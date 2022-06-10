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«Мокьюментари»: Хочешь быть Тарковским — стань Андреасяном

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10 июня 2022

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые серии «Мокьюментари» режиссера Олега Витвицки и сценаристки Лерики Витвицки — оба, по сути, дебютанты, с парой короткометражек в фильмографии. Новый проект будет состоять из восьми 25-минутных эпизодов и расскажет про плохую актрису, на которую волей случая свалилась большая популярность. И в целом про изнанку отечественного кино- и сериального производства – утрированно, но все же правдиво, а местами уморительно смешно.

«Мокьюментари»: Хочешь быть Тарковским — стань Андреасяном

Юлия Зайцева (Юлия Волкова) мечтает о каннской дорожке и «Оскаре», ну, на худой конец, хоть об интервью у Дудя – но сниматься приходится во второсортных многосерийных мелодрамах для федеральных каналов. Для определенного круга зрителей она – звезда, но такая публика Юлю, которая мнит себя великой актрисой, не устраивает. После очередной смены на площадке очередной мыльной оперы с дурацким сценарием и режиссером, который кричит ей, чтоб она пучила глаза, Волкова жалуется своему агенту Мише (Михаил Тройник) – дескать, вот ее бездарную однокурсницу похвалил сам Тарантино. Ее молитвы вдруг оказываются услышаны, раздается звонок, и Зайцеву приглашают на пробы к артхаусному режиссеру Вакарчуку (Виталий Коваленко).

«Мокьюментари»: Хочешь быть Тарковским — стань Андреасяном

Сценарий, как оказывается заказной, приводит актрису (впрочем, и режиссера) в ужас, но ушлая продюсерша Ирина Арнольдовна (Ирина Воронова) находит, пусть и не законный, но все же способ «убедить» обоих – спустя несколько месяцев картина в жанре мокьюментари становится сенсацией, а Юля просыпается звездой. Сперва ее пугает такая слава, однако довольно быстро она вживается в эту свою новую роль. И, возомнив себя великой, жаждет работ у серьезных режиссеров. Однако у индустрии на нее, как и на впавшего в депрессию Вакарчука, другие планы.

«Мокьюментари» больше всего напоминает некогда незаслуженно неоцененную «Мылодраму» – здесь зрителя вновь погружают в неприглядную киношную изнанку, превращая закадровую жизнь в абсурдистскую комедию. В данном случае еще более реалистичную: Павел Майков весьма самоиронично играет Павла Майкова, звучат шутки про «иностранных режиссеров» Андреасяна и Оганесяна (причем, шутит так сам Карен Оганесян в эпизодической роли), а скандальный фильм, превращающий Юлию Зайцеву в селебрити, пародирует одно из журналистских расследований Ксении Собчак.

«Мокьюментари»: Хочешь быть Тарковским — стань Андреасяном

Актерам есть, где развернуться. Юлия Волкова носит тотал леопард, в том числе и на голове. Михаил Тройник как никогда трогателен в роли добренького провинциального парня в неподходящей должности «беспощадного пиарщика» – ему бы быть, как Яна (Софья Шуткина), грезящая контрактом с Сашей Петровым, а он подкармливает свою клиентку соленьями от мамы. Страдающий режиссер Виталия Коваленко, прославившийся, как выясняется, фильмом «Радиоактивный пепел» — гениальный собирательный образ непризнанного гения, мнящего себя новым Тарковским, но вынужденного снимать «заказуху». К слову, Тарковский тут тоже будет – без этой шутки, как и без шутки про Сарика Андреасяна, в российском кино никуда.

«Мокьюментари»: Хочешь быть Тарковским — стань Андреасяном

«Мокьюментари», вроде бы, ни на что не претендует, в отличие от героев сериала, но тем и прекрасен – авторы насмехаются над собой и дают зрителю легальный способ беззлобно посмеяться над отечественным кинобизнесом. Самоиронии в России днем с огнем не сыщешь, а если уж кто-то в шоу-бизнесе и иронизирует над собой и коллегами, то, как правило, в форме пошловатого капустника в рамках вручения очередной премии. В данном же случае, все происходящее на экране, конечно, — преувеличение, юмор, лежащий на поверхности, не столько оригинальный, сколько уже устоявшийся, но вместе с тем хорошо обыгранный и уместный в рамках местами весьма безумного сюжета. К тому же, подобная история выглядит сегодня, когда у российской киноиндустрии особенно остро встал вопрос увеличения оборотов производства и в целом импортозамещения, как никогда актуальной – вот, гляньте, что мы будем смотреть и как это будет сниматься.

Смотрите сериал «Мокьюментари» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 9 июля.


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«Мокьюментари»: Хочешь быть Тарковским — стань Андреасяном фотографии
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