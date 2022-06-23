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«Жиза»: Красота требует жертв?

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23 июня 2022

На видеосервисе START начинается показ сериала «Жиза» — истории о подростках из детского дома, с которыми никто и не думает миндальничать, сразу подготавливая к суровой российской действительности. После просмотра двух серий разбираемся, как молодое поколение справляется с неисправностью взрослого мира.

«Жиза»: Красота требует жертв?

В детском доме города Пустое — десятки подростков, чьи родители в тюрьме или на том свете. Среди них — Якут (Максим Сапрыкин), сын полицейского (Александр Робак), который отбывает наказание на зоне. Пристрелил прямо в зале суда мужика, который убил его супругу (кажется, беременную). Дали три года — полтора сын уже в детдоме. Здесь свои порядки и свои звезды. Раз в месяц дядька по прозвищу Гнидыч (Григорий Багров) выдает «сироточные» — 500 рублей от государства. Полина Красота (Валентина Ляпина) мечтает стать актрисой и прославиться на всю страну. Пока — играет в местном драмкружке Джульетту, где Ромео — влюбленная в нее «лесба» Сячка (Карина Александрова). Одухотворенный учитель (Дмитрий Козельский) — женат, есть дочь — объясняет, что сцена на балконе на самом деле про секс, про подростковую страсть. Красота наслушается — и решит соблазнить взрослого мужчину, а тот — охотно поддастся, переспит с несовершеннолетней.

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Все противоправные действия в «Жизе» сопровождаются титрами из УК РФ. Чтобы юный зритель сразу знал, сколько полагается за проникновение в чужое жилище (три месяца), сколько — за убийство в состояние аффекта (три года) и далее по списку. Порядки в детдоме близкие к криминальным: со всех собирают на «общак», дополнительные доходы — с продажи лишнего или даже краденного, заведует схемой Влад Респект (Никита Кологривый), успевший побывать и на свободе, и в местах ее лишения. С полицией тоже все схвачено — помощи ждать не от кого. Местный представитель закона (Джемал Тетруашвили), скорее, поможет спрятать то, что должно быть скрыто. Утопленного ненароком должника или забеременевшую от поклонника Шекспира малолетку.

«Жиза»: Красота требует жертв?

Специализация Александра Пронина, сценариста «Шаповалова» и цикла «Шпионские игры», дает о себе знать. «Жиза» — не «Оливер Твист» о жителях российских городов-тысячников, а криминальная драма для тех, кому не в тему уже смотреть «Бригаду» и «Бумер». Времена другие. Половина персонажей погрязли в коррупции и взрослых компромиссах, вторая — рвется на волю всеми доступными способами, храня верность только смартфону и молодежному сленгу. Правдоподобие тут, впрочем, не главное: это вам не «Школа» Гай Германики, которая десять лет назад поставила на уши все учебные заведения. Сериал Арсения Робака не стесняется динамичного монтажа, не злоупотребляет трясущейся камерой. Голос улиц — в концентрации рэп-песен: тут краски погуще, а тут даже миленько.

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Хотя радоваться особенно нечему — разве что палитре для актерского ансамбля: каждому достается персонаж с историей, социальной проблемой, драматической краской. Никита Кологривый, мечтающий «пободаться с Козловским и Петровым», добавляет в коллекцию неоднозначных образов кожаную куртку — современный аналог пальто Саши Белого (с Безруковым они играли в трилогии про Бендера). Карина Александрова органично пополняет коллекцию своих неуживчивых героинь, вслед за Лютой из «Контакта», — хотя ее Сячке, олицетворяющей свободу самоидентичности, в сюжете первых серий и уделено пока мало времени. Валентина Ляпина, ранее снявшаяся в «Мир! Дружба! Жвачка!», «Семейный бюджет» и новой комедии «Молодой человек», уверенно метит в новые звезды. Максим Сапрыкин, сыгравший когда-то Юрия Гагарина в детстве, ищет в герое добро с кулаками. Последние двое в паре обещают стать Бонни и Клайдом местного разлива. Парой, сбегающей от несправедливости и равнодушия общества. Как они к этому пришли — не будем спойлерить. Куда и как они двинутся — не будем загадывать.

Смотрите сериал «Жиза» на видеосервисе START с 23 июня.


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обсуждение >>
№ 3
Андрей Чистяков   23.06.2022 - 13:59
какое же убожество. Каждый, у кого есть камера снимает теперь сериалы. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   23.06.2022 - 13:37
Как Алек Робак успевает везде сниматься. В год выходит неимоверное количество фильмов. Видимо играть просто не сильно надо вживаться к ролям и соответственно готовится. Обычная подростковая драма. читать далее>>
№ 1
Шустик-Дашустик   23.06.2022 - 12:45
Такие сериалы, конечно, тоже нужно снимать. Вообще в последнее время больше серьезные российских сериалов стало, что хорошо читать далее>>
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