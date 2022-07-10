На один укус: 5 новейших аниме про вампиров

7 июля стартовала одна из многообещающих новинок летнего сезона — аниме «Песнь ночных сов», где страдающий бессонницей подросток Ко Ямори знакомится с вампирицей Надзуной Нанакусой и тоже решает стать созданием ночи. Мы вспомнили еще пять новейших — буквально за последние два года — аниме-сериалов, где фигурируют обладатели клыков и запутанной родословной.
«Красный Марс» (2021)
Токио, 1923 год. Эпоха Тайсё, канун Первой мировой, полковник Ёсинобу Маэда направлен в столицу, чтобы разобраться с вампирами. Здесь же его ждет невеста-актриса Мисаки, которая, увы, уже обратилась. Маэда возглавит секретный отряд по борьбе с кровососами, чьи участники теперь также разлучены с семьями навсегда. Однако это только начало борьбы за раздираемую имперскими амбициями душу Японии.
Вампирская военная драма Signal.MD
(второй сезон «Фури-кури
» и «Слова пузырятся подобно газировке»
) выросла из одноименного спектакля, точнее — театрализованной читки. Компактная драматургия сериала позволяет сфокусироваться на детализированных исторических декорациях, а скупая жестикуляция персонажей — на голосах героев. «Красный Марс» — по сути, радиоспектакль с приятным видеорядом, где существование вампиров служит связующим звеном для маленьких и больших трагедий. Японию на подступах ко Второй мировой ждет каскад кровожадных замыслов дворян и генералов, которые умножат и без того высокую концентрацию поломанных судеб. Впрочем, как и герои фильма «Мой друг Иван Лапшин
», полковник Маэда и его товарищи еще не подозревают, что за вызовы истории ждут их на горизонте.
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Подробный обзор аниме «Красный Марс»
«Мемуары Ванитаса» (2021 — настоящее время)
Альтернативный XIX век. Готическая страшилка о вампирах смешалась с технологической грезой стимпанка: кровососы существуют и живут в параллельном измерении, а дирижабли не роскошь, но альтернатива кораблю или поезду. На одном из них в Париж прибывает последний представитель клана архивистов Ноэ, который способен читать биографию людей и вампиров по капле крови. Он разыскивает могущественный гримуар, способный истребить его народ, и тут же, на дирижабле встречает простого смертного по имени Ванитас. Он обладает желаемым артефактом и намерен использовать его во благо: излечивать вампиров от хвори, обращающей их в опасных хищников. Слово за слово, и два незнакомца уже противостоят загадочному Проклятию, что стоит за опасными превращениями, и становятся участниками запутанной политической игры. Последняя может нарушить шаткое перемирие и привести к новой войне людей с вампирами.
Основанный на манге Дзюна Мотидзуки
готический сериал студии Bones
(«Моя геройская академия
», «Стальной алхимик: Братство
») строится на химии между Ванитасом и Ноэ. Черноволосый человек-авантюрист и белоснежный вампир-идеалист воплощают детективный дуэт инь и ян, а их судьбы оказываются равнозначно искорежены несправедливостью мира и отдельных его представителей. Первый сезон лишь обнажил предстоящую политическую интригу, зато провел интенсивную экскурсию по альтернативному Парижу и его окрестностям, а также углубился в биографии героев, которых притягивает друг к другу едва ли не сама судьба.
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Самые ожидаемые аниме-сериалы этого лета
«Этот вампир постоянно умирает» (2021 — настоящее время)
Охотник на вампиров Рональд отправляется в жуткий замок, чтобы победить владыку Дралка и спасти похищенного ребенка. Однако на месте выясняется, что «украденный» мальчуган на самом деле ходит в заброшенную усадьбу, чтобы играть в видеоигры, а грозный повелитель тьмы никак не может его выгнать — так как превращается в прах при малейшей опасности. Замок, однако, оказывается разрушен, и Дралк с верным фамильяром-броненосцем Джоном напрашиваются в сожители к Рональду, который и без них еле сводит концы с концами. Теперь им придется помогать бывшему неприятелю.
Пародийное аниме Madhouse
(«Ванпанчмен
», «Ди — охотник на вампиров
») высмеивает все и сразу. Достается и историям про бравых героев (в Иокогаме целая индустрия охоты на вампиров), и вурдалачьей мифологии: Рональд одевается как Алукард из «Хеллсинга
» той же студии, а большинство кровососов, с которыми он сталкивается, попросту помешаны на сексе. Задевают и культуру затворников-отаку: обожающий видеоигры Дралк, расстраивающий состоятельную семью и пугающийся каждого чиха, совершенно не вписывается ни в аристократическое, ни в городское сообщество. Однако его смекалка нередко выручает прямолинейного Рональда, чопорные герои и вампиры нет-нет да и обнаружат свои фетиши или тайные увлечения, а милый нукающий Джон закрепляет этот союз желаемого и действительного благодаря необычайной милоте и доброму сердцу.
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«Ванпанчмен» и другие сериалы для тех, кому нравится «Истребитель демонов»
«Луна, Лайка и Носферату» (2021)
1960 год, мир после войны поделен между двумя сверхдержавами — Федеративной республикой Зирнитрой и Соединенным королевством Арнак. Оба государства пребывают в разгаре космической гонки — и Зирнитра желает обскакать конкурентов, выведя первого человека на орбиту. Этому, однако, будет предшествовать проект «Носферату»: чтобы снизить угрозу жизни будущего космонавта, первой Землю должна покинуть вампирша Ирина Люминеск. Ее тренировки происходят в строжайшей тайне под присмотром бравого лейтенанта Льва Лепса (!), который понижен в ранге кандидатов из-за несоблюдения субординации.
Как несложно догадаться, студия Arvo Animation
создала аниме в жанре альтернативной истории, где реалии космической гонки и холодной войны украшены элементами вампирской мифологии. Ни в Зирнитре (почти СССР), ни в Арнаке (как бы США) вампиров особо не жалуют, а потому жизнь Ирины никого — кроме Льва и медсестры Ани — особо не волнует. Если в республике ее народ живет в удаленных уголках страны, то в королевстве их загнали в гетто — интересная параллель, не лишенная логики. В быте и истории Зирнитры вообще много узнаваемых деталей: от проблем с сердцем у главного инженера Славы Коровина (списан, понятно, с Сергея Королева) до автоматов с лимонадом, холодца, репрессий и Красны (sic!) площади. Однако «Луна…» не то чтобы претендует на достоверность: алфавит республики, например, напоминает письмена условной Атлантиды. Это наивная и духоподъемная история о том, что общие мечты (о космосе, мире, благополучии) должны вести к объединению, а не вражде на всех уровнях: от простых граждан до правителей и целых государств.
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Вурдалаки в российском кино
«Вампир в саду» (2022)
Момо и Файн родились в постапокалиптическом мире, где люди и вампиры враждуют уже много лет. Первая — дочь командующей из человеческой цитадели, находящейся в вечном военном положении. Вторая — наследница престола, которая не хочет продолжать дело предков и множить бессмысленные смерти. Их дороги случайно пересекаются на замерзшем озере — и две девушки отправляются в бега, надеясь найти место, где люди и вампиры способны жить в мире.
Мини-сериал студии Wit
(«Рейтинг короля
», «Семья шпиона
») по хронометражу мог бы быть полным метром, но, видимо, это бы сильнее обнажило схематичность его мироустройства. Автор «Вампира…» Рётаро Макихара
, работавший раскадровщиком на «Атаке титанов
», кажется, больше вложился в проработку атмосферного дизайна и анимацию движения, чем в конструирование сюжета или вымышленной вселенной. Примечательно, что и здесь есть «русский след»: декадентская эстетика вампирской культуры напоминает о царской России, а их теплокровные оппоненты живут в декорациях словно постапокалиптического СССР. Вдобавок многие трактуют центральную коллизию сериала как намек на положение дел с правами ЛГБТК+ в России. Файн и Момо ощущают себя чужими среди соотечественников, обнаружив родственные души лишь друг в друге — обе пацифистки, любят музыку и потеряли кого-то, кто был им дорог. Драматичная динамика их отношений и путь в полумифический Эдем, полный опасных приключений, вероятно, может для кого-то и скрасить сценарное и драматургическое несовершенство этого миника.
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Подробный разбор аниме «Рейтинг короля» от той же студии
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