Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Железный крест»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Абсурд»: Хорошо там, где нар нет

Обзор сериалов >>
14 мая 2022

Притчей во языцех стало российское кино «нулевых», рефлексирующее по бандитским 90-м — и в успешных полнометражных фильмах, и, конечно, в сериалах. Киноландшафт России-2022, хотя не прошло еще и половины этого, без сомнения, непростого года, уже обнаруживает свою тенденцию. И это не только уход зарубежных блокбастеров и повторный прокат советской классики и «Брата» (запланированный ранее «Бумер» пока перенесли), но и обилие фильмов тюремной тематики. Еще в январе на Premier вышел спродюсированный Сариком Андреасяном «Ресторан по понятиям» со звездами «Бригады» — Владимиром Вдовиченковым и Дмитрием Дюжевым, 21 февраля сериал стартовал на телеканале ТНТ. Одновременный теле- и цифровой релиз состоялся 14 марта у «Исправления и наказания» режиссера Анны Пармас — там в экспериментальной колонии-поселении перевоспитывает своих богатых родственников надсмотрщица в исполнении Анны Михалковой. Она же, кстати, играет одну из главных ролей в апрельском полнометражном релизе «Оторви и выбрось» — тоже комедии о родственниках, чья жизнь ходит по кругу от срока до срока. И вот 12 мая снова на Premier вышел сериал «Абсурд», в соответствии со своим названием иллюстрирующий излюбленную отечественную пословицу про «от тюрьмы и от сумы не зарекайся».

«Абсурд»: Хорошо там, где нар нет
фото: Premier

В 2035 году по заснеженной России едет поезд, четко поделенный на сегменты. Но это не апокалиптичный «Сквозь снег» с секторами разного класса и уровня комфорта, тут все просто – каждый вагон отгорожен решеткой: за ней – зеки, вдоль нее вышагивают надсмотрщики во главе с седовласым начальником конвоя Любавиным В.А. (Андрей Мерзликин). Купола на его груди прикрывает форма, похожая, скорее, на обмундирование СС, нежели отечественного ФСИНа (впрочем, речь идет о будущем, так что все возможно). В одном из вагонов Любавина неожиданно окрикивает белозубый сиделец (Алексей Маклаков). Оказывается, нынешний начальник конвоя и сам бывший зек с шестью ходками по кличке «Валет». И сейчас он расскажет свою историю. Так из технологичного тюремного поезда сюжет переносится в исправительную колонию города Энска образца 2020-го — поле для экспериментов иного рода.

Читать Рецензия на сериал «Ресторан по понятиям»

Энский острог выглядит даже для типичной российской колонии как-то слишком прилично. Объяснение находится быстро: объект является памятником истории и культуры и даже внесен в список ЮНЕСКО. А именно поэтому сюда едут заграничные ревизоры – проверить и сохранность зданий, ну, и быт российской пенитенциарной системы. С ревизорами, у нас, как известно, во все времена поступают одинаково — истинное положение дел стараются по возможности скрыть. Потому всех осужденных до поры до времени отправляют в другие места, а на их нары заселяют артистов из театра. Погорелого в буквальном смысле — только что состоялся пожар в местном храме Мельпомены, и труппа осталась без работы. А в России же, что отечественные сериалы только доказывают, не велика разница – играть Гамлета, тень его отца или урку. Женщины в русском театре, как и в селеньях, тоже есть и готовы на любые актерские жертвы – главное, чтобы муж был под боком, ну и зарплата. В уркаганном «эксперименте» есть даже режиссер Егоров — благо, при пожаре никто из творческого состава не пострадал, — тот самый герой Алексея Маклакова из версии России будущего. Только вот творческая интеллигенция не рассчитала всех опасностей наших исконных хроник нар.

