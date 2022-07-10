Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дитя джунглей»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На один укус: 5 новейших аниме про вампиров

Обзор сериалов >>
10 июля 2022

7 июля стартовала одна из многообещающих новинок летнего сезона — аниме «Песнь ночных сов», где страдающий бессонницей подросток Ко Ямори знакомится с вампирицей Надзуной Нанакусой и тоже решает стать созданием ночи. Мы вспомнили еще пять новейших — буквально за последние два года — аниме-сериалов, где фигурируют обладатели клыков и запутанной родословной.


«Красный Марс» (2021)

На один укус: 5 новейших аниме про вампиров

Токио, 1923 год. Эпоха Тайсё, канун Первой мировой, полковник Ёсинобу Маэда направлен в столицу, чтобы разобраться с вампирами. Здесь же его ждет невеста-актриса Мисаки, которая, увы, уже обратилась. Маэда возглавит секретный отряд по борьбе с кровососами, чьи участники теперь также разлучены с семьями навсегда. Однако это только начало борьбы за раздираемую имперскими амбициями душу Японии.

Вампирская военная драма Signal.MD (второй сезон «Фури-кури» и «Слова пузырятся подобно газировке») выросла из одноименного спектакля, точнее — театрализованной читки. Компактная драматургия сериала позволяет сфокусироваться на детализированных исторических декорациях, а скупая жестикуляция персонажей — на голосах героев. «Красный Марс» — по сути, радиоспектакль с приятным видеорядом, где существование вампиров служит связующим звеном для маленьких и больших трагедий. Японию на подступах ко Второй мировой ждет каскад кровожадных замыслов дворян и генералов, которые умножат и без того высокую концентрацию поломанных судеб. Впрочем, как и герои фильма «Мой друг Иван Лапшин», полковник Маэда и его товарищи еще не подозревают, что за вызовы истории ждут их на горизонте.

Читать Подробный обзор аниме «Красный Марс»

«Мемуары Ванитаса» (2021 — настоящее время)

На один укус: 5 новейших аниме про вампиров

Альтернативный XIX век. Готическая страшилка о вампирах смешалась с технологической грезой стимпанка: кровососы существуют и живут в параллельном измерении, а дирижабли не роскошь, но альтернатива кораблю или поезду. На одном из них в Париж прибывает последний представитель клана архивистов Ноэ, который способен читать биографию людей и вампиров по капле крови. Он разыскивает могущественный гримуар, способный истребить его народ, и тут же, на дирижабле встречает простого смертного по имени Ванитас. Он обладает желаемым артефактом и намерен использовать его во благо: излечивать вампиров от хвори, обращающей их в опасных хищников. Слово за слово, и два незнакомца уже противостоят загадочному Проклятию, что стоит за опасными превращениями, и становятся участниками запутанной политической игры. Последняя может нарушить шаткое перемирие и привести к новой войне людей с вампирами.

Основанный на манге Дзюна Мотидзуки готический сериал студии BonesМоя геройская академия», «Стальной алхимик: Братство») строится на химии между Ванитасом и Ноэ. Черноволосый человек-авантюрист и белоснежный вампир-идеалист воплощают детективный дуэт инь и ян, а их судьбы оказываются равнозначно искорежены несправедливостью мира и отдельных его представителей. Первый сезон лишь обнажил предстоящую политическую интригу, зато провел интенсивную экскурсию по альтернативному Парижу и его окрестностям, а также углубился в биографии героев, которых притягивает друг к другу едва ли не сама судьба.

Читать Самые ожидаемые аниме-сериалы этого лета

«Этот вампир постоянно умирает» (2021 — настоящее время)

На один укус: 5 новейших аниме про вампиров

Охотник на вампиров Рональд отправляется в жуткий замок, чтобы победить владыку Дралка и спасти похищенного ребенка. Однако на месте выясняется, что «украденный» мальчуган на самом деле ходит в заброшенную усадьбу, чтобы играть в видеоигры, а грозный повелитель тьмы никак не может его выгнать — так как превращается в прах при малейшей опасности. Замок, однако, оказывается разрушен, и Дралк с верным фамильяром-броненосцем Джоном напрашиваются в сожители к Рональду, который и без них еле сводит концы с концами. Теперь им придется помогать бывшему неприятелю.

Пародийное аниме MadhouseВанпанчмен», «Ди — охотник на вампиров») высмеивает все и сразу. Достается и историям про бравых героев (в Иокогаме целая индустрия охоты на вампиров), и вурдалачьей мифологии: Рональд одевается как Алукард из «Хеллсинга» той же студии, а большинство кровососов, с которыми он сталкивается, попросту помешаны на сексе. Задевают и культуру затворников-отаку: обожающий видеоигры Дралк, расстраивающий состоятельную семью и пугающийся каждого чиха, совершенно не вписывается ни в аристократическое, ни в городское сообщество. Однако его смекалка нередко выручает прямолинейного Рональда, чопорные герои и вампиры нет-нет да и обнаружат свои фетиши или тайные увлечения, а милый нукающий Джон закрепляет этот союз желаемого и действительного благодаря необычайной милоте и доброму сердцу.

