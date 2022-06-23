«Жиза»: Красота требует жертв?

На видеосервисе START начинается показ сериала «Жиза» — истории о подростках из детского дома, с которыми никто и не думает миндальничать, сразу подготавливая к суровой российской действительности. После просмотра двух серий разбираемся, как молодое поколение справляется с неисправностью взрослого мира.
В детском доме города Пустое — десятки подростков, чьи родители в тюрьме или на том свете. Среди них — Якут (Максим Сапрыкин
), сын полицейского (Александр Робак
), который отбывает наказание на зоне. Пристрелил прямо в зале суда мужика, который убил его супругу (кажется, беременную). Дали три года — полтора сын уже в детдоме. Здесь свои порядки и свои звезды. Раз в месяц дядька по прозвищу Гнидыч (Григорий Багров
) выдает «сироточные» — 500 рублей от государства. Полина Красота (Валентина Ляпина
) мечтает стать актрисой и прославиться на всю страну. Пока — играет в местном драмкружке Джульетту, где Ромео — влюбленная в нее «лесба» Сячка (Карина Александрова
). Одухотворенный учитель (Дмитрий Козельский
) — женат, есть дочь — объясняет, что сцена на балконе на самом деле про секс, про подростковую страсть. Красота наслушается — и решит соблазнить взрослого мужчину, а тот — охотно поддастся, переспит с несовершеннолетней.
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Все противоправные действия в «Жизе
» сопровождаются титрами из УК РФ. Чтобы юный зритель сразу знал, сколько полагается за проникновение в чужое жилище (три месяца), сколько — за убийство в состояние аффекта (три года) и далее по списку. Порядки в детдоме близкие к криминальным: со всех собирают на «общак», дополнительные доходы — с продажи лишнего или даже краденного, заведует схемой Влад Респект (Никита Кологривый
), успевший побывать и на свободе, и в местах ее лишения. С полицией тоже все схвачено — помощи ждать не от кого. Местный представитель закона (Джемал Тетруашвили
), скорее, поможет спрятать то, что должно быть скрыто. Утопленного ненароком должника или забеременевшую от поклонника Шекспира малолетку.
Специализация Александра Пронина
, сценариста «Шаповалова
» и цикла «Шпионские игры
», дает о себе знать. «Жиза» — не «Оливер Твист» о жителях российских городов-тысячников, а криминальная драма для тех, кому не в тему уже смотреть «Бригаду
» и «Бумер
». Времена другие. Половина персонажей погрязли в коррупции и взрослых компромиссах, вторая — рвется на волю всеми доступными способами, храня верность только смартфону и молодежному сленгу. Правдоподобие тут, впрочем, не главное: это вам не «Школа
» Гай Германики
, которая десять лет назад поставила на уши все учебные заведения. Сериал Арсения Робака
не стесняется динамичного монтажа, не злоупотребляет трясущейся камерой. Голос улиц — в концентрации рэп-песен: тут краски погуще, а тут даже миленько.
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Хотя радоваться особенно нечему — разве что палитре для актерского ансамбля: каждому достается персонаж с историей, социальной проблемой, драматической краской. Никита Кологривый, мечтающий «пободаться с Козловским и Петровым»
, добавляет в коллекцию неоднозначных образов кожаную куртку — современный аналог пальто Саши Белого (с Безруковым
они играли
в трилогии
про Бендера
). Карина Александрова органично пополняет коллекцию своих неуживчивых героинь, вслед за Лютой из «Контакта
», — хотя ее Сячке, олицетворяющей свободу самоидентичности, в сюжете первых серий и уделено пока мало времени. Валентина Ляпина, ранее снявшаяся в «Мир! Дружба! Жвачка!
», «Семейный бюджет
» и новой комедии «Молодой человек
», уверенно метит в новые звезды. Максим Сапрыкин, сыгравший когда-то Юрия Гагарина в детстве
, ищет в герое добро с кулаками. Последние двое в паре обещают стать Бонни и Клайдом местного разлива. Парой, сбегающей от несправедливости и равнодушия общества. Как они к этому пришли — не будем спойлерить. Куда и как они двинутся — не будем загадывать.
Смотрите сериал «Жиза» на видеосервисе START с 23 июня.
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