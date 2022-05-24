«ЮЗЗЗ»: Не грози южному централу

В онлайн-кинотеатре Premier вышли первые серии криминальной драмы «ЮЗЗЗ», в которой режиссер «Немцев» Стас Иванов вновь исследует родовую травму отечественной маскулинности – теперь уже на примере южных локаций Ростова-папы с громогласным рэпом и трогательной историей современных Ромео и Джульетты.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
Рав, он же Равиль (Кузьма Котрелев) мечтает поступить в Техасский университет и навсегда покинуть отчий дом, вернее – материнский, отца у Равиля нет, ну если только не считать сам город. Рав живет в старом районе Ростова-на-Дону, где каждый перебивается, чем может. Вот и сам парень то чинит телефоны, то подрабатывает доставщиком пицци-суши-роллов – надо накопить деньги для переезда в Америку. Английского он не знает, но тестовое задание для Техасского университета уже отправил и, несмотря на общение через гугл-переводчик, даже прошел в следующий тур. Еще немного, и Рав отправится в путь за американской мечтой. Только для этого ему – уже по сложившейся в отечестве традиции – придется преодолеть испытание «русскими горками».
Прозябать в офисе, как его друг Пашка (Юрий Насонов), он не хочет. Во время баскетбольного матча – а это, судя по сериалу, второе после рэпа увлечение ростовской молодежи, – он знакомится с местным авторитетом Дымом (Антон Кузнецов). Тот после давней отсидки держит как раз небогатый юго-западный район, где и живет Рав, – и пытается не допустить на свою территорию Коку (Гела Месхи). Последний, подмявший под себя уже почти весь Ростов, хочет, конечно, большего и вступает с Дымом в опасную игру – на кону которой не только большие деньги, связанные с поставкой наркотиков, но и жизни. Свои и чужие. Рав, заслуживший статус помощника Дыма, оказывается пешкой в этой борьбе. К тому же, еще и искренне влюбляется в красавицу Элю (Мария Мацель), племянницу могущественного Коки.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
«ЮЗЗЗ» поначалу всеми силами пытается играть в молодежно-криминальную драму о первой любви, первых потерях и первых серьезных компромиссах, выводя в авангард Равиля и его романтическую линию, по всем канонам списанную с Ромео и Джульетты (финал тут, кажется, тоже будет далеко не оптимистичным). И дуэт Кузьмы Котрелева и Марии Мацель – свежих лиц отечественного кино – добавляет этой линии множество плюсов. Однако, очевидно, что режиссера и автора сценария Стаса Иванова гораздо больше интересуют герои уже повзрослевшие и в первую очередь Дым в уникальном исполнении Антона Кузнецова, порядком соскучившегося по главным ролям. Его Дым, словно Король Лир, хочет наконец расстаться с престолом, но страсти в Ростове-на-Дону хоть и шекспировские, но не до такой же степени, чтобы смешивать все пьесы в один сериал.
Герой Кузнецова с белесой бородой, такими же бровями и аутентичными южными интонациями – символ старого порядка с четким разделением зон влияния и пониманием своей территории, практически вотчины. Он сам вырос в этих ростовских «фавелах» и готов оберегать свой район до последнего. Как и свою семью. Дым не только крепкий хозяйственник, но и любящий муж и отец. Только вот проблемы настигают по всем фронтам: из «бизнеса» не отпускают, Кока на территорию наступает, жена (Мария Машкова) изменяет с лучшим другом и по совместительству замом (Дмитрий Чеботарев). В жесткой «многоходовочке» за сферы влияния проигравших будет немало, но найдутся ли истинные победители – большой вопрос.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
После не самого удачного триллера «Бег улиток» режиссер «Немцев» Стас Иванов возвращается на более понятную ему территорию мужской борьбы – с врагами и друзьями, партнерами и оппонентами, полицейскими и бандитами, отцами и детьми, а главное, с самим собой. Но густонаселенность и вполне конкретный южный сеттинг не дают «ЮЗЗЗ» уйти на остросоциальный и при этом метафоричный уровень, как было в финале «Немцев». В Ростове-папе не место женщинам и детям. Как и американской мечте. Здесь главное – сохранить какой-никакой мир, пусть и самыми жесткими методами. А уж о ценности жизней и свободы можно подумать как-нибудь в другой раз.
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