Читать «Ванпанчмен» и другие сериалы для тех, кому нравится «Истребитель демонов»

«Луна, Лайка и Носферату» (2021)

На один укус: 5 новейших аниме про вампиров

1960 год, мир после войны поделен между двумя сверхдержавами — Федеративной республикой Зирнитрой и Соединенным королевством Арнак. Оба государства пребывают в разгаре космической гонки — и Зирнитра желает обскакать конкурентов, выведя первого человека на орбиту. Этому, однако, будет предшествовать проект «Носферату»: чтобы снизить угрозу жизни будущего космонавта, первой Землю должна покинуть вампирша Ирина Люминеск. Ее тренировки происходят в строжайшей тайне под присмотром бравого лейтенанта Льва Лепса (!), который понижен в ранге кандидатов из-за несоблюдения субординации.

Как несложно догадаться, студия Arvo Animation создала аниме в жанре альтернативной истории, где реалии космической гонки и холодной войны украшены элементами вампирской мифологии. Ни в Зирнитре (почти СССР), ни в Арнаке (как бы США) вампиров особо не жалуют, а потому жизнь Ирины никого — кроме Льва и медсестры Ани — особо не волнует. Если в республике ее народ живет в удаленных уголках страны, то в королевстве их загнали в гетто — интересная параллель, не лишенная логики. В быте и истории Зирнитры вообще много узнаваемых деталей: от проблем с сердцем у главного инженера Славы Коровина (списан, понятно, с Сергея Королева) до автоматов с лимонадом, холодца, репрессий и Красны (sic!) площади. Однако «Луна…» не то чтобы претендует на достоверность: алфавит республики, например, напоминает письмена условной Атлантиды. Это наивная и духоподъемная история о том, что общие мечты (о космосе, мире, благополучии) должны вести к объединению, а не вражде на всех уровнях: от простых граждан до правителей и целых государств.

Читать Вурдалаки в российском кино

«Вампир в саду» (2022)

На один укус: 5 новейших аниме про вампиров

Момо и Файн родились в постапокалиптическом мире, где люди и вампиры враждуют уже много лет. Первая — дочь командующей из человеческой цитадели, находящейся в вечном военном положении. Вторая — наследница престола, которая не хочет продолжать дело предков и множить бессмысленные смерти. Их дороги случайно пересекаются на замерзшем озере — и две девушки отправляются в бега, надеясь найти место, где люди и вампиры способны жить в мире.

Мини-сериал студии WitРейтинг короля», «Семья шпиона») по хронометражу мог бы быть полным метром, но, видимо, это бы сильнее обнажило схематичность его мироустройства. Автор «Вампира…» Рётаро Макихара, работавший раскадровщиком на «Атаке титанов», кажется, больше вложился в проработку атмосферного дизайна и анимацию движения, чем в конструирование сюжета или вымышленной вселенной. Примечательно, что и здесь есть «русский след»: декадентская эстетика вампирской культуры напоминает о царской России, а их теплокровные оппоненты живут в декорациях словно постапокалиптического СССР. Вдобавок многие трактуют центральную коллизию сериала как намек на положение дел с правами ЛГБТК+ в России. Файн и Момо ощущают себя чужими среди соотечественников, обнаружив родственные души лишь друг в друге — обе пацифистки, любят музыку и потеряли кого-то, кто был им дорог. Драматичная динамика их отношений и путь в полумифический Эдем, полный опасных приключений, вероятно, может для кого-то и скрасить сценарное и драматургическое несовершенство этого миника.

Читать Подробный разбор аниме «Рейтинг короля» от той же студии


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Arvo AnimationBonesMadhouseSignal.MDWitАлексей ФилипповАнимацияанимевампиры
фильмы
D: Охотник на вампировАтака титановВампир в садуВанпанчменКрасный МарсЛуна, Лайка и НосфератуМемуары ВанитасаМой друг Иван ЛапшинМоя геройская академияПеснь ночных совРейтинг короляСемья шпионаСлова пузырятся подобно газировкеСтальной алхимик: БратствоФури-КуриХеллсингЭтот вампир постоянно умирает

фотографии >>
На один укус: 5 новейших аниме про вампиров фотографии
На один укус: 5 новейших аниме про вампиров фотографии
На один укус: 5 новейших аниме про вампиров фотографии
На один укус: 5 новейших аниме про вампиров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Дитя джунглей»

День рождения >>

Александр Кавалеров
Альгимантас Масюлис
Галя (Галина) Новенц
Елена Оболенская
Илья Олейников
Юрий Стоянов
Никита Тюнин
Анастасия Цымбалару
Гиртс Яковлевс
София Вергара
Далтон Виг
Джон Гилберт
Эмилиан Каминьский
Джон Симм
Гэйл Харольд
Чиветел Эджиофор
все родившиеся 10 июля >>

Афиша кино >>

Шербурские зонтики
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, ФРГ, 1964
Алёша Попович и Тугарин Змей
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2004
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2007
Спайс бойз
драма, молодежный фильм, триллер, фильм ужасов
Беларусь, 2019
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
комедия, семейное кино, сказка
Россия, 2006
Красная черепаха
драма, притча
Франция, 2016
Месть Банши
боевик, триллер
США, 2022
Одержимая
нуар (черный фильм), триллер, эротика
Россия, 2022
Открытое море: Монстр глубины
триллер
Австралия, 2022
Самый лучший друг
драма, фильм о животных
США, 2018
Страна Саша
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2022
Финальный аккорд
криминальный фильм, мелодрама, музыкальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен