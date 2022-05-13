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«Смычок»: С широко раскрытыми ноздрями

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13 мая 2022
На платформе START начинается сериал «Смычок» Александра Цоя — история подающего надежды скрипача, который в результате роковой случайности вынужден подрабатывать кладменом — тем, кто прячет по городу закладки с наркотиками. Алексей Филиппов в течение двух эпизодов изучил подворотни города на Неве и гарем главного героя. И советует посмотреть независимый фильм «Обходные пути».

«Смычок»: С широко раскрытыми ноздрями

Арсений (Марк Эйдельштейн) — юн и кудряв. Всегда в костюме, но иногда — в кожанке. В руках чехол, а в чехле — скрипка. Он и сам человек в футляре: мальчик из Пятигорска отправляется в петербургскую консерваторию — и уже по пути соберет все сорта внимания. Попутчица Лера (Кристина Кучеренко) с первого взгляда начнет линять одеждой и напрягать свои пирсинги. Полиция проявит интерес к содержанию чехла и постарается присвоить деньги, которые мама дала на жилье (Сеня признает только один сорт — «комната с видом»). Гениальный педагог Корогодский (Александр Яцко) окажется заворожен исполнением каприса №24 и с порога назначит любимчиком. Его помощница Даша (Катерина Беккер) предложит кров и поцелуй, когда у Арсения отожмут деньги. То, что везла Лера, а потом искали в чехле у юноши, — груз наркоторговца Тимура (Андрей Вергелис). И он требует полмиллион за сверток, который Сеня буквально смысл в унитаз, заподозрив на вокзале неладное. Отработать предложит натурой — закладчиком. Он же прозовет презрительно — «Смычок».

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Богатый внутренний мир Арсения должен затянуть в повествование и зрителей: вот он интеллигентный мальчик с одной скрипкой и мечтой, вот — столкнувшийся с законами каменных джунглей лопушок, вот уже скрипичный гений, нащупавший в Паганини свой нерв, а вот еще и рок-звезда — смутьян (не зря брал кожанку!), отвешивает оплеуху недавно передознувшемуся школьнику. Кажется, что квартет сценаристов — Александр Талал и Евгений Израйлит при участии Владимир Наумова и Марка Заевского — писали своих «смычков», а потом решили их соединить. Чтобы герой шел не единым подростковым тропом (sic!), а собрал их все: тут и история взросления, и «юноша в большом городе», и в потенциале история успеха, и, конечно, добрососедские отношения гения и злодейства. Ведь, видимо, скрипач-кладмен — конфликт высокого и низкого, врачующего души и их колечащего, социальных лифтов для тех, кто силен духом, и тех, кто лучше слышит голос улиц.

«Смычок»: С широко раскрытыми ноздрями

Интересно взглянуть на «Смычок» не в жанре подростковой фантазии, выдаваемой за правду жизни. В японской анимации есть целый жанр — гарем, где за героем вьются несколько девушек разного темперамента, чья миловидность и влюбленность охватывают, как принято думать, основные категории зрителей из числа юношества. Встречается этот троп и в других жанрах — например, историях про путешествия в другие миры (иначе — исекаях), вроде «Реинкарнации безработного». У Арсения тоже складывается свой гарем, включающий роковую Леру, заботливую Дашу и пианистку Ингу (Полина Давыдова), скрывающую чувственность под безразличием снежной королевы.

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Так сериал воплощает формулу «секс, наркотики и рок-н-ролл». Крутой переплет, конечно, напоминает об абсолютном хите «Во все тяжкие» (в кадре даже маячит футболка-подсказка). Насыщенная половая жизнь Арсения начинается с неловкого флирта в купе (привет сериалу «Топи»), а во втором эпизоде его уже затягивает на костюмированную оргию-аукцион в исполнении сильных Питера сего, которые любят выбирать девушек под Рахманинова. Тут не обошлось без кивка Стэнли Кубрику и его «С широко закрытыми глазами» — истории, в которой все не то, чем кажется.

«Смычок»: С широко раскрытыми ноздрями

«Смычок» дурить бы рад. Местный оркестр непростых судеб, может, и хотел бы звучать как кавер на «Эйфорию» — обилие персонажей позволяет, — но за две серии персонажи не вышли за рамки инстинктов и драматургических рефлексов. Какой бы убедительный видеоряд ни выводил камерамен Никита Кармен, получается лишь чуть более мрачная версия «Студентов» или «Кадетства», на которых и набивал руку шоураннер Руслан Сорокин. Весь такой неформатный Арсений окружен типажами, которые оживляет лишь мат, а ставки так призрачны — слава, полмиллиона, — что не особо порождают конфликт. Если не считать неизбежный — поколений.

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В сериале отцы и матери выведены из одной пробирки стереотипов: отстраненный мужичок с командирским гонором, хлопочущая без остановки женщина, подносящая то конверт с деньгами, то водочку. В Японии «гаремник» потому, вероятно, и появился, что связь поколений не дала любви: дети войны воспитали рабов корпораций, а те потеряли детей в виртуальных мирах. Или — подворотнях, как случается со скрипачами. Чего с ними в «Смычке» не происходит, так это изящной партитуры. Втройне приземленно смотрятся местные рифмы рядом с другой историей кладмена — «Обходными путями» Екатерины Селенкиной, получившей приз на фестивале в Венеции. Там неприглядные виды московских трущоб связаны лишь маршрутами закладчика, но — служат путешествием из виртуальной реальности (скриншотов на Google Street View) в повседневную. Где мент жует шаурму, а девушка дрессирует коня, красуются мечети за высокой стеной или продают кожаные изделия со скидкой до 70%.

«Смычок»: С широко раскрытыми ноздрями

Селенкина и покойный оператор Алексей Курбатов, как заправские музыканты, ищут звучание города — аудиальное и визуальное. Даже статичные кадры фильма, стилизованные под квадраты фотографий с виртуальных карт, в музыкальном контексте кажутся нотным листом. Зритель сам может сыграть на флейте водосточных труб — переход от сцены к сцене; услышать в шорохе летнего дождя хруст пленки, разоблачающий иллюзию заброшенного парадиза, где жизнь просто течет и течет. Есть тут и кадр с лозунгом на злобу дня: девушка стоит в одиночном пикете с плакатом цветов yкрaинскoгo флага.

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Конечно, поэтики независимого кино наивно ждать от сериала, пускай и стримингового. Однако ставка на байроническую харизму отечественного Шаламе — о чем не пошутит только ленивый — заводят «Смычок» в оперативный драматический тупик. Есть два стула: искусство и наркоторговля как социальные лифты. Оба, по сути, про поиски своего места, небанального — на виду: в нотном стане подворотен и мелодий. Поэтому не так, в сущности, важно, станет ли Арсений звездой, или будет перемолот коррупционной схемой музыкального или наркотического бизнеса. Хорошо бы сериал передал его харизму — хотя бы на уровне сюжета, если визуальный язык упирается в «дорого, солидно».

Смотрите «Смычок» на START с 13 мая.


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