Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Заключение»: Виктория Исакова и Дмитрий Куличков в поисках жертв

Обзор сериалов >>
14 июня 2022
На Первом канале 14 июня начинается показ детективного сериала «Заключение» с Викторией Исаковой и Дмитрием Куличковым в главных ролях. Проект уже пару лет анонсировался каналом под манкой меткой «скоро», но в эфир вышел только сейчас. Возможно, потому что сценаристкой выступила Анастасия Истомина, чей другой сериал столь же сложной судьбы – «Молчание» – запремьерился тоже лишь недавно. «Заключение», как и «Молчание», выстроен как непростой и в целом довольно герметичный детектив, наследующий традиции скандинавского нуара, перенесенные на отечественную почву. Только если в «Молчании» фоном выступал вполне понятный – послевоенный – отрезок российской истории, то в «Заключении» детективный сюжет максимально оторван от отечественных реалий, разве что для завязки истории используется всегда актуальное в нашей стране «дело врачей».

«Заключение»: Виктория Исакова и Дмитрий Куличков в поисках жертв
фото: пресс-служба Первого канала

Хирург Вера Елагина (Исакова) на очередной операции пытается помочь своему начальнику Минаеву (Владислав Ветров), у которого дрожат с похмелья руки на очередной, казалось бы, простой операции. Елагина не только профессионал, но и перфекционистка, оттого особенно странно выглядят претензии к ней со стороны Следственного комитета, сотрудники которого пытаются выяснить имя скончавшейся на дороге девушки с единственным документом в кармане – рецептом анальгетиков, выписанных Елагиной. Так героиня Исаковой знакомится с далеко не самым аккуратным следователем Пахомовым (Куличков), готовым оказать ей поддержку в уже почти готовом уголовном деле о рецептах на незаконные вещества (сильные обезболивающие по-прежнему считаются такими – вне зависимости от диагноза пациентов).

Елагина действительно выписывала погибшей девушке – ее звали Зоя – рецепты на запрещенные препараты, которые причем полагались уже погибшему ее официальному пациенту. Но у Зои не было ни бесплатной, ни, само собой, платной страховок, поэтому доктор взяла всю ответственность на себя. И ни в коем случае не готова признавать свою вину. Она же врач и должна помочь каждому – вне зависимости от их возможностей.

«Заключение»: Виктория Исакова и Дмитрий Куличков в поисках жертв
фото: пресс-служба Первого канала

В российском суде такие доводы, конечно, не действуют – дух закона все-таки перевешивает. Поэтому Елагина отправляется под домашний арест на четыре года без дальнейшего права на профессиональную деятельность еще на три года. Но Следственный комитет и особенно Пахомов находят свои лазейки. Во-первых, профессиональный запрет распространяется только на лечение живых людей – никто не говорил про трупы. Во-вторых, территорию «домашнего ареста» можно расширить, если Елагина будет под присмотром хоть кого-то из надзорных органов. СК вместе с ФСИН тоже идут в зачет – если доктор выезжает на места преступлений. В общем, исходя из всех обстоятельств времени и пространства, Елагина и Пахомов начинают вместе проводить расследования совершенно разных дел. От случайно найденной на дороге Зои до оказавшихся в многомесячном плену у маньяка девушек или вроде бы хорошо запрятанного трупа, случайно убитого полицейскими.

Вообще, все преступления «Заключения» содержат, как ни странно, определенный элемент случайности. В большинстве серий сюжет – кстати, как и в «Молчании», которое написала та же сценаристка Анастасия Истомина, – максимально отстраняется от деления на черное и белое, жертв и преступников. Здесь, что немаловажно для современного детектива, есть человеческий фактор, утрированно врастающий во вполне понятное всем преступление. Но есть – и тут отличие от того же «Молчания» – откровенные злодеи, психология которых, однако, занимает минимальное количество экранного времени. В этом смысле «Заключение», скорее, ближе к другому сценарному проекту Истоминой – сериалу «Воскресенский», который в скором времени начнут повторять на Первом. Только если последний отправляет детективную фантазию во вполне конкретные исторические времена (1912 год), то в «Заключении», очевидно, ориентирующемся на все плюсы и минусы скандинавского нуара, время будто бы остановилось. Как, впрочем, и место действия – с даже не Россией и не столицей, а узким отрезком Москвы-Сити с ее небоскребами, лофтами и условной «Первой Градской», уже давно высмеянной в «Звоните ДиКаприо!». Единственные, кто скрашивает эту производственную «серость», – дуэт Исаковой и Куличкова, для которого это чуть ли не первая столь большая роль на Первом канале. Жаль, что она случилась в столь проходном детективном сериале.

Смотрите сериал «Заключение» с 14 июня на Первом канале.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Заключение» с Викторией Исаковой стартует 14 июня
Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
От Грозного до Психа один шаг: 29 новейших российских сериалов
Поиск по меткам
ДетективМария ТокмашеваПервый каналРоссийские сериалы
персоны
Владислав ВетровВиктория ИсаковаАнастасия ИстоминаДмитрий Куличков
фильмы
ВоскресенскийЗаключениеМолчание

фотографии >>
«Заключение»: Виктория Исакова и Дмитрий Куличков в поисках жертв фотографии
«Заключение»: Виктория Исакова и Дмитрий Куличков в поисках жертв фотографии
«Заключение»: Виктория Исакова и Дмитрий Куличков в поисках жертв фотографии
«Заключение»: Виктория Исакова и Дмитрий Куличков в поисках жертв фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Халил Мусаев
14 июня ушёл из жизни актёр Халил Мусаев.
Рафаэль Котанджян
13 июня ушёл из жизни актёр Рафаэль Котанджян.
Станислав Войнич
12 июня ушёл из жизни актёр Станислав Войнич.

День рождения >>

Виктор Борцов
Нато (Наталья) Вачнадзе
Анастасия Городенцева
Фёдор Дунаевский
Валентина Ляпина
Борис Миронов
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Риалда Кадрич
Пауль Клингер
Дороти МакГуайр
Дэрил Сабара
Себастьян Фабияньский
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram