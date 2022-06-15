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Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской

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15 июня 2022
Главный режиссер отечественных хорроров Святослав Подгаевский продолжает работу над сериалом «Пансион» для онлайн-кинотеатра IVI. Действие проекта происходит в 1905 году в закрытом интернате, куда ссылают на перевоспитание девушек благородного происхождения, ведущих себя не совсем в соответствии с правилами того времени. Под видом новой воспитанницы в пансион приезжает 19-летняя Полина (Стася Милославская), которая ищет свою сестру, пропавших при странных обстоятельствах. В самом интернате, впрочем, тоже творятся «очень странные дела». Кино-Театр.Ру побывал на съемочной площадке мистического детектива и узнал, как автор «Пиковой дамы» и «Невесты» настраивает предреволюционную фем-оптику в этом институте неблагородных девиц.

Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI

В Одинцовском районе Подмосковья расположена усадьба Васильевской Щербатовых, главный корпус которой представляет собой псевдоготический особняк. В XVIII-XIX веках имение принадлежало семье отца Александра Герцена, и только в 1845 году стало собственностью князя Александра Щербатова – фаната путешествий и сельского хозяйства. При нем на территории усадьбы даже пытались высаживать всевозможные экзотические растения, тогда же появилось и главное здание, выполненное архитектором Петром Бойцовым в стиле викторианской Англии. Перед революцией Щербатов умер, его семье пришлось эмигрировать, а усадьба превратилась в правительственный санаторий, которым остается и по сей день. Сейчас он носит имя Герцена и принадлежит Управделами Президента РФ. В сам замок, кстати, могут попасть только постояльцы санатория, а вот на территорию вход формально свободный, «отдыхающим» съемки не мешают.

Создатели «Пансиона», впрочем, выбрали усадьбу Васильевское исключительно для экстерьера. Интерьер женского интерната, где проходит большая часть событий, снимался в павильонах. Правда, художнику-постановщику Злате Калминой пришлось все построить с нуля, а это и коридор с шестью кельями, и общие комнаты, и даже первый этаж с парадной лестницей, каминным залом и кабинетом смотрительницы интерната Захаровой, которую играет Виктория Толстоганова.

Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI

Фасад готического замка Васильевского задает нужную атмосферу практически викторианского романа, невозможного без женщин, ищущих себя на рубеже эпох, двойной морали и загадочной атмосферы. Правда, и тут не обошлось без сложностей – современный асфальт, пластиковые окна и камеры видеонаблюдения мешают полному погружению в атмосферу начала XX века. Кроме того, Калминой пришлось с нуля создавать сад роз – одну из ключевых локаций «Пансиона». Захарова строго следит за благообразностью не только присланных ей на перевоспитание девиц, но и этого сада, на который у художницы ушло «не меньше 600 бутонов роз, 200 живых роз и 520 маленьких кустов». Оказывается, в этом году еще и розы нужного размера – довольно большого для того, чтобы это выглядело богатыми кустами, – не выросло. Пришлось пойти на хитрость и закупить кизильник. В кадре же за состоянием любимых Захаровой цветов следит единственный мужчина «Пансиона» – садовник в исполнении Дмитрия Чеботарева, которого не узнать за плотным гримом с копной волос и бородой и аутентичным костюмом.

«Я здесь для того, чтобы показать, что не все решают мужчины». За кадром мы с девушками в сотворчестве, а оно не может быть в контроле – только в порыве. А в кадре я даже не смотрю в их сторону – здесь есть и социальное, и гендерное неравенство. Когда на одной территории огромное количество женщин и один мужчина, их нельзя не сталкивать. Однако я не стал бы воспринимать наши отношения исключительно в черно-белых красках. Это проверка друг друга, своего рода вызов», – говорит Дмитрий Чеботарев.

Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI

Идея «Пансиона» появилась у самого Подгаевского, который здесь не только режиссер, но и один из авторов сценария. Он хотел снять исторический сериал, где было бы несколько девушек, которые находятся в ограниченном пространстве.

«Мне очень интересно работать с женскими характерами. В кино часто бывает, что многие женские характеры несут прикладную функцию. И не всегда удается написать такую историю, где бы женщины действовали как полноценные героини, не про любовь, хотя и про нее тоже, а про серьезную драму, не связанную с романтическими линиями», – рассказывает Святослав Подгаевский.

