«Сложнее, чем LEGO в носу»: как закончился четвертый сезон «Очень странных дел»

Обзор четвертого сезона, если вы забыли/пропустили

Читать Обзор четвертого сезона, если вы забыли/пропустили

Мифы и легенды поп-культуры на примере «Секретных материалов»

Читать Мифы и легенды поп-культуры на примере «Секретных материалов»