«Капкан на судью»: Всем встать, Домогаров идет

В онлайн-кинотеатре Kion начался показ мини-сериала «Капкан на судью» — детективно-психологического триллера режиссера Ярослава Мочалова с Александром Домогаровым в роли попавшего в криминальную передрягу служителя Фемиды. Считая себя честным судьей, главный герой и не подозревал, что у кого-то может быть на него зуб — с другой стороны, нажить себе врагов на подобной должности весьма легко. Роль следователя, который берется помогать персонажу Домогарова, сыграл Александр Горбатов, жену — Виктория Толстоганова, и у обоих, как оказывается, также немало тайн, в том числе общих.
В день своего 55-летия федеральный судья Нестеров (Александр Домогаров) проводит первое заседание по новому делу — точнее просто объявляет, что оно будет пересмотрено, так как сам он пришел на замену другому судье, а, значит, должен заново разобраться во всем самостоятельно. Подсудимый не рад, еще больше недоволен его брат (обоих играет — в бороде и без — певец Максим Леонидов
), так как они думали, что уже договорились со следствием. Давят на прокурора Павлова (Анатолий Петров
), он, в свою очередь, на лучшего друга Нестерова — дескать, нельзя ли решить все мирно за большую сумму денег. Но судья-Домогаров принципиален, взяток не берет, так что Павлов переводит все в шутку, не переставая при этом нервничать из-за гнева влиятельного Громова.
Вечером семья Нестерова и его друзья собираются на праздничный банкет, а чуть позже, узким кругом — Павлов, жена судьи (Виктория Толстоганова) и ее брат (Владимир Селезнев
) с сыном (Влад Коноплев
), сын самого Нестерова (Сергей Ходьков
) с невестой (Анна Завтур
), а также его дочка-студентка Аня (Ангелина Загребина
) — продолжают выпивать уже в загородном доме судьи-юбиляра. За окном гроза, в какой-то момент в доме выключается свет, а спустя какое-то время собравшиеся обнаруживают, что Аня пропала. Для помощи в ее поисках Павлов вызывает своего приятеля, опытного следователя Забелина (Александр Горбатов). И стоит ему взяться за дело, как начинают всплывать подробности о тайной жизни всех членов семьи — как личной, так и профессиональной.
Несмотря на название сериала и род деятельности главного героя, юридическая линия в «Капкане на судью» оказывается фоновой — этакой завязкой, которая постепенно трансформируется в полноценный и весьма напряженный, как по ритму, так и по сюжету, триллер. С обязательными элементами детектива — действительно непонятно, кто и зачем похитил дочь Нестерова, даже после того, как лицо таинственного преступника появляется в кадре, — и семейной, психологической драмы. Ведь параллельно с поисками пропавшей девочки герои выясняют личные отношения. Оказывается, что мир тесен, и все участники событий связаны не только криминальным делом, но и общим прошлым, подробности которого еще предстоит выяснить. Одно понятно — судьба свела их не случайно, да и не судьба это вовсе, а чей-то зловещий план то ли мести, то ли наказания.
Как никогда удачным выглядит кастинг. Александр Домогаров, сегодня не так уж часто появляющийся в главных ролях, но все еще сохраняющий статус звезды, здесь выступает вовсе не в качестве «свадебного генерала». Его персонаж активно вовлечен в происходящее на экране и действительно оправдывает звание главного — ко всему прочему, характер получается весьма объемным. Это человек, чья кристальная честность постепенно ставится под сомнение, как и прочность семейного положения — хотя последнее скорее вотчина супруги в исполнении Толстогановой. Ее, очевидно, непростые отношения как с мужем, так и с дочерью увеличивают количество второстепенных, но важных для развития сюжета линий. Сериал тем не менее не смотрится перегруженным историями и действующими лицами. А Домогаров поровну делит пространство и время с Горбатовым, суровым, но внезапно страстным и местами даже романтичным следователем — в него без памяти влюблена стажерка Настя (Татьяна Лялина
), и можно было бы заподозрить харассмент, если бы он потакал бездарности и использовал девушку сугубо ради плотских утех. Но нет — во-первых, чувства, как бы ни старался Забелин хмурить брови и ворчать, похоже, взаимны, во-вторых, Настя подает большие надежды, явно не лишена сыскного дара и старается всячески быть полезной. Впрочем, счастье молодых готова омрачить история из прошлого — оказывается, Забелин хоть и «старый солдат», но слова любви знает, точнее знал еще до встречи с Настей. А тут пришло время объявиться большой и трагической любви из прошлого, неожиданно напрямую связанной с настоящим.
Чем больше ответов и подробностей, тем больше вопросов — «Капкан на судью» удерживает интригу, не провисая даже после первых пары серий. Все под подозрением, все потихоньку начинают друг друга ненавидеть, и мир состоятельных и состоявшихся людей оказывается хрупким «колоссом на глиняных ногах». Тем лучше для зрителя, который, остается надеяться, будет прибывать в неведении вплоть до самого финала, поражаясь тому, что и богатые судьи в России тоже плачут — то ли незаслуженно, то ли по заслугам.
Смотрите сериал «Капкан на судью» в онлайн-кинотеатре Kion с 15 июля.
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