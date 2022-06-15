Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской

Главный режиссер отечественных хорроров Святослав Подгаевский продолжает работу над сериалом «Пансион» для онлайн-кинотеатра IVI. Действие проекта происходит в 1905 году в закрытом интернате, куда ссылают на перевоспитание девушек благородного происхождения, ведущих себя не совсем в соответствии с правилами того времени. Под видом новой воспитанницы в пансион приезжает 19-летняя Полина (Стася Милославская), которая ищет свою сестру, пропавших при странных обстоятельствах. В самом интернате, впрочем, тоже творятся «очень странные дела». Кино-Театр.Ру побывал на съемочной площадке мистического детектива и узнал, как автор «Пиковой дамы» и «Невесты» настраивает предреволюционную фем-оптику в этом институте неблагородных девиц.
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI
В Одинцовском районе Подмосковья расположена усадьба Васильевской Щербатовых, главный корпус которой представляет собой псевдоготический особняк. В XVIII-XIX веках имение принадлежало семье отца Александра Герцена, и только в 1845 году стало собственностью князя Александра Щербатова – фаната путешествий и сельского хозяйства. При нем на территории усадьбы даже пытались высаживать всевозможные экзотические растения, тогда же появилось и главное здание, выполненное архитектором Петром Бойцовым в стиле викторианской Англии. Перед революцией Щербатов умер, его семье пришлось эмигрировать, а усадьба превратилась в правительственный санаторий, которым остается и по сей день. Сейчас он носит имя Герцена и принадлежит Управделами Президента РФ. В сам замок, кстати, могут попасть только постояльцы санатория, а вот на территорию вход формально свободный, «отдыхающим» съемки не мешают.
Создатели «Пансиона», впрочем, выбрали усадьбу Васильевское исключительно для экстерьера. Интерьер женского интерната, где проходит большая часть событий, снимался в павильонах. Правда, художнику-постановщику Злате Калминой пришлось все построить с нуля, а это и коридор с шестью кельями, и общие комнаты, и даже первый этаж с парадной лестницей, каминным залом и кабинетом смотрительницы интерната Захаровой, которую играет Виктория Толстоганова.
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI
Фасад готического замка Васильевского задает нужную атмосферу практически викторианского романа, невозможного без женщин, ищущих себя на рубеже эпох, двойной морали и загадочной атмосферы. Правда, и тут не обошлось без сложностей – современный асфальт, пластиковые окна и камеры видеонаблюдения мешают полному погружению в атмосферу начала XX века. Кроме того, Калминой пришлось с нуля создавать сад роз – одну из ключевых локаций «Пансиона». Захарова строго следит за благообразностью не только присланных ей на перевоспитание девиц, но и этого сада, на который у художницы ушло «не меньше 600 бутонов роз, 200 живых роз и 520 маленьких кустов». Оказывается, в этом году еще и розы нужного размера – довольно большого для того, чтобы это выглядело богатыми кустами, – не выросло. Пришлось пойти на хитрость и закупить кизильник. В кадре же за состоянием любимых Захаровой цветов следит единственный мужчина «Пансиона» – садовник в исполнении Дмитрия Чеботарева, которого не узнать за плотным гримом с копной волос и бородой и аутентичным костюмом.
«Я здесь для того, чтобы показать, что не все решают мужчины». За кадром мы с девушками в сотворчестве, а оно не может быть в контроле – только в порыве. А в кадре я даже не смотрю в их сторону – здесь есть и социальное, и гендерное неравенство. Когда на одной территории огромное количество женщин и один мужчина, их нельзя не сталкивать. Однако я не стал бы воспринимать наши отношения исключительно в черно-белых красках. Это проверка друг друга, своего рода вызов», – говорит Дмитрий Чеботарев.
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI
Идея «Пансиона» появилась у самого Подгаевского, который здесь не только режиссер, но и один из авторов сценария. Он хотел снять исторический сериал, где было бы несколько девушек, которые находятся в ограниченном пространстве.
