Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+

На этой неделе в Москве в рамках индустриального форума CSTB.PRO.MEDIA состоялся однодневный фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Первый конкурсный смотр, в котором принимали участие семь многосерийных проектов семи российских онлайн-платформ, увенчался грандиозным успехом – все работы получили награды жюри. Исходя из названия фестиваля, в формулировках наград также подчеркивалась в первую очередь столь необходимая для платформенных проектов оригинальность: «Оригинальный сценарий», «Оригинальный актер» и т.п. В жюри вошли глава фонда ИРИ Алексей Гореславский, режиссер Алексей Попогребский, продюсер Юлия Иванова, актриса Юлия Снигирь, кинокритик Егор Москвитин. Формальность конкурса искупала прикладная задача для стриминговых сервисов – представить свой лучший готовый контент профессиональному сообществу и получить первые оценки от своих коллег. Как примут эти проекты зрители, станет известно очень скоро, ведь все семь сериалов находятся в стадии полной готовности первого сезона. Почти все имеют даты релизов, а один из них и вовсе уже стартовала на своей онлайн-платформе. Рассказываем о каждом из проектов.
8-серийная подростковая драма, вышедшая на платформе 23 июня, дебют Арсения Робака в качестве постановщика, получившего на фестивале ORIGINAL+ приз «Оригинальное режиссерское видение». Это история про двух доведенных до отчаянья 15-летних детдомовцев, решивших сбежать из города после серии надрывных эпизодов, произошедших в их жизни. У обоих не заладились отношения с педагогическим составом: красивой Полине (Валентина Ляпина) заделал ребенка женатый преподаватель драмкружка, честного Якута (Максим Сапрыкин) гнобит садист-воспитатель Гнидыч (Григорий Багров), да еще поджимает местный решала Респект (Никита Кологривый). Мир подростков полон жестокости, здесь унижают, бьют, воруют и провозглашают закон «либо ты, либо тебя». Якут не может контролировать агрессию, но каждый его взмах кулаком кажется оправданным (он не мог поступить иначе), хотя и неправомерным с точки зрения закона. Для пущей наглядности все противоправные действия в «Жизе» сопровождаются всплывающими подсказками, в которых цитируются статьи из УК РФ – о краже, побоях или убийстве. В сериале также сыграли Александр Робак, , Григорий Верник, Джемал Тетруашвили, Карина Александрова, Михаил Тарабукин и другие.
Еще один 8-серийный сериал про «добро с кулаками» от продюсеров Евгения Никишова, Валерия Федоровича и режиссера Сергея Сенцова, был награжден двумя наградами – «Оригинальная музыка» за работу на проекте Вадима Купэ Газгольдер и Левана Авазашвили и «Оригинальный сериал» (главный приз). Это в самом деле небанальный проект, в прошлом году его пилотную серию показывали на ММКФ, но с тех пор немного доработали. Это история двух напарников-полицейских, один из которых, питерский оперуполномоченный Гоша (Гоша Куценко) – психопат-заика, брутал и мизантроп, а второй – молодой стажер из Москвы, Вадик (Кузьма Сапрыкина) – представитель современного поколения, начинающий стендапер. Жанровую принадлежность проекта определим как комедийный нуар-детектив с элементами сказки, и это не совсем обычно, хотя напарники расследуют типично-питерское дело об исчезновении из морга трупа девушек. И главным героем сериала является Санкт-Петербург. Он здесь предельно мрачный, действие происходит только ночью, даже если на дворе лето и на часах 16:00. Это опасный, безлюдный, фантасмагорический город, подсвеченный то желтым, то синим, то красным светом, и творятся в нем, разумеется, очень странные дела. На втором плане представлена галерея по-своему трогательных питерских персонажей в исполнении Павла Табакова, Варвары Феофановой, Розы Хайруллиной, Николая Фоменко, Андрея Федорцова и других. За комедию отвечает, в основном, персонаж Куценко – с замшелым представлением о мироустройстве и справедливости, отчего юмор, надо признать, консервативен и несколько грубоват, при этом диалоги написаны смело – устами персонажей авторы высказываются на острые социальные и политические вопросы. Слоган сериала: «Питер не всем по зубам». Релиз ожидается осенью.
Первый документальный сериал IVI, пять эпизодов, рассказывающие реальную и недавнюю трагическую историю восхождения на Эльбрус. Две группы туристов в сентябре 2021 года совершили подъем, а вот спуск с высочайшей вершины Европы неожиданно обернулся борьбой за выживание, и вернулись назад не все. В основу фильма легли интервью с участниками рокового похода, которые рассказывают последовательно и подробно о деталях подготовки, настроений и состояний в группе во время восхождения и последующего спуска, когда и произошло ухудшение погоды, видимости и как следствие – потеря жизненных сил туристов. Воспоминания инструкторов и туристов визуализируются с помощью поминутной реконструкции событий. Заметно, что авторы Кирилл Кирьянов (сценарист) и Кирилл Верхозин (сценарист и режиссер) ориентировались на драматические документальные проекты Netflix и других крупных западных платформ, пытаясь создать эмоционально захватывающий, но при этом оригинальный продукт. Однако нельзя сказать, что им это удалось – уже по одной просмотренному эпизоду понятно, что сериал затянут. К тому же, он слишком явно эксплуатирует трагедию людей, а эмоции выжимаются при помощи нескончаемой скрипучей тревожной музыки. Описываемая ситуация, кстати, не событие вселенского масштаба – каждый год на Эльбрусе случаются подобные трагедии, и не одна. Желание рассказать именно эту историю кажется случайным: хотели документальный сериал – вот и выбрали первый попавшийся подходящий эмоциональный случай. Особенного смысла не вкладывали, кроме попытки поэкспериментировать с форматами. Пожалуй, единственным любопытным драматургическим ходом проекта является решение противопоставить разные взгляды на случившиеся события – в этих параллелях можно хотя бы попытаться отыскать интересные краски. На фестивале ORIGINAL+ сериал получил приз «Российской газеты» – одного из организаторов форума.
Трехсерийное разговорное драмеди Виктора Шамирова – эпизод из жизни бездетной семейной пары, в отношениях которых потухла страсть. Типичных москвичей из класса «зажравшаяся интеллигенция», Вику и Максима, играют Полина Агуреева и Алексей Розин. Максим бесплоден, о чем рассказывает своему другу Павлу (Виктор Добронравов), который когда-то был в отношениях с его женой. Случайная знакомая Павла – Алиса (Юлия Гревцова, получившая приз «Оригинальная актриса»), консультант в секс-шопе, – предлагает тому стать донором спермы для ребенка Максима и Вики. В последующих эпизодах герои, дабы разобраться с собой и друг другом, отправятся на музыкальный фестиваль. Квартет ярких героев разных типажей, их запутанные, сложные взаимоотношения, обилие житейских диалогов, философско-бытовой юмор, подчеркнутая театральность происходящего – знакомый авторский почерк Шамирова, не так давно порадовавшего сериалом «Большая секунда», сценарий которой так же, как и «Меньшее зло» вместе с Шамировым писала Ольга Мотина-Супонева. Беда только в том, что не так давно до эфира на Первом канале добрался сериал Алены Званцовой «Никто не узнает», где тоже пара московских интеллигентов (Евгения Брик и Кирилл Сафонов) ищут отца для их будущего ребенка.
