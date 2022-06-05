«Оби-Ван Кеноби»: Империя Disney наносит удар

На стриминг-сервисе Disney+ показали первые серии «Оби-Вана Кеноби» – сериала-интерквела во вселенной «Звездных вoйн» от шоураннера Джоби Харольда. Без лукавства, продолжение истории учителя двух поколений семьи Скайуокер было одним из самых ожидаемых проектов в рамках джедайской франшизы. И хотя фанатские мечты воплотились в жизнь – Юэн Макгрегор вернулся к своей роли – назвать новый проект «мышиного дома» безоговорочно успешным язык не повернется.
Десять лет прошло со времен «Мести ситхов
». Галактическая Империя как никогда крепка и активно строит Звезду Смерти. Выжившие джедаи вынуждены скрываться в дальних уголках звездных систем. На Татуине, пустынной планете внешнего кольца, подрастает Люк Скайуокер. С почтительного расстояния за ним присматривает Оби-Ван Кеноби, выбравший для себя трудную судьбу. Отныне его цель – защита мальчика, которому надлежит спасти мир и возродить джедайский орден.
Обитателям Татуина нет дела до звездных вoйн: у них тут свои темные дела. На планете назревает большой этнический конфликт. Фермеры-колонисты готовятся противостоять народу песков. Отшельник Оби-Ван – единственная сила, которая может остановить надвигающуюся вoйну, защитив юного Люка.
Данный синопсис не имеет ничего общего с сериалом, который сейчас выходит на Disney+. Таким сюжет «Оби-Вана Кеноби» был в далеком 2017-м, когда проект еще разрабатывался в рамках серии «Звездные вoйны: Истории». Сказка о джедае могла стать логическим продолжением жанровых экспериментов Disney, призванным разнообразить канон. «Изгой-один
» – история самоубийственной миссии повстанцев по захвату чертежей Звезды Смерти, была выполнена по лекалам вoенного фильма в духе «Спасти рядового Райана
» и драмы «Взвод
» Оливера Стоуна
. Партия Хана Соло
, в свою очередь, должна была отказаться от мрачности в пользу разбитного авантюрного вестерна и всячески отсылала к классическим «Большому ограблению поезда
» и «Осени шайеннов
».
Мы можем только гадать, какие референсы готовил для нас режиссер Стивен Долдри
(«Билли Эллиот
»), закрепленный за изначальным фильмом. Тема пустыни, колониальной вoйны и разочарования главного героя недвусмысленно намекает, что «Оби-Ван Кеноби» мог бы стать чем-то средним между «Лоуренсом Аравийским
» и «Зулусами
». Юэн Макгрегор косвенно подтверждал, что канва повествования должна была проложить мостик между молодым Оби-Ваном и стариком Беном Кеноби, которого в оригинальной трилогии «Звездных вoйн» сыграл Алек Гиннесс
– пожалуй, один из главных британских актеров XX века. Так это или нет, мы уже не узнаем. В 2018 году «Хан Соло» провалился в прокате, и Disney поставил крест на своих планах расширять линейку полнометражных спин-оффов.
«Оби-Ван Кеноби» мог бы бесповоротно кануть в лету, но «мышиный дом» нашел ему новое применение. После успеха «Мандалорца
» история «Звездных вoйн» стала активно перетекать на стриминг. Новая инкарнация была доверена продюсеру и сценаристу Джоби Харольду. Поставила мини-сериал Дебора Чоу
, ранее работавшая над отдельными сериями «Мистера Робота
», «Джессики Джонс
», «Американских богов
» и все того же «Мандалорца». Прежние идеи переместили в разряд легенд «Звездных вoйн» – таким эвфемизмом принято клеймить проекты, которые смотрятся бельмом на глазу франшизы. На смену им пришли новые, явно вдохновленные трилогией приквелов и умилительным Малышом Йодой. Показательна история со сценарием, который для проекта писал Хуссейн Амини
– он буквально повторял тропы сериала Джона Фавро
, что вынудило руководство студии искать другого автора и перелопачивать материал.
Новая история Оби-Вана Кеноби берет начало на Татуине: там же, где зритель расстался с ним по окончании третьего эпизода. Бен старается не выделяться. Его световой меч прикопан в пустыне, а сам бывший джедай скромно трудится в артели, разделывая тушу огромного ската. Негласное присутствие Оби-Вана раздражает дядюшку Люка Скайуокера, который видит племянника продолжателем своего фермерского дела. Суровая идиллия пустыни нарушается внезапным появлением инквизиторов – местных чекистов, набранных, в том числе, из переметнувшихся на темную сторону джедаев. Не в меру амбициозная злодейка сериала Рева Севандер (Мозес Инграм
) открыто заявляет, что разыскивает персонально Кеноби, и ради его излова готова нарушить не один десяток правил имперского начальства.
