Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Бесславные ублюдки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+

Обзор сериалов >>
25 июня 2022

На этой неделе в Москве в рамках индустриального форума CSTB.PRO.MEDIA состоялся однодневный фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Первый конкурсный смотр, в котором принимали участие семь многосерийных проектов семи российских онлайн-платформ, увенчался грандиозным успехом – все работы получили награды жюри. Исходя из названия фестиваля, в формулировках наград также подчеркивалась в первую очередь столь необходимая для платформенных проектов оригинальность: «Оригинальный сценарий», «Оригинальный актер» и т.п. В жюри вошли глава фонда ИРИ Алексей Гореславский, режиссер Алексей Попогребский, продюсер Юлия Иванова, актриса Юлия Снигирь, кинокритик Егор Москвитин. Формальность конкурса искупала прикладная задача для стриминговых сервисов – представить свой лучший готовый контент профессиональному сообществу и получить первые оценки от своих коллег. Как примут эти проекты зрители, станет известно очень скоро, ведь все семь сериалов находятся в стадии полной готовности первого сезона. Почти все имеют даты релизов, а один из них и вовсе уже стартовала на своей онлайн-платформе. Рассказываем о каждом из проектов.


«Жиза» (START)

Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+
фото: "Жиза"

8-серийная подростковая драма, вышедшая на платформе 23 июня, дебют Арсения Робака в качестве постановщика, получившего на фестивале ORIGINAL+ приз «Оригинальное режиссерское видение». Это история про двух доведенных до отчаянья 15-летних детдомовцев, решивших сбежать из города после серии надрывных эпизодов, произошедших в их жизни. У обоих не заладились отношения с педагогическим составом: красивой Полине (Валентина Ляпина) заделал ребенка женатый преподаватель драмкружка, честного Якута (Максим Сапрыкин) гнобит садист-воспитатель Гнидыч (Григорий Багров), да еще поджимает местный решала Респект (Никита Кологривый). Мир подростков полон жестокости, здесь унижают, бьют, воруют и провозглашают закон «либо ты, либо тебя». Якут не может контролировать агрессию, но каждый его взмах кулаком кажется оправданным (он не мог поступить иначе), хотя и неправомерным с точки зрения закона. Для пущей наглядности все противоправные действия в «Жизе» сопровождаются всплывающими подсказками, в которых цитируются статьи из УК РФ – о краже, побоях или убийстве. В сериале также сыграли Александр Робак, , Григорий Верник, Джемал Тетруашвили, Карина Александрова, Михаил Тарабукин и другие.

Читать: Рецензия на сериал «Жиза»


«1703» (Okko)

Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+
фото: "1703"

Еще один 8-серийный сериал про «добро с кулаками» от продюсеров Евгения Никишова, Валерия Федоровича и режиссера Сергея Сенцова, был награжден двумя наградами – «Оригинальная музыка» за работу на проекте Вадима Купэ Газгольдер и Левана Авазашвили и «Оригинальный сериал» (главный приз). Это в самом деле небанальный проект, в прошлом году его пилотную серию показывали на ММКФ, но с тех пор немного доработали. Это история двух напарников-полицейских, один из которых, питерский оперуполномоченный Гоша (Гоша Куценко) – психопат-заика, брутал и мизантроп, а второй – молодой стажер из Москвы, Вадик (Кузьма Сапрыкина) – представитель современного поколения, начинающий стендапер. Жанровую принадлежность проекта определим как комедийный нуар-детектив с элементами сказки, и это не совсем обычно, хотя напарники расследуют типично-питерское дело об исчезновении из морга трупа девушек. И главным героем сериала является Санкт-Петербург. Он здесь предельно мрачный, действие происходит только ночью, даже если на дворе лето и на часах 16:00. Это опасный, безлюдный, фантасмагорический город, подсвеченный то желтым, то синим, то красным светом, и творятся в нем, разумеется, очень странные дела. На втором плане представлена галерея по-своему трогательных питерских персонажей в исполнении Павла Табакова, Варвары Феофановой, Розы Хайруллиной, Николая Фоменко, Андрея Федорцова и других. За комедию отвечает, в основном, персонаж Куценко – с замшелым представлением о мироустройстве и справедливости, отчего юмор, надо признать, консервативен и несколько грубоват, при этом диалоги написаны смело – устами персонажей авторы высказываются на острые социальные и политические вопросы. Слоган сериала: «Питер не всем по зубам». Релиз ожидается осенью.


