«Молчание»: Приграничное состояние

На дворе май 1947 года, но 35-летний писатель и журналист Александр Ганин (Бичевин) так и не смог найти себя после вoйны. Друзья считают, что Ганин уже и так всего добился, написал свои лучшие работы с фронта. Сам он – «парень, блестящее будущее которого осталось позади» – с ними согласен. В попытках хоть как-то зацепиться за жизнь, найти в ней новые смыслы Ганин отправляется в небольшой поселок Островное под Выборгом. Там от острой сердечной недостаточности умер его отец, с которым он почти не общался. Смена локации – а в Ленинграде его ничего не держит, даже девушка ушла – должна простимулировать творчество начинающего литератора. Ганин мечтает написать роман – не о вoйне, а о людях, с которыми он встречался. Но новые встречи в приграничном поселке обеспечивают не только литературным материалом.Смерть отца постепенно кажется Ганину все более загадочной. Пытаясь докопаться до истины, журналист встречает красавицу-вдову Ларису (Андреева), нечистого на руку начальника порта Лаврентьева (Алексей Розин) и капитана местного, только начинающего свою деятельность Угрозыска Казанцева (Бухаров). Последнему Ганин берется помогать в расследованиях, формально – чтобы писать для местной газеты заметки о буднях милиционеров, на самом же деле – чтобы обрести хоть какой-то смысл своего послевоенного существования.В «Молчании» всего четыре серии, в каждой из которых Ганину и Казанцеву предстоит распутывать разные дела. Горизонтальной сюжетной линией остается смерть отца, естественно, ведущая к куда большему количеству тайн, хранимых жителями богом забытого поселка на границе с Финляндией. Однако несмотря на сюжетную канву, мини-сериал нельзя назвать классическим детективом.Это не расследование вoенных преступлений, как было, например, во втором сезоне «Мосгаза», а попытка разобраться, как Ганин, в самих себе. «Молчание», скорее, драма о посттравматическом синдроме. Целого поколения, целой страны. Даже «дела», по одному на серию, не ограничиваются бытовым бандитизмом и прямолинейным поиском грабителей или убийц, а исследуют психологию преступлений. Вот замкнутый паренек, жестко наказанный отцом за запретную любовь, с помощью удавки пытается найти свою новую личность. Вот девчонка, попавшая в абьюзивные отношения, становится соучастницей жестоких нападений на фуры дальнобойщиков. Вот еще один парень, которому снесло крышу после того, как он случайно нашел обрез.За поиск психологических триггеров отвечает как раз герой Бичевина, антагонист Казанцева, не брезгующего решать вопросы кулаками. Начальник Угрозыска, бывший фронтовик, а не просто вoенный писатель, тоже никак не может настроиться на мирное время. Эхо вoйны – повсюду. В терпеливых женах, чьи мужья так и не вернулись – морально или физически – с фронта. В отцах, не способных все искренне и правдиво рассказать своим сыновьям. В детях, которым пришлось слишком рано повзрослеть. «Скоро здесь все изменится», – ближе к финалу сериала, уже с надеждой на новую, осмысленную, жизнь говорит герой Бичевина. Но послевоенный морок, которым пропитано «Молчание», никуда не исчезнет.Сериал «Молчание» на Первом канале с 10 мая.