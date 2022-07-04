Вечера с котиком: 22 аниме лета, которые не стоит пропускать

Прошла весна, настало лето — спасибо аниме за это. Мы продолжаем в смутное время следить за новинками анимации Страны восходящего солнца — и с 1 июля начался так называемый летний сезон. Снова на японском телевидении и международных стримингах пора премьер — совершенно новых шоу и возвращения народных любимцев. В нашей выборке — 20 сериалов, один фильм и один часовой спецэпизод. Кажется, сюжеты и стили на любой вкус. О многих вы уже слышали, если следили за нашими новостями и дайджестами (а может, даже из нашего модного телеграм-канала), но если что-то упустили — делитесь в комментариях.
«Богиня идола-мерзавца» — с 1 июля
Где смотреть: —
Музыкальная комедия Studio Gokumi
(«Тотальный гарем
», «Признания
») о чертовски ленивом и неприветливом с поклонницами айдоле Юя Ниёдо. Его карьера в дуэте катится к закату, но в нее может вдохнуть новую жизнь встреча с Асахи Могами. Ведь она — призрак популярной певицы, погибшей год назад, но не желающей оставлять сцену. Режиссером выступил Дайки Фукуока
(«Хвост Феи
», «Класс убийц
»), а Юя Ниёдо и Асахи Могами озвучили Фумия Имаи
(басист Хираги Касима из «Дарованного
») и Нао Тояма
(куноити Сума из «Истребителя демонов
», одна из жен Тэнгана Удзуя).
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О куноити и красных фонарях — в обзоре второго сезона «Истребителя демонов»
«Удар! Гол в будущее» — с 2 июля
Где смотреть: Crunchyroll
В далеких 1990-х Toei Animation
(«Кулак Северной звезды
», «Ван-Пис
») выпустила более полусотни эпизодов сериала «Легендарный лазурный удар
», отполировав все это действо одноименной полнометражкой, а теперь студия EMT Squared
(«Любовь тирана
», «Перестану быть героем
») возрождает франшизу из пепла. «Гол в будущее
» — прямое продолжение вышеупомянутого сериала: Ацуси Камия вырос в легенду мирового футбола, на пике став капитаном одного из лучших итальянских клубов. Теперь он возвращается в родную школу Какэгава и встречает юношу по имени Хидэто Цудзи. Парень не торопится записываться в местную футбольную секцию, пребывающую в удручающем состоянии, но жадно смотрит все их матчи. Бесперспективная, на первый взгляд, встреча грозит стать рождением новой спортивной легенды, а заодно и еще одного спокона в духе старой школы с минимальным количеством отвлеченных арок. У Камии теперь новый голос — Юитиро Умэхары (мудрый Горо из «Милого во Франксе
»), а Цудзи оживил Тиаки Кобаяси (Ю Оминаэ в новейшем «Сприггане
»).
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Холодная война и внеземные технологии — в обзоре «Сприггана»
«Ликорис Рекойл» — со 2 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Оригинальное аниме A-1 Pictures
(«Мастера меча онлайн
», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне
»), редкий проект без манги-первоисточника. Отправная точка — кафе «ЛикоРэко», где работают приветливые девушки, но они — не те, кем кажутся. На самом деле точка общепита — база сети агентов «Ликорис», секретного пдразделения разведывательной организации «Прямой удар». Помим заказов усталых посетителей героини выполняют миссии по борьбе с токийской преступностью. Тисато Нисикиги — девушку с плаката и сильнейшую специалистку «Ликорис» — озвучила Тика Андзай
(Камуи из «Гинтамы
»), а ее прагматичную напарницу с таинственным прошлым Такину Иноуэ — Сион Вакаяма
(Судьба из сериала «Такт. Опус
»). Для Синго Адати
это первый режиссерский проект, но ранее он занимался, например, дизайном персонажей для «Киноманки Помпо
» и ключевой анимацией в сериале «Дюрара!!
».
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О «Киноманке Помпо» и других жемчужинах 2021 года
«Юрэй Дэко» — с 3 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Потенциально самый хитровыдуманный проект сезона: ведь за историю отвечают Масааки Юаса
(«Пинг-понг
», «Сказ о четырех с половиной татами
») и Дай Сато
(«Ковбой Бибоп
», «Эрго Прокси
», «Слова пузырятся подобно газировке
»), а за анимацию — студия Science SARU
(все проекты Юасы за последние пять лет и историческая поэма «Повесть о доме Тайра
»). При помощи специального глазного девайса Дэко люди научились жить в дополненной реальности, где можно зарабатывать и тратить нечто под названием «любовь». «Мегаполис данных» расположен на острове Тома Сойера, который и предстоит изучить героине Берри. Она знакомится с загадочной Хак и ее командой «Призраков-детективов», разыскивающих Зеро — нечто, что лишает жителей виртуальной реальности цифрового капитала и превращает в «призраков». Это режиссерский дебют Томохиса Симоямы
, ранее занимавшегося ключевой анимацией, например, «Летних войн
», «Гангрейва
» и «Пиратов черной лагуны
».
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Обзор романтической драмы «Слова пузырятся подобно газировке»
«Добро пожаловать в класс превосходства» (Сезон 2) — с 4 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Спустя пять лет студия Lerche
(«Класс убийц
», «Туалетный мальчик Ханако
») вернулась со вторым сезоном (и даже анонсом третьего) одного из своих главных хитов. Киётаки Аянокоджи продолжает обучение в элитной школе Кодо Икусэй, где студентам позволяется больше, чем в других заведениях, но присутствует строгая иерархия среди классов, а стипендия конвертируется в специальную местную валюту (и обратно). Из-за низких показателей на экзамене Киётаки попал в D, куда сбрасывают наименее перспективных, но его гибкий ум и знакомство с соседкой по парте Сузунэ Хорикитой и добродушной, на первый взгляд, Кикё Кушидой, возможно, помогут юноше добраться до вершины. Киётаки озвучит Нацуки Ханаэ
(Тандзиро из «Истребителя демонов
» и морж Одокава из «Необычного такси
»), Сузунэ — Акари Кито
(проклятая Нэдзуко, сестра Тандзиро из «Истребителя демонов»), а Кикё — Минами Такахаси
(Кетцалькоатль из «Дракона-горничной госпожи Кобаяси
»).
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Подкаст о выдающемся аниме «Необычное такси»
«Повелитель» (Сезон 4) — с 4 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Студия Madhouse
(«Охотник х охотник
», «Тетрадь смерти
») продолжает повесть о фэнтези-мире онлайн-игры «Иггдрасиль», куда в самом деле угодил ее самый преданный фанат (хотя саму MMORPG отключили от сервера). Теперь он живет в облике лича Момонги, могучего темного мага и лидера клана «Айнз Ул Гоун», который и продолжит наращивать земли и прочие ресурсы. Момонга раскрывает себя как мудрого стратега, не слишком ценящего жизнь, но при этом стремится к хорошим условиям для подданых — и среди его планов есть создание утопии на подконтрольных территориях. Режиссурой занимается ветеран саги Наоюки Ито
, с самого начала работавший над экранизацией манги Куганэ Маруямы
, а голос устрашающей черепушки все еще изображает Сатоси Хино
(также Дайти Савамура из «Волейбола!!
»).
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Подкаст о «Паприке» — аниме Сатоси Кона и студии Madhouse
«Вермейл в золотом: Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофой» — с 5 июля
Где смотреть: —
Первая большая работа студии Staple
посвящена непростой учебе в волшебной академии «Ортигия». Первокурсник Арто Голдфиллд для призыва волшебного помощника — фамильяра заглядывает в старинную книгу и читает оттуда какое-то заклинание. Так помощницей Арто становится демоница Вермейл, чья колдовская сила вызывает всевозможные катастрофы, а подзаряжается фамильяр через поцелуй хозяина. В общем, те еще порядки. Сэйю Арто выступил Юя Хиросэ (Такуя Ямамото из «Токийских мстителей
», одноклассник Такэмити), а Вермейл — Маая Утида (умник Норман из «Обещанного Неверленда
» и трудолюбивая Чисато Мэра из «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!
»).
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«Обещанный Неверленд» и еще 9 аниме для фанатов «Гарри Поттера»
«Созданный в Бездне» (Сезон 2) — с 6 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Долгожданное продолжение сэйнэн-аниме (повышение стандартной демографической группы связано с уровнем насилия). Экспедиция Рэг, Рико и Нанати привела их на Шестой Уровень Бездны, так же известный как Столица Невозвращенных. Как водится, такое название местность получила не ради красного словца. Проектом все так же дирижирует Масаюки Кодзима
, поэтому пощады ждать не приходится. Состав ведущих сэйю не изменился: Рэг — Мария Исэ
(Рей из «Обещанного Неверленда
» и обожающая риск Мидари Икишима из «Безумного азарта
»), Рико — Мию Томита
(Мико Иино из «Госпожи Кагуи
»), а Нанати — Сиори Идзава
(Ай Куноги из «Белого ящика
»).
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Чуть подробнее о «Госпоже Кагуе»
«Перерождение дяди» — с 6 июля
Где смотреть: Netflix
Рано или поздно волна навязчивого исекая под влиянием луны схлынет, но в студии AtelierPontdarc
(«Доки, ты справишься!
») решили «лучше рано, чем поздно» и уже ударились в деконструкцию одного из самых популярных жанров современности. 17-летний Сибасаки после близкого знакомства с многотонным грузовиком отправился в кому, а разум паренька — прямиком в фэнтезийный мир. Там Сибасаки принял форму орка и годами давал отпор многочисленным охотникам за трофеями и вообще успел пережить немало приключений. Спустя долгие годы он приходит в себя в реальном, но совершенно незнакомом мире: здесь за речи о магии уже не мальчика, но мужа направляют на принудительное лечение в сумасшедший дом, а все родственники поспешили откреститься от Сибасаки. Все, кроме племянника Такафуми, который воочию убедился: приключения дядюшки — вовсе не галлюцинации. Режиссером выступит дебютант Сигэки Кавай
, зато за озвучку отвечают опытные сэйю: титульный дядюшка разговаривает и кричит голосом Такэхито Коясу
(Рёскэ Такахаси из гоночной франшизы «Инициал Ди
», радикал Шинскэ Такасуги из «Гинтамы
»), а образ Такафуми примерит на себя Дзюн Фукуяма
(Лелуш из «Кода Гиас
», Грелль Сатклифф из «Темного дворецкого
»).
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«Код Гиас» — лучшее аниме по версии японских зрителей
«Дочь моей мачехи — моя бывшая девушка» — с 6 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Ромком от мастеров непростых любовных твистов из Project No.9
(«Любовь после мирового господства
», «Побрился. Затем привел домой старшеклассницу
»). К концу средней школы отношения Иридо Мидзуто и Айи Юмэ прошли полный цикл: они познакомились, влюбились друг в друга, некоторое время встречались и, как это часто бывает, расстались. И все бы ничего, но внезапно их родители решили пожениться. Айя и Иридо честно стараются играть роли брата и сестры, не наступая на старые амурные грабли. Но сдюжат ли? В режиссерах у аниме — маститый аниматор и чуть менее именитый (пока) постановщик Синсукэ Янаги
(«Низкоуровневый персонаж Томодзаки
», «А ты думал, что девушки не бывают в сети?
»), Иридо озвучивает громкоголосый Хиро Симоно
(Дзэнъицу из «Истребителя демонов
»), а за Юмэ отвечает Рина Хидака
(демоническая Милим Нава из «О моем перерождении в слизь
»).
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Фильмы и сериалы для тех, кто скучает по «Истребителю демонов»
«Песнь ночных сов» — с 7 июля
Где смотреть: —
Вампирская романтическая комедия от студии Liden Films
(«Токийские мстители
», «Ублюдок!! Темный бог разрушения
»). 14-летний Ко Ямори страдает от бессонницы и ненавидит все вокруг, пока не встречает загадочную Надзуну Нанакусу, которая оказывается.. вампирицей. И теперь юный Ко тоже хочет стать созданием ночи. За режиссуру взялись Томоюки Итамура
(«Мемуары Ванитаса
», «Девочка-волшебница Мадока
») и Тэцуя Мияниси
(второй сезон «Мартовского льва
»), а за сценарную адаптацию манги Kotoyama
отвечает Митико Ёкотэ
(«Мононокэ
», «Гинтама
», «Ковбой Бибоп
»). Ко и Надзуну заговорят голосами Гэна Сато
(Хром из «Доктора Стоуна
») и Соры Амамии
(Тока Киришима из «Токийского гуля
»).
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В чем феномен «Ковбоя Бибопа»
«Дом теней» (Сезон 2) — с 8 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Продолжение мистической повседневности в странном особняке семейства Шедоу от студии CloverWorks
(«Семья шпиона
», «Хоримия
», «Эта фарфоровая кукла влюбилась
»). Обитатели мрачной усадьбы делятся на теней — представителей августейшего рода — и «живых кукол», которые играют роли их «лиц», а в свободное время наводят в доме порядок. В первом сезоне Кейт Шэдоу и ее служанка Эмилико прошли испытание, которое делает их полноправными жительницами особняка, но впереди еще много препон: и новые каверзы родственников, борющихся за власть, и соревнование за титул звездоносца, и явление загадочной фигуры в рубище. За режиссуру по-прежнему отвечает Кадзуки Охаси
, работавший над первым сезоном и «Безумным азартом
», а Кейт и Эмилико все так же говорят голосами Акари Кито
(Момо Тиеда из «Городской дьяволицы
») и Ю Сасахары
(Юки Куроива из «Дневника волнорезного клуба
»).
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Чуть подробнее о первом сезоне «Дома теней»
«Буттигирэ!» — с 8 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Geno Studio
, работавшая над первыми тремя сезонами «Золотого божества
», подготовила самурайский боевик в период смуты Бакумацу. За дизайн персонажей отвечает создатель манги «Король шаманов
» Хироюки Такэи
. Середина XIX века, неведомая сила истребляет военную полицию синсэнгуми, и защищать спокойствие императорской столицы Киото поручают семерым преступникам во главе с юношей, который пережил таинственное нападение. В команду сэйю вошли Гэн Сато
(помимо Хрома он озвучивает главного героя в «Низкоуровневом персонаже Томодзаки
»), Сюнъити Токи
(помутнившийся в рассудке Кадзутора Ханэмия из «Токийских мстителей
»), Тосиюки Тоёнага
(Хидэёси Нагатика — лучший друг «Токийского гуля
»), Сумирэ Уэсака
(Лам из «Несносных пришельцев
»), Синъитиро Мики
(Рой Мустанг из «Стального Алхимика
»), Юто Уэмура
(Торфинн из «Саги о Винланде
»), Ватару Такаги
(«Крутой учитель Онидзука
» собственной персоной), Фукуси Отиай
(пеликан Сану из «Выдающихся зверей
»).
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Ангел ада без головы: обзор «Токийских мстителей»
«Люцифер и Бисквитный молот» — с 9 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Сэйнэн-драмеди от студии NAZ
(«Новые римские бани
», «Моя первая гяру
»). Обычный школьник Юхи Амамия получает известие, что он, дескать, великий рыцарь, что поможет принцессе спасти весь мир от злого волшебника Анимуса. Разумеется, Юхи лишь посмеивается над таким предсказанием и тут же сталкивается с големом: встреча закончилась бы плачевно, если бы юношу не спасла соседка Самидарэ Асахина — та самая боевая принцесса. Несмотря на доказательства великой судьбы, Амамия все еще не уверен, стоит ли этот мир спасения. Не добавляет уверенности и тот факт, что мотивы Асахины далеки от благих: она борется с Анимусом лишь для того, чтобы заполучить Бисквитный Молот и лично уничтожить человечество. В режиссерском кресле проекта сидит Нобуаки Наканиси
, постановщик сериалов «Мангачки
» и «Этот противный целитель!
», а главных героев озвучат Дзюнъя Эноки
(Юдзи Итадори из «Магической битвы
», Паннакотта Фуго из «Невероятных приключений ДжоДжо
») и Наоми Одзора (Эстелла из «Побитых псов
», титульная Джахи из «Великая Джахи не сдается!
») соответственно.
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«Магическая битва» и другие аниме для тех, кто скучает по Хогвартсу
Файл «Кайдзю» — с 10 июля
Где смотреть: —
Копродукция студий ILCA
и yell
, посвященная, как ни странно, гигантским монстрам. В различных точках Земли внезапно появляются гигантские монстры и принимаются за свое основное занятие: разрушение всего вокруг. Как бороться с ними — неясно, поэтому специалист по кайдзю-биологии Гильермо Маркес собирает оперативную группу, известную как «коулунцы», для изучения, систематизации и мониторинга исполинских зверюг. Но самое интересная сторона аниме — вовсе не сюжет, а команда, ранее работавшая над «Театром тьмы
». Они обещают не только стилистику эпохи Сёва, но и элементы камисибай — японского уличного театра. Среди сэйю тоже можно заметить множество имен старой школы: Мотому Киёкава
(дворецкий Уолтер Дорнез из «Хеллсинга
»), Иссэй Футамата
(Юсаку Годай из «Доходного дома Иккоку
») и Киёси Кобаяси
(Мохаммед Абдул из «Невероятных приключений ДжоДжо
»)
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Об аниме «Жизнь без оружия», чей вайб напоминает о «ДжоДжо»
«Доктор Стоун: Рюсуй» (Спецэпизод) — с 10 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Часовой эпизод служит мостиком между вторым и третьим сезоном «Доктора Стоуна
», скрашивает ожидание новых серий и посвящен пробуждению Русуя. Наследник судоходного конгломерата и высокомерный приверженец капитализма, он оказывается необходим Сэнку и его Царству науки, чтобы пересечь мировой океан. Пробуждение одиозного богатея, совершившего кругосветное путешествие, вносит разлад в ряды соратников зеленоволосого гения, а Русуй, только вернувшись к жизни, требует возродить нефтедобычу и товаро-денежные отношения. В общем, сыграет важную роль в развитии цивилизации после окаменения. Производством все так же занимается TMS Entertainment
(«Корзинка фруктов
», «Детектив Конан
», «Боец Баки
»), а Сэнку озвучивает Микако Комацу
(второкурсница Маки Дзэнин из «Магической битвы
»). Сэйю Хрома вы и так запомнили, а Рюсую достался голос Рёты Судзуки
(казначей Ю Исигами из «Госпожи Кагуи
»).
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Почему «Доктора Стоуна» хорошо бы преподавать в школе
«Повелитель тьмы на подработке» (Сезон 2) — с 14 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Еще одно триумфальное возвращение лета: второй сезон «Повелителя» выходит почти через десять лет после первого. За это время многое поменялось: Садао Мао, сущий дьявол из другого мира, превратившийся в современном Токио в низкоквалифицированного работника, не только нашел общий язык с Эми Юсой, героиней, которая чуть не повергла его, но и завел ребенка. Разумеется, непростого, но о способностях юной Алас Рамус и расскажет второй сезон. Поменялась, кстати, и студия: о злоключениях Садао и Эми вместо White Fox
(«Врата Штейна
», «Убийца Акамэ») рассказывает Studio 3Hz
(«Принцесса-шпионка
»). А вот сэйю остались неизменными: голоса Мао и Юсе все так же дарят Рёта Осака
(питчер Эйджун из «Пути аса
» и антигерой Гютаро из второго сезона «Истребителя демонов
») и Ёко Хикаса
(Фрида Райсс из «Атаки титанов
» и Вероника де Сад из «Мемуаров Ванитаса
»).
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Чуть подробнее о «Мемуарах Ванитаса»
«Моя новая горничная очень подозрительна» — с 24 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Комедийный сериал, основанный на манге Вакамэ Комбу
(того самого, что придумал и нарисовал «Великая Джахи не сдается!
»). Аниме расскажет о сложных взаимоотношениях юного Юри и его новой служанки. Горничная опрятно выглядит, прекрасно готовит и оказывает господину знаки внимания, выходящие за пределы должностных обязанностей. Однако Юри мучает паранойя: в каждом действии девушки ему видятся зловещие предзнаменования, да и имя Лилит не сулит ничего хорошего. Соблазнительную горничную озвучит Риэ Такахаси
(мемная Мэгумин из «Да благословят боги сей расчудесный мир!
» и та самая «Озорная Такаги
»), а подозрительный Юри заговорит голосом Саори Хаямы
(Юкино Юкиносита из «Как и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается
», Сёко Нисимия из «Формы голоса
»).
Смотреть онлайн
«Форма голоса»
«Безумный азарт: Близнецы» — с 4 августа
Где смотреть: Netflix
Спин-офф прославленного «Безумного азарта
» от MAPPA
(«Юри на льду
», «Магическая битва
») об элитной академии Хяккао, где успеваемость определяется не контрольными и сочинениями, а с помощью азартных игр. В новом сериале ничего нового об учебном учреждении нам не расскажут, зато покажут предысторию Мэри Саотомэ — девушки из простой семьи, сумевшей поступить в один из самых престижных вузов Японии и впоследствии открывшей в себе страсть к играм на деньги. Как и в случае с основным сериалом, режиссурой займется Юитиро Хаяси
, а к роли Мэри вернется сэйю Минами Танака
(она же — умилительная дэд-айдол Лили Хосикава в «Зомбиленд Сага
»).
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Подкаст о феномене «Юри на льду»
«Вечера с кошкой» — 4 августа
Где смотреть: —
Потенциально самое успокаивающее аниме лета — сборник трогательных зарисовок из жизни домашнего котика Кюруги, который служит отдушиной для возвращающегося домой заполночь Футы и его сестры Пи. Делает студия PuYUKAI
(«Девушки-кайдзю
», «Квартет Исэкай
»), специализирующаяся на чиби-стилистике
, зато сэйю как на подбор. Пи озвучит Ацуми Танэдзаки
(Аня Форджер из «Семьи шпиона
»), Футу — Сатоси Хино
(жизнелюбивый огненный столп Кёдзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов
»), а Кюругу — Аяхи Такагаки
(Эрика Карисава из «Дюрарара!!
»).
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Чем хороша «Семья шпиона». Пособие для начинающих
«Дрейфующий дом» — с 16 сентября
Где смотреть: Netflix
Фантастическая история с впечатляющим визуалом от Хироясу Исиды
, постановщика «Города дождя
» и «Тайной жизни пингвинов
» (последнюю он делал на Studio Colorido
, которая занималась «Домом»). В детстве Косукэ и Нацумэ были не разлей вода, но в средней школе отдалились друг от друга. В летние каникулы судьба снова сводит их вместе: школьники встречаются в заброшенном многоквартирном доме. Нацумэ, Косукэ и их друзей, играющих в том же строении, охватывает странное ощущение, из-за которого они теряют сознание. А придя в себя, дети обнаруживают, что остались одни: вокруг дома до самого горизонта простирается бескрайний океан. Голосами юности стали Муцуми Тамура
(Саяка Канамори в «Руки прочь от кинокружка!
» и та самая Кобаяси, у которой дракон-горничная
) и Асами Сэто
(боевая Нобара Кугисаки из «Магической битвы
»), озвучившие Косукэ и Нацумэ соответственно.
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Как устроен сериал «Руки прочь от кинокружка!»
«Киберпанк: Бегущий по краю» — сентябрь
Где смотреть: Netflix
Анимационное воплощение скандальной видеоигры Cyberpunk 2077
от студии Trigger
, создателей «Убей или умри
», «Милого во Франксе
» и «Академии ведьмочек
». Главный герой — простой парень из Найт-Сити, насквозь коррумпированного города, живущего в киберпанковом будущем по заветам Уильяма Гибсона с модификациями тела, безжалостными бандами и еще более безжалостными мегакорпорациями. Потеряв все, парень подается в наемники и знакомится с истинным лицом города. Поставит сериал опытный аниматор Хироюки Имаиси
, режиссировавший «Совершенно нового зверя
» и полнометражный «Промар
».
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Подробный разбор «Милого во Франксе»
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