
фото: Съемки сериала "Эпидемия-2"/пресс-служба Premier

Новый – главный – герой

Еще на этапе съемок стало известно, что к актерскому составу второй «Эпидемии» присоединился популярный актер Юра Борисов. «Это человек, который плотно общается с миром вокруг себя и находит все время какие-то штучки», – так скромно характеризует своего персонажа артист. Но буквально с первых минут «Эпидемии-2» станет понятно, что именно ему в продолжении сериала отведена ключевая роль. Режиссер второго сезона Дмитрий Тюрин называет героя Борисова «метафизическим проводником – он был чистильщиком, а стал проводником в чистилище». За обтекаемым философским подтекстом таятся вполне конкретные действия бывшего спецназовца Жени – именно так зовут героя Борисова – парня простоватого, но принципиального, поначалу заложника системы, а затем чуть ли не спасителя выживших, практически мессии со своей даже им самим до конца не осознаваемой миссией.

Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала
фото: Съемки сериала "Эпидемия-2"/пресс-служба 1-2-3 Production

И новые героини

Вторая «Эпидемия» буквально с самого начала удивляет разнообразием персонажей. Опасный вирус затронул далеко не всех, как, возможно, предполагали некоторые зрители к концу первого сезона. Не измученные болезнью (но, конечно, не без червоточинки) герои, помимо уже хорошо известных персонажей оригинального сериала, будут появляться в каждой серии. Особая роль отведена и новой героине – шаманке Лакке, которую сыграла Дарья Екамасова. По словам актрисы, ее персонаж – «одинокая женщина, которая несколько лет назад пережила трагедию и ушла жить в лес. Она больше не доверяет людям, а доверяет только животным». Именно поэтому серии с участием Лакки станут чуть ли не самыми живописными во всем сезоне: там будут и живые олени (мертвые, кстати, в сериале тоже появятся, но не пугайтесь, ни одно животное во время съемок не пострадало), и аутентичная избушка с множеством оригинальных деталей – от всевозможных склянок с лечебными зельями до рогов и черепов, которыми «украшена» входная группа. Кроме того, Екамасовой на съемках пришлось совершить «танец с бубнами», ради которого ее консультантка – настоящая шаманка – даже предлагала ввести актрису в транс. Но Екамасова справилась с ролью исключительно благодаря профессионализму. Помимо Лакки появится и еще одна – совсем юная героиня Настя (Виктория Дроздова), которая станет подругой для Антона (Савелий Кудряшов), сына Сергея (Кирилл Кяро) и Ирины (Марьяна Спивак).

Читать: Рецензия на первый сезон «Эпидемии»

Изменения в старом составе

Как уже успели заметить многие поклонники сериала, в материалах ко второй «Эпидемии» не упоминается Виктория Исакова, сыгравшая в первом сезоне главную героиню Анну – жену героя Кяро и мать Миши в исполнении Эльдара Калимулина. Можем успокоить поклонников лишь немного: в первой серии новой «Эпидемии» Исакова появится, но судьба Анны станет известна позже. Остальной состав, впрочем, в первой серии тоже появляется лишь эпизодически, так что, если бы мы не побывали на съемках летом, то могли бы подумать разное. Впрочем, и там мы увидели главным образом то, что герои сильно похудели, а мужчины щедро обросли бородой. Тем не менее удалось узнать, что особые изменения произойдут в линии Марины (Наталья Земцова) и взаимоотношениях Полины (Виктория Агалакова) и Миши, у которого, напомним, синдром Аспергера. «Мой персонаж изменится не только внутренне, но и внешне. Перед вторым сезоном я очень много думал над его развитием, понимал, что болезнь не может уйти, но она с ним взаимодействует, и в этом его суперспособность, – рассказывает Калимулин. – И если на первой «Эпидемии» я отталкивался от того, что Миша хочет стать «нормальным» и движется в эту сторону от любви к матери до любви к девушке, то во втором сезоне мы придумали для него совершенно другие арки и линии, и для меня самого большая загадка, куда же в итоге зайдет мой герой».

Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала
фото: Съемки сериала "Эпидемия-2"/пресс-служба 1-2-3 Production

Разножанровые серии и отсутствие привязки к литературному источнику

Если в первом сезоне у героев была конкретная цель в виде Вонгозера, где, как они предполагали, смогут скрыться от надвигающегося смертельного вируса, то второй сезон с сожалением констатирует, что от беды не спрятаться, не скрыться. При этом литературной основы продолжение «Эпидемии» не имеет, хотя у «Вонгозера» Яны Вагнер, по мотивам которого снят оригинальный сериал, и была вторая часть «Живые люди», которая никак не использовалось при написании сценаристом Романом Кантором «Эпидемии-2» – разговора о людях не живых, а именно что выживших. Продолжение – будто бы хроника именно таких кейсов. От уже известных по оригиналу семей до новых героев и отдельно взятых индивидуумов или групп, об одной из которых и идет речь в первой серии, которая и впрямь способна удивить ожидающих классическое продолжение сериала фанатов – и жанрово, и композиционно. «В первом сезоне была взята высокая эмоциональная планка и понятно, что историю надо выруливать в другие русла. На мой взгляд, у нас получился такой эксклюзивный вариант, когда второй сезон практически не похож на первый, несмотря на тех же героев. Причем не похож даже по структуре. У нас получился вертикально-горизонтальный сериал, где каждая серия – это отдельное кино. Такого в мировой практике я не припомню», – отмечает режиссер «Эпидемии-2» Дмитрий Тюрин. Про отзывы Стивена Кинга, кстати, создатели нового сезона не забыли и оставили ему «пасхалочку».

Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала
фото: Кадр из сериала "Эпидемия-2"/пресс-служба Premier

Пророческие мотивы

В России первая «Эпидемия» вышла буквально за полтора месяца до того, как стало известно о первых случаях коронавируса в Ухане, затем перешедших в глобальную пандемию, в разгар которой российский сериал вышел на стриминг-сервисе Netflix, где поразил подписчиков со всего мира актуальным, скорее даже пророческим, контекстом. Казалось бы, второй сезон в этом смысле уже мало кого мог удивить. Однако начинается он с вoенного положения, объявленного по всей стране. Да, это другая вoйна, другие причины и методы, но сам ее контекст – и внешний, и внутренний – звучит в наши дни до боли узнаваемо. И можно ли скрыться от всего этого на берегу мифического Вонгозера, знают, видимо, только герои «Эпидемии».

Второй сезон сериала «Эпидемия» на видеосервисе Premier с 21 апреля.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Премьера второго сезона «Эпидемии» состоится 21 апреля на PREMIER
Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»
«Триггер-2»: Стрелецкого казнь
Танцы с бубном, загадочный Юра Борисов и бородатый Кирилл Кяро: Репортаж со съемок сериала «Эпидемия-2»
Мировые права на дистрибуцию «Эпидемии» приобрела американская компания Electric Entertainment
Дмитрий Тюрин завершил работу над вторым сезоном «Эпидемии»
Юра Борисов записался во второй сезон «Эпидемии»
В Подмосковье начались съемки второго сезона «Эпидемии»
Поиск по меткам
PREMIERМария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Виктория АгалаковаЮра БорисовВиктория ДроздоваДарья ЕкамасоваНаталья ЗемцоваВиктория ИсаковаЭльдар КалимулинСтивен КингСавелий КудряшовКирилл КяроМарьяна СпивакДмитрий Тюрин
фильмы
ЭпидемияЭпидемия-2

фотографии >>
Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала фотографии
Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала фотографии
Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала фотографии
Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.
Николай Гусаров
17 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Гусаров.
Маргарита Анастасьева
16 апреля ушла из жизни актриса Маргарита Анастасьева.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Александр Мельник (II)
Родион Приходько
Максим Щёголев
Полина Ястребова
Криспин Гловер
Фред Колер
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Льюис Омар
Энди Серкис
Кармен Электра
все родившиеся 20 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен