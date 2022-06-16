«Без правил»: Равный бой Боярской с Куценко

Сериал «Без правил», премьера которого состоялась сегодня в онлайн-кинотеатре PREMIER, в каком-то смысле подтверждает формирование в российском кино тренда на истории про женщину, волей или неволей оказывающуюся в центре традиционно мужских разборок. По большей части, если говорить про сериалы, такие сюжеты в основном — детективные, где героиня, обладающая уникальными навыками, помогает следователям и операм расследовать преступления. В случае с «Без правил» это правило частично нарушено — персонаж Елизаветы Боярской, конечно, стремится вершить правосудие, только вот никакие правоохранительные органы ей не помогают.
Тонированные «гелики» останавливаются на берегу водохранилища, на заброшенной пристани, некогда, очевидно, принадлежавшей советскому санаторию, о чем свидетельствуют облупившиеся фигуры пионеров с горнами. Одетые во все черное мужчины расспрашивают скромного, но воодушевленного ученого-эколога о целебных свойствах местной воды. Убеждают его, что обязательно построят тут новую здравницу для всех желающих, и, выяснив, кто владеет территорией, пускают бедолаге пулю в голову. Руководит процессом некто Галямин (говорящий с легким кавказским акцентом Гоша Куценко
), понятно — серьезный мафиози, который хочет застроить лакомый кусочек земли элитной недвижимостью. Он не привык слышать «нет», так что уверен, что сделка с владельцами озера и прилегающих соток — формальность. Хозяевами оказываются бизнесмены-партнеры Михаил Варнаков (Константин Крюков
) и Ольга Лебедева (Елизавета Боярская). Галямин, ясное дело, — махровый сексист, так что выводы делает соответствующие: с женщиной и говорить не стоит, она эту должность занимает наверняка лишь потому, что спит с Варнаковым. Доля правды в этом есть — Лебедева и впрямь состоит со своим компаньоном в романтических отношениях. Но вместе с тем и на работе решает все она — и тут Галямина ждет неприятный сюрприз, так как Ольга оказывается человеком весьма принципиальным.
Несмотря на НТВшный антураж и вайб — уже в первой серии происходит и убийство, и похищение — «Без правил» все же претендует на звание в большей степени драмы, чем очередного криминального экшена. Во многом за счет героини Боярской, которую суровая российская действительность, в вопросах бизнеса не до конца ушедшая от понятий 90-х, проверяет на прочность. Она же, по задумке, — человек нового времени, self made бизнесвумен, не берущая взятки и не дающая пустых обещаний. Каким-то чудесным образом до сих пор ведущая дела чисто и честно. И такое противопоставление выглядит весьма многообещающим, тем более что постепенно обрастает новыми подробностями личных жизней действующих лиц — и новыми действующими лицами, которые наверняка перевернут игру.
И у Лебедевой, и у Галямина находятся слабые места. Ольга — женщина замужняя, однако брак с актером-алкоголиком, пропившим славу (Дмитрий Чеботарев
), несмотря на общего ребенка, дышит на ладан. И герой Куценко весьма проницательно понимает, что давить нужно не через того, кто связан с ней штампом в паспорте, а через того, кто мил сердцу — это, как ни странно, герой Крюкова, который оказывается не просто служебным мимолетным романом.
Что касается самого криминального авторитета, то на него очень не кстати, как снег на голову, «падает» старинный приятель Борец (Александр Робак
) — «откинувшись» с зоны, где он отсидел 10 лет за чужие (да-да, Галяминские) грехи, мужчина напрасно ждет теплой встречи и поддержки братков. Они все теперь — серьезные бизнесмены, которым такая дружба не нужна. И, посмотрев на это, несчастный неприкаянный Борец, попивая горькую, начинает делать выводы. Как и бывший мент Семенов (Сергей Жарков
), оставшийся на обочине жизни, озлобленный, но с богатым и весьма полезным опытом — вопрос в том, кому в итоге он захочет быть полезным.
Не сказать, что «Без правил» поражает какими-то оригинальными приемами или типажами — в этом смысле все идет по накатанной, а криминальная линия и вовсе выглядит кондовой (хотя, что греха таить, правдоподобной). Однако из Боярской и Куценко выходит неплохой дуэт антагонистов, не уступающих друг другу ни в актерском плане, ни с точки зрения масштаба их персонажей. Интересно посмотреть, куда будет двигаться заявленная история, и сможет ли она вырулить в плоскость современных тем — не окажется ли так ярко обозначенное противопоставление патриархальной и феминистской повесток не более чем фоном для очередной криминальной вампуки? Хочется надеяться, что сюжет сможет развиваться и углубляться, потакать не только жанру, но и какому-то значимому социальному контексту, ломать шаблон, быть как развлечением на вечер, так и хоть сколько-нибудь значимым высказыванием.
Смотрите сериал «Без правил» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 16 июня.
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