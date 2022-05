AMORE MORE: Полиаморы тоже плачут

Георгий ( Андрей Бурковский ) – успешный молодой инвестор, человек новоевропейского уклада: спортивный, свободный телом и духом, морально раскрепощенный. Его жизненная философия, «открытость миру», помогает в бизнесе и в отношениях. Георгий сознательно выбирает путь полиамории как альтернативу заскорузлому единобрачию. А вот его новая избранница Алиса (Яна Гладких) – блогерка, дочь знаменитого папы и благотворительница – пока не понимает всех преимуществ такой жизни. Идеологический перекос необходимо устранить и по возможности быстро. Новой музе нужно научиться уживаться с Дашей ( Виктория Корлякова ), которая, похоже, и сама терпит свободолюбие Георгия скрипя сердце. А еще у Георгия есть друзья – семейная пара Сергей ( Юрий Чурсин ) и Лена ( Александра Урсуляк ). У них ребенок, золовка (это даже не степень родства, а персональная характеристика), друг Шура ( Степан Девонин ), пребывающий у Лены в многолетней френдзоне. Из-за коронавируса семейный бизнес схлопнулся, и Сергей мается депрессивным психозом. То мрачно бренчит на гитаре, то напивается и бросается в сатанинские пляски. Периодически подумывает о самоубийстве, но скорее напоказ.Семейную лодку друзей надо спасать, и у Георгия есть хитрый план. Он выкупает закрывшийся ресторан Сергея, перестраивая его в клуб формата 1+1 с многозначительным названием AMORE MORE – тут тебе и отсылка к старой песне Адриано Челентано , и прямое указание на многообразность любви. Предприятие не только прибыльное, но и дающее необходимый терапевтический эффект: Сергей при деле вновь захочет жить, а Алиса получше узнает полиаморию, свыкнувшись с жизненным принципом своего партнера. Только вот отношения, цементирующие всю эту конструкцию бизнеса, почти сразу уходят в крутое пике. Сергей тянется к Алисе, его супруга ищет новых ощущений на стороне. Бурковский (научился этому в « Медиаторе ») щурится, думая о своем, гениально злодейском. Это уже не любовный треугольник, а объемный додекаэдр. Поди разбери, кто кому и кем приходится.Новый проект KION обещает ни много ни мало «первое в российском кино исследование полиамории». Звучит притягательно, особенно в контексте прочих сериалов, нашедших пристанище на стриминговом сервисе. В прошлом году платформа выстрелила сразу двумя лентами с многоэтажной проблематикой. « Немцы » и « Хрустальный », два брата из глубинной России-матушки, смело рассуждали о коррупции, мужской маскулинности и травмах, которые все мы, в той или иной мере, носим с собой. AMORE MORE вполне мог продолжить это социальное изыскание, сказав свое веское в духе новой искренности: проговорить и правда есть что. К тому же, вынесенное в название созвучие рифмует проект с еще одним сериалом времен подвижной нравственности, громким Happy End режиссера Евгения Сангаджиева . Он уже подготовил нас к обсуждению дел амурных через демонстрацию вульгарного гедонизма индустрии вебкама.И вроде все, на первый взгляд, гладко: AMORE MORE охотно выставляет на показ свою раскрепощенность. То на вечеринку свингеров заглянет, то про скрепы духовные пошутит. Попытается казаться актуальным – вспомнит про Константина Богомолова и предложит смотреть его постановки в состоянии измененного сознания. Пофлиртует через iPhone. Посмеется, в очередной раз, над Русью, где любовь издревле одна – к Родине. Сериал Яны Гладких очень хочет быть своим на поле интернет-культуры: молодежным, дерзким, отпугивающим пуритан. Как « Чики », например. Однако очень скоро кокетство перестает действовать. К концу первой, не очень ровной, серии начинаешь искать подвох. Как-то подозрительно выглядит вся эта полиамория.За ширмой из странно понятой прогрессивности скрывается знакомая конструкция. AMORE MORE соревнуется за привлечение аудитории деятельных комедий эпохи пропаганды предпринимательства – таких, как « ИП Пирогова » или недавние « Сестры ». В этих проектах отработана формула, объединившая тему бизнеса с извечной женской долей. Остается только пересобрать все это для тех, кто любит погорячее: добавить перца, немного сместить акценты. Придать веса драматичным отношениям, минимизировав шутки про коррупционеров-пожарников. Отсюда в сюжет и проникают неестественно вплетенные микросюжеты: комедийные миниатюры, оставленные на всякий случай. Шутки ради в сериал о превратностях отношений заглядывают безрукие бармены, травести с фаллоимитаторами, тихие лесные колдыри – не мамлеевские, и на том спасибо. Вдруг зрителю захочется отдохнуть от душных разговоров про любовь и ревность, и тут мелькнет, как по заказу, ни к чему не обязывающий гэг. Кого-то, скорее всего, оскорбляющий.Автор сценарияпридает повествованию (вместе с ним – и фигурам героев) долю гипертрофированной театральности. Хочется верить, что с оглядкой на Чехова, но выходит, скорее, что на сытых менеджеров Сергея Минаева . За пространными диалогами о сексуальной свободе и несвободе кроется главная тайна AMORE MORE – на самом деле, никакого «исследования» альтернативных форм отношений в сериале нет. Достаточно мельком пробежаться по определению в «Википедии», чтобы понять: полиаморией тут не пахнет. Зато буйно цветет обычный жестокий абьюз и цинизм, которого в российской сериальной индустрии и без того с перебором. Идеолог сексуальной реформы Георгий не ждет от своих партнерш согласия, а методично переламывает им моральный хребет. Дисфункциональная пара Сергея и Лены не может просто поговорить о своих проблемах, предпочитая искать утешения вовне. К третьему эпизоду местный конфликт достигает пика гротеска, уничтожая планы на какое-то реалистичное высказывание.Картинное заламывание рук, истерики и интриги в дорогих загородных особняках – кажется, AMORE MORE справедливее назвать еще одной попыткой возродить интерес к теленовеллам. Вот уж доказательство круговорота жанров в природе: спустя много лет к нам вернулись « Богатые тоже плачут » – теперь с дежурным сексом. Не так важно о чем (а главное – зачем?) герои стенают, потому что процесс в каноне мыльных опер важнее результата.