Комедийный сериал о дружбе натурала с геем, потенциальный народный хит. Действие происходит на Кубани. Все начинается, когда главного героя, парня Захара (Сергей Бондарчук), накануне свадьбы бросает девушка. Трое его друзей – ряженый казак Игорь (Борис Дергачев), офисный ловелас Юра (Даниил Вахрушев) и простодушный Макс (Никита Павленко), у каждого из которых свои сложные отношения с женщинами, – пытаются помочь после несостоявшегося мальчишника. Случайным образом все четверо попадают на гей-вечеринку. После которой у Захара неожидано, к ужасу его друзей, появляется новый приятель Женя (Владимир Канухин), обещающий помочь восстановлению взаимопонимания с девушкой. Юмор в этом проекте, как подчеркивают люди из индустрии, типично платформенный, что значит смелый. Здесь он построен в основном вокруг гомофобии, а также стереотипов брутальных мужчин об отношениях в паре. Хотя и персонажам-геям комизма тоже хватает. Понятно, что весь мир уже отсмеялся на эти темы лет 10 назад, но у нас все еще актуально: перемены в массовом создании о том, что геи – такие же люди, никак не произойдут. Тем более, что локацией выбран юг и довольно консервативный Краснодар. Город, кстати, активно позиционируется в проекте как колоритный, привлекательный, удобный, не хуже набивших оскомину столичных мегаполисов. Вообще, отлично, что есть проекты, показывающие, что люди живут не только в Москве и Санкт-Петербурге. Исполнители главных ролей «Захара..». получили на фестивале ORIGINAL+ один на всех приз «Оригинальный актер». Хотя женские персонажи, которых сыграли Юлия Франц, Александра Ребенок, Анна Котова-Дерябина, Софья Зайка в «пилоте» пока на втором плане. В необычном амплуа можно будет увидеть и Максима Лагашкина. Первый сезон включает в себя 19 серий по 24 минуты.
8-серийный приключенческий подростковый проект, ранее называвшийся «Новая жизнь», снят также на юге России — в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии. Это адаптация немецкого сериала «Дикая республика», и речь в ней идет о группе малолетних преступников, которых в качестве эксперимента отправили в исправительно-трудовой горный поход. Экстремальные условия, по замыслу оперуполномоченной Риты (Агата Муцениеце), автора программы, должны сплотить и перевоспитать подростков с различными проблемами, как то агрессия, наркотики и так далее. В каждой серии при помощи флешбэков рассказывается история одного из членов команды. Несмотря на анонсируемый жанр социальной драмы, к концу первой же серии в сюжет добавляется мощный детективный элемент: ночью на стоянке происходит убийство сопровождающего группы – местный альпинист был не очень расположен к детям, и у многих из них есть мотив для личной мести. Такой сценарный поворот дает сериалу, и без того имеющему богатый драматургический потенциал за счет большого количества персонажей, дополнительный драйв. К сожалению, по пилотной серии заметно, что сценаристам не хватило времени отточить диалоги, и некоторые сцены выглядят надумано, а диалоги звучат шаблонно. Зато много экшена: сплав по реке, спуск по скалам и прочие прелести. Жюри ORIGINAL+ отметило работу драматургов призом «Оригинальный сценарий». Роли сыграли Макар Запорожский, Павел Табаков, Александр Робак, Виталий Хаев, Анастасия Красовская, Вероника Мохирева и Юрий Насонов, Эльшан Алексеров и другие. Режиссер Марк Горобец. Среди продюсеров Федор Бондарчук, Владимир Неклюдов, Денис Уточкин и Жора Крыжовников.
Драмеди от компании Good Story Media с Данилой Козловским в главной роли получило приз «Ожидаемый проект». Это действительно так по нескольким причинам. Во-первых, «Люся» — сериальный дебют Ивана И. Твердовского («Класс коррекции», «Зоология», «Конференция»). Во-вторых, первая комедийная роль Козловского (большая, если не считать недавнего «Молодого человека»). В ярких шортах, не первой свежести рубашке и паричке он смотрится нелепо и трогательно. Его героя зовут Сеня, он муж и молодой отец, мирный и добрый человек, эмпатичный настолько, что умудряется посочувствовать даже оскорбившему его хулигану. Айтишник по профессии, герой еще и склонен к рефлексии, поэтому у него появляется постоянный собеседник – голосовой помощник Люся, которая знает его тайные мысли и оценивает поступки, которые он совершает. Ну и вообще, помогает самоутвердиться. То ли это искусственный интеллект, то ли его внутренний голос. В семье Сени свои проблемы: одна из дочерей носит с собой игрушечный топор и зовет его другом, что в детском саду не считают это нормальным. С женой (Дарья Савельева) тоже случаются пререкания, потому что она считает Сеню рохлей. Помимо Люси в жизни Сени внезапно появляется роковая красотка (Кристина Асмус). Как будут развиваться с ней отношения, по пилоту не ясно. В целом первый эпизод производит приятное впечатление, отдаленно, но не слишком, напоминает фильм «Она» с Хоакином Фениксом и совсем пока не похож на предыдущие работы Твердовского.
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