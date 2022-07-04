Вечера с котиком: 22 аниме лета, которые не стоит пропускать

Читать О куноити и красных фонарях — в обзоре второго сезона «Истребителя демонов»

Читать Холодная война и внеземные технологии — в обзоре «Сприггана»

Читать О «Киноманке Помпо» и других жемчужинах 2021 года

Читать Обзор романтической драмы «Слова пузырятся подобно газировке»

Слушать Подкаст о выдающемся аниме «Необычное такси»

Слушать Подкаст о «Паприке» — аниме Сатоси Кона и студии Madhouse

Читать «Обещанный Неверленд» и еще 9 аниме для фанатов «Гарри Поттера»

Читать Чуть подробнее о «Госпоже Кагуе»

Читать «Код Гиас» — лучшее аниме по версии японских зрителей

Читать Фильмы и сериалы для тех, кто скучает по «Истребителю демонов»

Читать В чем феномен «Ковбоя Бибопа»

Читать Чуть подробнее о первом сезоне «Дома теней»

Читать Ангел ада без головы: обзор «Токийских мстителей»

Читать «Магическая битва» и другие аниме для тех, кто скучает по Хогвартсу

Читать Об аниме «Жизнь без оружия», чей вайб напоминает о «ДжоДжо»

Читать Почему «Доктора Стоуна» хорошо бы преподавать в школе

Читать Чуть подробнее о «Мемуарах Ванитаса»

Смотреть онлайн «Форма голоса»

Слушать Подкаст о феномене «Юри на льду»

Читать Чем хороша «Семья шпиона». Пособие для начинающих

Читать Как устроен сериал «Руки прочь от кинокружка!»