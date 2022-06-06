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Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны

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6 июня 2022

Пожалуй, самое обсуждаемое шоу минувшей весны и стартовавшего лета — комедия «Семья шпионов», чьи герои — не Джеймс Бонд и его родственники, а разведчик, наемная убийца и девочка-телепатка, которые изображают одну фамилию ради миссии по спасению мира. Точнее — каждый преследует свои цели, но начинается все именно с угрозы войны. Рассказываем, чем же примечательно аниме, уже третий месяц служащее источником для смешных картинок, красивых рисунков и необычных игрушек-фигурок (и даже тамагочи!).
Текст описывает события только первых серий — до начала сюжетной линии со школой «Эдем», — так что серьезных спойлеров можно не опасаться.


Что происходит, мистер Бонд?

Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны

Хрупкий мир между двумя могущественными державами Вестсалис и Остания под угрозой. Подобраться к баламуту, лидеру останской национальной партии Доновану Дезмонду, поручают лучшему из всех шпионов — загадочному Сумраку. Агент Вестсалиса, он берется за миссию под именем Ллойд Форджер. Для начала его задача — создать ячейку общества и внедрить приемное дитя в «Эдем». Только на собраниях элитной школы Дезмонд, затворник и параноик, появляется публично.


Кто эти люди, мистер Бонд?

Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны

С Ллойдом вы уже знакомы: аккуратный блондин, неприметный, исключительно вежливый. Может перевоплотиться в кого угодно при помощи реалистичных масок, как Диаболик или Итан Хант, хорош в ближнем и дистанционном бою, но предпочитает все продумывать наперед.

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Аня Форджер — главная звезда сериала, девочка с розовыми волосами, которую Ллойд забирает из детского дома и планирует вернуть обратно, когда миссия завершится. Однако ему и невдомек, что Аня, комично коверкающая слова и обожающая арахис, — телепатка. И она знает о настоящей работе, жестоком плане и каждой маленькой лжи приемного отца. И все равно ему симпатизирует. В конце концов, ее любимый сериал — «Шпионские войны», где неуловимый Бондмен спасает мир снова и снова.

Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны

Йор Форджер — тихая сотрудница мэрии, согласившаяся стать фиктивной супругой Ллойда. Ей и самой нужно прикрытие: незамужняя женщина вызывает нежелательное внимание коллег, а основная работа (и призвание) Йор — убийства. Она выполняет заказы повышенной сложности и известна как Королева шипов.

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Так герои, каких привычно видеть в несколько иных обстоятельствах, оказываются под одной крышей и стараются изобразить семью. Не только для спасения мира, но и согласно усиливающемуся душевному порыву.


Ну и что же в этом увлекательного, мистер Бонд?

Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны

Автор манги Тацуя Эндо признавался, что особую симпатию всегда питал к сюжетам, где герои скрывали настоящую личность. В «Семье шпионов» все ключевые персонажи не те, кем кажутся, что и приводит к череде комичных ситуаций. Йор, защищая Аню от хулиганов, играючи пробивает ладонью дыню. Ллойд, притворяющийся психоаналитиком, убеждает будущую супругу, что вооруженные люди, которые за ними гонятся, — вышедшие из-под контроля пациенты. Отдубасить их не только безопасно, но и полезно — мол, терапия такая. Аня же корчит уморительные гримасы, когда узнает мысли новых родителей: например, что в ящичке Йор хранится взрывчатка.

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Однако комбинацией комедии положений и порой зашкаливающей наивности дело не ограничивается. Фоном Эндо разрабатывает настоящую шпионскую драму, наследующую духу Холодной войны. Вестсалис и Остания указывают на противостояние Запада и Востока: Westalis и Ostania образованы от немецких слов, обозначающих эти стороны света. Собственно, и события «Семьи шпиона» разворачиваются в квази-Берлине, хотя названия стран напоминают и о государствах из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла — Евразии, Остазии и Океании.

Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны

Однако миссию стать хорошим отцом, которую выполняет Ллойд Форджер, можно рассматривать и в бытовой плоскости. Брак и воспитание чада — та еще задачка, настоящая спецоперация. Учитывая, что будущее ребенка в большинстве современных обществ формируется уже в школе (особенно в Японии), аналогия более чем реалистичная.

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Ну и наконец концептуальное объяснение. Многие читатели и зрители выделяют Аню Форджер не только как самую обаятельную и зажигательную, но и интересно проработанную героиню. Можно предположить, что «Семья шпиона» — это детская фантазия, которая превращает в игру и поступление в школу, и биографии родителей. Не могут же они быть скучными клерками без скелетов в шкафу. Вот и оказывается, что хорошие отметки — путь к спасению мира, а мысли, которыми заняты головы взрослых, касаются чего-то более важного и увлекательного, чем квартплата и что подать на ужин.


Ладно, а кто это сделал, мистер Бонд?

Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны

Не в последнюю очередь «Семья шпиона» привлекает внимание студией-производителем. Точнее — двумя: за экранизацию набирающей популярность манги совместно взялись Wit Studio и CloverWorks. Первая известна работой над тремя сезонами «Атаки титанов», «Сагой о Винланде» и «Рейтингом короля». На счету второй — «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки», «Хоримия», «Эта фарфоровая кукла влюбилась» и «Приоритет чудо-яйца».

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Идея поработать вместе рассматривалась ими давно, и вот подвернулся подходящий проект. На «Семье шпиона» студии попросту чередуются: все нечетные эпизоды делает Wit, остальные — CloverWorks. Иначе сериал мог бы сильно пострадать: когда проекту дали зеленый свет, первые заканчивали работу над «Пузырем» для Netflix, вторые — рисовали «Школьную форму Акэби», которая выходила вплоть до премьеры «Семьи».

Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны

Какие чудовищные переработки выпадают на долю художников в аниме-индустрии — притча во языцех, но Wit и CloverWorks не понаслышке знают, что такое надорваться. Одним пришлось отказаться от «Атаки титанов», вторые на пределе человеческих возможностей завершали «Приоритет чудо-яйца», чей рисунок стал украшением прошлого года, а вот сюжет, кажется, все-таки пострадал из-за производственного ада.

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Новым витком сотрудничества стало создание компании JOEN, которая будет курировать работу студий, а также издательства Shueisha и стриминга Aniplex. Обещают лучшие условия труда — и вообще небо в алмазах.


Что впереди, мистер Бонд?

Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны


Первый сезон «Семьи шпиона» будет состоять из 25 серий: первая половина закончится в начале июля, вторая стартует в октябре. Однако у студий большие планы на франшизу, да и растущие продажи манги и мерчендайза заставляют верить, что фамилия Форджер просто так не пропадет из новостных сводок.

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В этом тексте мы только познакомились с Ллойдом, Йор и Аней, еще не побывали в стенах Эдема и тем более не встретили пса Бонда. Но это уже совсем другая история.


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Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны фотографии
Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны фотографии
Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны фотографии
Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны фотографии
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