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Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Зорге»

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22 мая 2022
На Первом канале начался повторный показ многосерийного биографического фильма Сергея Гинзбурга «Зорге». Роль легендарного разведчика Рихарда Зорге, убежденного коммуниста, под видом немецкого журналиста осуществляющего успешную разведывательную деятельность в пользу СССР в Японии накануне и во время второй мировой войны, сыграл Александр Домогаров. Работая корреспондентом влиятельной немецкой газеты в Токио, он имел доступ к ценнейшей информации в кругах немецких дипломатов. Его блестящее умение общаться с людьми давало возможность получать секретную военную информацию, а уникальные способности к анализу ситуации позволяли делать выводы о планах немецких и японских военных. Домогаров восхищался Зорге и уверял, что «такие роли выпадают единожды в судьбе». «Это фантастическая личность! Я пытаюсь понять и не понимаю – как человек может жить каждый день на острие?! Я не могу понять, какую надо иметь психофизику, какой силой воли и каким характером обладать? У меня это в голове не укладывается. Мне хотелось показать человека, который безумно верит идее. Он — убежденный человечище, который старается во что бы то ни стало не допустить кровопролития», — говорил актер. Впервые сериал был показал в России в 2019 году. А вот и самые интересные зрительские отзывы со страниц форума Кино-Театр.Ру.

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Зорге»
фото: пресс-служба Первого канала

АнаВарякинА: Зорге А. Домогарова (при незначительных недочётах) — образ интересный, яркий. Он — некий Одинокий Рыцарь печального образа, таким и увиделся нам. PS: посмотрите на фото Зорге, особенно последних лет.

Марина (Бухарест): На фотографиях у Зорге взгляд такой же, как передал Домогаров. Одинокий, мудрый, справедливый человек, готовый отдать жизнь за идею.

Alex: Какой-то странный сериал. Смотрела из любопытства. К внешнему образу Зорге в исполнении А. Домогарова у меня лично претензий нет. А вот само исполнение желает быть лучше. Я уж не знаю, может, Зорге и был таким – не многословным, немного тормознутым, каким-то пластмассовым. В общем, мне чего-то не хватило в сериале, вся его постановка, эти одни и те же декорации одной и той же улицы, одних и тех же комнат, одного и того же кафе сильно утомляли. Ну а судя по фильму, Зорге погубили бабы.

Читать Рецензия на сериал «Зорге»

Аврора 1: Жаль, из данного материала можно было сделать замечательный фильм — ведь настоящая жизнь Зорге — готовый сценарий, а что из этого они сумели показать на экране?! Мало, слишком мало, недостаточно, и никакие оправдания в связи с бюджетом и прочими сложностями не принимаются!

Горный хрусталь: Авторы фильма имеют право на художественный вымысел, поэтому бессмысленно рассматривать его с точки зрения исторической правды. В искусстве действуют иные правила, чем в науке. Актеры сыграли хорошо, но сценарий, на мой взгляд, слабоват.

Рита Мальцева (Раменское): Достойный фильм. Актёрам удалось передать характеры и поступки людей – им веришь. Поразили сила духа и культура японцев. Подвиг Зорге и его друзей давно ждал, когда будет увековечен в искусстве.

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Зорге»
фото: пресс-служба Первого канала

Александра и С: Речь тяжелая, человек еле раздвигает челюсти, с трудом разлепляет губы. Так же тяжелы веки, взгляд мутный и неприятный… Никакой не Зорге он для меня. Недоразумение.

Ольга З из Красноярска: С удовольствием посмотрела. Мне показалось, что Домогаров идеален для этой роли. Спасибо всем, кто рассказал такую непростую историю...

Янн (Зеленоград): У меня сложился образ другого человека – более энергичного, молодого, спортивного. Высокий, широкоплечий, с угловатым лицом. А тут... долго привыкала к «новому» для себя Зорге. Тут вообще все какие-то маленькие и толстые получились. Что Клаузен, что Анна. А вот японцы – красавцы, да и ростом все с арийцев почти. Думаю, сериал снимали с прицелом на японскую аудиторию. Купят и будут хвалить, наверное. Очень толерантно по отношению к ним снят фильм.