«Эльбрус. Точка невозврата» (IVI)

Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+
фото: РИА

Первый документальный сериал IVI, пять эпизодов, рассказывающие реальную и недавнюю трагическую историю восхождения на Эльбрус. Две группы туристов в сентябре 2021 года совершили подъем, а вот спуск с высочайшей вершины Европы неожиданно обернулся борьбой за выживание, и вернулись назад не все. В основу фильма легли интервью с участниками рокового похода, которые рассказывают последовательно и подробно о деталях подготовки, настроений и состояний в группе во время восхождения и последующего спуска, когда и произошло ухудшение погоды, видимости и как следствие – потеря жизненных сил туристов. Воспоминания инструкторов и туристов визуализируются с помощью поминутной реконструкции событий. Заметно, что авторы Кирилл Кирьянов (сценарист) и Кирилл Верхозин (сценарист и режиссер) ориентировались на драматические документальные проекты Netflix и других крупных западных платформ, пытаясь создать эмоционально захватывающий, но при этом оригинальный продукт. Однако нельзя сказать, что им это удалось – уже по одной просмотренному эпизоду понятно, что сериал затянут. К тому же, он слишком явно эксплуатирует трагедию людей, а эмоции выжимаются при помощи нескончаемой скрипучей тревожной музыки. Описываемая ситуация, кстати, не событие вселенского масштаба – каждый год на Эльбрусе случаются подобные трагедии, и не одна. Желание рассказать именно эту историю кажется случайным: хотели документальный сериал – вот и выбрали первый попавшийся подходящий эмоциональный случай. Особенного смысла не вкладывали, кроме попытки поэкспериментировать с форматами. Пожалуй, единственным любопытным драматургическим ходом проекта является решение противопоставить разные взгляды на случившиеся события – в этих параллелях можно хотя бы попытаться отыскать интересные краски. На фестивале ORIGINAL+ сериал получил приз «Российской газеты» – одного из организаторов форума.


«Меньшее зло» (KION)

Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+
фото: "Меньшее зло"

Трехсерийное разговорное драмеди Виктора Шамирова – эпизод из жизни бездетной семейной пары, в отношениях которых потухла страсть. Типичных москвичей из класса «зажравшаяся интеллигенция», Вику и Максима, играют Полина Агуреева и Алексей Розин. Максим бесплоден, о чем рассказывает своему другу Павлу (Виктор Добронравов), который когда-то был в отношениях с его женой. Случайная знакомая Павла – Алиса (Юлия Гревцова, получившая приз «Оригинальная актриса»), консультант в секс-шопе, – предлагает тому стать донором спермы для ребенка Максима и Вики. В последующих эпизодах герои, дабы разобраться с собой и друг другом, отправятся на музыкальный фестиваль. Квартет ярких героев разных типажей, их запутанные, сложные взаимоотношения, обилие житейских диалогов, философско-бытовой юмор, подчеркнутая театральность происходящего – знакомый авторский почерк Шамирова, не так давно порадовавшего сериалом «Большая секунда», сценарий которой так же, как и «Меньшее зло» вместе с Шамировым писала Ольга Мотина-Супонева. Беда только в том, что не так давно до эфира на Первом канале добрался сериал Алены Званцовой «Никто не узнает», где тоже пара московских интеллигентов (Евгения Брик и Кирилл Сафонов) ищут отца для их будущего ребенка.

Читать: Рецензия на сериал «Никто не узнает»


«Захар открывает глаза» (КиноПоиск и Wink)

Комедийный сериал о дружбе натурала с геем, потенциальный народный хит. Действие происходит на Кубани. Все начинается, когда главного героя, парня Захара (Сергей Бондарчук), накануне свадьбы бросает девушка. Трое его друзей – ряженый казак Игорь (Борис Дергачев), офисный ловелас Юра (Даниил Вахрушев) и простодушный Макс (Никита Павленко), у каждого из которых свои сложные отношения с женщинами, – пытаются помочь после несостоявшегося мальчишника. Случайным образом все четверо попадают на гей-вечеринку. После которой у Захара неожидано, к ужасу его друзей, появляется новый приятель Женя (Владимир Канухин), обещающий помочь восстановлению взаимопонимания с девушкой. Юмор в этом проекте, как подчеркивают люди из индустрии, типично платформенный, что значит смелый. Здесь он построен в основном вокруг гомофобии, а также стереотипов брутальных мужчин об отношениях в паре. Хотя и персонажам-геям комизма тоже хватает. Понятно, что весь мир уже отсмеялся на эти темы лет 10 назад, но у нас все еще актуально: перемены в массовом создании о том, что геи – такие же люди, никак не произойдут. Тем более, что локацией выбран юг и довольно консервативный Краснодар. Город, кстати, активно позиционируется в проекте как колоритный, привлекательный, удобный, не хуже набивших оскомину столичных мегаполисов. Вообще, отлично, что есть проекты, показывающие, что люди живут не только в Москве и Санкт-Петербурге. Исполнители главных ролей «Захара..». получили на фестивале ORIGINAL+ один на всех приз «Оригинальный актер». Хотя женские персонажи, которых сыграли Юлия Франц, Александра Ребенок, Анна Котова-Дерябина, Софья Зайка в «пилоте» пока на втором плане. В необычном амплуа можно будет увидеть и Максима Лагашкина. Первый сезон включает в себя 19 серий по 24 минуты.


«Стая» (more.tv)

Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+
фото: "Стая"

8-серийный приключенческий подростковый проект, ранее называвшийся «Новая жизнь», снят также на юге России — в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии. Это адаптация немецкого сериала «Дикая республика», и речь в ней идет о группе малолетних преступников, которых в качестве эксперимента отправили в исправительно-трудовой горный поход. Экстремальные условия, по замыслу оперуполномоченной Риты (Агата Муцениеце), автора программы, должны сплотить и перевоспитать подростков с различными проблемами, как то агрессия, наркотики и так далее. В каждой серии при помощи флешбэков рассказывается история одного из членов команды. Несмотря на анонсируемый жанр социальной драмы, к концу первой же серии в сюжет добавляется мощный детективный элемент: ночью на стоянке происходит убийство сопровождающего группы – местный альпинист был не очень расположен к детям, и у многих из них есть мотив для личной мести. Такой сценарный поворот дает сериалу, и без того имеющему богатый драматургический потенциал за счет большого количества персонажей, дополнительный драйв. К сожалению, по пилотной серии заметно, что сценаристам не хватило времени отточить диалоги, и некоторые сцены выглядят надумано, а диалоги звучат шаблонно. Зато много экшена: сплав по реке, спуск по скалам и прочие прелести. Жюри ORIGINAL+ отметило работу драматургов призом «Оригинальный сценарий». Роли сыграли Макар Запорожский, Павел Табаков, Александр Робак, Виталий Хаев, Анастасия Красовская, Вероника Мохирева и Юрий Насонов, Эльшан Алексеров и другие. Режиссер Марк Горобец. Среди продюсеров Федор Бондарчук, Владимир Неклюдов, Денис Уточкин и Жора Крыжовников.


«Люся» (Premier)

Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+
фото: "Люся"

Драмеди от компании Good Story Media с Данилой Козловским в главной роли получило приз «Ожидаемый проект». Это действительно так по нескольким причинам. Во-первых, «Люся» — сериальный дебют Ивана И. ТвердовскогоКласс коррекции», «Зоология», «Конференция»). Во-вторых, первая комедийная роль Козловского (большая, если не считать недавнего «Молодого человека»). В ярких шортах, не первой свежести рубашке и паричке он смотрится нелепо и трогательно. Его героя зовут Сеня, он муж и молодой отец, мирный и добрый человек, эмпатичный настолько, что умудряется посочувствовать даже оскорбившему его хулигану. Айтишник по профессии, герой еще и склонен к рефлексии, поэтому у него появляется постоянный собеседник – голосовой помощник Люся, которая знает его тайные мысли и оценивает поступки, которые он совершает. Ну и вообще, помогает самоутвердиться. То ли это искусственный интеллект, то ли его внутренний голос. В семье Сени свои проблемы: одна из дочерей носит с собой игрушечный топор и зовет его другом, что в детском саду не считают это нормальным. С женой (Дарья Савельева) тоже случаются пререкания, потому что она считает Сеню рохлей. Помимо Люси в жизни Сени внезапно появляется роковая красотка (Кристина Асмус). Как будут развиваться с ней отношения, по пилоту не ясно. В целом первый эпизод производит приятное впечатление, отдаленно, но не слишком, напоминает фильм «Она» с Хоакином Фениксом и совсем пока не похож на предыдущие работы Твердовского.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
«Жиза»: Красота требует жертв?
Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин решают сбежать из провинции в роуд-муви «Жиза»
Смотреть онлайн: корейский «Бумажный дом», «Человек против пчелы» и продолжение «Пацанов»
Завершились съемки «Новой жизни» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым
Полина Агуреева и Алексей Розин снялись в новом проекте Виктора Шамирова
Марк Эйдельштейн возьмет в руки «Смычок»
Режиссерским дебютом Арсения Робака станет сериал о подростках «Жиза»
Данила Козловский: «Ошибки в нашем кино не прощают гораздо дольше, чем радуются успехам»
Агата Муцениеце, Павел Табаков и Александр Робак обретут «Новую жизнь»
«Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию»: Кристина Асмус сыграет монашку
Ксения Рапопорт и Константин Хабенский снялись в сериале «Неприличные деньги»
Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин раскроют преступления Северной столицы
Поиск по меткам
iviKIONmore.tvPREMIERSTARTЕкатерина ВизгаловаКинопоискОККОРоссийские сериалы
персоны
Кристина АсмусГригорий БагровСергей Бондарчук (младший)Фёдор БондарчукЕвгения БрикДаниил ВахрушевБорис ДергачевСофья ЗайкаАлёна ЗванцоваЮлия Иванова (VI)Владимир КанухинДанила КозловскийАнна Котова-ДерябинаЖора КрыжовниковМаксим ЛагашкинВладимир НеклюдовЕвгений НикишовНикита ПавленкоАлексей ПопогребскийАлександра РебенокДарья СавельеваКирилл СафоновЮлия СнигирьИван Твердовский (II)Денис УточкинВалерий ФедоровичХоакин ФениксЮлия Франц
фильмы
1703ЖизаЗахар открывает глазаЗоологияКласс коррекцииКонференцияЛюсяМеньшее злоМолодой человекНикто не узнаетОнаСтаяЭльбрус. Точка невозврата

фотографии >>
Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+ фотографии
Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+ фотографии
Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+ фотографии
Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Бесславные ублюдки»

Скорбим

Аркадий Гарцман
23 июня ушёл из жизни сценарист Аркадий Гарцман.
Юрий Шатунов
23 июня ушёл из жизни певец Юрий Шатунов.
Пьер Нарцисс
22 июня ушёл из жизни певец Пьер Нарцисс.
Владислав Долгоруков
22 июня ушёл из жизни актёр Владислав Долгоруков.
Регимантас Адомайтис
20 июня ушёл из жизни актёр Регимантас Адомайтис.

День рождения >>

Валерий Величко
Нодар Джанелидзе
Вероника Лукьяненко
Юлия Марченко
Анна Синякина
Роман Степенский
Юлия Тархова
Владимир Фоков
Лидия Штыкан
Дани Бун
Роберт Дэви
Агнешка Жулевска
Петер Лорре
Крис О'Доннелл
Элинор Паркер
Джейсон Шварцман
все родившиеся 26 июня >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
Главная роль
комедия, трагикомедия
Аргентина, Испания, 2021
Птицы как мы
приключения, фэнтези, экранизация
Босния и Герцеговина,Великобритания,Турция,Катар, 2017
Боец: Король ринга
биография, драма, спортивный фильм
Великобритания, 2022
Миньоны: Грювитация
боевик, комедия, приключения, семейное кино
США, 2022
Проклятие Артура
триллер, фильм ужасов
Франция, 2021
Чёрная гора
фильм ужасов
Россия, 2022
Межсезонье
криминальный фильм, приключения
Россия, 2021
Дикая
комедия, приключения
Россия, 2022
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram