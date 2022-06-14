«Заключение»: Виктория Исакова и Дмитрий Куличков в поисках жертв

На Первом канале 14 июня начинается показ детективного сериала «Заключение» с Викторией Исаковой и Дмитрием Куличковым в главных ролях. Проект уже пару лет анонсировался каналом под манкой меткой «скоро», но в эфир вышел только сейчас. Возможно, потому что сценаристкой выступила Анастасия Истомина, чей другой сериал столь же сложной судьбы – «Молчание» – запремьерился тоже лишь недавно. «Заключение», как и «Молчание», выстроен как непростой и в целом довольно герметичный детектив, наследующий традиции скандинавского нуара, перенесенные на отечественную почву. Только если в «Молчании» фоном выступал вполне понятный – послевоенный – отрезок российской истории, то в «Заключении» детективный сюжет максимально оторван от отечественных реалий, разве что для завязки истории используется всегда актуальное в нашей стране «дело врачей».
фото: пресс-служба Первого канала
Хирург Вера Елагина (Исакова) на очередной операции пытается помочь своему начальнику Минаеву (Владислав Ветров), у которого дрожат с похмелья руки на очередной, казалось бы, простой операции. Елагина не только профессионал, но и перфекционистка, оттого особенно странно выглядят претензии к ней со стороны Следственного комитета, сотрудники которого пытаются выяснить имя скончавшейся на дороге девушки с единственным документом в кармане – рецептом анальгетиков, выписанных Елагиной. Так героиня Исаковой знакомится с далеко не самым аккуратным следователем Пахомовым (Куличков), готовым оказать ей поддержку в уже почти готовом уголовном деле о рецептах на незаконные вещества (сильные обезболивающие по-прежнему считаются такими – вне зависимости от диагноза пациентов).
Елагина действительно выписывала погибшей девушке – ее звали Зоя – рецепты на запрещенные препараты, которые причем полагались уже погибшему ее официальному пациенту. Но у Зои не было ни бесплатной, ни, само собой, платной страховок, поэтому доктор взяла всю ответственность на себя. И ни в коем случае не готова признавать свою вину. Она же врач и должна помочь каждому – вне зависимости от их возможностей.
фото: пресс-служба Первого канала
В российском суде такие доводы, конечно, не действуют – дух закона все-таки перевешивает. Поэтому Елагина отправляется под домашний арест на четыре года без дальнейшего права на профессиональную деятельность еще на три года. Но Следственный комитет и особенно Пахомов находят свои лазейки. Во-первых, профессиональный запрет распространяется только на лечение живых людей – никто не говорил про трупы. Во-вторых, территорию «домашнего ареста» можно расширить, если Елагина будет под присмотром хоть кого-то из надзорных органов. СК вместе с ФСИН тоже идут в зачет – если доктор выезжает на места преступлений. В общем, исходя из всех обстоятельств времени и пространства, Елагина и Пахомов начинают вместе проводить расследования совершенно разных дел. От случайно найденной на дороге Зои до оказавшихся в многомесячном плену у маньяка девушек или вроде бы хорошо запрятанного трупа, случайно убитого полицейскими.
Вообще, все преступления «Заключения» содержат, как ни странно, определенный элемент случайности. В большинстве серий сюжет – кстати, как и в «Молчании», которое написала та же сценаристка Анастасия Истомина, – максимально отстраняется от деления на черное и белое, жертв и преступников. Здесь, что немаловажно для современного детектива, есть человеческий фактор, утрированно врастающий во вполне понятное всем преступление. Но есть – и тут отличие от того же «Молчания» – откровенные злодеи, психология которых, однако, занимает минимальное количество экранного времени. В этом смысле «Заключение», скорее, ближе к другому сценарному проекту Истоминой – сериалу «Воскресенский», который в скором времени начнут повторять на Первом. Только если последний отправляет детективную фантазию во вполне конкретные исторические времена (1912 год), то в «Заключении», очевидно, ориентирующемся на все плюсы и минусы скандинавского нуара, время будто бы остановилось. Как, впрочем, и место действия – с даже не Россией и не столицей, а узким отрезком Москвы-Сити с ее небоскребами, лофтами и условной «Первой Градской», уже давно высмеянной в «Звоните ДиКаприо!». Единственные, кто скрашивает эту производственную «серость», – дуэт Исаковой и Куличкова, для которого это чуть ли не первая столь большая роль на Первом канале. Жаль, что она случилась в столь проходном детективном сериале.
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