Juxtaposition: Я не очень понимаю, зачем привирать в XXI веке. Рихарду Зорге от этого лучше уже не станет. Вспоминаются знаменитые разведчики времён Сталина... хоть один из них получил при жизни благодарность государства, пожил хорошо, прошёлся гордо с наградами на пиджаке?.. В честь Зорге столько всего переименовано... так почему правду не сказать?

Афросиаб: Хорошо сыграли японские и китайские актеры (особенно понравилась очаровательная Шион Накамару). Очень профессионально. Вообще, я смотрю, азиатское кино растет не по дням, а по часам. Уверен, что оно в 21 веке станет одним из локомотивов мировой киноиндустрии. Наши похуже. Ну что это за немцы в кадре? Расхлябанные какие-то, вальяжные, пьющие. И это немецкие офицеры, пруссаки? А где офицерская выправка, педантичность, нацистский фанатизм в конце концов? Не верю я в таких «немцев». Это русские, играющие в немцев, но не немцы. Вот в «Щите и мече» немцы, в «Семнадцати мгновениях весны» немцы, а здесь нет. Пригласили бы на худой конец прибалтов каких-нибудь что-ли? Картинка вроде неплохая. А вот по сценарию вопросов больше, чем ответов.

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Зорге»
фото: пресс-служба Первого канала

Зажигалочка: Всё-таки нельзя зрителям быть такими жестокими в обсуждении внешности актёров. Нельзя так бить пианиста, он выглядит как умеет и как природа позволяет. А мы всё время забываем, что бесконечные перелёты плюс вечный грим и яркий свет — на сцене и на площадке — тоже делают своё нехорошее дело...

Аврора 1: Был такой совершенно фантастический фильм «Охота на дьявола», Безруков в нем сделал такой образ тайного агента, воюющего с несколькими разведками сразу в одиночку (только друг юности и любимая женщина помогали ему), который гораздо больше соответствовал реальному Зорге, чем этот «рыцарь печального образа», которого мы здесь лицезрели и все его слова и поучения в стиле матери Терезы слушали — когда он там истеричных жен утешал и «предательницу Ханако» прощал и пр. Не было ничего такого в нем, как бы ни придумывали, и быть не могло — это ж надо знать психологию людей и альфа-самцов в принципе, чтобы не делать того, чего в природе не существует!

Читать Рецензия на сериал «Охота на дьявола»

Дед Женя: В самом деле, Зорге у Гинсбурга – рыцарь печального образа с тазиком для бритья на голове вместо рыцарского шлема. При этом документы вроде об обратном говорят — настоящий шлем был у Зорге, настоящий. А, зачем Гинсбургу такой Зорге понадобился? Мне кажется, всё очень просто – ЖАЛЕТЬ... У Гинсбурга он именно для этого предназначен, для жалости.

Лана07: Зорге — рыцарь печального образа? Это смешно, полный сюрр.. 6 сентября 1933 года океанский лайнер причалил к порту Йокогама из канадского Ванкувера, преодолев целый океан. С трапа, заметно прихрамывая, сошел крепкий пле­чистый мужчина с небольшим чемоданом. Мужчина был вы­сок, строен, красив и одет со вкусом — всё изобличало в этом весьма галантном пассажире утончённого ценителя женской красоты. У трапа знакомые дамы глазами, как бы нехотя, прощались с истинным европейским джентльменом.

АнаВарякинА: Главная идея фильма, рефреном прошедшая через всю его канву – это несломленность Зорге и предательство своего разведчика правительством страны, на которую он работал, за народ которой он взошёл на эшафот. Не видеть этого — себя обманывать... Показанный со всеми его человеческими слабостями Зорге остался сильным. Сильная же страна его бросила. И забыла. На много лет. Сегодня вспоминаем и скорбим, и просим прощения.

Смотрите сериал «Зорге» на Первом канале с 21 мая.

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