«Мажор-4»: Начинай сначала

Четыре года назад, когда на экраны вышел третий «Мажор» и ответственная за него продюсерская компания «Среда» обещала тем самым завершить историю Игоря Соколовского, мало кто им, конечно, поверил. Уж слишком успешной стала сага об исправлении «мажора» в исполнении Павла Прилучного. В начале прошлого года появился полнометражный «Мажор. Фильм», в очередной раз доказавший приверженность «Среды» к воскрешению, пусть даже абсолютно и нелогичному, популярных персонажей. Соколовский не стал исключением – после перестрелки, которой завершился третий сезон, он, как и прежде, жив-здоров и рассекает на автомобилях и мотоциклах по российской столице. Неубиваемый герой Прилучного – повод для шуток и в четвертом «Мажоре», первая серия которого вышла 2 июля на КиноПоиске.
После событий, рассказанных в третьем сезоне, прошло девять лет (отсылок к фильму в продолжении сериала в принципе нет). Игорь Соколовский – вот уж дежавю – в окружении полуголых девиц тусит в богатом столичном клубе вместе со своим новым то ли другом, то ли бизнес-партнером Игнатьевым (Игорь Жижикин
). Да, отцом той самой Кати (Любовь Аксенова
), которая и устроила финальную перестрелку 3-го сезона. Соколовский в ней выжил, а вот его возлюбленная (хотя на тот момент уже не совсем) капитан Виктория Родионова (Карина Разумовская
) – все-таки нет. Вика, как выясняется, умирая, успела родить дочь Соню (Виталия Корниенко
), которую теперь воспитывает сестра Вики Аня (Дана Абызова
) вместе с мужем Ваней (Павел Чинарев
). Соня растет в любви и заботе не только со стороны новой семьи, но и всего полицейского отдела Родионовой – на день рождения девочки приходит и Аверьянов (Александр Обласов
) с женой (Анна Цуканова-Котт
) и праздничным пряником от Пряникова (Дмитрий Шевченко
), и капитан Симоненко (Владимир Селезнев
), бывший муж Родионовой, который становится для Сони практически «воскресным папой». Нет только на празднике Соколовского – тот привык откупаться от девочки дорогими подарками. Вот и на девятилетие подарил ей целый загородный дом, а отметил ее день рождения в том самом клубе, после пьянки в котором на скорости протаранил полицейскую машину (сам теперь бизнесмен Соколовский не пострадал). В общем, перевоспитание «Мажора», над которым отделение Родионовой корпело три сезона подряд, кажется, все-таки не удалось.
Но, очевидно, для нового сезона Соколовскому нужно было придумать хоть какой-то новый путь. Так в истории о мести, поисках справедливости и отцах и детях (родительская линия так или иначе проходила по всем предыдущим сезонам) и появилось продолжение, завязка которого сродни «мыльным операм». Выясняется, что Соня, конечно, не просто абы какая девочка, а дочь Соколовского. И чтобы найти с ней общий язык, дорогих подарков недостаточно. Мажор, как сильный и независимый мужчина образца уже не 2014-го, а 2022-го, идет за советом к психотерапевту (Любовь Толкалина
), с которой, естественно, (в этом Соколовский не меняется) его связывают еще и сексуальные отношения. Для того, чтобы стать хорошим отцом для Сони, нерадивому новоиспеченному папаше нужно «закрыть гештальты», то есть разобраться с прошлым. Оно напоминает о себе и призраками – не только Вики, но даже давно почившего Королева (Денис Шведов
), и вполне реальными людьми во главе с Катей Игнатьевой, после перестрелки отправленной отцом в психиатрическую клинику. Там она, словно Джокер, изводит персонал и, очевидно, вынашивает какой-то план – мести ли или чего похуже известно лишь самой Кате.
За сценарий четвертого сезона отвечал ветеран сериала Сергей Калужанов
и окунувшийся в «мажорную» тематику лишь с полнометражной картиной Олег Маловичко
. А вот в постановочной группе – новички. Постоянного оператора «Мажора» Улугбека Хамраева
, чей визуальный метод даже при смене режиссеров всегда добавлял сериалу с Прилучным фирменную динамику, заменил Яков Башта
. За режиссуру теперь отвечает Нурбек Эген
, снимавший для «Среды» «Шерлока в России
» и «Алиби
», а еще недавнюю «Самку богомола
» для START
. В общем, в драматичных триллерах с экшеном чувствует он себя вполне неплохо. Только вот самого экшена в первой серии нового «Мажора» пока не достает. Перезагрузка сериала начинается, скорее, с драматической линии отцов и детей, хотя и – тут создателям надо отдать должное – не без самоиронии. И со стороны сюжетных поворотов – Соколовский постоянно буквально оказывается в одном шаге от смерти. И со стороны исполнителя главной роли – уже многие телеграм-каналы успели пошутить, что нынешний «Мажор» имеет очень жирные отсылки к судьбе самого Прилучного, который, кажется, так и не может остепениться после развода с Агатой Муцениеце
.
Достаточно ли этого для воскрешения «Мажора», ставшего одним из самых популярных сериалов середины «десятых», большой вопрос. Пока авторы, кажется, больше руководствуются тактикой «лыко да мочало – начинай сначала». Но кто знает, может и из этой «мажорной» перезагрузки вновь выйдет многосезонный хит.
«Мажор-4» на КиноПоиске со 2 июля.
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