«Эпидемия 2»: Куда вы стреляете, там же люди?

Видеосервис Premier закончил показ второго сезона «Эпидемии», одновременно с последней серией выложили и документальный фильм о съемках сериала, из которого можно узнать много интересных деталей. Первая «Эпидемия» рассказывала о группе людей, волею судьбы оказавшихся вместе и пытающихся добраться до отдаленного карельского озера, где они рассчитывают спрятаться от смертельно опасного вируса. Главные роли сыграли Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак и другие известные актеры. Второй сезон стал более масштабным и динамичным, претерпел целый ряд изменений, как в структуре, так и в кастинге. Рассказываем о главных достоинствах второй «Эпидемии», показ которой к тому же в понедельник начался на канале ТНТ.
Первый сезон «Эпидемии
», предсказавший пандемию коронавируса, стартовал за полтора месяца до первых известий о заболевании, вышел на Netflix в самый разгар заражения и быстро стал популярным как в России, так и во всем мире. Финал оставил ощущение неопределенности – история была не закончена и требовала продолжения. Продюсеры Валерий Федорович
и Евгений Никишов
приняли решение делать второй сезон, и за дело взялся драматург Роман Кантор
, который адаптировал для съемок первого сезона книгу Яны Вагнер «Вонгозеро». Новый сценарий был написан с нуля, без литературной основы, и требовал новых решений, поскольку первая «Эпидемия» поставила уж очень высокую эмоциональную планку.
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Что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала
Второй сезон устроили более интересно и сложно. Каждый эпизод в нем – отдельная маленькая история, напряженная и драматургически выверенная. Герои под давлением внешних сил постоянно вынуждены менять убежища, и в каждой серии они оказываются в новом месте. Локации разнообразны и очень живописны: заброшенная радиоактивная промзона, порожистая горная речка, карстовая пещера, деревня язычников, уютная избушка лесной целительницы, брошенный в лесу пассажирский поезд, разрушенная детская колония. Каждый раз путешественники приспосабливаются к новым обстоятельствам, получая уникальный опыт, а также преодолевая различные препятствия. Испытания, которые перед ними возникают, требуют не только физической выносливости, но и ответственных решений и высоких нравственных качеств, которые приходится вырабатывать по ходу дела. Судьба проверяет на прочность и каждого в отдельности, и коллектив в целом. Не все доживут до финала, но эволюционирует каждый персонаж.
«Эпидемия 2» не подкачала ни в сценарной, ни в постановочной части. Дмитрий Тюрин
сменил в режиссерском кресле Павла Костомарова
, что никак не сказалось на качестве сериала, а, может быть, даже пошло ему на пользу. Актерский состав тоже поменялся и вырос — во-первых, к кастингу присоединился Юра Борисов
, главная звезда современного российского кино. Не только он, но его персонаж занял центральную позицию. Борисов играет спецназовца Женю, отказавшегося расстреливать гражданских ради того, чтобы остановить распространение эпидемии.
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Репортаж со съемок сериала «Эпидемия-2»
Любопытный момент: в середине костомаровской «Эпидемии» вырезали и переозвучили часть сцен, показывающих зачистку войсками зараженной территории, и эти неожиданные изменения громко обсуждала пресса. Логично было бы предположить, что второй сезон будет сдержан и аккуратен в высказываниях, дабы случайно не дискредитировать армию и власть. Удивительно, но авторы пошли ва-банк и буквально с ходу начали сериал со сцены, в которой спецназ вывозит людей в лес на расстрел. В финальной серии же вообще происходит невероятное: встреченный путниками роковой генерал Дягтерев (Сергей Шнырев
) произносит монолог, оправдывая убийства мирных жителей высокой целью. «Генерал, ты ***ся (сошел с ума), просто тебе никто этого сказать не может
», — говорит ему Женя. Ничего актуальнее сегодня в российском кино вы не услышите.
Вернемся к герою Борисова. Чтобы ввести его в картину, понадобилась целая сюжетная ветка-обманка и группа новых молодых героев, с которыми Женя начинает путешествие в сторону финской границы. Всю первую серию мы наблюдали за отношениями абьюзера Тараса (Никита Еленев
), его девушки и двух друзей, полагая, что именно они и есть главные лица нового сезона, и только к концу эпизода в кадр, к вящей радости, врываются знакомые герои, а зумеры за ненадобностью выбывают из игры. Женя — честный парень с огромным сердцем, потерявший всех близких. Благодаря человеколюбию и куче полезных в путешествии навыков он становится ангелом-хранителем, проводником группы в ее напряженной одиссее. Увы, примерно к середине шоу становится очевидно, что до следующего сезона (если он вообще будет) парень не доживет – слишком хороший, к тому же он, явно не к добру, проявляет некоторую потусторонность, разговаривая с мертвым братом. Признаться, серьезная досада – участившиеся смерти главных героев, всегда жертвенные, но от этого не менее сокрушительные. Умерших насильственной смертью в «Эпидемии» вообще очень много, как и жестоких сцен. С другой стороны, положение героев на границе бытия – именно то, что делает зрелище захватывающим. Вспомним «Игру престолов
», в которой полюбившихся персонажей убивали и мучили без продыху.
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Рецензия на первый сезон сериала «Эпидемия»
В первом сезоне на небеса отправились Борис Михайлович (Юрий Кузнецов
) и его сноха Анна (Виктория Исакова
), ее трагическая, очень страшная смерть накладывает серьезный отпечаток на поведение сына Миши (Эльдар Калимулин
), который винит себя в смерти матери (вообще, практически каждый персонаж в чем-то себя винит). Погиб также новорожденный ребенок Марины (Наталья Земцова
). Кто погибнет во второй части, раскрывать не будем, но в будущее явно возьмут не всех. Драматургически это оправдано, в кадровом составе участников экспедиции по выживанию намерено производится ротация, чтобы разнообразить отношения в группе. Поэтому, кроме Жени, команда пополняется девочкой Настей (Виктория Дроздова
) и множеством персонажей на один-два эпизода. Довольно много людей ищут спасения от вируса в Карельских лесах. В одной из серий Настя приводит свою новую семью в общину язычников, проживающих по своеобразному уставу в большом и сокрытом от цивилизации поселении. Кроме них, путники встречают и других людей, выживающих как группами, так и в одиночку. В череде знакомств самым приятным оказывается встреча с Лаккой (потрясающая Дарья Екамасова
), шаманкой и травницей, живущей в гармонии с природой в компании северных оленей.
Большой актерский ансамбль играет как по нотам, а ведь у каждого из полутора десятков персонажей – своя история и бэкграунд. Благодаря тщательной проработке характеров и умелой режиссуре, ни один из героев не выпадает из зоны внимания, а их поступки всегда имеют понятную психологическую мотивацию. Эмоциональный эффект достигается и за счет богатого изобразительного ряда, натуралистичной съемки, интересных операторских решений и крутейших компьютерных эффектов, не свойственных российским сериалам. В одной из сцен была даже применена технология дипфейка, позволившая рассказать историю Леонида, героя Александра Робака, в молодости. При этом визуальная стилистика первого сезона была полностью сохранена.
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Первый сезон сериала «Эпидемия»
Выход второй «Эпидемии», наполненной апокалиптическим содержанием, совпал со временем, когда вопросы выживания и длительного ощущения потерянности для многих из нас стали актуальны как никогда. В этом качестве сериал снова, как и два года назад, опередил реальность и образно, но пророчески, обрисовал ситуацию, в которой наше общество оказалось. Но он же щедро дарит здравые идеи о том, как можно сохранить себя в невыносимых условиях. Герои сериала — люди из разных социальных слоев, разного возраста, убеждений и даже ментального развития, в экстремальных условиях проявляют сплоченность, взаимовыручку, готовность принести себя в жертву ради спасения остальных. И главное – они не теряют надежду. И вот такой нехитрый, но действенный получается рецепт: чтобы выжить, надо держаться вместе, любить ближнего своего и во что-то верить.
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