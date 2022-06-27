«Миссия: Аметист»: Невероятные приключения русских в Италии

На Первом канале начинается показ нового мини-сериала — шпионского триллера «Миссия: Аметист», снятого режиссером Антоном Борматовым. Главных героев — российских разведчиков, влюбленных друг в друга и работающих над одним заданием, но в разных странах — сыграли Александр Устюгов и Агния Дитковските. Прочие роли — в том числе итальянцев, международных террористов, шпионов и агентов под прикрытием — исполняют Сергей Чонишвили, Антон Филипенко, Алексей Розин, Анастасия Микульчина, Николай Мачульский и другие. И все это в декорациях не только московской штаб-квартиры СВР, но и солнечной (хоть и мафиозной) Италии.
Службе внешней разведки становится известно, что в Москву направляется таинственный киллер-террорист, однако, кроме клички Фараон (Мачульский), о нем достоверно ничего неизвестно. Он точно связан и с американцами, и с итальянцами — и тех, и других объединяет принадлежность к преступному клану «Гладио», крупной международной организации, явно замышляющей глобальную диверсию. Часть группировки базируется в Италии, и там у СВР есть свои люди. В том числе дочка одного из директоров российской разведки Комогорова (Чонишвили) — Елена (Дитковските), живущая под именем Лаура и под крылом мафиозного босса дона Маттео (Виктор Тереля
). Он считает ее практически своей дочерью, не подозревая, что девушка с позывным «Аметист» напичкала все дома и виллы гангстеров жучками и постоянно передает данные в Москву — то через спутник, то через прикидывающихся простыми местными владельцами кондитерской коллег (Розин и Микульчина). Лаура-Елена в Италии давно, обзавелась мужем и сыном — и ее супруга Алессандро (Пьер Бурель
) дон Маттео готов принять в «семью» — но сердце «Аметиста» осталось в холодной России. Там ее ждет не только отец, но и возлюбленный, оперативный работник СВР по фамилии Морев (Устюгов), который и возглавляет расследование по делу Фараона и «Гладио».
Героиня Дитковските, до этого находившаяся как агент в своего рода «спящем» режиме, становится в новых обстоятельствах едва ли не единственной надеждой российской разведки. Однако и «Гладио» не так-то просты. Конечно, не итальянская ветвь организации — они, хоть и выглядят как типичные (даже карикатурные) «доны корлеоне», но живут как-то расслабленно и Лауре доверяют. Но стоит появится главному начальнику — таинственному американцу Шеппарду (Джонатан Солвей
) — как обстановка накаляется. Он-то знает, что никому нельзя доверять всецело, а значит где-то есть «крот». Можно было догадаться, ведь слишком уж прицельно летает над владениями дона Маттео черный дрон, запущенный, как видит зритель, из кустов одним из пекарей-шпионов.
В Москве не так красиво — сплошь одинаковые кабинеты — но так же тревожно, ведь «крот», возможно, завелся и в рядах Службы внешней разведки. Морев нервничает, раз за разом упуская неуловимого Фараона, который устраивает погромы на улицах российской столицы, но ловко уходит как от любой погони, так и от камер — например, изменяет форму ушей с помощью силиконовых наклеек. Начальство Морева нервничает еще больше: Чонишвили даже связывает с заклятыми врагами из ЦРУ, ведь враг на этот раз вроде как общий, угрожающий всему миру. ЦРУ в сериале представлено двумя персонажами, обосновавшимися в кабинете под звездно-полосатым флагом и обсуждающими борьбу с терроризмом и сотрудничество с русскими — невольно напрашивается шутка про «вашингтонский обком».
Несмотря на размах, и сюжетный, и территориальный — Италию и правда снимали в Италии, общих планов со средиземноморскими пейзажами бесчисленное множество — история, конечно, не обходится без пафоса, в данном случае весьма комичного. Помимо очень «серьезных» ЦРУшников, упомянутых выше, есть и, к примеру, похожая на собрание как минимум масонской ложи, сходка членов «Гладио» — при свечах и с собственной реликвией в виде какого-то древнего гладиаторского меча. Впрочем, и интрига присутствует – подозрительным с самого начала выглядит герой Антона Филипенко, играющий якобы правую руку дона Маттео, стильного бандита Лучано. Но неужели известному российскому актеру доверили такую очевидную роль без второго дна? Хочется надеяться, что он себя еще проявит — и не только в нелепых и навязчивых приставаниях к героине Агнии Дитковските. В какой-то момент не остается сомнений и в том, что в СВР есть тот самый «крот». Да и главная любовная линия, очевидно, будет проходит красной нитью через весь сериал — не зря же суровый Морев все чаще и чаще предается романтическим воспоминаниям о времени, когда Лаура еще была в Москве и была Еленой.
Смотрите сериал «Миссия: Аметист» на Первом канале с 27 июня.
обсуждение >>