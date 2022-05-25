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«Домашнее поле»: Российский сериал про женщин и футбол – без сексизма

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25 мая 2022
В онлайн-сервисе more.tv выходит сериал «Домашнее поле» со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским в главных ролях. Отечественный ремейк практически одноименного норвежского сериала — а вовсе не переложение на российские реалии популярного «Теда Лассо» — соблюдает всю «новую этику» оригинала, но на нашем – домашнем поле – выглядит и впрямь удивительно. Это не только сериал про первую женщину-тренера мужской футбольной команды, но и, кажется, первый отечественный проект, практически лишенный сексизма и шуточек на тему феминисток, сильных женщин и «баб в спорте».

«Домашнее поле»: Российский сериал про женщин и футбол – без сексизма

Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» перед стартом первого сезона в премьер-лиге остается без тренера. Когда-то взрастивший талантливых футболистов Равиль Липатов (Александр Марин), чей сын тоже играет в команде, во время тренировки сваливается с приступом из-за тяжелой болезни. На замену должен выйти самый звездный футболист «Ястреба» Фил Никитин (Иван Янковский). Только вот директор команды Антон Данин (Максим Матвеев) не уверен, что игрок, который и на поле бьет только за себя, а не «за Сашку», сможет справиться с тренерской работой, о чем честно сообщает спонсору команды Семену Титову (Игорь Верник).

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Проблема в том, что в «Красный ястреб» особо никто и не стремится. Замен нет. Никитин уже готовится стать тренером, хотя и гонорар игрока не отпускает. Данин в сомнениях идет на интервью на спортивный канал, где после его Q&A разбирают игру сборных России и Хорватии, где по-настоящему профессиональным экспертом выступает Елена Волкова (Светлана Устинова) — главный тренер женской футбольной команды «Сайгак», добравшейся до Лиги чемпионов. После эфира Данин предлагает Волковой поужинать, чтобы предложить место ассистентки тренера «Красного ястреба» — в тандеме с уже почти подписанным Никитиным. Ради второй позиции Волкова не готова променять практически чемпионок, умеющих в тактику и стратегию, на мужской футбол, отличающийся лишь тем, что там чаще отбивают мячи грудью. За ночь она расписывает все минусы и плюсы «Красного ястреба», параллельно придумывая стратегию защиты, которая позволит по-настоящему зацепиться за первый дивизион. Но мужские амбиции самого разного рода, конечно, не совсем готовы к столь суровому вызову.

«Домашнее поле»: Российский сериал про женщин и футбол – без сексизма

Несмотря на внешнее столкновение мужского и женского, «Домашнее поле» – сериал, что удивительно для российского кинопроизводства, практически лишенный сексизма. Женщина здесь появляется в, грубо говоря, мужской среде не потому, что она чья-то жена, любовница, мать или, на худой конец, сестра, а только из-за профессиональных навыков. Даже первая встреча героев Матвеева и Устиновой, которая здесь пребывает в лучшей актерской форме, проходит без всякого кокетства: да, приглашение на ужин, но сразу же оговорка — равный собеседованию. Они обсуждают не лучшие рестораны, блюда или вино, и уж тем более не внешность, а скиллы Волковой как тренера, способного вывести футбольную команду (опять же, неважно, мужскую или женскую) в Лигу чемпионов.

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Во второй серии, где героиня Устиновой уже идет на встречу со спонсором Титовым в женственном платье, разговор вновь построен исключительно вокруг профессиональных навыков Волковой. Шутки про «бабу в футболе» , построенные, впрочем, не по кавээновскому принципу выпирающих хиханек и хаханек, а выражающие знакомый каждой (или каждому) бытовой сексизм, здесь отпускают разве что завсегдатаи местного паба или алкогольного отдела супермаркета. И это повод вовсе не посмеяться, а разве что испытать чувство в духе «почему это говорят они, а стыдно мне». Как для зрителей и зрительниц сериала, так и для всех персонажей «Домашнего поля».

«Домашнее поле»: Российский сериал про женщин и футбол – без сексизма

Первый сериальный опыт компании Ильи Стюарта Hype Film, не секрет, что работающей на интеграцию российской индустрии в европейскую (именно они снимали «Лето», «Петровых в гриппе» и «Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова, а также «Уроки фарси» Вадима Перельмана и «Казнь» Ладо Кватании), выглядит в нынешнем «домашнем» поле как чужеродный объект. Во многом потому, что это и впрямь добротный ремейк норвежского сериала «На своем поле» (Heimebane), вышедшего в 2018-м — за два года до знаменитого «Теда Лассо» AppleTv+, популяризирующего «не такой» футбол по всему миру. Там в ход пошло вечное противостояние консервативных англичан и чересчур оптимистичных американцев. Здесь, как и в норвежском оригинале, – гендерные противоречия вкупе с холодными скандинавскими локациями, максимально отстраняющими «Домашнее поле» от каких-то местечковых проблем.

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Российский ремейк, номинально вписывающийся в тренд на спортивное кино, старается максимально обособиться от каких-то социальных неурядиц, в чем, возможно, единственный минус отечественного проекта. В этой – по-идеальному европейской провинции – есть и хорошо спонсируемые футбольные клубы, и большие дома для тренеров, и местные густонаселенные пабы, а единственная проблема, видимо, — женщина-тренер. Светлана Устинова дает достойный отпор, благодаря которому «Домашнее поле» и впрямь выглядит революционным для России сериалом: о женщинах-профи, готовых не хуже Теда Лассо бороться с вековыми комплексами альфа-самцов, еще и на территории, где каждый год выходит как минимум по одному спортивному фильму, но где народ, несмотря на нынешние события, готов с удовольствием хаять, в первую очередь, местные футбол и кино.

Смотрите «Домашнее поле» на more.tv.


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«Домашнее поле»: Российский сериал про женщин и футбол – без сексизма фотографии
«Домашнее поле»: Российский сериал про женщин и футбол – без сексизма фотографии
«Домашнее поле»: Российский сериал про женщин и футбол – без сексизма фотографии
«Домашнее поле»: Российский сериал про женщин и футбол – без сексизма фотографии
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