Юра, мы все выиграли: 5 причин смотреть сериал «Крюк»

В онлайн-кинотеатре Wink продолжается показ сериала «Крюк» — про бывшего хоккеиста, который после завершения карьеры стал спортивным менеджером. Главного героя по имени Никита Крюков играет Юрий Колокольников, его персонаж — этакий «решала», который опекает своих клиентов и в рабочих, и в личных делах. Вытаскивает их из передряг, зачастую большой ценой для самого себя — у Крюка рушится семья, заканчиваются деньги и уплывают из рук перспективные контакты. Но такой вот он парень — за спорт отдаст последнюю рубаху. Наблюдать за приключениями профессиональных хоккеистов увлекательно, однако это не единственная причина, по которой стоит смотреть «Крюк» — рассказываем, почему еще.
Закулисье большого спорта
В отличие от многочисленных фильмов о спорте — ставших в российском кино последних лет почти самостоятельным жанром, – «Крюк» фокусируется не на матчах, рекордах и прочих непосредственных достижениях, а на том, что происходит за пределами в данном случае хоккейной коробки. Немудрено, ведь главный герой — своего рода «серый кардинал», невидимый, но необходимый для каждого профессионального спортсмена человек. Причем, как оказывается, не только для поиска и подписания выгодных контрактов. Клиенты Крюкова звонят ему, как отцу родному, по любому поводу: конфликт в баре, ДТП, размолвка с супругой, проблемы с законом. Телефон героя Колокольникова не замолкает ни на минуту, сам он не вылезает из автомобиля, разъезжая по Москве и на ходу придумывая самые изящные решения проблем. Оказывается, что даже повелителям шайбы и клюшки ничто человеческое не чуждо, а большой спорт неразрывно связан с большими деньгами, политикой и вредными привычками — выглядит все это весьма правдоподобно и приземленно, так что и далекие от этой сферы зрители смогут посочувствовать персонажам.
Сериал на любой вкус
Но не спортом единым. «Крюк» в целом выглядит этаким идеальным российским сериалом, ловко вмещающим в себя — притом, что хронометраж серий не превышает получаса, — и уже упомянутую спортивную драму, и любовную мелодраму, и подростковое кино, и мягкую политическую сатиру (куда же без чиновников), и русскую народную комедию положений. Сам Крюков оказывается впутанным в любовный многоугольник с участием жены, своего клиента, новой знакомой докторши, чей сын-подросток — начинающий и, судя по всему, одаренный хоккеист, мечтающий стать подопечным Крюка. У жены — папа-депутат, подталкивающий героя заключить контракт с богатеньким бездарем, чей папаша, в свою очередь, полезный олигарх. Параллельно бурно развивается юниорская линия — будущие великие спортсмены ставят свою карьеру на кон, потому как молодая кровь бурлит и требует «секса, наркотиков и рок-н-ролла». Уже состоявшиеся хоккеисты не отстают — им кружат голову слава, богатство и, как следствие, вседозволенность. На периферии маячит даже врачебная история: спортивные доктора не только помогают Крюкову приводить его парней в чувства, но и сами не прочь закрутить пару-тройку романов и ввязаться в один-другой конфликт. Не хватает разве что детектива, хотя триллер с участием загадочного злодея-заговорщика все же намечается — Алексей Барабаш
играет инфернального конкурента Крюка и плетет интриги.
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"Крюк": Обратная сторона хоккея
Актерский состав
Подбор актеров — еще одно очевидное достижение сериала. Юрий Колокольников в прямом и в переносном смысле на голову выше партнеров, но так и задумано — его герой, несмотря на то что является частью мира российского спорта, выделяется на фоне остальных какой-никакой порядочностью, чистоплотностью в делах, честью и совестью. Впрочем, героя как всегда делает окружение. Например, комический партнер — в этой ипостаси появляется Владимир Канухин
. Прославившийся веб-сериалом «Миллионер из Балашихи
», молодой актер играет здесь предприимчивого помощника Крюка, юриста по образованию, стендапера по призванию. В роли супруги Ани — Агата Муцениеце
в непривычном для себя дерзком, даже хулиганском амплуа, а ее партнер по другому проекту «Я знаю твои секреты
» Михаил Пшеничный
в «Крюке» играет одного из соперников героя Колокольникова, в этом случае - на любовном фронте. Алексей Маклаков
исполняет партию влиятельного чиновника и чувствует себя в ней как рыба в воде. А вот уже упомянутый Алексей Барабаш удивит поклонников отрицательным и неоднозначным образом. В остальных ролях множество как знакомых, так и новых, молодых лиц, «освежающих» кадр и историю.
Звездные камео
Мир сериала «Крюк» реалистичен, и для пущей правдоподобности в вымышленный сюжет вписаны селебрити, играющие самих себя. Первым появляется спортивный комментатор Денис Казанский
, в студии которого Крюков в силу профессии — частый гость. Когда-то он сам, будучи успешным спортсменом, раздавал интервью, теперь «пропихивает» своих клиентов. Не всегда честными способами, иногда используя подвернувшиеся инфоповоды для поддержания популярности и даже сохранения карьеры — в спорте все средства хороши. В середине первого сезона в эпизоде снялась Ксения Собчак
— по сюжету в записи очередного выпуска ее ютуб-шоу принимает участие хоккейная звезда Илья Евтюхов (Александр Голубков
), этакий собирательный Овечкин-Ковальчук, взявший паузу от игр. И Крюков, мечтающий вернуть своего самого успешного подопечного на лед, заявляется в студию к Собчак, что становится поводом для остроумных, в стиле ведущей, пикировок и комедийных диалогов.
Москва спортивная
Место действия «Крюка», снятого режиссером-дебютантом Иваном Оганесовым
, обозначено весьма четко — натурных съемок на спортивных объектах и просто на улицах Москвы в сериале куда больше, чем павильонных, так что город открывается с новых сторон. Стадионы показаны изнутри и снаружи, над ними летают дроны, снимая красивые панорамы, внутри — играют в хоккей, гоняя шайбу и раздавая тумаки соперникам. Есть в кадре и спортбары, и рестораны, и телевизионные студии, и офисы, и квартиры разного метража и степени уютности. «Крюк» снят не менее динамично, чем хоккейный матч. Главный герой буквально не сидит на месте, разъезжая по городу и давая возможность зрителю взглянуть на улицы из окна его спортивного автомобиля — к счастью, не только на излюбленную кинематографистами панораму Москвы-Сити, но и на более нетривиальные закоулки столицы.
Смотрите сериал «Крюк» в онлайн-кинотеатре Wink.
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