Именно импульсивность поведения Севандер становится главным движком сюжета «Оби-Вана Кеноби». В надежде захватить неуловимого джедая инквизитор идет на похищение Леи Органы – дочери сенатора, который с Оби-Ваном был некогда дружен. О родстве девочки с лордом Дартом Вейдером инквизитор, конечно же, не догадывается. Откликнувшись на призыв о помощи, Оби-Ван отправляется вызволять ребенка, по сути обрекая сериал на разочаровывающую линию взаимоотношений видавшего всякое рыцаря и капризной принцессы. Спасая девочку, Кеноби все ближе подбирается к моменту встречи со своим озлобленным учеником, который очень хочет поквитаться за унизительное поражение десятилетней давности.
Главное, чем «Оби-Ван» неприятно удивляет – это хаос, выбивающий из упорядоченной вселенной Джорджа Лукаса
весь дух. «Звездные вoйны», так испокон веков повелось, всегда были пространством очень консервативного сценария. Не зря оригинальная трилогия часто служит иллюстрацией для концепции мономифа. В ней все до безобразия просто и потому понятно. Добро и зло дифференцированы и наделены легко считываемыми характеристиками. Империя – тоталитарная машина с жесткой иерархией и философией Порядка. Повстанцы – благородные апологеты Свободы, противящиеся несправедливости нового уклада. Создатели «Оби-Вана Кеноби» не просто сознательно отказываются от этой идеи (в конце концов, она не является панацеей), но выпячивают вперед надуманное подростковое бунтарство. Антагонист сериала с каменным лицом совершает алогичные поступки, вызывающие вялую критику со стороны руководства. Надо ли напоминать, как Дарт Вейдер относится к тем, кто неэффективно исполняет приказы – вспомните ротацию имперских офицеров в эпизоде «Империя наносит ответный удар».
В свою очередь хорошему Оби-Вану приходится терпеть своенравность Леи, регулярно производящей нелепые поводы для растягивания сюжета. С молчаливого согласия Харольда и главы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди
канон «Звездных войн» был задвинут на второй план, что не могло остаться незамеченным фанатами. Грубое отношение к правилам эпоса, упор на случайности и импульсы – основополагающая причина бурного недовольства в Twitter. Ее не перекрыть фан-сервисом и долгожданным возвращением легендарных героев. И очередным расистским скандалом – тоже.
Парадоксально, но сильнее прочего угнетает то, с какой отдачей Юэн Макгрегор вновь облачается в шкуру своего старого героя. Оби-Ван, как и 17 лет назад, продолжает радовать мудрым прищуром и энергетикой ментора. Ему действительно есть, что играть: хоть молодого Алека Гиннесса, хоть галактического Джона Уика
– есть теперь у джедая и такая сторона сущности. Просто на фоне прочих героев это старание кажется насмешкой. К сожалению, схожий уровень мастерства не показывают ни Инграм, ни звезда «Силиконовой долины
» Кумэйл Нанджиани
, для которого в сериале нашлась роль трикстера-фокусника. Да что там, несчастный Хейден Кринстенсен
пока что не оправдал и толики возложенных на него маркетологами ожиданий. Макгрегор один, как броненосец, тянет на себе всю актерскую игру, пока прочие, упираясь ногами, тащат сериал не туда.
«Оби-Ван Кеноби», как проект во франшизе «Звездных вoйн», системно сломан – он иррационален, неуместно подсовывает сюжетные твисты, которые слабо вяжутся с «Новой надеждой», фактическим продолжением этой истории по таймлайну. В конце концов, он надламывает устоявшиеся образы любимых миллионами героев, выставляя Дарта Вейдера нерасчетливым безумцем, а Лею – типичной девочкой в беде, которая сама виновата во всех своих злоключениях. Вряд ли к финалу эта история претерпит какие-то изменения в лучшую сторону. Неуместно искать в этом вину режиссера, авторов сценария, актеров или декораторов. Они, как и зритель, являются заложниками цехового процесса. На самом деле проект Disney+ лишь зафиксировал тотальное разложение некогда великой франшизы. Началось оно не вчера. С каждым годом среднее арифметическое качества продуктов о далекой-далекой галактике неизменно падает: из-за производственной чехарды, пересъемок, сменяющейся идеологии. Прямо сейчас на конвейере Disney находится около семи сериалов в тематике «Звездных войн», один другого страннее. «Оби-Ван Кеноби» – это не разовая неудача, а часть пугающего масштабом производственного ада, последствия которого нам еще предстоит прочувствовать.
Сериал «Оби-Ван Кеноби» выходит на Disney+.
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