«Мне очень интересно работать с женскими характерами. В кино часто бывает, что многие женские характеры несут прикладную функцию. И не всегда удается написать такую историю, где бы женщины действовали как полноценные героини, не про любовь, хотя и про нее тоже, а про серьезную драму, не связанную с романтическими линиями», – рассказывает Святослав Подгаевский.
Время действия – 1905 год – тоже выбран неслучайно. Режиссера привлекла смена эпох и зарождающееся движение суфражисток. «К тому же, – говорит Подгаевский, – в начале XX века были популярны медиумы, стали даже появляться научные течения, которые на полном серьезе изучали привидений, эктоплазму». Однако он подчеркивает, что «Пансион» ближе к жанру мистического детектива, нежели хоррору, на котором режиссер уже набил руку. Хотя и эта типология для грядущего сериала не является основной.
«Это точно кино о женщинах и выборе женщины. Есть популярная мысль, что нужно выбирать любовь или карьеру. Так вот это кино как раз про ту женщину, которая сказала, – возможно, одна из первых, – что она может и то, и другое одновременно», – подчеркивает режиссер.
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI
Вот и исполнительница главной роли Стася Милославская называет свою Полину дерзкой, смелой, справедливой. «Ужасно, что в женских пансионах воспитанниц учили быть хорошими женами и считалось, что самое главное в жизни – найти хорошую партию, выйти замуж, родить детей. Девушка того времени – это жена, мать, функция, инкубатор, муза, она должна уметь рисовать, петь песни, играть на фортепиано, но это не всегда относится к ее личным интересам. Мне кажется, это противоречит сегодняшнему дню и, конечно, мне это не близко. Сейчас я бы не хотела играть тургеневскую девушку – безвольную, молящуюся, читающую романы. Мне гораздо интереснее сильные героини – такие, как Полина. Вообще она немного опережает время и мне с Полиной круто прорываться сквозь стереотипы той эпохи. Мне кажется, у нас получается в хорошем смысле профеминистский проект», – отмечает актриса.
Однако Стася Милославская признается, что, окажись она сейчас в той эпохе (ну вдруг машина времени все-таки существует), то не знает, как бы себя повела: «Наверное, все зависело бы от того, в какой семье я воспитывалась, как складывалась моя судьба. Так что здесь мне повезло сыграть именно такую героиню, которая сталкивается со стереотипами, но ни за что не хочет им соответствовать».
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI
«Сначала подбирались ткани – ткани в клетку были отвергнуты режиссером, хотя они были популярны в то время, в итоге выбрали тонкую полосочку, потому что вдали это строгий серый силуэт, а вблизи появляется какая-то фактура, которая перекликается с витражами, декорациями. Даже шляпки канотье я придумала серые, чтобы они не были классическими с цветочками. Получился такой серый нимб, чтобы создать строгий образ, потому что этот пансион, куда сдают девушек, – все-таки не радостное заведение», – рассказывает Виктория Богданова.
На фоне воспитанниц, чью серую форму на прогулках скрашивает разве что синяя пелерина, выделяется, конечно, глава пансиона Захарова, чьи костюмы решены в винно-аметистовых тонах. Поначалу она предстает хоть и эффектной, но строгой женщиной, чья история, впрочем, постепенно раскрывается. В одной из сцен она даже одета в кимоно, потому что в начале века такие восточные мотивы были довольно популярны.
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI
Передать характер воспитанниц при этом художница по костюмам решила через нижнее белье, в котором девушки предстают во время подготовки ко сну. «Там уже есть и разные ночные сорочки, панталоны, лифы, и я делаю характер через кружево, которого тогда было много. Например, у нас есть очень строгая героиня, и у нее воротничок-стоечка, всегда застегнутая. А есть те, у кого больше кружев, лент», – поясняет Богданова.
Кроме того, для каждой героини в сериале будет и флэшбек, рассказывающий историю их жизни, – и в этих сценах художница также постаралась отобразить характер девушек. Причем, несмотря на мистический жанр, – в строгом соответствии с модой и реалиями того времени. На рубеже эпох, общественно-политического строя и гендерных стереотипов, которые, впрочем, по-прежнему – по крайней мере для нашей страны – актуальны. Возможно, «ужасы» «Пансиона» внесут в борьбу с ними свою лепту.
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