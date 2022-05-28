Она упала: «Лестница» – художественный сериал по мотивам документального

В 2004 году французский режиссер-документалист, обладатель премии «Оскар» Жан-Ксавье де Листрад выпустил тру-крайм сериал «Подозрения» — работа над ним заняла несколько лет, а восемь серий (в 2018 году к ним добавились еще пять, и все тринадцать вышли на Netflix) были смонтированы из сотен часов материала. Листрада и его партнера-продюсера Дени Понсе интересовало, как работает американское правосудие — об этом был и их оскаровский фильм «Убийство воскресным утром» — и они нашли поистине загадочную и захватывающую историю, которой с тех пор было посвящено множество других фильмов, сериалов и подкастов. Самый свежий и звездный под названием «Лестница» стартовал в мае с Колином Фертом в главной роли и режиссером Листрадом в качестве одного из персонажей.
Декабрьской ночью 2001 года в городке Дарем в штате Северная Королина местный писатель Майкл Питерсон (Ферт) позвонил в службу спасения из собственного дома — со словами, что обнаружил свою супругу Кэтлин (Тони Коллетт
) едва живой у подножья лестницы. Спустя пару минут перезвонил со словами, что она уже не дышит. Приехавшие на место медики, а потом и полицейские обнаружили труп женщины со множественными травмами головы и буквально залитые кровью стены и ступеньки. Питерсон утверждал, что супруга поскользнулась и упала, будучи не совсем трезвой, а он в этот момент находился на улице, допивая начатую ими обоими бутылку вина. Но все выглядело настолько жутким и походящим на бойню, а не на падение, что дело было названо преступлением, а не несчастным случаем, а мужчина тут же превратился в главного (и единственного) подозреваемого. Следствие и суд займут несколько лет, в течение которых семью Питерсона будут снимать заинтересовавшиеся делом французские документалисты – режиссер Жан-Ксавье Листрад (Венсан Верминьон
), продюсер Дени Понсе (Франк Фейс
), а потом и лично включившаяся в судьбу Питерсона монтажер Софи Брюне (Жюльет Бинош
).
Снимать и впрямь было что, еще до суда. Биография Майкла Питерсона оказалась богата событиями, сочетание которых трудно вообразить в жизни обитателя провинциального городка. Бывший военный, привравший о полученных на службе травмах и наградах, неудавшийся мэр, потерявший голоса из-за этого самого вскрывшегося вранья, бисексуал, годами переписывавшийся и встречавшийся с мальчиками-эскортниками, отец пятерых детей — как своих, так и приемных. Все они — двоих сыновей Майкла от первой жены сыграли Патрик Шварценеггер
и Дейн ДеХаан
, дочь Кэтлин от другого мужчины Оливия ДеДжонг
, а их совместных приемных дочек, которые сестры друг другу, но не биологические дети ни Майклу, ни Кэтлин, Софи Тернер
и Одесса Янг
— в художественном сериале становятся куда более значимыми действующими лицами. Постепенно раскрываются темные тайны прошлого и настоящего этой не совсем обычной семьи — в частности довольно подозрительные обстоятельства удочерения девочек — их характеры становятся более выпуклыми, а отношения более понятными. Помимо этого, действие то и дело отматывается на месяцы назад, к еще живой Кэтлин в тонком и уместно тревожном исполнении Тони Коллетт, которая будто подает сигналы и заставляет зрителя сомневаться все больше.
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Конечно, ни один художественный фильм не способен переплюнуть документальный на ту же тему, если он снят талантливо — «Подозрения» и «Лестница» именно тот случай. Тем не менее авторы нового проекта во главе с режиссерами Антонио Кампосом
и Ли Джаньяк
используют наработки коллег в свою пользу — прежде всего, делают их самих героями истории. Судьбы Листрада и Питерсона переплелись ни на одно десятилетие, и в 2013 году у «Подозрений» вышло продолжение — несколько новых эпизодов, так как дело героя получило неожиданный поворот. «Лестница» также полна изобретательных твистов. Хотя новый сериал в большей степени получился семейной психологической драмой, тогда как «Подозрения», помимо этого, — еще и пример захватывающего судебного процедурала, проект с Фертом демонстрирует и процесс расследования, в своих самых невообразимых ответвлениях. Орудиями предполагаемого убийства в разное время называют то кочергу, то сову (да и вообще летающие животные играют не последнюю роль), а исход демонстрирует весьма интересное применение американского права.
Жан-Ксавье де Листрад, выступивший одним из продюсеров «Лестницы», явно не преминул возможностью посвятить зрителя в таинства профессии документалиста. Эти невидимые в кадре оригинального сериала люди здесь обретают лица и голоса, мучаются сомнениями, отчаянно и в итоге тщетно пытаются сохранить объективность, но буквально срастаются с героями и не могут отпустить их даже в тот момент, когда отпускает адвокат (Майкл Стулбарг
). Пожалуй, единственное, что не совсем получается, — зона ответственности, как ни странно, Колина Ферта. Актеру, при некотором очевидном внешнем сходстве с реальным Питерсоном, не удается передать необъяснимую притягательность своего героя, обаяние и вместе с тем нечто отталкивающее и пугающее в его личности. Актер будто бы вовсе не прилагает усилий, поэтому внимание с легкостью перетягивают на себя все остальные — впрочем, закрутившаяся вокруг реального Питерсона воронка и впрямь сделала его самого куда интереснее. Но в кадре у Листрада все-таки личность, вызывающая, что называется, обоснованные сомнения, тогда как в «Лестнице» — грустненький мужчина средних лет, да и все.
Финал сериала намечен на середину июня, и в этом случае интересна даже не основная линия — ее исход известен, а та самая вымышленная, додуманная авторами «Лестницы» и снятая в виде этаких флэшбеков с участием Тони Коллетт. Таймер отсчитывает дни до гибели ее героини Кэтлин, отрывочные эпизоды заставляют усомниться не только в виновности или невиновности Питерсона, но и в целом в том, какой мы знаем историю. У мертвого человека нет голоса, и какие-то его воспоминания, даже не связанные непосредственно со смертью, навсегда останутся тайной — но тем больше возможностей для режиссерских домыслов, художественных приемов, тем больше саспенса, так необходимого подобному, рассмотренному уже со всех углов, сюжету. В этой части «Лестница» выигрывает у «Подозрений», эта же часть могла бы с легкостью стать самостоятельным сериалом, возможно, куда более удачным, чем получившийся.
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