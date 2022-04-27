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«Оффлайн»: Всем выйти из даркнета

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27 апреля 2022

В онлайн-кинотеатре Okko стартовал сериал «Оффлайн» – детективный триллер о наркотиках, хакерах, даркнете и борющихся со всем этим следователях и айтишнике в исполнении Дениса Шведова, Полины Максимовой и Никиты Ефремова. Снял сериал режиссер Кирилл Плетнев, и эта его работа существенно отличается от предыдущих полнометражных опытов – мелодраматических «Жги!» и «Без меня».

«Оффлайн»: Всем выйти из даркнета
фото: Пресс-служба Okko


Не самую занимательную конференцию «Государство против наркотиков: Даркнет и новые вызовы», организованную за счет депутата Заксобрания Евгения Розина (не путать с Ройзманом) в исполнении Игоря Черневича, прерывает яркое выступление бывшего сотрудника ФСКН, а ныне ФСБ Андрея Никонова (Денис Шведов). Он рассказывает собравшимся «операм», что все эти конференции, констатирующие, что «все плохо и страна умирает от наркоты», по большому счету ни к чему не приводят. Реальные дела творятся в даркнете, где недавно появилось какое-то секретное приложение по продаже наркотиков, да вот только узнать, что это за приложение и уж тем более, кто за ним стоит – невозможно, нет ресурсов. Айтишники нужного уровня и сами сидят в даркнете, получают за свои знания миллионы и неплохо живут. В отличие от штатных государственных программистов. Один из них – Александр Белов (Никита Ефремов) – тоже присутствует на конференции и неожиданно для Никонова демонстрирует неплохие способности по взлому мобильного телефона. Такой практический челлендж предлагает для проверки суровый борец с наркотиками.

Еще более суровая реальность бросает представителям власти новый вызов. Через несколько часов после конференции на улице находят студента-кладмена с перерезанным горлом и россыпью букв ВН на месте преступления. Параллельно этому пользователи того самого секретного приложения, которое называется Be Happy, получают анонимные сообщения с фотографией трупа и надписью «Ты следующий?». Избежать наказания можно, лишь обратившись в полицию и сознавшись близким. Оперативно организованная межведомственная группа, куда вошли Никонов, его бывшая (и коллега, и, видимо, любовница) Елена Листьева (Полина Максимова) и приглашенный айтишник Белов, пытается выяснить, кто же тот загадочный Анонимус (а именно так и представляется «взломщик» приложения), какие цели он преследует и не работает ли на местного неуловимого наркобарона Эскобара.

«Оффлайн»: Всем выйти из даркнета
фото: Пресс-служба Okko

«Оффлайн» амбициозно пытается собрать в себе все актуальные для отечественных онлайн-платформ темы – наркотики, хакеры, даркнет, таинственный убийца, дилемма законопослушного гражданина, молодежь, участвующая в махинациях, депутаты со своими скелетами в шкафу, есть даже смертельная болезнь, повышающая градус драматизма, и шумный властный сосед (Алексей Шевченков) с аккомпанементом в виде песен Григория Лепса, призванный склеить бытовой и социальный подтекст этой многофигурной истории, то и дело вырывающейся за рамки детективного триллера.

Разнообразие жанров, пожалуй, отличительная черта режиссера Кирилла Плетнева, в прошлом успешного актера, дебютировавшего с полным метром «Жги!» на «Кинотавре» 2017 года, – почти тюремным мюзиклом о женской дружбе и мечте, а затем продолжившего карьеру мелодрамой «Без меня» – напротив, о женской вражде. В последнем, как и в камерной комедии «Семь ужинов» Плетнева, главную роль сыграла Полина Максимова, ставшая музой режиссера. В «Оффлайне» у нее тоже одна из основных партий, но в сериальной многофигурности, причем по преимуществу мужской, Плетнев будто бы немного теряется. С другой стороны, в сериальном проекте, еще и сочетающем не только большое количество персонажей, но и множество острых тем, экспозиция, по сути как раз и разделенная на две первые серии, занимает гораздо большее время, нежели в полнометражном фильме.

«Оффлайн»: Всем выйти из даркнета
фото: Пресс-служба Okko

Однако главная проблема «Оффлайна» не в режиссерской и не в актерских работах – помимо уже упомянутых артистов, в сериале есть, например, обаятельный Никита Кологривый, нежная Марина Ворожищева, известная по главной роли в сериале «Заступники», инфернальная Алена Константинова и неожиданный Риналь Мухаметов, – а в сценарии, создатели которого, хоть и решились «подсветить» актуальные и, что уж тут, модные на стриминг-сервисах темы, но, кажется, не очень захотели в них углубиться. Когда следователю (конечно, женщине – героине Максимовой) объясняют «для тупых», что такое DDoS-атаки, или что Анонимуса нельзя пробить по IP, это в 2022 году выглядит как минимум смешно. Судя по новостям, следственные органы уже научились мониторить не только «интернеты», но и даркнет.

Сериал «Оффлайн» в Okko с 27 апреля.


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