«Абсурд»: Хорошо там, где нар нет
фото: Premier

Служители порядка, впрочем, тоже оказались не столь дальновидны и выполнили свою задачу не совсем на 146%: три зека, один из которых только недавно собирался совершить побег, остались не у дел, и пропустили глобальное «перераспределение». Теперь их надо все-таки дистанцировать от гастролирующей театральной труппы и отправить «на передержку». Куда? Конечно, к ментам. Так хакер Дэн (Сергей Ходьков), сидящий за экстремистский пост, любвеобильный мошенник Алик (Юрий Чурсин) и вор Валет оказываются в новых семьях. С пьянящим запахом свободы, конечно, как и с тюремными декорациями, справляются не все.

Читать Рецензия на сериал «Исправление и наказание»

«Абсурд» вслед за «Рестораном по понятиям» и «Исправлением и наказанием» (все проекты делал холдинг «Газпром-Медиа») отчаянно притворяется ситкомом о втором шансе, пусть и в данном случае испытываемом в таком довольно пограничном состоянии. В продюсерском проекте Андреасяна бывшие зеки открывали общепит, построенный на эстетике вечного Владимирского централа. В сериале Пармас — героиня Михалковой пыталась вложить все доброе и вечное в своих родственников советскими фильмами про «Трех мушкетеров» и мультиками про кота Леопольда. Здесь попытки перевоспитания хоть и носят более бытовой характер, но в очередной раз лишь замыкают систему, где от тюрьмы не спрятаться, не скрыться. И неважно, кто ты — хакер, мент, журналист, работник библиотеки или артист. Живешь ты в 2020-м или в 2035-м. Хотя нет, там уже не просто тюрьма. А поезд, откуда некуда больше бежать.

Смотрите сериал «Абсурд» на Premier с 12 мая.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   14.05.2022 - 12:06
нууу не знаю... вообще откуда у россии такая любовь снимать кино про тюрьму))) не слишком приятное зрелище. но в успех кино пока мало верю читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Оби-Ван Кеноби», «Смычок» и продолжение «Хитростей»
Объявлена дата выхода сериала «Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым
«Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым стартует в мае
Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин столкнутся с «Абсурдом»
Поиск по меткам
КомедияМария ТокмашеваРоссийские сериалытюрьма
персоны
Владимир ВдовиченковДмитрий ДюжевАлексей МаклаковАндрей МерзликинАнна МихалковаАнна ПармасСергей ХодьковЮрий Чурсин
фильмы
АбсурдБратБригадаБумерИсправление и наказаниеОторви и выбросьРесторан по понятиямСквозь снег

фотографии >>
«Абсурд»: Хорошо там, где нар нет фотографии
«Абсурд»: Хорошо там, где нар нет фотографии
«Абсурд»: Хорошо там, где нар нет фотографии
«Абсурд»: Хорошо там, где нар нет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Железный крест»

Скорбим

Валерий Гришко
12 мая ушёл из жизни актёр Валерий Гришко.

День рождения >>

Ярослав Бойко
Алексей Кузнецов
Анна Михалкова
Олег Морозов
Александр Назаров (II)
Елена Понсова
Игорь Савочкин
Ксения Суркова
Зинаида Шарко
Кейт Бланшетт
Патрик Брюэль
Анна Вяземски
Гэбриел Манн
Тим Рот
Дэнни Хьюстон
Эльжбета Чижевская
все родившиеся 14 мая >>

Афиша кино >>

Страшные сказки
притча, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2015
Маруся Фореvа!
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Кофе и сигареты
драма, комедия, музыкальный фильм
Италия, США, Япония, 2003
Тайна амулета
Россия, 2022
Ботан и Супербаба
супергеройская комедия, экшен
Россия, 2022
Этому быть!
комедия
Франция, Швейцария, 2021
Сияющая звезда
боевик, детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2019
Улей
драма, социальная драма
Албания, Косово, Швейцария, Северная Македония, 2021
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Грешное тело
криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2018
Дышите свободно
мелодрама
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram