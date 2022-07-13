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«Люся»: Данила Козловский меж трех огней

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13 июля 2022
В онлайн-кинотеатре PREMIER 14 июля начинается показ «Люси» – первого сериального проекта режиссера Ивана И.Твердовского, ранее работавшего на ниве фестивального кинематографа. Впрочем, привычный формат в «Люсе» меняет не только Твердовский, но и медийные актеры Данила Козловский и Кристина Асмус, предстающие в не совсем характерных для себя амплуа. Да и сама тема – отношений человека и виртуального помощника – только на первый взгляд кажется уже довольно избитой. «Люся» и впрямь с каждой серией оказывается гораздо умнее.

«Люся»: Данила Козловский меж трех огней

Школа взбудоражена: маленькая Варя (Таисия Битюкова) разгуливает с топором, а когда учительница пытается его отобрать, девочка в ответ ее ударяет. Не смертельно – это все-таки не «класс коррекции», да и топор, скорее, игрушечный, вообще-то он лучший друг Вари, надежный, так сказать, соратник. Но, понятно, что без разбирательств с родителями не обходится. Только вот на «ковре» у директрисы (Наталья Павленкова, сыгравшая почти во всех фильмах Твердовского) – вечно занятая мама Лена (Дарья Савельева), то и дело отлучающаяся позвонить по работе, старшая сестренка Василиса (Александра Бабаскина), тоже уткнувшаяся в телефон, и папа Сеня (Козловский), который на все замечания строгого педагогического коллектива лишь отшучивается.

Сеня он вообще такой. Не очень серьезный мужчина. Или наоборот – очень, ведь его коллега (Иван Макаревич) то и дело просит его улыбаться и «не загружаться». Сеня старается. Он и профессионал неплохой – придумал новую суперумную колонку Люсю, да и отец тоже. Вместо строгого выговора за инцидент с топором просто повел всех своих девчонок в кафешку. И, кажется, зря. Именно там рохлю Сеню оскорбляет, а потом бьет компания парней – с виду не гопников, а, скорее, мажоров. А Сеня не может заступиться – правда-то на его стороне. Только вот жена его философию не ценит. Поддержку Сеня неожиданно находит у Люси, которая «гуглит» ему адрес обидчика и отправляет на поиски справедливости. Ну или мужского достоинства, смотря как расставлять приоритеты. Приехав по адресу, Сеня обнаруживает не только главаря гоп-компании (Григорий Верник), но и его папашу-абьюзера (Максим Виторган), который оказывается еще и депутатом, и мачеху Нину (Кристина Асмус). Она-то и сыграет в жизни Сени еще одну важную роль.

«Люся»: Данила Козловский меж трех огней

Герой Данилы Козловского, после «Молодого человека» продолжающего смену своего экранного имиджа, – простой программист, очевидно, хорошо делающий свою работу, но совершенно далекий от консервативных тезисов в духе «мужик сказал – мужик сделал». Сеня вообще лишний раз пытается не нарываться, но вся эта случайная череда событий словно бы заставляет его наконец научиться принимать решения. Но тут же в голове у Сени рождаются самые мрачные «прогнозы» (это в сериале проиллюстрировано отдельными сценами): от тюрьмы до армейского расстрела. Так главный мужчина этой истории и оказывается меж трех женских огней. С одной стороны – разочаровавшаяся в нем жена. С другой – Нина, которая требует поступков по своему спасению. Ну а с третьей – колонка Люся, которая, вроде бы, помогает, но и за счет этого подкидывает Сене дополнительные проблемы. В общем, все женщины манипулируют героем Козловского по-своему.

«Люся»: Данила Козловский меж трех огней

Женские линии волнуют режиссера Твердовского и сценаристов «Люси» Петра Внукова и Сергея Панасенкова значительно больше, чем скитания по большому счету безобидного и глобально малоинтересного парня Сени. Он, конечно, с каждым эпизодом проходит путь своего становления и/или обновления, но «Люся» – вовсе не проект о том, как умная колонка зарядила парня на долгую счастливую жизнь. Скорее, даже наоборот. Люся открыла для Сени реальный, а не закодированный в рамках экрана компьютера или смартфона мир. И в нем есть насилие, мужья, которые постоянно поколачивают жен, дети, которые порой неосознанно повторяют ролевые модели своих родителей, разного рода зависимости и совершенно разные — не обязательно хорошие — люди.

В «Люсе» есть важный социально-психологический контекст, который наблюдался и в полнометражных фильмах Ивана И.Твердовского. Но там он зачастую терялся за формой, эстетическим подражанием другим – более заметным и более опытным фестивальным режиссерам. А в «Люсе» Твердовский, кажется, наконец почувствовал себя свободным, теперь достаточно времени и места – и для драмы, и для детектива, и даже для комедии, пусть с немного черным уклоном, и наконец можно отбросить артхаусные условности (вместо неожиданно выросшего хвоста для сюжетного поворота использовать всего лишь умную колонку) и просто снимать про жизнь вокруг. Получается очень даже увлекательно.

Сериал «Люся» в онлайн-кинотеатре PREMIER c 14 июля.


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