Время действия – 1905 год – тоже выбран неслучайно. Режиссера привлекла смена эпох и зарождающееся движение суфражисток. «К тому же, – говорит Подгаевский, – в начале XX века были популярны медиумы, стали даже появляться научные течения, которые на полном серьезе изучали привидений, эктоплазму». Однако он подчеркивает, что «Пансион» ближе к жанру мистического детектива, нежели хоррору, на котором режиссер уже набил руку. Хотя и эта типология для грядущего сериала не является основной.

«Это точно кино о женщинах и выборе женщины. Есть популярная мысль, что нужно выбирать любовь или карьеру. Так вот это кино как раз про ту женщину, которая сказала, – возможно, одна из первых, – что она может и то, и другое одновременно», – подчеркивает режиссер.

Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI

Вот и исполнительница главной роли Стася Милославская называет свою Полину дерзкой, смелой, справедливой. «Ужасно, что в женских пансионах воспитанниц учили быть хорошими женами и считалось, что самое главное в жизни – найти хорошую партию, выйти замуж, родить детей. Девушка того времени – это жена, мать, функция, инкубатор, муза, она должна уметь рисовать, петь песни, играть на фортепиано, но это не всегда относится к ее личным интересам. Мне кажется, это противоречит сегодняшнему дню и, конечно, мне это не близко. Сейчас я бы не хотела играть тургеневскую девушку – безвольную, молящуюся, читающую романы. Мне гораздо интереснее сильные героини – такие, как Полина. Вообще она немного опережает время и мне с Полиной круто прорываться сквозь стереотипы той эпохи. Мне кажется, у нас получается в хорошем смысле профеминистский проект», – отмечает актриса.

Однако Стася Милославская признается, что, окажись она сейчас в той эпохе (ну вдруг машина времени все-таки существует), то не знает, как бы себя повела: «Наверное, все зависело бы от того, в какой семье я воспитывалась, как складывалась моя судьба. Так что здесь мне повезло сыграть именно такую героиню, которая сталкивается со стереотипами, но ни за что не хочет им соответствовать».

Пока же за машину времени отвечает костюмный цех во главе с художницей Викторией Богдановой. Воспитанницы «Пансиона» – помимо Стаси Милославской их играют Елизавета Шакира, Кристина Корбут, Екатерина Новокрещенова, Анжелика Барчан, Вероника Мохирева и Валерия Зоидова – ежедневно ходят в одинаковой форме, которая специально создавалась для каждой актрисы.

Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI

«Сначала подбирались ткани – ткани в клетку были отвергнуты режиссером, хотя они были популярны в то время, в итоге выбрали тонкую полосочку, потому что вдали это строгий серый силуэт, а вблизи появляется какая-то фактура, которая перекликается с витражами, декорациями. Даже шляпки канотье я придумала серые, чтобы они не были классическими с цветочками. Получился такой серый нимб, чтобы создать строгий образ, потому что этот пансион, куда сдают девушек, – все-таки не радостное заведение», – рассказывает Виктория Богданова.

На фоне воспитанниц, чью серую форму на прогулках скрашивает разве что синяя пелерина, выделяется, конечно, глава пансиона Захарова, чьи костюмы решены в винно-аметистовых тонах. Поначалу она предстает хоть и эффектной, но строгой женщиной, чья история, впрочем, постепенно раскрывается. В одной из сцен она даже одета в кимоно, потому что в начале века такие восточные мотивы были довольно популярны.

Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской
фото: Съемки сериала "Пансион"/фото Ксении Угольниковой/пресс-служба IVI

Передать характер воспитанниц при этом художница по костюмам решила через нижнее белье, в котором девушки предстают во время подготовки ко сну. «Там уже есть и разные ночные сорочки, панталоны, лифы, и я делаю характер через кружево, которого тогда было много. Например, у нас есть очень строгая героиня, и у нее воротничок-стоечка, всегда застегнутая. А есть те, у кого больше кружев, лент», – поясняет Богданова.

Кроме того, для каждой героини в сериале будет и флэшбек, рассказывающий историю их жизни, – и в этих сценах художница также постаралась отобразить характер девушек. Причем, несмотря на мистический жанр, – в строгом соответствии с модой и реалиями того времени. На рубеже эпох, общественно-политического строя и гендерных стереотипов, которые, впрочем, по-прежнему – по крайней мере для нашей страны – актуальны. Возможно, «ужасы» «Пансиона» внесут в борьбу с ними свою лепту.

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Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской фотографии
Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской фотографии
Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской фотографии
Мистика и женский выбор, опережающий время: репортаж со съемок сериала Святослава Подгаевского «Пансион» со Стасей Милославской фотографии
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