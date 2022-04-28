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Фамилия, имя, матчество: мир победивших феминитивов в сериале «Два холма»

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28 апреля 2022
На видеосервисе START начинается показ сериала «Два холма» — 13-серийной футуристической комедии про прекрасную Матушку Россию относительно недалекого будущего (действие разворачивается в 2140 году). Забегая вперед, стоит сказать, что, несмотря на отсутствие в рядах сценарно-режиссерской группы женщин, основной темой, по крайней мере экспозиции, является гипотетическое окончательное свержение диктатуры патриархата. То, о чем сегодня можно только мечтать, на экране становится реальностью — впрочем, не столь радужной, как можно было бы предположить. Ведь мужчины-дикари так просто не сдаются.

Фамилия, имя, матчество: мир победивших феминитивов в сериале «Два холма»

Два Холма — так называется эко-поселок где-то в бывшем Подмосковье, застроенный типовыми одноэтажными умными особняками будущего и населенный молодыми, подтянутыми, на вид одного возраста женщинами в белом. Каждое утро их будит голос искусственного интеллекта по имени Лариса, распечатывает на принтере полезную еду и выдает чистое льняное платье. По телевизору крутят рекламу гаджета-мечты — нового стильного вибратора — а кофе принято, для пущей бодрости, закапывать прямо в глаза. Кстати, кофе теперь женского рода — и называется «эспрессо-экспрессо», чтобы навсегда избавить потребительниц от путаницы. Именно потребительниц — в Двух Холмах, как, впрочем, и почти на всей территории Матушки России и остального мира живут исключительно женщины: после очередной войны, развязанной, конечно, мужчинами в 2030 году, их же популяция была почти полностью уничтожена биологическим оружием. Недолго погоревав и прислушавшись к советам Греты Тумберг, женщины принялись создавать новый дивный мир без конфликтов, мегаполисов, зоопарков. Наука тут же шагнула вперед, так что водоемы, леса и воздух настолько очистились, что продолжительность жизни увеличилась вдвое.

Фамилия, имя, матчество: мир победивших феминитивов в сериале «Два холма»

Потому для главной героини, учительницы Рады Еленовны (Пелагея Невзорова) — да, вместо отчества теперь официально матчество, — жизнь в ее 50 лет только начинается. Она молода, ее мама — Елена Зоевна (Анна Снаткина) состоит на хорошем счету в Двух Холмах, а бабушка Зоя с пирсингом, татуировками и зелеными волосами (Жанна Эппле) славится своими яркими акциями-перформансами. Все прочат Раде большое феминистское будущее, однако работа ее, кажется, тяготит. Сегодня по плану — экскурсия со школьницами. Автобус, заключенный в защитное силовое поле, отвезет девочек в заброшенную Москву, а потом в поселок к дикарям-приматам. Так называют выживших мужчин и примкнувших к ним женщин, обосновавшихся в палаточных фавелах и живущих по законам павшего патриархата, поклоняясь плакатам с Аллегровой, поп-хитам и большим детородным органам. Этим грязным островком насилия, разврата и ностальгии по 1990-м правит Барон (Владимир Епифанцев), заставляющий своих «братишек» соревноваться в силе пощечин. А еще тут живет Геральт (Никита Кологривый), названный в честь героя «Ведьмака», — и случайная встреча с Радой Еленовной и столь же случайное путешествие в Два Холма перевернет его жизнь. И хорошенько пошатнет, казалось, уже незыблемые фем-устои.

Фамилия, имя, матчество: мир победивших феминитивов в сериале «Два холма»

С первых же минут «Два холма» пестрят ситуативными шутками про «фем-рейх» — все, чем сегодня попрекают феминисток, стало реальностью, от повсеместного употребления феминитивов до столь же обыденного использования секс-игрушек. Впрочем, уже в первой серии между строк начинают проступать никуда, оказывается, не девшиеся за 100 с лишним лет лицемерие и мизогиния — все эти «подруги», приветствующие друг друга словами «я люблю тебя», с радостью «стучат» друг на друга ради повышения собственного социального статуса (тут, прямо как в «Черном зеркале», начисляются и отнимаются баллы общественного рейтинга). Что уж говорить про сексизм, который расцветает буйным цветом с появлением в Двух Холмах героя Никиты Кологривого — дикарь-примат не может глаз отвести от обтянутых топами и велосипедками тел обитательниц поселка, рано почувствовавших себя в безопасности в однополом вакууме.

Фамилия, имя, матчество: мир победивших феминитивов в сериале «Два холма»

Понятно, что таково предназначение Геральта, а сокращенно Геры — вернуть жизнь в лишенный цвета и эмоций мир будущего. Кучки дикарей, по задумке авторов, оказываются носителями прекрасной умершей культуры, в которой было много несправедливости — но сколько было витальности! Порно, компьютерные игры, кассетные магнитофоны, самогон (который, к слову, в Двух Холмах втихаря попивает элита — еще одно ошеломляющее разоблачение двойных стандартов). Как нетрудно предположить, другой очевидный конфликт в сериале связан с процессом деторождения — победные патриархальные возгласы на тему того, что без мужчин, носителей семени жизни, не прожить, разбиваются здесь о вполне очевидную научную базу. Уже сегодня понятно, что как непосредственный участник процесса мужчина для продолжения жизни не так уж и нужен — разве что как донор. Но, возразят робко «Два холма», в этом ведь нет ни души, ни романтики. Так что пусть дикарь, пусть примат — но зато все будет по любви.

Смотрите сериал «Два холма» на видеосервисе START с 28 апреля.


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Фамилия, имя, матчество: мир победивших феминитивов в сериале «Два холма» фотографии
Фамилия, имя, матчество: мир победивших феминитивов в сериале «Два холма» фотографии
Фамилия, имя, матчество: мир победивших феминитивов в сериале «Два холма» фотографии
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