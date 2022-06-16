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«Без правил»: Равный бой Боярской с Куценко

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16 июня 2022
Сериал «Без правил», премьера которого состоялась сегодня в онлайн-кинотеатре PREMIER, в каком-то смысле подтверждает формирование в российском кино тренда на истории про женщину, волей или неволей оказывающуюся в центре традиционно мужских разборок. По большей части, если говорить про сериалы, такие сюжеты в основном — детективные, где героиня, обладающая уникальными навыками, помогает следователям и операм расследовать преступления. В случае с «Без правил» это правило частично нарушено — персонаж Елизаветы Боярской, конечно, стремится вершить правосудие, только вот никакие правоохранительные органы ей не помогают.

«Без правил»: Равный бой Боярской с Куценко

Тонированные «гелики» останавливаются на берегу водохранилища, на заброшенной пристани, некогда, очевидно, принадлежавшей советскому санаторию, о чем свидетельствуют облупившиеся фигуры пионеров с горнами. Одетые во все черное мужчины расспрашивают скромного, но воодушевленного ученого-эколога о целебных свойствах местной воды. Убеждают его, что обязательно построят тут новую здравницу для всех желающих, и, выяснив, кто владеет территорией, пускают бедолаге пулю в голову. Руководит процессом некто Галямин (говорящий с легким кавказским акцентом Гоша Куценко), понятно — серьезный мафиози, который хочет застроить лакомый кусочек земли элитной недвижимостью. Он не привык слышать «нет», так что уверен, что сделка с владельцами озера и прилегающих соток — формальность. Хозяевами оказываются бизнесмены-партнеры Михаил Варнаков (Константин Крюков) и Ольга Лебедева (Елизавета Боярская). Галямин, ясное дело, — махровый сексист, так что выводы делает соответствующие: с женщиной и говорить не стоит, она эту должность занимает наверняка лишь потому, что спит с Варнаковым. Доля правды в этом есть — Лебедева и впрямь состоит со своим компаньоном в романтических отношениях. Но вместе с тем и на работе решает все она — и тут Галямина ждет неприятный сюрприз, так как Ольга оказывается человеком весьма принципиальным.

«Без правил»: Равный бой Боярской с Куценко

Несмотря на НТВшный антураж и вайб — уже в первой серии происходит и убийство, и похищение — «Без правил» все же претендует на звание в большей степени драмы, чем очередного криминального экшена. Во многом за счет героини Боярской, которую суровая российская действительность, в вопросах бизнеса не до конца ушедшая от понятий 90-х, проверяет на прочность. Она же, по задумке, — человек нового времени, self made бизнесвумен, не берущая взятки и не дающая пустых обещаний. Каким-то чудесным образом до сих пор ведущая дела чисто и честно. И такое противопоставление выглядит весьма многообещающим, тем более что постепенно обрастает новыми подробностями личных жизней действующих лиц — и новыми действующими лицами, которые наверняка перевернут игру.

И у Лебедевой, и у Галямина находятся слабые места. Ольга — женщина замужняя, однако брак с актером-алкоголиком, пропившим славу (Дмитрий Чеботарев), несмотря на общего ребенка, дышит на ладан. И герой Куценко весьма проницательно понимает, что давить нужно не через того, кто связан с ней штампом в паспорте, а через того, кто мил сердцу — это, как ни странно, герой Крюкова, который оказывается не просто служебным мимолетным романом.

«Без правил»: Равный бой Боярской с Куценко

Что касается самого криминального авторитета, то на него очень не кстати, как снег на голову, «падает» старинный приятель Борец (Александр Робак) — «откинувшись» с зоны, где он отсидел 10 лет за чужие (да-да, Галяминские) грехи, мужчина напрасно ждет теплой встречи и поддержки братков. Они все теперь — серьезные бизнесмены, которым такая дружба не нужна. И, посмотрев на это, несчастный неприкаянный Борец, попивая горькую, начинает делать выводы. Как и бывший мент Семенов (Сергей Жарков), оставшийся на обочине жизни, озлобленный, но с богатым и весьма полезным опытом — вопрос в том, кому в итоге он захочет быть полезным.

«Без правил»: Равный бой Боярской с Куценко

Не сказать, что «Без правил» поражает какими-то оригинальными приемами или типажами — в этом смысле все идет по накатанной, а криминальная линия и вовсе выглядит кондовой (хотя, что греха таить, правдоподобной). Однако из Боярской и Куценко выходит неплохой дуэт антагонистов, не уступающих друг другу ни в актерском плане, ни с точки зрения масштаба их персонажей. Интересно посмотреть, куда будет двигаться заявленная история, и сможет ли она вырулить в плоскость современных тем — не окажется ли так ярко обозначенное противопоставление патриархальной и феминистской повесток не более чем фоном для очередной криминальной вампуки? Хочется надеяться, что сюжет сможет развиваться и углубляться, потакать не только жанру, но и какому-то значимому социальному контексту, ломать шаблон, быть как развлечением на вечер, так и хоть сколько-нибудь значимым высказыванием.

Смотрите сериал «Без правил» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 16 июня.


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