Всё не так однозначно: «Нулевой пациент» — сериал о том, как умирает страна, пока все спят

анонс

Рассказываем, чем наша версия отличается от американской

Судью на мыло: Олег Меньшиков в российской адаптации сериала «Ваша честь»

Колокольников-хоккеист и другие плюсы российского спортивного драмеди

Юра, мы все выиграли: 5 причин смотреть сериал «Крюк»

Юрий Колокольников в сериале про спортивное закулисье

14 мая

«Абсурд»: Хорошо там, где нар нет

Еще один тюремный ситком – с популярными артистами